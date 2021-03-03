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Зеленский (16567) Медведчук (1755) Порошенко (19365) Европейская Солидарность (998)

Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Резонансные решения СНБО Офис президента Зеленского сопровождает грязной кампанией против "Европейской Солидарности".

Об этом в видеообращении заявил лидер партии "ЕС", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарнисть" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях ", - отмечает Порошенко.

Он вновь напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.

"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.

"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Главным врагом Зеленский считает Порошенко и борется с ним, - "ЕС"

Он подчеркивает - тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а всего - тысячи украинцев вернулись из плена домой.

"При этом мы ни разу не нарушили принцип "наиболее ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбиванию малайзийского "Боинга". Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых беркутов, что расстреливали Майдан. Зато освободить Рифмастера или Стерненко не может", - констатирует Порошенко.

"Да и Медведчук в большую политику вернулся в июле 2019 г. во время парламентских выборов. Уже через Зеленского, после моего президентства, почувствовал, что никто больше ему не мешает. А наша коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что его кум Путин до президентских выборов никого освобождать не станет ", - говорит пятый Президент.

"Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где-то аж на экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. Четырнадцатый год - это год сплошных вызовов, от Новороссии - до существования государства, от ситуации на фронте - до веерных отключений в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам понадобилось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина ", - отметил Порошенко.

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"13 ноября 2015 г. прекратили импорт электричества из России, теперь, кстати, полностью восстановили. 25 ноября 2015 г. - отказались от импорта российского газа, а после этого еще и выиграли суд на 4,5 миллиарда. А команда Зеленского уже предложила снова покупать российский газ. И в конце концов остановили поставки электроэнергии в Крым. Сделали это, как только смогли добиться международного признания ответственности страны-оккупанта за обеспечение жизненных потребностей жителей аннексированного полуострова ", - в который раз отметил Порошенко.

"Чем любые слова, большую роль играют действия. И наша команда за пять лет конкретными делами завоевала признание как государственная проевропейская сила: армия, безвиз, Соглашение об ассоциации, Томос, энергетическая безопасность, децентрализация, международная коалиция и многое другое. Такими мы были вчера, такими мы есть сегодня, и такими мы останемся завтра ", - убежден лидер партии "ЕС".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+55
Сьомий рік виправдовується- дехто вірить...
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03.03.2021 20:55
+41
Сбитый лётчик и тут не удержался, что бы о себе не напомнить...)
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03.03.2021 21:32
+40
так і не зрозумів - чому Порошенко захищае Медведчука... поясніть, будь ласка
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03.03.2021 20:56
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Страница 5 из 5
А якщо інакше? ОПа *********** скристалася можливістю тиску як на ЗАЖОП,з мізерним результатом,так можливістю чергової атаки на Пороха,підтриманої кремлем?
Тим більш,що більша частина проросійських сил не тільки не зазнала тиску,а навпаки - отримала бюджетну підтримку від Зелемойського!
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04.03.2021 09:21 Ответить
ну смешно же как-то получается ..... диктатор - недоросль, наркоман с обвисшим рейтингом и шайкой никчемных зелебобиков, затравил матерого великого Гетьмана ...
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04.03.2021 00:55 Ответить
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2813
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04.03.2021 01:15 Ответить
Зебилоиды, такие зебилоиды!
Там бесполезно объяснять! Цирк ещё продолжается в стране и клоуны, предатели типа ермака у власти!
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04.03.2021 01:38 Ответить
белый и пушистый как всегда не крал
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04.03.2021 03:06 Ответить
так смешно наблюдать как стая свидетелей святой сывочолости истерично клепают мемчики и судорожно спамят и удаляют комменты Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1772
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04.03.2021 03:27 Ответить
так смешно когда зеленые обсрались....
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04.03.2021 06:46 Ответить
У бариги вже параноя.
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04.03.2021 05:18 Ответить
скільки тут зебілья набігло. прямо лепрозорій неповноцінних
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04.03.2021 05:32 Ответить
а кого більше - зебілья чи порохобілья?
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04.03.2021 05:53 Ответить
Цікаво спостерігати, як два шахрая, пройдисвіта і спільника-злочинця удаюсть з себе ворогів. Корупційні схеми одні і ті самі, в Раді голосують за продаж України іноземним шахраям сінхрон, один живе в Іспанії, інший в Італії, навіть брешуть однаково. Але щось там не поділили. Гроші за продаж України не поділили?
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04.03.2021 06:08 Ответить
Але навряд мені хочеться їсти поп-корн. Ці двоє злочинців ділять наше суспільство на два ворогуючі табори. Щоб зіштовхнути українців лобом, кинути Україну у вір внутрішньої ворожнечі, а самим уникнути відповідальності.
_______________
Пєцю і Зєлю на нари. Дострокові.
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04.03.2021 06:12 Ответить
Знаємо цю пісню про те, як Юля прийде - порядок наведе і усе вкраде Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6402
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04.03.2021 08:24 Ответить
"Нікому........................
не дозволю...................
красти в армії................
а тим, хто буде красти..............
руки по відрубаю...."(С)
Збрехав, звичайно, але ж, як солодко та красно сказав!
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04.03.2021 06:52 Ответить
І що з того? Ви що хотіли, щоб гіперболічне висловлювання про безпосереднє відрубання рук було втілене?
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04.03.2021 08:28 Ответить
А як солодко співав Зельцман,на руці Бені!
Скільки мішків € і $ в тебе дома які тобі наобіцяв Зелемойський?
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04.03.2021 08:53 Ответить
Аваков анонсировал продолжение плёнок медведчука и толсто намекнул, что там есть много чего интересного, после этого сказал, что 'порошенко -не враг '. Если все это сложить воедино, то это можно прочитать, как посыл к порошенко, чтобы он прекратил раскачивать страну изнутри, дестабилизировать , собирать 'майданы' по любому поводу. Отсюда и весь этот заблаговременный красивейший, впрочем, как обычно, спич про самого себя. Если делать ставки, то , уверена, порошенко уже услышал авакова и сделал выводы. Внутренние распри на радость путлеру временно будут приостановлены. И это гут. Ну а порошенко пусть говорит, кто ж его слушает. Эта семилетняя говорильня от него уже ' в школу пошла'
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04.03.2021 07:45 Ответить
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1625 ....Ти мабуть вже - " остання із могікан" , хто взагалі ще , по дитячому наївно вірить - якимсь пльонкам . Скільки вже тих пльонок було ( починаючи від Мельниченка ) і що ? Хоч один суд їх взяв до уваги . ?? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4283 .

Плівки , ніде в світі , вже давно не доказ для слідства , тому що ******* технології дозволяють з легкістю підробити абсолютно любі голоси .
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04.03.2021 09:48 Ответить
Максим, не нам судить об аутентичности плёнок, как , впрочем, и вакцин. Для этого есть специальные люди, настоящие профи, эксперты. Но Порошенко ,очевидно, что напуган. Неизвестный компромат может разрушить его имидж 'патриота номер один', который не клеится со многими моментами его биографии
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04.03.2021 10:27 Ответить
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6592 ...Напуган .?? Після більш як 50 відкритих, проти нього ,справ у ДБР і Генпрокуратурі ! Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4665 . Я вважаю що після цого йому вже й сам сатана не страшний .

Та він просто просить , вже майже благає , зе-владу , припинити це безглуздя ,, це дурне переслідування ,і взагалі - протистояння ,, і не виставляти себе посміховиськом на увесь світ . ! І нарешті сфокусувати увагу виключно на інтересах держави .

Порошенко це не мудачук , немає за ним ніяких злочинів проти держави , не було й НЕМАЄ ,, то все хворобливі фантазії лохтората повірившого кацапській пропаганді і фейкам !! Кацапи , а з їх подачі і наші олігархічні ЗМІ , тебе банально пошили в дурні Танюша , тебе і 73% Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3532 ..
Вже навіть всі провідні політики США і Заходу , дали зрозуміти що сприймають справи проти Порошенка виключно як - політичне переслідування опонента .

Нічого Зе йому не зробить , як кажуть кацапи - кішка у нєго тонка .
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04.03.2021 11:01 Ответить
Ни о каком політичном переслідуванні речь вообще не идёт. Речь идёт о коррупции, в которой погряз и порошенко и его окружение
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04.03.2021 11:08 Ответить
Жодного факту корупції не доведено . Вся його корупція це лише - пусті слова , не підкріплені жодними фактами . Тобто - наклеп . Це по перше . А по друге ,, та користь , яку він приніс державі , відстоюючи її інтереси в протистоянні з агресором ( рашкою ), нівелює в моїх очах , любі факти його корупції ,, якби вони й були . Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1147 .
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04.03.2021 11:16 Ответить
Только послушала вчерашний ютуб Лещенко по этому поводу. Все, как я и предполагала. Кроме того надо ещё Авакова послушать у гордона, хотя не люблю обоих, но для осмысления ситуации сделаю над собой усилие ) Вам же могу посоветовать не зацикливаться и не создавать себе кумиров. Политики , особенно пришедшие из 90х, не могут быть честными по определению , а олигархи особенно
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04.03.2021 15:46 Ответить
а чого в списку "надо ещё ... послушать" нема Портнова, Дубінського, Деркача? Тим більше, по цим "прослушкам" йде розслідування... Аааа, вони, ці розслідування ДБР - закриті? А "прослушки" від Сарлеща - також?
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06.03.2021 16:10 Ответить
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 11
Танюша - щось разрушають, разрушають два роки, а разрушить ніяк не можуть Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1440
Цирк якийсь.
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04.03.2021 14:51 Ответить
Таня у Рюкзакевича підгорає дірка, бо Рюкзакевич не може пояснити чому у небі України не літають 50 французських гелікоптерів AIRBUS які він так красиво презентував більше року тому і грошенята вже хфранцузам занесені, а гвинтокрилів катма, один вродє є в Україні, НАБУ копає глибоко Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4771
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04.03.2021 14:55 Ответить
Кака была - кака есть! Помесь свиньи с попугаем (зелебобики), одним хором с путинятами продолжают хором повторять главный месидж ху&ла!
"Лишбы бы не Порошенко!".
Как страшен Порох на президентском посту! Для раши и укролигархов открыто грабящих страну и население под эгидой Зельцмана и К!
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04.03.2021 08:50 Ответить
Пєця! Скільки в тебе ніків?
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04.03.2021 09:32 Ответить
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9389 ..Ванько , кожен раз читаючи тебе , дивуюсь ,, як ти весь час примудряєшся , придумувати ці запитання , одні тупіші інших . ?
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04.03.2021 10:00 Ответить
Как посмел этот Зеленый?
Напал на соратника Порошенко по Партии Регионов!
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04.03.2021 09:24 Ответить
За кума волнуется основатель ПР.
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04.03.2021 10:11 Ответить
Але вони бояться Порошенко. Щоб інсульту не заробили
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04.03.2021 10:18 Ответить
Петя, Петя....
Дорого яичко ко Христову дню!
Объяснять всё это нужно было ТОГДА!
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04.03.2021 10:23 Ответить
"
"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.
"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко."
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04.03.2021 10:26 Ответить
Как старательно вымешено гавно, оцените!
А что по сути, про Медведчука?
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04.03.2021 10:41 Ответить
Якого Медведчука? Кума Порошенка? Який хрестив молодшого Михайла?
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04.03.2021 11:40 Ответить
"Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.2

Ещё вапросы!
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04.03.2021 12:24 Ответить
Крещён и съеден живьём, не забывай!
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04.03.2021 13:22 Ответить
Є питання - а ти щоб свою сім ю визолить з рабства з чортом лисим би не домовлвся? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 788

Ти ідєйний ?

Що є тоді робить твій Зе який в угоду Кремлю знищує ЗСУ які Порох підняв з грязі.
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04.03.2021 14:48 Ответить
Улька (громова-я) , конечно же она , с камифлюжным барыгою пальчевским и перд.ковичем , с эго ширкой... Понятно шо Сулейман Пашамович, до какого-то времени души не чаял в ботоксной баб Юле, потом переобулся в зебеля, а ща и их поносит. Каарочи, какой-то мутный малый (таавариСЧ)...
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04.03.2021 13:59 Ответить
"Муж узнал об изменах жены и убил ее, двух детей и себя"
А ведь в начале любил...
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04.03.2021 13:24 Ответить
Вы думаете таавариСЧ склонен? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4396 Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1212
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04.03.2021 13:52 Ответить
Ай! А что это у тебя за флажок?
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04.03.2021 14:05 Ответить
Шо-шо... кликните по нему - узнаете... Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7519
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04.03.2021 14:41 Ответить
к слову, частично рассадил по Одессе заветные семена.
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04.03.2021 14:42 Ответить
А с зеленбудом согласовал? Покосят!
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04.03.2021 16:42 Ответить
да я нашел хозяйственников парка, дал им 150 семян, они сделают рассаду и высадят + на всяк випадок рассадил около пеньков, где опасно косить. Использовал также лунки недавно высаженных деревьев, но варварски (некоторые) сломленных. Ко всему я предупредил косарей что высадил, чтобы присматривались ко всему, шо будут косить.
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04.03.2021 17:27 Ответить
с косильщиками, а ведь отыскал их, тут же в хозяйстве, они кстати занимались уборкой в парке, некоторые проживают на территории хозяйства, я беседовал лично и они с энтузиазмом даже расспрашивали , зде я высадил, чтобы не навредить.
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04.03.2021 17:32 Ответить
Дай бог.....
На всяки йслучай сам несколько саженцев домв вырасти.
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04.03.2021 18:09 Ответить
Взрывом ватных пердаков, удовлетворён ))))
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04.03.2021 10:41 Ответить
Нет и 400 комментов? Надоел Петро.) Одна и та же тягомотина много лет подряд.
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04.03.2021 11:51 Ответить
Все пучком , теперь зебик нуждается в крышевании от "ЕС"( от нападок ОПэЗэЖопистов).
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04.03.2021 13:51 Ответить
ЧОМУ ПРИ ПОЯВІ ПОРОХА КАЦАПІВ І ВАТУ Б` Є У ПРИПАДКАХ, ПЛЮЩИТЬ І ВЗРИВАЄ Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3052
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04.03.2021 14:45 Ответить
Зеленський розриває свій єлекторат до рівня кількосі тих, котрим КАКАЯ РАЗНІЦА . Теж корисно знати скільки й якого гівна домішано до поняття УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД
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04.03.2021 16:23 Ответить
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