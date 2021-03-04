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Кабмин выделит 1,48 млрд грн для оплаты услуг медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика Здоровье

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗ Украины.

По ее данным 1 млрд 482 млн гривен будут выделены для оплаты медицинских услуг медикам, задействованным в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности, касающихся вакцинации.

"Средства заложены через специальный фонд, который создали из остатков Фонда борьбы с COVID-19",- уточнила она.

Также она отметила, что по поручению Минздрава, НСЗУ создаст дополнительные стимулы, введя новый пакет медицинских услуг в Программе медицинских гарантий.

"Еще 341 млн грн будут выделены лабораторным подразделениям Минздрава, которые проводят тестирование на COVID-19", - добавила Шаталова.

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Автор: Ірина Дашківська
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Буде чим віддячити "доктору Смерть" Степанову за блискучі успіхи в захисті населення від короновірусної пандемії
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04.03.2021 11:09 Ответить
Кабмин выделит 1,48 млрд грн для оплаты услуг медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, - замглавы Минздрава Шаталова - Цензор.НЕТ 3722
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04.03.2021 11:11 Ответить
Чехия отказалась от закупки вакцины AstraZenecaКабмін виділить 1,48 млрд грн для оплати послуг медиків, задіяних у вакцинації проти коронавірусу, - заступниця голови МОЗ Шаталова - Цензор.НЕТ 4745Чехия отказалась от закупки вакцины AstraZeneca.Это касается препарата, произведенного в Индии. Как пояснил глава Минздрава республики Ян Блатны, лицензия этого производителя не соответствует европейским требованиям
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04.03.2021 11:13 Ответить
Ви ще не виплатили медикам обіцяні 300%. Брехуни.
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04.03.2021 11:17 Ответить
"Средства заложены через специальный фонд, который создали из остатков Фонда борьбы с COVID-19",- уточнила она.Источник: https://censor.net/ru/n3251385

Так был этот фонд или нет?
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04.03.2021 11:24 Ответить
Оце "пандемія" Клондайк! Золоте дно.... Наступна буде ще веселіша.
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04.03.2021 12:18 Ответить
Просимо всі виплати засекретити.
З повагою,ваші лікарі.(жарт)
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04.03.2021 12:21 Ответить
 
 