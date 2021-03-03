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Электричка врезалась в машину на Донбассе - водитель погиб, пассажир госпитализирован, - ГСЧС. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Покровском районе Донецкой области пригородный поезд столкнулся с автомобилем. Удар пришелся как раз в область, где сидел водитель авто.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

Авария случилась 3 марта около 9:00. Авто выехало на нерегулируемый железнодорожный переезд в с. Новоселовка, где в него врезалась пассажирская электричка Скотоватая - Славянск.

В результате аварии в машине зажало двух мужчин. Один из них остался жив. Его удалось освободить из машины до приезда спасателей.

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Электричка врезалась в машину на Донбассе - водитель погиб, пассажир госпитализирован, - ГСЧС 01
Электричка врезалась в машину на Донбассе - водитель погиб, пассажир госпитализирован, - ГСЧС 02
Электричка врезалась в машину на Донбассе - водитель погиб, пассажир госпитализирован, - ГСЧС 03

По словам пресс-секретаря ГСЧС в Донецкой области Вероники Бахал, информирует Вільне радіо, пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Водитель автомобиля скончался на месте. Мужчине было 57 лет.

Последствия аварии ликвидировали 13 работников ГСЧС. На время проведения следственных действий движение по этому пути приостановили.

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"Движение через железнодорожный переезд запрещается, если, например, дежурный по переезду подает сигнал запрета движения, если шлагбаум уже опущен или начал опускаться, если включен запрещающий сигнал светофора или звуковой сигнал независимо от наличия и положения шлагбаума. Также движение запрещается, если за переездом образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде, или если к переезду в пределах видимости приближается поезд", - напоминает правила дорожного движения спикер патрульной полиции Краматорска Ксения Шостацкая.

Самовольно открывать шлагбаум либо объезжать его или машины, стоящие впереди, тоже нельзя.

Если авто остановилось на переезде не по вине водителя (например, заглохло и не заводится), водитель обязан немедленно высадить людей и попытаться освободить переезд, а если это не удается сделать, он должен:

а) по возможности послать двух человек вдоль путей в обе стороны от переезда не менее чем на километр (если одного, то в сторону вероятного появления поезда, а на однопутных переездах – в сторону худшей видимости железнодорожного пути), объяснив им правила подачи сигнала остановки машинисту приближающегося поезда (локомотива, дрезины);

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б) оставаться возле транспортного средства и, подавая сигналы общей тревоги, принимать все меры для освобождения переезда;

в) в случае появления поезда бежать ему навстречу, подавая сигнал остановки.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+10
Эти идиоты за рулем ежегодно соревнуются с теми, кто в наушниках по рельсам гуляет
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03.03.2021 19:24
+8
скотовата - какое символичное название )
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03.03.2021 19:48
+3
ну что за херь опять... ну не может электричка врезаться в авто... она по рельсам ходит))) пишите авто стало на пути электрички...
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03.03.2021 21:48
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успел...
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03.03.2021 19:12 Ответить
Колись, ще при Союзі, на Черкащині, бачив на опущеному залізничному шлагбаумі транспарант - "Не швиди... На той світ встигнеш...".
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03.03.2021 19:16 Ответить
Эти идиоты за рулем ежегодно соревнуются с теми, кто в наушниках по рельсам гуляет
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03.03.2021 19:24 Ответить
скотовата - какое символичное название )
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03.03.2021 19:48 Ответить
поголовье изменников надо приунижать...
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03.03.2021 20:04 Ответить
мабуть не побачив .
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03.03.2021 20:13 Ответить
Доездился в общем паровоз, пока не врезался в машину. Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5370
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03.03.2021 21:13 Ответить
ну что за херь опять... ну не может электричка врезаться в авто... она по рельсам ходит))) пишите авто стало на пути электрички...
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03.03.2021 21:48 Ответить
в случае появления поезда бежать ему навстречу, а можно лом на рельсы кинуть
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04.03.2021 09:17 Ответить
заголовок ТОП, їхав собі водій спокійно і тут йому на полосу руху вискочив потяг....Адназначна винен машиніст
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04.03.2021 10:26 Ответить
теперь этому водителю спешить некуда
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04.03.2021 13:28 Ответить
Дети Дарвина. Наверно лишние хромосомы взыграли.
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04.03.2021 18:15 Ответить
 
 