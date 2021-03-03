Государственная фискальная служба давит на украинский бизнес, - адвокат. ВИДЕО

Верховная Рада Украины приняла закон о создании нового правоохранительного органа на смену ГФС — Бюро экономической безопасности. Накануне реформы ГФС давление на бизнес, обыски и вымогательство взятки - участились.

Об этом говорится в статье "Фискальный террор либо инвестиции: что выберет Украина?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Фактически сейчас происходит агония налоговой милиции, которая в последние дни своего существования пытается каким-то образом дозаработать какие-то крошки, которые в дальнейшем она заработать не сможет. по той причине, что орган будет ликвидирован и все его сотрудники будут уволены. есть достаточно беспредельное поведение на сегодняшний день сотрудников налоговой милиции, которое выражается в прямом давлении на бизнес, путем обысков, путем незаконного опечатывания складов, блокирования деятельности предприятия, попыток ареста счетов, систематические вызовы директоров, бухгалтеров на допрос. таким образом просто моральное давление для получения незаконной выгоды от таких директоров" - подчеркивает адвокат Максим Борисов.

Испытывают давление компании различных направлений, начиная от фармацевтической отрасли, заканчивая агропромышленностью. В частности, представители фармкомпании "Ворвартс Фарма" рассказывают, что почувствовали давление со стороны сотрудников ГФС.

"Мы не знали, нас никто не оповещал, это было абсолютная неожиданность. в середине дня около 10 человек ворвались в офис. в стиле характерном для такого рода мероприятий, всех сотрудников попросили выйти в кабинеты, начали зачитывать постановы суда" - вспоминает представитель владельцев ООО "Ворвартс Фарма" Сергей Бойко.

Директор компании "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова добавляет:

"Их было много, видимо они чувствовали силу за собой. Поэтому какие-либо действия с нашей стороны - они были парализованы. Часть сотрудников сидела за одним столом в кухне, часть - в коридоре. Целый день. Потому что ни вернутся на свое рабочее место, ни заняться какой-либо работой все таки — возможности не было ни у кого. С большим трудом попросили сотрудники позвонить своим семьям, предупредить что с ними не будет связи. Это тоже было делать нельзя".

Адвокаты убеждены: после реформы правоохранительной отрасли изменений к лучшему ожидать не стоит, ведь это система, выработанная десятилетиями.

"Идет переформатирование системы, а не создание новой структуры. На сегодняшний день какое-либо подразделение не выполняет тех задач, которые поставило перед ними общество. милиция фактически не расследует преступления, Государственное бюро расследования фактически не расследует преступления правоохранителей. После переформатирования, например, Генпрокуратуры в Офис генпрокурора, никаких улучшений не происходит в уголовном процессе. как нарушался закон так и нарушается. Вот сюда вниз по цепочке" - убежден адвокат Максим Борисов.

"Прекратится это моральное давление после ликвидации ГФС и с началом работы Бюро экономической безопасности? Ведь предыдущие сотрудники проходили придирчивый отбор и назывались "новыми лицами", - резюмируют авторы статьи.