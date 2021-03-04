Дочь Кивы выиграла конкурс на должность руководителя Департамента в Полтавском горсовете, будучи единственным кандидатом. ВИДЕО

Дочь нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы Катерина выиграла конкурс на должность директора Департамента по вопросам регистрации в горсовете Полтавы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает НВ.

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3 марта конкурсная комиссия признала ее победительницей конкурса на замещение вакантной должности. Она была единственной, кто подал документы на конкурс.

По данным комиссии, Кива успешно сдала тестовое задание и выполнила три практических задания на "хорошо", "отлично" и "отлично", она получила 23 балла из 25 возможных.

Дочь нардепа будут рекомендовать на назначение директором департамента.

В начале февраля Илья Кива подтвердил, что документы на конкурс подает его 27-летняя дочь, пишет издание "Полтавщина".

"Она взрослая, ей 27 лет. Она самостоятельно приняла это решение. Если выиграет конкурс — будет работать. Не выиграет — займется чем-то другим", — отметил нардеп.

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Екатерина Кива училась в Харьковском национальном юридическом университете им. Ярослава Мудрого и в Национальной академии внутренних дел в Киеве. С 2017 года Екатерина работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности. Последняя ее должность - старший инспектор отдела организации отбора и проведения аттестации. Екатерина уволилась с должности в департаменте кадрового обеспечения полиции в сентябре 2020 года.

Согласно поданной декларации, Екатерина Кива имеет квартиру в Киеве площадью 49 м², которую приобрела за 286 000 гривен. Также она является владелицей автомобиля Mazda 3 Touring 2018 выпуска, который стоит 631 000 гривен.

2020 года Екатерина Кива получила 241 тыс. гривен заработной платы. Также она задекларировала денежный подарок в 57 тыс. гривен.