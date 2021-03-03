Глава Госпогранслужбы Дейнеко вакцинировался от COVID-19: Когда есть сомнения - командир должен быть первым. ВИДЕО
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Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко вакцинировался от коронавирусной инфекции COVID-19 во время рабочей поездки в район операции Объединенных сил в 59-м военном мобильном госпитале в г. Северодонецк препаратом Covishield (Oxford/AstraZeneca) индийского производства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Собственным примером глава пограничного ведомства показал необходимость вакцинации, которая поможет преодолевать пандемию.
"Хочу, чтобы подчиненные понимали, что я буду первым среди пограничников", - сказал Дейнеко.
Он призвал подчиненных не бояться процедуры и делать прививки от опасной болезни.
"Когда есть сомнения, когда есть колебания - командир должен быть первым. Уверен, что остальные пограничников увидят, что в этом нет ничего страшного и лучше вакцинироваться", - отметил глава Госпогранслужбы.
Дейнеко лично еще не переболел коронавирусом и поэтому для него и тех, кто еще также не болел это выход - получить вакцину и не заболеть.
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Нашли себе отмазку чтобы пролезть вне очереди.
Але ... соснув ***** - отримає "повишеніє"... Так і живемо. і воюємо.