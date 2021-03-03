"Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов. ВИДЕО

Министр здравоохранения Максим Степанов заверил, что медицинская система Украины готова к третьей волне эпидемии COVID-19.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Степанов заявил в ходе онлайн-брифинга.

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"Последний локдаун, адаптивный карантин, активное зонирование регионов и зимние каникулы позволили нам реализовать две цели - уменьшить пагубное влияние на социально-экономические связи в Украине и подготовить медицинскую систему к сверхсложной задаче по полной вакцинации людей. Не секрет, что мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней, но высоту волны мы можем снивелировать", - отметил министр.

В то же время, по словам Степанова, сбить эту волну коронавируса удастся при помощи вакцинации украинцев.

"Минздрав обеспечил украинцев качественной, эффективной вакциной, производителя с мировым именем - это AstraZeneca, которая изготавливается под названием CoviShield, является британской-шведской разработкой совместно с представителями Оксфордского университета", - сказал глава Минздрава.

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