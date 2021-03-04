Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете, будучи единственным кандидатом. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Катерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.
3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Она была единственной, кто подал документы на конкурс.
По данным комиссии, Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.
Дочь нардепа будут рекомендовать на назначение директором департамента.
В начале февраля Илья Кива подтвердил, что документы на конкурс подает его 27-летняя дочь, пишет издание "Полтавщина".
"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс — будет работать. Не выиграет — займется чем-то другим", — отметил нардеп.
Екатерина Кива училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и в Национальной академии внутренних дел в Киеве. С 2017 года Екатерина работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности. Последняя ее должность - старший инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Екатерина уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции в сентябре 2020 года.
Согласно поданной декларации, Екатерина Кива имеет квартиру в Киеве площадью 49 м², которую приобрела за 286 000 гривен. Также она является владелицей автомобиля Mazda 3 Touring 2018 выпуска, который стоит 631 000 гривен.
2020 года Екатерина Кива получила 241 тыс. гривен заработной платы. Также она задекларировала денежный подарок в 57 тыс. гривен.
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Пиши краще на ізикє, бо за таку мову хочеться відірвати тобі руки, ноги та голову.
...Хоча Ілля Кива просто москальська шмата і повний довбо#об....
так и происходит естессссственный отбор (селекция жлобов) в Украине - а мы (не)удивляемся ещё, чего так фигово живём в богатой стране
ЗЫ надеюсь из потенциальных кандидатов на посаду никто сильно не пострадал.. и "подснежников" не будет
А так эта девушка дупля не остреливает чем будет заниматься и еще не будет отстреливать как минимум год, то не удивлюсь если она завалит работу Департамента и через пол года мы прочитаем об этом в новостях).
27 лет, недавно закончена учеба. Тяжелая наследственность. Хотя бывают и исключения.
Может мы наблюдаем исключительно гениальную личность? И надо порадоваться за папу?
А конкуренты, просто испугались обезображенного интелектом лица молодого дарования и сбежали с конкурса?
Они вообще еще живы или отделались переломами и травмами лица???