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Глава Госпогранслужбы Дейнеко вакцинировался от COVID-19: Когда есть сомнения - командир должен быть первым. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Общество

Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 во время рабочей поездки в район операции Объединенных сил в 59-м военном мобильном госпитале в г. Северодонецк препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) индийского производства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Собственным примером глава пограничного ведомства показал необходимость вакцинации, которая поможет преодолевать пандемию.

"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников", - сказал Дейнеко.

Он призвал подчиненных не бояться процедуры и делать прививки от опасной болезни.

"Когда есть сомнения, когда есть колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничников увидят, что в этом нет ничего страшного и лучше вакцинироваться", - отметил глава Госпогранслужбы.

Дейнеко лично еще не переболел коронавирусом и поэтому для него и тех, кто еще также не болел это выход - получить вакцину и не заболеть.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Т.е. сомнения есть Глава Госпогранслужбы Дейнеко вакцинировался от COVID-19: Когда есть сомнения - командир должен быть первым - Цензор.НЕТ 2038
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03.03.2021 17:39 Ответить
не дай бог помре от короновируса, семья останется без денежных рек и брилиантовых берегов
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03.03.2021 17:39 Ответить
Он сказал: "Поехали!" и запил водой!
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03.03.2021 17:40 Ответить
пфф.. в футболке...как все (нормальные)... без "изюминки" как буба))))
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03.03.2021 18:00 Ответить
Радуцький в ефірі каналу "Україна 24", пряма мова: "Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для COVID-інфекції: діарея, нудота і таке інше - це ті симптоми, яких не було раніше в COVID-19".Виникає питання, як створити вакцину, яка змогла б захистити від нових мутацій, різновидів вірусу. У мене в сім'ї вдалось побороти захворювання саме з такими симптомами. Ліки - наші, вітчизняні. Була і температура 40 градусів, і рвота, судоми, запаморочення, страшений біль в суглобах і в усьому тілі..., але все вже позаду. Завдяки нашій, українській медицині. А ІФА тест антитіл не виявив.
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03.03.2021 18:19 Ответить
Эту падаль даже вирус не берет.
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03.03.2021 18:44 Ответить
Как все эти при власти хотят быть первыми когда дело идет о их благополучии и здоровье.
Нашли себе отмазку чтобы пролезть вне очереди.
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03.03.2021 18:43 Ответить
Ні від ковіду, ні від вакцини дебіли не дохнуть. Так що і те, і те - не корисне.
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03.03.2021 18:47 Ответить
"Коли є сумніви і невпевненість - командир має бути першим..." Щось цього не бачилося,, коли про.бали Крим і Донбас, боягузи.
Але ... соснув ***** - отримає "повишеніє"... Так і живемо. і воюємо.
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03.03.2021 19:42 Ответить
 
 