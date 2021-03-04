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горсовет (659) Полтава (682) Кива (397)

Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете, будучи единственным кандидатом. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Катерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Она была единственной, кто подал документы на конкурс.

По данным комиссии, Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.

Дочь нардепа будут рекомендовать на назначение директором департамента.

В начале февраля Илья Кива подтвердил, что документы на конкурс подает его 27-летняя дочь, пишет издание "Полтавщина".

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс — будет работать. Не выиграет — займется чем-то другим", — отметил нардеп.

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Екатерина Кива училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и в Национальной академии внутренних дел в Киеве. С 2017 года Екатерина работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности. Последняя ее должность - старший инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Екатерина уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции в сентябре 2020 года.

Согласно поданной декларации, Екатерина Кива имеет квартиру в Киеве площадью 49 м², которую приобрела за 286 000 гривен. Также она является владелицей автомобиля Mazda 3 Touring 2018 выпуска, который стоит 631 000 гривен.

2020 года Екатерина Кива получила 241 тыс. гривен заработной платы. Также она задекларировала денежный подарок в 57 тыс. гривен.
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Топ комментарии
+53
"С 2017 года Екатерина работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности." Теперь ясно откуда этот фрик Кива наркоту берет
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04.03.2021 11:55
+36
А что это за конкурс если только один претендент, результат должен быть отменен. И нужно еще разобратся почему на теплое местечко нет желающих.
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04.03.2021 11:56
+22
какая неожиданность
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04.03.2021 11:55
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Страница 2 из 2
"Полтаву отдали"-- а що, полтавц1в до вибор1в не пускали? Укра1нц1 в Укра1н1 обирають соб1 на голову нещастя демократичным незалежним шляхом.
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04.03.2021 19:09 Ответить
Лєнка! Ти шо перевзулася?

Пиши краще на ізикє, бо за таку мову хочеться відірвати тобі руки, ноги та голову.
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04.03.2021 23:23 Ответить
По-перше, я тоб1 вже писала, що я - не Лэнка, що перевзулася. По-друге: У мене немае укра1нсько1 клав1атури, тому придеться потерп1ти. По-третэ: на як1й мов1 хочу, на т1й 1 пишу чи розмовляю, що це за диктатуру ти розводиш. По-четверте: нав1ть якщо я була завжди рос1йськомовна людина, то зараз з принципу перейшла на укра1нську мову, поки не ск1нчиться в1йна. Що стосуеться твого бажання в1д1рвати...- ти не едина у цьому бажанн1, маеш досить багато однодумц1в серед серьозних людей. Та взагал1 не в1двол1кай, зараз траслюють концерт з фест1валю у Санремо.
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05.03.2021 01:06 Ответить
Лєнка! Шо ти гоніш? Який фестиваль у Санремо? Ти знов напилася? Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 1076
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05.03.2021 01:14 Ответить
То в цього мастурбанта ще й діти якісь є?
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04.03.2021 13:00 Ответить
Это у кивы дочь от рабиновича?
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04.03.2021 13:19 Ответить
От правой руки рабиновича!
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04.03.2021 17:42 Ответить
Похожа на отца. Такая же красавица.
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04.03.2021 17:45 Ответить
не повезло дивчине родится у кивы. может она и нормальная, самостоятельная девушка, но тень папашки автоматом падает на нее.
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04.03.2021 13:23 Ответить
Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 1151
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04.03.2021 13:25 Ответить
А ви питаєте чому в Україні так не вистачає суддів. Дивно що, вона пішла в міськраду, мабуть на суддю у татуся грошей не вистачило.
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04.03.2021 13:26 Ответить
От так і стають успішними людьми і кажуть, що всього в житті досягли самі... Але це проблема цілої країни, а не конкретної особи..
...Хоча Ілля Кива просто москальська шмата і повний довбо#об....
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04.03.2021 13:45 Ответить
Буратина
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04.03.2021 13:52 Ответить
йупт, этот гандон шо ещё и размножается ???
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04.03.2021 13:55 Ответить
"грешно смеяться над больными людьми"(с)
так и происходит естессссственный отбор (селекция жлобов) в Украине - а мы (не)удивляемся ещё, чего так фигово живём в богатой стране
ЗЫ надеюсь из потенциальных кандидатов на посаду никто сильно не пострадал.. и "подснежников" не будет
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04.03.2021 14:04 Ответить
Такая же олигофренка, как её папаша.
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04.03.2021 14:12 Ответить
Сначала надо было бы поработать пару лет главспецом в отделе, потом начальником отдела, набраться опыта, вникнуть в нюансы работы, а потом можно претендовать на должность начуправы или начдепартамента.
А так эта девушка дупля не остреливает чем будет заниматься и еще не будет отстреливать как минимум год, то не удивлюсь если она завалит работу Департамента и через пол года мы прочитаем об этом в новостях).
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04.03.2021 14:22 Ответить
При соответствуещей подготовки и наличии данных, требуется, в среднем, 3 года на становление спецом на должности.
27 лет, недавно закончена учеба. Тяжелая наследственность. Хотя бывают и исключения.

Может мы наблюдаем исключительно гениальную личность? И надо порадоваться за папу?

А конкуренты, просто испугались обезображенного интелектом лица молодого дарования и сбежали с конкурса?
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05.03.2021 04:49 Ответить
Пхи , а ведь могла пойти дальше(по заточке) , конкурировать со Светиком (беларусским).
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04.03.2021 14:27 Ответить
мусор от мусорника не далеко падает
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04.03.2021 14:59 Ответить
Так у киви ещё и дети есть?
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04.03.2021 15:09 Ответить
от макаки или от камазистки дуси
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04.03.2021 15:56 Ответить
от руки
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04.03.2021 21:34 Ответить
Так само гарна, як і тато. Хочеться вірити, що не так само розумна.
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04.03.2021 15:44 Ответить
андрей Потава гаси курву...эта тварь еще и плодилось...
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04.03.2021 15:55 Ответить
А что же случилось с другими претендентами на должность???
Они вообще еще живы или отделались переломами и травмами лица???
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04.03.2021 16:01 Ответить
ну бывает и такое, что дети и родители идут разными дорогами, как говорят в Одессе "будем посмотреть"
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04.03.2021 16:12 Ответить
А лицо можно было показать?
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04.03.2021 16:24 Ответить
Чье?
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04.03.2021 17:31 Ответить
Выкормыш рюкзакова продолжает харчеваться и паразитировать на теле государства
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04.03.2021 16:41 Ответить
Красуня, вся в папу. Все-таки специфика работы на внешности сказывается.
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04.03.2021 17:29 Ответить
Как это один кандидат?. А другие не знали или у них документы не приняли? Что за схематоз?
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04.03.2021 17:51 Ответить
обычный схематоз в стиле 90-х.людей предупредили шоб доки не подавали а то типа снег башка попадёт...
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04.03.2021 20:43 Ответить
Папіни гени. Мабуть Ківа мутатор не мив.
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04.03.2021 17:51 Ответить
Ну и ипальники,что в одного мутанта,что в наследыша. Кто этого дрочилу выбирал)))?
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04.03.2021 18:10 Ответить
Таки да, яблочко от дуба не далеко откотилося Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 7586
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04.03.2021 22:08 Ответить
Теперь папа подарит шапку ушанку.Для селфи. Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 8810
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04.03.2021 19:12 Ответить
У него и дети есть?Неужели кто-то , спит с ним Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 59
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04.03.2021 19:46 Ответить
А скринька відчиняється дуже легко, подрочи один раз в Верховній Раді, і твої діти забезпечені на все життя.
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04.03.2021 20:09 Ответить
а она точно его дочь?
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04.03.2021 20:46 Ответить
Судя по тому, какая она страшненькая -да, она его дочь)))
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04.03.2021 22:00 Ответить
да.....
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04.03.2021 21:49 Ответить
Интерестно .она тоже такая трахнутая на всю голову как батек ее?
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04.03.2021 22:06 Ответить
Судя по физиономии он ее не только зачал ( через карман) но еще и сам родил ( ну вы в курсе через что..)
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04.03.2021 22:24 Ответить
Позор
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05.03.2021 02:15 Ответить
Только Киве и сообщили, что есть вакансия?
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05.03.2021 07:12 Ответить
Месные, полтавские все отказались от должности, или не знали про конкурс? Аж с Киева надо было брать специалиста?
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05.03.2021 07:13 Ответить
фу какая бяка
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05.03.2021 08:06 Ответить
Ребята, скиньте пожалуйста адрески квартир 49 кв, по 286 тыс гривен в Киеве, прикупить парочку хочу.
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05.03.2021 08:09 Ответить
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