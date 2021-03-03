Семь лет назад российские оккупанты убили в Крыму первого погибшего в войне гражданина Украины Решата Аметова. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Аметов вышел на одиночный пикет в знак протеста против оккупации Крыма. Его похитили, пытали и убили оккупанты из так называемой "самообороны Крыма".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В марте 2014 года Решату Аметову было 39 лет. Он жил в пригороде Симферополя с женой и тремя детьми, зарабатывал на жизнь строительными работами и автоперевозками.

Аметов не был политическим активистом, но умел отстаивать свои права: так, в 2012 году он добился, чтобы название населенного пункта на Перовском поселковом совете было указано в том числе и на крымскотатарском языке, а в свидетельстве о рождении его детей имя записали в формате, который использовали до депортации крымских татар.

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Во время Революции Достоинства он не был на Майдане, но активно распространял в соцсетях информацию о событиях в центре Киева.

В понедельник, 3 марта 2014 года, около 9 утра Аметов вышел на площадь Ленина в Симферополе к зданию Совета министров. На площади, окруженной по периметру российскими военными, он провел около 2 часов, после чего его схватили, затащили в машину и увезли в неизвестном направлении.

Тело Решата Аметова было найдено 15 марта в заброшенном саду неподалеку от трассы в селе Земляничное Белогорского района Крыма.

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Следствие установило, что Аметова похитили двое участников незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" - Александр Руденко (1975 г.р.) и Александр Баглюк (1986 г. р.) под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г.р. Всем троим заочно сообщили о подозрении и объявили их в розыск.

