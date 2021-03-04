"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да?. ВИДЕО

"Без цензуры" в прямом эфире уже сегодня вечером.

В 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаева и Богдан Буткевич разложат по полочкам вакцину, "вагнеровскую" спецоперацию, ложь Андрея Ермака и Алексея Арестовича, врагов украинского языка и не только, сообщает Цензор.НЕТ.

- Зрада, "вагнеровцы" и Арестович. Государственное бюро расследований разоблачило ложь Офиса Президента, официально признав провал спецоперации по задержанию "вагнеровцев". Что теперь расскажут о "вагнеровской" спецоперации спикеры Андрей Ермак, Алексей Арестович и им подобные? Между тем, без охраны остается Василий Бурба, который отказался идти на сделку и умолчать о спецоперации.

- Кто против украинского языка? Почему "слуги" вдруг решили помочь ОПЗЖ в борьбе против государственного языка? Как пророссийские силы воюют с украинским в регионах? И как этническая малороска Оксана Марченко борется за русский язык в Украине?

- Вакцинации - да? Разбираем скандал вокруг качества препаратов и вакцинации политиков.

Присоединяйтесь к посиделкам "Без церзуры в прямом эфире"!