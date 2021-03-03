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Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Аметов вышел на одиночный пикет в знак протеста против оккупации Крыма. Его похитили, пытали и убили оккупанты из так называемой "самообороны Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В марте 2014 года Решату Аметову было 39 лет. Он жил в пригороде Симферополя с женой и тремя детьми, зарабатывал на жизнь строительными работами и автоперевозками.

Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова 01

Аметов не был политическим активистом, но умел отстаивать свои права: так, в 2012 году он добился, чтобы название населенного пункта на Перовском поселковом совете было указано в том числе и на крымскотатарском языке, а в свидетельстве о рождении его детей имя записали в формате, который использовали до депортации крымских татар.

Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова 02

Читайте на Цензор.НЕТ: Установлены убийцы Решата Аметова - первого украинца, погибшего в войне с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Во время Революции Достоинства он не был на Майдане, но активно распространял в соцсетях информацию о событиях в центре Киева.

В понедельник, 3 марта 2014 года, около 9 утра Аметов вышел на площадь Ленина в Симферополе к зданию Совета министров. На площади, окруженной по периметру российскими военными, он провел около 2 часов, после чего его схватили, затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Тело Решата Аметова было найдено 15 марта в заброшенном саду неподалеку от трассы в селе Земляничное Белогорского района Крыма.

Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова 03

Также на Цензор.НЕТ: Брату Решата Аметова - первого убитого российскими оккупантами украинца, вручили Звезду Героя Украины. ВИДЕО

Следствие установило, что Аметова похитили двое участников незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" - Александр Руденко (1975 г.р.) и Александр Баглюк (1986 г. р.) под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г.р. Всем троим заочно сообщили о подозрении и объявили их в розыск.Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова 04
Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+20
кацапня проклятая
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03.03.2021 19:07
+14
Ще було відео з ним. Як він проводив одиночний пікет.
Кацапи просто вбили. Щось в око встромили і молодий чоловік помер. Родина довгий час не знала, що з ним сталось.
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03.03.2021 19:13
+12
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 9950
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03.03.2021 19:20
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кацапня проклятая
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03.03.2021 19:07 Ответить
Ще було відео з ним. Як він проводив одиночний пікет.
Кацапи просто вбили. Щось в око встромили і молодий чоловік помер. Родина довгий час не знала, що з ним сталось.
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03.03.2021 19:13 Ответить
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 9950
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03.03.2021 19:20 Ответить
Познавательное интервью Муженко

https://fakty.ua/369869-viktor-muzhenko-nikto-ne-predstavlyaet-do-konca-kak-vse-bylo-v-2014-godu

Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 8022
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03.03.2021 19:21 Ответить
Vi4na Pam'yat' ...
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03.03.2021 19:27 Ответить
Всех кацапов и прокацапов,взятых в плен,нужно пытать и "распинать в трусиках". Они для этого рождены.
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03.03.2021 19:40 Ответить
Вічна память герою РЕШАТУ. Він загинув за права кримських татар , за Крим , за Україну !!
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03.03.2021 20:27 Ответить
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова - Цензор.НЕТ 6789
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03.03.2021 20:31 Ответить
Вечная память Гражданину и Патриоту Украины....Будь проклят, кровавый кремлёвский карлик путен!!!!
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03.03.2021 21:03 Ответить
Вечная память!
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03.03.2021 21:16 Ответить
Вічна пам'ять всім полеглим за Україну
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова - Цензор.НЕТ 5439
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03.03.2021 22:36 Ответить
Смелый мужик! Кацапне гореть в аду!
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04.03.2021 00:21 Ответить
Вот мне не понятно, не ужели у нас нет таких сил и возможностей, зная убийц, имея их фото, да даже Богом данную возможность говорить и выглядеть как наши враги, не попытаться просто их наказать? Пусть даже не вывезти, как кантробанду для суда. Наши честные судьи их будут выпускать, но хотя бы решать их в упавших лифтах, переехавших на переходах, ну или сгоревших дома или в ванной?
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04.03.2021 00:45 Ответить
Подобається нам це, чи ні, але правова держава відрізняється від неправової тим, що не вчиняє позасудових розправ.
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04.03.2021 08:27 Ответить
 
 