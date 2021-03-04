Кабмин выделит 1,48 млрд грн для оплаты услуг медиков, задействованных в вакцинации от коронавируса, - замглавы Минздрава Шаталова. ВИДЕО

Кабинет министров поддержал инициативу Министерства здравоохранения о выделении дополнительных средств на вакцинацию населения от коронавируса.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявила замминистра здравоохранения Светлана Шаталова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МОЗ Украины.

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По ее данным 1 млрд 482 млн гривен будут выделены для оплаты медицинских услуг медикам, задействованным в мероприятиях по борьбе с COVID-19, в частности, касающихся вакцинации.

"Средства заложены через специальный фонд, который создали из остатков Фонда борьбы с COVID-19",- уточнила она.

Также она отметила, что по поручению Минздрава, НСЗУ создаст дополнительные стимулы, введя новый пакет медицинских услуг в Программе медицинских гарантий.

"Еще 341 млн грн будут выделены лабораторным подразделениям Минздрава, которые проводят тестирование на COVID-19", - добавила Шаталова.

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