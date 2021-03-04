Патрульные полицейские спасли людей из горящего гаража в Киеве. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано на странице Патрульной полиции Киева в Telegram.
"На днях патрульные отправились на вызов из-за пожара на улице Радунской, где загорелся гараж. Они прибыли на место первыми из всех экстренных служб и выяснили, что в помещении находятся люди", - говорится в сообщении.
На кадрах ролика с нагрудной камеры полицейского можно увидеть, как происходило спасение людей из горящего помещения.
"Надышавшись угара, уставшие, грязные и счастливые Евгений Косянчук, Дмитрий Сорока, Владислав Гуров и Андрей Юрковский вернулись домой, позже обычного, потому что это был их последний вызов на смене. Оно того стоит - в итоге две спасенных жизни", - сообщают в полиции.
Пожалуйста, подождите...
могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
Комментаторы, как я понял - озабоченные малолетки с дыркой в башке.
________________________
дяде Васе которій 40 лет за станком отмаслал в "кріжополе " ві нечего не дали , даже значек ,