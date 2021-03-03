"Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый", - вакцинированный Зеленский призвал всех делать прививки от COVID-19. ВИДЕО
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал ускорить темпы вакцинации украинцев от COVID-19 и отметил, что вакцина для этого есть.
Как сообщает Цензор.НЕТ, Зеленский сказал, что вопрос вакцины от COVID-19 и вакцинации он обсуждал на встрече с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Он отметил, что для ускорения процесса вакцинации очень важен личный пример украинских чиновников.
"Вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Это важно. Важно на своем примере показывать людям, что это безопасно. Хочу вам сказать, что я стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый. Поэтому я бы хотел, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами", - сказал Зеленский.
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Но самое главное, что ко всему этому я и моя зебыдлотная команда не имеем никакого отношения,а во всем виноват Порошенко."