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"Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что медицинская система Украины готова к третьей волне эпидемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга.

"Последний локдаун, адаптивный карантин, активное зонирование регионов и зимние каникулы позволили нам реализовать две цели - уменьшить пагубное влияние на социально-экономические связи в Украине и подготовить медицинскую систему к сверхсложной задаче по полной вакцинации людей. Не секрет, что мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней, но высоту волны мы можем снивелировать", - отметил министр.

В то же время, по словам Степанова, сбить эту волну коронавируса удастся при помощи вакцинации украинцев.

"Минздрав обеспечил украинцев качественной, эффективной вакциной, производителя с мировым именем - это AstraZeneca, которая изготавливается под названием CoviShield, является британской-шведской разработкой совместно с представителями Оксфордского университета", - сказал глава Минздрава.

Читайте: Эпидзонирование Украины: три области попали в "красную" зону, девять - в "оранжевую", - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Просто нет границ наглой брехне этого готового мародёра.
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03.03.2021 11:52
+9
Гоніть цього корупціонера геть! Це ворог.
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03.03.2021 11:52
+7
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1294
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03.03.2021 12:01
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Просто нет границ наглой брехне этого готового мародёра.
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03.03.2021 11:52 Ответить
они все несут то, что приятно ослиным оманским ушам...
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03.03.2021 11:55 Ответить
Якпз тут він не бреше. Їхня система готова до всього. Їй (системі) просто по*уй.
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03.03.2021 11:59 Ответить
ви - брехуни
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03.03.2021 11:52 Ответить
Гоніть цього корупціонера геть! Це ворог.
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03.03.2021 11:52 Ответить
"Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов - Цензор.НЕТ 2516
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03.03.2021 11:53 Ответить
Спаситель Мира! (тряпка на рот, мутное неведомое шириво и скоты рубящие на этом бабло)
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03.03.2021 11:53 Ответить
Да вы вакцинацию начать раньше Зимбабве не готовы, не то что к третьей волне, наперсточники!
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03.03.2021 11:53 Ответить
И даже желания протестировать чужие вакцины у них не появляется, не то что что-то производить, пусть даже чужое, но в Украине. Готовность 100%.
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03.03.2021 12:03 Ответить
Мля... Если слушать єтого дебила - то становится ясно, что наша медицинская система лучшая в єтой голактике и уже давно и успешно лечит от смерти!
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03.03.2021 11:54 Ответить
Всё пустяки, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела.
Но вам судьба, как видно, из каприза,
Ещё сюрприз преподнесла.
Сгорел ваш дом... с конюшней вместе…
Когда пылало всё поместье!
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
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03.03.2021 11:55 Ответить
После майдана недавнего на Банковой и у ОГП вспышка будет обязательно.Стариков потеряем немеряно по всей Украине.Рассадник Ковида.
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03.03.2021 11:55 Ответить
академия брехунов...
все больнички забиты
люди разболтаны леваками и кац пропогандой...
все хорошо...
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03.03.2021 11:57 Ответить








Oleksa Razum

@OleksaRazum

·2 ч

Дивлячись на сьогоднішню владу можна сказати лише одне: "ЗАЗЕБАЛІ!"
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03.03.2021 11:58 Ответить
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1671
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03.03.2021 12:01 Ответить
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1294
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03.03.2021 12:01 Ответить
Скорей всего героинчик 🤣
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03.03.2021 12:16 Ответить
Межгалактический чемпион? Феерический д-**!
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03.03.2021 12:01 Ответить
график, который показывает насколько готова
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 2721
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03.03.2021 12:02 Ответить
Реалізує на практиці бачення блазня... "Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 6521
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 998
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03.03.2021 12:02 Ответить
Alex N Alex Noyt

·

Згідно з документом, який розміщено на сайті МОЗ, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо).

Дійсно, навіщо холопам знати про оборудки Радуцкого-Степанова та Зеленського. А то знову почнуть ставити питання, чому мільярди з бюджету йдуть незрозумілим фірмам-прокладкам людей Януковича та дивним виробникам вакцин....https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik?fbclid=IwAR1TCqSRUrenkQsjd9h9uc6JyiWf5-b-xuR60mG6fhhXJwR6qFHrBYonxfM
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03.03.2021 12:04 Ответить
До речі , нові дороги , в які вбахали ковідні гроші, вже руйнуються . На новісенькій дорозі Сміла Черкаси , з'явилися хвилі , та тріщини .
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03.03.2021 12:06 Ответить
сходять разом зі снігом
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03.03.2021 12:08 Ответить
ух, отлегло, ну раз Степанов сказал значит так и есть
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03.03.2021 12:07 Ответить
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 9252
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03.03.2021 12:10 Ответить
Сепанов, хватит смотреть на глобус Украиньі!!! мир вакцинируется, пока тьі вьідаешь данньіе Украиньі за мировьіе.
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03.03.2021 12:16 Ответить
Наши врачи что,-дураки, если они отказываются прививаться этим индийским не пойми чем? А они АРМИЮ пичкают этой******! Комерсы на гос. должностях,- это не просто зло, это вредительство в особо крупных размерах!
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03.03.2021 12:21 Ответить
Ні до першої, ні до другої хвилі ми не були готові, і зараз вас не підведемо! - Степанов.
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03.03.2021 12:23 Ответить
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 201
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03.03.2021 15:57 Ответить
та ми вже бачим як готові.....ви і до першої хвилі були готові - дороги будували, що весною зі снігом розтанули
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03.03.2021 12:25 Ответить
Задовбали Крадуцький із Степановим. Завжди у них все готово і завжди виходить, що ні хрена не зроблено...
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03.03.2021 12:25 Ответить
За ним буцигарня плаче. Нездара, який думає що за все не буде відповідати.
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03.03.2021 12:37 Ответить
через лет десять: - мир стоит на пороге 36-й волны коронавируса, но мы к ней готовы
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03.03.2021 13:11 Ответить
"Готова"?
Пора обновлять запасы гречки, сухарей и керосина...
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 8373
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03.03.2021 13:21 Ответить
Хочется спросить этого "товарисча", а хрена ты делал последний год, не твои ли обязанности готовить систему к волнам?
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03.03.2021 13:44 Ответить
 
 