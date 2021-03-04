Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО
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Экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, прибывшему 3 марта в Украину, в аэропорту Борисполь вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского.
Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.
"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал источник.
Эту информацию подтвердил ТСН начальник департамента Офиса Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин задерживать у нас нет, согласно действующего Уголовно-процессуального кодекса, к сожалению. Завтра утром подаем подаем ходатайство в Печерский райсуд об избрании меры пресечения содержание под стражей", - отметил он.
Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).
25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.
26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.
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Гривен 300 не хватало.
"Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, внимательно изучал комплектацию новых дорогих автомобилей в своем смартфоне.
Семинский не впервые попадает в объектив журналистов. Две недели назад было опубликовано видео переписки женатого нардепа во время заседания с предполагаемой любовницей."
Єто просто вопит о брехне.
Скорей всего будущий слуга смылся с бабками и где-то сидел на нычке пока рудьковского не приняли на кацапии. Потом на заработаное пролез в депы и теперь "мстит".