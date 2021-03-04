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Данилюк-Ярмолаева (356) Буткевич Богдан (430)

"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да?. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

"Без цензуры" в прямом эфире уже сегодня вечером.

В 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич разложат по полочкам вакцину, "вагнеровскую" спецоперацию, ложь Андрея Ермака и Алексея Арестовича, врагов украинского языка и не только, сообщает Цензор.НЕТ.

- Зрада, "вагнеровцы" и Арестович. Государственное бюро расследований разоблачило ложь Офиса Президента, официально признав провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Что теперь расскажут о "вагнеровской" спецоперации спикеры Андрей Ермак, Алексей Арестович и им подобные? Между тем, без охраны остается Василий Бурба, который отказался идти на сделку и умолчать о спецоперации.

- Кто против украинского языка? Почему "слуги" вдруг решили помочь ОПЗЖ в борьбе против государственного языка? Как пророссийские силы воюют с украинским в регионах? И как этническая малороска Оксана Марченко борется за русский язык в Украине?

- Вакцинации - да? Разбираем скандал вокруг качества препаратов и вакцинации политиков.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без церзуры в прямом эфире"!

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Мовний конфлікт може бути серед лінгвістів стосовно, скажімо, проект, чи проєкт. А те, що в Україні пов'язано із самим функціонуванням української мови, є національним конфліктом українців з російськими окупантами. По суті це є національно визвольна війна.
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03.03.2021 21:22
+7
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 5214
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03.03.2021 21:16
+5
"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да? - Цензор.НЕТ 8802
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03.03.2021 20:50
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свічка@svecha62 1 мар.

Валерій Калниш
"Как сказал один мой знакомый, когда на Банковой еще обсуждалась поставка индийских вакцин в Украину: "Когда все вскроется, нам всем будет очень стыдно".
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03.03.2021 20:49 Ответить
ПОБРЕЙ СТРАШНУЮ РЫЖЕ-ПЕГУЮ БОРОДУ, ПОХОЖА НА СТАРУЮ МА-НДУ, КОТОРАЯ К СТАРОСТИ ОТ МОЧИ ВЫГОРАЕТ
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03.03.2021 20:49 Ответить
расеянское номерное у...ще, это ты так о выплюновшей тебя на свет божий манде?
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03.03.2021 22:57 Ответить
раздался пронзительный визг со стороны параши. ты сам небось "хаспатин Алымпыя", да?
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04.03.2021 13:15 Ответить
"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да? - Цензор.НЕТ 8802
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03.03.2021 20:50 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 5214
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03.03.2021 21:16 Ответить
Цензор.Нет - "....вагнеровцы и Арестович..... "
Як то кажуть - "Без коментарів":

"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 6084
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03.03.2021 21:16 Ответить
Дайте ему селедки
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04.03.2021 00:41 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 9814
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03.03.2021 21:17 Ответить
Мовний конфлікт може бути серед лінгвістів стосовно, скажімо, проект, чи проєкт. А те, що в Україні пов'язано із самим функціонуванням української мови, є національним конфліктом українців з російськими окупантами. По суті це є національно визвольна війна.
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03.03.2021 21:22 Ответить
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 7969

....
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03.03.2021 21:39 Ответить
))))) Та припеніть....)))) Перший раз включив...)))Що це...зауважу не запитую хто ви? Так що це о те що Шуфрич анансував Перший незалежний??? Мені більш здаэться що це загримировані бабушки з нашого двру що на лавці плітки чешуть..))) не цікав вдовищ ..не подачі ні фактажу ні аргументаціїї одні розповіді...і це бз цензури )))) це без таланту
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03.03.2021 21:59 Ответить
протухшая фсбшная консервная банка "Арестович"
конченая мразь
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03.03.2021 22:26 Ответить



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 ч

Пропустила вакцинацию наивеличнейшего. Только сейчас увидела эту дешёвую постановку в стиле "поющие трусы". Недопрезидента голый торс президентом не сделает. Убогое зрелище. Фу.
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03.03.2021 22:58 Ответить
А можно не сербати і плямкати в ефірі?
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04.03.2021 07:33 Ответить
Вам же пояснювали:не подобається - не дивіться....
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04.03.2021 08:53 Ответить
Вони себе позиціонують як інтелектуалів, а це, я так думаю, вимагає демонстрування певного рівня поведінки. Так можна поспілкуватись зі знайомими по вайберу, і то не кожному сподобається!
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04.03.2021 11:58 Ответить
ТАК 5 раз сказал - болен на бронхит и пьет лекарство!! в чате тоже всякие как ты пишут, ибо сказал не раз.
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07.03.2021 15:05 Ответить
Богдан спасибо, вы с Маринкой - молодцы). С нас лайки и поддержка, возможно даже запатреоним) С вас качественный контент)
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04.03.2021 11:32 Ответить
 
 