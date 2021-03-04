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Рудьковский (340) Офис Генпрокурора (2045)

Экс-главе Минтранса Рудьковскому вручили подозрение в организации похищения в 2012-м "слуги народа" Семинского. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Экс-министру транспорта и связи Николаю Рудьковскому, прибывшему 3 марта в Украину, в аэропорту Борисполь вручили подозрение в организации похищения в 2012 году тогдашнего главы "Нефтегаздобычи", ныне нардепа "Слуги народа" Олега Семинского.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, передает Цензор.НЕТ.

"В аэропорту ему вручили подозрение и ходатайство об избрании меры пресечения", - сказал источник.

Эту информацию подтвердил ТСН начальник департамента Офиса Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин задерживать у нас нет, согласно действующего Уголовно-процессуального кодекса, к сожалению. Завтра утром подаем подаем ходатайство в Печерский райсуд об избрании меры пресечения содержание под стражей", - отметил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рудьковский вернулся в Украину. Ранее Офис генпрокурора сообщал о вручении ему подозрения в организации похищения экс-главы "Нафтогазвидобування". ФОТО

Напомним, в 2021 году СБУ раскрыла похищение бывшего руководителя "Нефтегаздобычи" Олега Семинского. По версии следствия, в 2012 году Рудьковский с подельниками похитили Семинского и лишили свободы на 3 года. Его пытали и требовали выплатить несуществующий долг в 200 млн долларов. Сейчас Семинский - народный депутат "Слуги народа" по мажоритарному 205 округу (Черниговская область).

25 февраля в Офисе генпрокурора заявили о сообщении о подозрении по делу похищения экс-главы "Нафтогазвидобування" 5 лицам, в т.ч Рудьковскому.

26 февраля Рудьковский заявил, что находится на отдыхе за границей и непричастен к похищению Семинского.

Также читайте: Агенты РФ были среди нас в толпе, когда я кидал камень в посольство, - вышедший из московской тюрьмы Рудьковский

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+5
Может Рудьковскому деньги нужны были.
Гривен 300 не хватало.
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03.03.2021 21:16
+5
ага, а сажает тех что мешок соломы украли!
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03.03.2021 21:44
+4
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
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03.03.2021 21:08
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На таких фемида тренируется.
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03.03.2021 21:02 Ответить
ага, а сажает тех что мешок соломы украли!
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03.03.2021 21:44 Ответить
Підозра за підозрою,а кремлівська гидота гуляє Україною ,як в себе, по хаті !!!
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03.03.2021 21:07 Ответить
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
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03.03.2021 21:08 Ответить
а 300 гривен?
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03.03.2021 21:09 Ответить
ни хрена рудьковский не боится- инвалидная коляска и плед есть
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03.03.2021 21:10 Ответить
Гроші "слуга" видно не повернув, якщо проліз в депутати самої чесної партії)
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03.03.2021 21:10 Ответить
все можновладцы, которые были под следствием, катались присмерти на инвалидных колясках, такое впечатление, как поднялся на этот уровень власти, сразу же купил инвалидку и плед
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03.03.2021 21:12 Ответить
Может Рудьковскому деньги нужны были.
Гривен 300 не хватало.
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03.03.2021 21:16 Ответить
Прийдеться знову з консервації інвалідний візок знімати. Во, блін, іронія долі! То на літаку з моделями літав, а тепер знову на візку - в автозак.
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03.03.2021 21:31 Ответить
Кореш преступника Атрошенки
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03.03.2021 21:34 Ответить
Это Семинский, тоже еще тот фрукт
"Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, внимательно изучал комплектацию новых дорогих автомобилей в своем смартфоне.
Семинский не впервые попадает в объектив журналистов. Две недели назад было опубликовано видео переписки женатого нардепа во время заседания с предполагаемой любовницей."
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03.03.2021 21:36 Ответить
Мало його тримали бачу Нардеп від "Слуги народу" Семінський у Чернігові проколював шини припаркованим авто
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03.03.2021 22:55 Ответить
Ещё одно бэцало-дурбэцало по кликухе ален бзделон из райцентра прибило к нашему берегу! Прохиндей из 90гг. Всякая шваль, отбросы, второгодники последних 5-леток протратив наскоро стыреное бабло в дурное время прибывают с целью поживится. Ввести бы закон---если не было в стране более 5 лет гражданина и отсутствия вида на жительство где либо--то автоматом гражданства лишать. Налоги не платил 5 лет---вали нахер обратно на третьи сутки после прибытия. То завтра уже будет тётке Влащенко рассказывать про лютую житуху там и про дым отечества что здесь!
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03.03.2021 21:37 Ответить
Судя по контексту чувака держали "в плену" три половиной года!) С 2012 по 2016. Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 8908
Єто просто вопит о брехне.
Скорей всего будущий слуга смылся с бабками и где-то сидел на нычке пока рудьковского не приняли на кацапии. Потом на заработаное пролез в депы и теперь "мстит".
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03.03.2021 21:54 Ответить
Напоминает истории с голливудскими бл*дями, которые перед премьерой нового фильма внезапно вспоминают как в детстве режиссер домогался их невинного тела.
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04.03.2021 09:17 Ответить
В 2012 уже были слуги народа? Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 4152 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 5316 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 5521 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 9761
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04.03.2021 10:00 Ответить
Яка гидота цей рудьковський... Фу
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04.03.2021 10:12 Ответить
 
 