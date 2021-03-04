РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4599 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбщество Борьба с коронавирусом
2 372 47
вакцина (3815) Разумков Дмитрий (1521) COVID-19 (18600)

Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил причины, по которым Украина поздно начала вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Здесь тот случай, когда не все зависело от денег. Деньги закладывались и в прошлом году, и в бюджет этого года. Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе - это вакцинирование", - рассказал Разумков.

По словам спикера парламента, Кабмин вел сложные переговоры для получения вакцины.

"Много чего зависело даже не от средств, а от переговоров, и будем откровенны, в этом плане Кабмину было непросто, потому что желающих получить вакцину намного больше, чем тех возможностей, которые сегодня есть по производству вакцин. Надеюсь, что мы понемногу начнем выходить из этой ситуации, есть уже одна вакцина, сейчас речь идет о том, что будут другие", - сказал Разумков.

Также читайте: Минздрав опубликовал и опроверг самые популярные фейки о COVID-вакцинации: Вакцины не могут изменять ДНК

Автор: Богдан Гуньковський
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+14
Сам то, курва, небось пфайзером привился из под полы от Степанова, который миша крадуцкий привез контрабасом из израиля?
показать весь комментарий
04.03.2021 09:29
+8
Клоунов везде опускают.
показать весь комментарий
04.03.2021 09:28
+7
Ложь,все зависит и зависило от денег))
бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
показать весь комментарий
04.03.2021 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Клоунов везде опускают.
показать весь комментарий
04.03.2021 09:28 Ответить
Клоуны денег не платят - их опускают. Все правильно. Все, кто хотел вакцину, заплатили заранее. А клоуны будут рассказывать, что их, дескать, просто не любят.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:55 Ответить
Даааа.... Народ прям ломится на вакцинацию Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много - Цензор.НЕТ 6563
показать весь комментарий
04.03.2021 09:28 Ответить
Особливо медики, зокрема з Олександрівської лікарні м.Києва, аж два.
показать весь комментарий
04.03.2021 09:47 Ответить
Запропонуйте людям "Pfizer", побачите. Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 5709
показать весь комментарий
04.03.2021 10:02 Ответить
Та я в курсе Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 4876
показать весь комментарий
04.03.2021 10:03 Ответить
Ложь,все зависит и зависило от денег))
бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
показать весь комментарий
04.03.2021 09:29 Ответить
Точно. А у на вклали ковіді гроші у Велике крадівництво
показать весь комментарий
04.03.2021 10:49 Ответить
Сам то, курва, небось пфайзером привился из под полы от Степанова, который миша крадуцкий привез контрабасом из израиля?
показать весь комментарий
04.03.2021 09:29 Ответить
Странный вопрос. Вот скажи, если б у тебя была возможность выбрать Файзер, ты б, конечно, отказался и вколол оту индийскую реплику?
показать весь комментарий
04.03.2021 09:31 Ответить
нет конешно, но они еще месяца три назад вакцЫнировались
показать весь комментарий
04.03.2021 09:40 Ответить
Это означает лишь две вещи: 1) У них была возможность, 2) У них было желание.
показать весь комментарий
04.03.2021 09:42 Ответить
Це значить, що це не українська ВЛАДА, а нацменшинне лайно, яке продовжує використовувати "мудрий" нарід. Тепер не лише ради грошей ( і правнукам вистачить), а й як піддослідних щурів.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:08 Ответить
То, что нынешняя власть не украинская, было очевидно еще до выборов 2019 года. Об опасности такого выбора предупреждали, но 73-процентные бараны блеяли, что "паприколу", "хуже не будет".
показать весь комментарий
04.03.2021 10:11 Ответить
1000% ты прав.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:34 Ответить
А шош узеленські відмовились брати участь в фінансуванні створення вакцин? Вважали себе майстрами боротьби з ковідом?
показать весь комментарий
04.03.2021 09:32 Ответить
Не думаю что Афганистан или Албания богаче, чем Украина. Может там воруют меньше?
показать весь комментарий
04.03.2021 09:33 Ответить
лапшерез на уши народа Украины с хвамилией Разумков вешает лапшу по полной- если страны третьего мира уже давно вакцинируются,то "понты" о переговорах,которые Кабмин с МОЗ провалили не о чем.Сдесь тот случай-"тот ,кто хочет делать дело - ищет средсва,а бездельники туниядцы и нахлебники - ищут оправдания"
показать весь комментарий
04.03.2021 09:50 Ответить
Спікер каже,що був ковідний фонд. А президент, - що ні. Прямо як ситуація з трусами і хрестиком.
показать весь комментарий
04.03.2021 09:50 Ответить
Зимбабве хотело БОЛЬШЕ!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 10:00 Ответить
Какое он отношение к вакцине имеет, он глава Верховной Рады !!!
Клоуны даже не знают своим полномочия. Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 6998
показать весь комментарий
04.03.2021 10:10 Ответить
Все залежало від відкатів.
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19".
показать весь комментарий
04.03.2021 10:18 Ответить
Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе - это вакцинирование" Источник: https://censor.net/ru/v3251355\\\\\\\\\\\

Но ведь "кое кто" говорил шо фонда то нетути.... они там за кого всех принимают то?
показать весь комментарий
04.03.2021 10:20 Ответить
ну где и кто нашол такую дешовую лживую сущность
показать весь комментарий
04.03.2021 10:32 Ответить
можна попросити посилання на цей текст?
Чи це ви особисто все написали і виклали?
показать весь комментарий
04.03.2021 10:51 Ответить
дай посилання, бидлан, або затули пельку.
Так тобі зрозуміло?
показать весь комментарий
04.03.2021 11:04 Ответить
твої послуги нах нікому не потрібні, хіба що твоїм коровам.
Іди далі чисти хліва, не лізь у високі сфери.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:16 Ответить
Мастер всё объяснить и найти оправдание!
Особенно если выпучить глаза....
показать весь комментарий
04.03.2021 10:37 Ответить
это верно.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:42 Ответить
Ты можешь отмазываться сколько угодно, факт остается фактом - Украина 96-я страна в мире, которая начала вакцинацию.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:43 Ответить
"Кабмін вів складні переговори для отримання вакцини ..." Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 2753

З КИМ КАБМІН ВІВ ПЕРЕМОВИНИ? З ПРОКЛАДКАМИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ГРОШІ ТИРЯТЬ? З КИМ?
Коли держава самоусунулась від закупівлі вакцини, вона ж її у посередників бере.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:47 Ответить
трепло ты губастое, если б вы начали заниматься контрактами в прошлом году, и деньги из ковид-фонда с умом тратили, а не пи@дили, все сегодня с вакцинацией было бы иначе.
показать весь комментарий
04.03.2021 10:48 Ответить
Я так зрозумів, що Разумков то ще один "майстер спорту з боротьби з Ковідом" Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 3084
показать весь комментарий
04.03.2021 10:51 Ответить
Ну, подивимось, чи будуть продавати вакцину від Ковіду через мережу ломбардів Разумкова Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 5591
показать весь комментарий
04.03.2021 10:53 Ответить
Це ще раз говорить про те що у владі жадібні тупаки які навіть домовитись про надання вакцини невміють
показать весь комментарий
04.03.2021 11:01 Ответить
ПРОТЕСТУЮ.
Они не тупаки. Тупаки за них голосовали.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:29 Ответить
Кому ти брешеш? Треба було вчасно замовити,як всі розумні люди. Хоч у тебе прізвище і "розумне", але...
показать весь комментарий
04.03.2021 11:20 Ответить
Оно конечно, после того, как Зеленский и его шобла, в т.ч. и скупщик краденного молодой региАнал Розумков разворовали 60 миллиардов ковидного фонда, можно говорить и о том, что не всё зависило от денег.
показать весь комментарий
04.03.2021 11:29 Ответить
Правда є в словах хітромудрого--не все залежить від грошей. ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАЯВНОСТІ МІЗГІВ!!!
показать весь комментарий
04.03.2021 12:55 Ответить
Отже, у той час як зелебобіки заривали гроші з коронавірусного фонду в "будівництво доріг", подеколи звітуючи ремонтом, розпочатим за папірєднікав, підступні зімбабвійці не купилися на "какаяразднітсакаґдапакупать" і нахабно здійснили проплати авансу...
показать весь комментарий
04.03.2021 13:40 Ответить
Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много.

А руководство страны тогда зачем?,что как раз вакциной и заниматься, а не дженериками,как занимаются этим найвысшее руководство других стран,тем более Украине обязаны выделить по краней мере пропорциональную долю для медиков и пожилого населения за сдачу третьего ядерного потенциала нацеленного на США ,а если так званое руководство Украины не может или не хочет отрабатывать свои обязаности за совсем не малые привилегии а только занимаются личным обогащением,деребаня бюджет и активы страны , не дают народу зарабатывать и развиваться ,то пусть идут на перевыборы , в Украине незаменимых нет.
показать весь комментарий
04.03.2021 18:44 Ответить
Все зависело от желающих получить денег ...
показать весь комментарий
04.03.2021 23:59 Ответить
 
 