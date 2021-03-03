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"Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый", - вакцинированный Зеленский призвал всех делать прививки от COVID-19. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество Здоровье

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить темпы вакцинации украинцев от COVID-19 и отметил, что вакцина для этого есть.

Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский сказал, что вопрос вакцины от COVID-19 и вакцинации он обсуждал на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что для ускорения процесса вакцинации очень важен личный пример украинских чиновников.

"Вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Это важно. Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно. Хочу вам сказать, что я стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый. Поэтому я бы хотел, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами", - сказал Зеленский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Призываю всех делать прививки, чтобы потом не "делать себе нервы" - появилось видео вакцинации Зеленского. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+40
"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7080
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03.03.2021 15:21
+32
"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2182
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03.03.2021 15:23
+31
витамины нормально зашли в виде прививки кловану
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03.03.2021 15:15
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"я стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый"--- очень печальная новость и ...большая недоработка медиков!
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04.03.2021 00:54 Ответить
Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная - живучая.

"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7948
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04.03.2021 06:51 Ответить
Зеля, відчуття часто бувають такі оманливі!
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04.03.2021 14:03 Ответить
Как-то в заявлении пана Зеленского все совокуплено . Как бы, 2 в одном - за здравие и за упокой. К чему бы это... ЗЫ.. А я думал , шо видосики ему самому уже претят, дык нет , продолжает любоваться сам собов.
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04.03.2021 14:16 Ответить
вот бы еще толкнуть видосик, после посещения Евролаба, мол, "Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый"... А то у спальчика делишки пошатнулыся, после полного пролета на выборах. Начал даже бочку переть против выше згаданого пана...
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04.03.2021 14:20 Ответить
"Стою перед вами, здоровый, холеный, живущий за ваш счёт на госдаче, постоянно отдыхаю за госсчет, езжу кортежем, которого не позволял ни один президент Украины, летаю самолётами по Украине за х..у тучу денег, снимаю видосики для зедебилов, до сих пор верующих в меня,от которых мне самому смешно, селал вид, что вакцинировался хз какой вакциной, но при этом показал свой могучий торс. Военные гибнут, та х..с ними, главное бабло на ковиде и дорогах распилили.
Но самое главное, что ко всему этому я и моя зебыдлотная команда не имеем никакого отношения,а во всем виноват Порошенко."
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04.03.2021 15:49 Ответить
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