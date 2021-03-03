"Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что медицинская система Украины готова к третьей волне эпидемии COVID-19.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга.
"Последний локдаун, адаптивный карантин, активное зонирование регионов и зимние каникулы позволили нам реализовать две цели - уменьшить пагубное влияние на социально-экономические связи в Украине и подготовить медицинскую систему к сверхсложной задаче по полной вакцинации людей. Не секрет, что мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней, но высоту волны мы можем снивелировать", - отметил министр.
В то же время, по словам Степанова, сбить эту волну коронавируса удастся при помощи вакцинации украинцев.
"Минздрав обеспечил украинцев качественной, эффективной вакциной, производителя с мировым именем - это AstraZeneca, которая изготавливается под названием CoviShield, является британской-шведской разработкой совместно с представителями Оксфордского университета", - сказал глава Минздрава.
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И хороши у нас дела.
Но вам судьба, как видно, из каприза,
Ещё сюрприз преподнесла.
Сгорел ваш дом... с конюшней вместе…
Когда пылало всё поместье!
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
все больнички забиты
люди разболтаны леваками и кац пропогандой...
все хорошо...
Oleksa Razum
@OleksaRazum
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Дивлячись на сьогоднішню владу можна сказати лише одне: "ЗАЗЕБАЛІ!"
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Згідно з документом, який розміщено на сайті МОЗ, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо).
Дійсно, навіщо холопам знати про оборудки Радуцкого-Степанова та Зеленського. А то знову почнуть ставити питання, чому мільярди з бюджету йдуть незрозумілим фірмам-прокладкам людей Януковича та дивним виробникам вакцин....https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik?fbclid=IwAR1TCqSRUrenkQsjd9h9uc6JyiWf5-b-xuR60mG6fhhXJwR6qFHrBYonxfM
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