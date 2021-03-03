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налоговая милиция (1850) ГФС (3598)

Государственная фискальная служба давит на украинский бизнес, - адвокат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Верховная Рада Украины приняла закон о создании нового правоохранительного органа на смену ГФС — Бюро экономической безопасности. Накануне реформы ГФС давление на бизнес, обыски и вымогательство взятки - участились.

Об этом говорится в статье "Фискальный террор либо инвестиции: что выберет Украина?", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 24 канал.

"Фактически сейчас происходит агония налоговой милиции, которая в последние дни своего существования пытается каким-то образом дозаработать какие-то крошки, которые в дальнейшем она заработать не сможет. по той причине, что орган будет ликвидирован и все его сотрудники будут уволены. есть достаточно беспредельное поведение на сегодняшний день сотрудников налоговой милиции, которое выражается в прямом давлении на бизнес, путем обысков, путем незаконного опечатывания складов, блокирования деятельности предприятия, попыток ареста счетов, систематические вызовы директоров, бухгалтеров на допрос. таким образом просто моральное давление для получения незаконной выгоды от таких директоров" - подчеркивает адвокат Максим Борисов.

Испытывают давление компании различных направлений, начиная от фармацевтической отрасли, заканчивая агропромышленностью. В частности, представители фармкомпании "Ворвартс Фарма" рассказывают, что почувствовали давление со стороны сотрудников ГФС.

"Мы не знали, нас никто не оповещал, это было абсолютная неожиданность. в середине дня около 10 человек ворвались в офис. в стиле характерном для такого рода мероприятий, всех сотрудников попросили выйти в кабинеты, начали зачитывать постановы суда" - вспоминает представитель владельцев ООО "Ворвартс Фарма" Сергей Бойко.

Директор компании "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова добавляет:

"Их было много, видимо они чувствовали силу за собой. Поэтому какие-либо действия с нашей стороны - они были парализованы. Часть сотрудников сидела за одним столом в кухне, часть - в коридоре. Целый день. Потому что ни вернутся на свое рабочее место, ни заняться какой-либо работой все таки — возможности не было ни у кого. С большим трудом попросили сотрудники позвонить своим семьям, предупредить что с ними не будет связи. Это тоже было делать нельзя".

Адвокаты убеждены: после реформы правоохранительной отрасли изменений к лучшему ожидать не стоит, ведь это система, выработанная десятилетиями.

"Идет переформатирование системы, а не создание новой структуры. На сегодняшний день какое-либо подразделение не выполняет тех задач, которые поставило перед ними общество. милиция фактически не расследует преступления, Государственное бюро расследования фактически не расследует преступления правоохранителей. После переформатирования, например, Генпрокуратуры в Офис генпрокурора, никаких улучшений не происходит в уголовном процессе. как нарушался закон так и нарушается. Вот сюда вниз по цепочке" - убежден адвокат Максим Борисов.

"Прекратится это моральное давление после ликвидации ГФС и с началом работы Бюро экономической безопасности? Ведь предыдущие сотрудники проходили придирчивый отбор и назывались "новыми лицами", - резюмируют авторы статьи.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+6
Горбатого могила виправить. Як вже тільки не реформували та не називали ту саму "податкову міліцію"...
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03.03.2021 19:22
+5
Это инвест-няни пытаются помочь, неблагодарные!
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03.03.2021 19:20
+2
Тре встигнути чим більше капусти нашинкувати ,доки конторку не прикрили !!!)))
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03.03.2021 19:19
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Тре встигнути чим більше капусти нашинкувати ,доки конторку не прикрили !!!)))
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03.03.2021 19:19 Ответить
Та всі оті фармкомпанії треба садити довічно без суду і слідства. Про бідних буржуяк замовте слово...Адже в Україні відсутнє буь яке державне регулювання ціни ліків виробників.
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03.03.2021 19:29 Ответить
Ти про що?? Фіскали ,це не фармоцевти, це державні рекетіри !!!)))
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03.03.2021 19:33 Ответить
БАЖАНО ЧИТАТИ ВЕСЬ МАТЕРІАЛ. "В частности, представители фармкомпании "Ворвартс Фарма" рассказывают, что почувствовали давление со стороны сотрудников ГФС.Источник: https://censor.net/ru/v3251279"
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03.03.2021 19:41 Ответить
Що не так??? Інцендент з фармкомпанією,це як приклад свавілля фіскалів!А стаття про агонію ліквідуємої контори !!!)))
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03.03.2021 19:49 Ответить
Якби не свавілля фіскалів буржуї-клєптомпни взагалі б податків не платили.
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03.03.2021 20:06 Ответить
Вони одне одного варті!! Після свавілля фіскалів ціни ще більше зростуть,збрите фіскалами бабло тре повернути !!!)))
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03.03.2021 20:25 Ответить
Это инвест-няни пытаются помочь, неблагодарные!
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03.03.2021 19:20 Ответить
"орган будет ликвидирован" - как поэтично Государственная фискальная служба давит на украинский бизнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 8513
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03.03.2021 19:21 Ответить
І після переатестації всі ті ж особи сядуть по тих же кабінетах, але з новою вивіскою.
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03.03.2021 19:23 Ответить
Це має назву стерілізація або кастрація !!!)))
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03.03.2021 19:31 Ответить
Горбатого могила виправить. Як вже тільки не реформували та не називали ту саму "податкову міліцію"...
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03.03.2021 19:22 Ответить
Еммм... Відкрию таємницю. Так, цілком можливо корупціонера покарають, проте бізнес тобі знищать. Радій, що не доводилось мати з ними справу.
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03.03.2021 19:25 Ответить
А хто ниє?)
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03.03.2021 20:09 Ответить
Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 1483
Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 8961
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03.03.2021 19:34 Ответить
Незрозуміло : успіх роботи президента визначається, чи 1.краще стало жити 90% населення?
2. Чи краще став жити 1 золотий % населення?
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03.03.2021 19:45 Ответить
А как же? А для чего они там собрались?
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03.03.2021 20:06 Ответить
Это система,огромное количество налогов,их дикие размеры, усложненная и запутанная система отчетности,возможность для взяточников при должности штрафовать бизнес.арестовывать имущество и его отбирать без судебных решений - все это создано законодателями за взятки умышленно и осознано,такие аферисты как гетьманович и ревка легко продавливали через зал подобные законы.
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03.03.2021 20:16 Ответить
давить не на кого... в Украине нет бизнеса... чтобы делать бизнес, надо уезжать в Штаты...
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03.03.2021 20:24 Ответить
Для меня налоговый орган как Днр- сепар в окопе.
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03.03.2021 22:00 Ответить
 
 