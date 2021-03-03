Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки на "Евросолидарность" и на меня лично, - Порошенко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Резонансные решения СНБО Офис президента Зеленского сопровождает грязной кампанией против "Европейской Солидарности".
Об этом в видеообращении заявил лидер партии "ЕС", пятый Президент Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на "Евросолидарнисть" и на меня лично. Псевдосенсацию они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях ", - отмечает Порошенко.
Он вновь напомнил о ходе освобождения тысяч украинцев, захваченных в плен путинским режимом на оккупированных территориях Крыма, Донбасса и в России.
"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.
"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко.
Он подчеркивает - тогда удалось провести несколько масштабных обменов, в результате которых сотни, а всего - тысячи украинцев вернулись из плена домой.
"При этом мы ни разу не нарушили принцип "наиболее ценных для России преступников не выдавать". Это уже после нас выдали Путину Цемаха, участника и свидетеля для нидерландского суда причастности Путина к сбиванию малайзийского "Боинга". Это уже после нас по требованию Путина Зеленский освободил прямо со скамьи подсудимых беркутов, что расстреливали Майдан. Зато освободить Рифмастера или Стерненко не может", - констатирует Порошенко.
"Да и Медведчук в большую политику вернулся в июле 2019 г. во время парламентских выборов. Уже через Зеленского, после моего президентства, почувствовал, что никто больше ему не мешает. А наша коммуникация с Медведчуком прекратилась в начале восемнадцатого, когда стало ясно, что его кум Путин до президентских выборов никого освобождать не станет ", - говорит пятый Президент.
"Оглядываясь сейчас в четырнадцатый год, понимаю, что из решения, которое я тогда вынужденно принял по Медведчуку, мы выжали по максимуму. Мы освободили людей. Не первый раз мне за то решение пытаются выставить счет, и пусть. Главное - тысячи людей вернулись домой. Их жизнь важнее, чем мои белые перчатки. У меня не было двух лет, чтобы заглядывать Путину в глаза и где-то аж на экваторе своего президентства решиться на первый государственный шаг. Четырнадцатый год - это год сплошных вызовов, от Новороссии - до существования государства, от ситуации на фронте - до веерных отключений в энергетике. Каждый из вас это хорошо помнит. Нам понадобилось немного смекалки, немного времени и немного хитрости. Нам удалось переиграть Путина ", - отметил Порошенко.
"13 ноября 2015 г. прекратили импорт электричества из России, теперь, кстати, полностью восстановили. 25 ноября 2015 г. - отказались от импорта российского газа, а после этого еще и выиграли суд на 4,5 миллиарда. А команда Зеленского уже предложила снова покупать российский газ. И в конце концов остановили поставки электроэнергии в Крым. Сделали это, как только смогли добиться международного признания ответственности страны-оккупанта за обеспечение жизненных потребностей жителей аннексированного полуострова ", - в который раз отметил Порошенко.
"Чем любые слова, большую роль играют действия. И наша команда за пять лет конкретными делами завоевала признание как государственная проевропейская сила: армия, безвиз, Соглашение об ассоциации, Томос, энергетическая безопасность, децентрализация, международная коалиция и многое другое. Такими мы были вчера, такими мы есть сегодня, и такими мы останемся завтра ", - убежден лидер партии "ЕС".
Пожалуйста, подождите...
Тим більш,що більша частина проросійських сил не тільки не зазнала тиску,а навпаки - отримала бюджетну підтримку від Зелемойського!
Там бесполезно объяснять! Цирк ещё продолжается в стране и клоуны, предатели типа ермака у власти!
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Пєцю і Зєлю на нари. Дострокові.
не дозволю...................
красти в армії................
а тим, хто буде красти..............
руки по відрубаю...."(С)
Збрехав, звичайно, але ж, як солодко та красно сказав!
Скільки мішків € і $ в тебе дома які тобі наобіцяв Зелемойський?
Плівки , ніде в світі , вже давно не доказ для слідства , тому що ******* технології дозволяють з легкістю підробити абсолютно любі голоси .
Та він просто просить , вже майже благає , зе-владу , припинити це безглуздя ,, це дурне переслідування ,і взагалі - протистояння ,, і не виставляти себе посміховиськом на увесь світ . ! І нарешті сфокусувати увагу виключно на інтересах держави .
Порошенко це не мудачук , немає за ним ніяких злочинів проти держави , не було й НЕМАЄ ,, то все хворобливі фантазії лохтората повірившого кацапській пропаганді і фейкам !! Кацапи , а з їх подачі і наші олігархічні ЗМІ , тебе банально пошили в дурні Танюша , тебе і 73% ..
Вже навіть всі провідні політики США і Заходу , дали зрозуміти що сприймають справи проти Порошенка виключно як - політичне переслідування опонента .
Нічого Зе йому не зробить , як кажуть кацапи - кішка у нєго тонка .
Танюша - щось разрушають, разрушають два роки, а разрушить ніяк не можуть
Цирк якийсь.
"Лишбы бы не Порошенко!".
Как страшен Порох на президентском посту! Для раши и укролигархов открыто грабящих страну и население под эгидой Зельцмана и К!
Напал на соратника Порошенко по Партии Регионов!
Дорого яичко ко Христову дню!
Объяснять всё это нужно было ТОГДА!
"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.
"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко."
А что по сути, про Медведчука?
Ещё вапросы!
Ти ідєйний ?
Що є тоді робить твій Зе який в угоду Кремлю знищує ЗСУ які Порох підняв з грязі.
А ведь в начале любил...
На всяки йслучай сам несколько саженцев домв вырасти.