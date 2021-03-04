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Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Патрульной полиции Киева в Telegram.

"На днях патрульные отправились на вызов из-за пожара на улице Радунской, где загорелся гараж. Они прибыли на место первыми из всех экстренных служб и выяснили, что в помещении находятся люди", - говорится в сообщении.

На кадрах ролика с нагрудной камеры полицейского можно увидеть, как происходило спасение людей из горящего помещения.

"Надышавшись угара, уставшие, грязные и счастливые Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский вернулись домой, позже обычного, потому что это был их последний вызов на смене. Оно того стоит - в итоге две спасенных жизни", - сообщают в полиции.

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Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве 01
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Топ комментарии
+4
что грешного в том чтобы трахаться?
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04.03.2021 11:35
+3
ты что, вуайерист, любитель подсматривать?

могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
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04.03.2021 11:34
+2
Голубки чпокались у гаражі?
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04.03.2021 10:45
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И смех и грех, простите меня за мой французкий.
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04.03.2021 10:43 Ответить
что грешного в том чтобы трахаться?
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04.03.2021 11:35 Ответить
В том что знаю несколько случаев когда в заведенной машине да в гараже обое угорают, а так чисто физиологически очень даже полезно.
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04.03.2021 11:48 Ответить
Голубки чпокались у гаражі?
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04.03.2021 10:45 Ответить
Полки прибивали так что дерево воспламенилось.
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04.03.2021 10:49 Ответить
трахались с машиной. А что? Тебе завидно?
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04.03.2021 11:35 Ответить
Бомжи скорее всего. Грелись.
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04.03.2021 10:56 Ответить
и что.
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04.03.2021 11:35 Ответить
"В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража." - чем они там занимались, что аж носки сняли?
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04.03.2021 11:06 Ответить
ты что, вуайерист, любитель подсматривать?

могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
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04.03.2021 11:34 Ответить
Патрульные - молодцы. Спасли две жизни.

Комментаторы, как я понял - озабоченные малолетки с дыркой в башке.
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04.03.2021 11:36 Ответить
ті відаешь медали милиционерам у которіх работа такая, знали куда шли ,и осознано , но если відавать каждому квртиру и пЄстолЄт ....?
________________________
дяде Васе которій 40 лет за станком отмаслал в "кріжополе " ві нечего не дали , даже значек ,
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04.03.2021 13:00 Ответить
Оженився дурний та взяв дурнувату, та не знали що робить запалили хату.
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04.03.2021 11:45 Ответить
Молодцы, ребята! Жаль, что какой-нибудь урод в такой же форме, как у них, может все это нивелировать. Но парням - удачи и желания служить дальше и оставаться такими же порядочными, готовыми в любой момент прийти на помощь своим гражданам!
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04.03.2021 15:46 Ответить
 
 