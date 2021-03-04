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Кернес (1286) наследство (35) Харьков (6542)

Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В последнее время Родион Гайсинский стал владельцем десятка харьковских рынков. Рядом активов обзавелась также его мать, 50-летняя Оксана Гайсинская, которая теперь владеет торговыми и развлекательными центрами, историческими зданиями, кафе и ресторанами в центре Харькова. Приумножение бизнеса Гайсинских совпало по времени с ухудшением здоровья экс-мэра Харькова Геннадия Кернеса - гражданского мужа Оксаны Гайсинской. А после смерти Кернеса в конце 2020-го в руках его наследников сконцентрировались десятки компаний.

За несколько недель исследований имущества и активов, которые оказались в собственности Гайсинских за последнее время, мы насчитали 66 000 квадратных метров коммерческой недвижимости и 26 гектаров земли в Харькове. Стоимость этих активов достигает по меньшей мере 1,3 миллиарда гривен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на slidstvo.info.

При жизни Кернес имел несколько жен. Впрочем последние 20 лет его связывали с одной женщиной - Оксаной Гайсинской. Она является дочерью экс-замгенерального прокурора Украины и бывшего прокурора Киева Юрия Гайсинского. Геннадий Кернес часто выкладывал фотографии с ней в соцсетях. У Оксаны есть сын от предыдущего брака Родион, которого Кернес фактически воспитывал с детства и считал своим сыном. Тем не менее ни Родиона, ни Оксану Гайсинскую экс-мэр никогда не указывал в своих декларациях. Хотя должен, ведь, очевидно, был связан с ними общим бытом.

Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 01
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 02

Последняя представлена Кернесом декларация выглядела довольно скромно. Из недвижимости он указал лишь, что арендует 7-метровую комнату и номер в харьковском отеле "Националь" на 57 квадратов. В то же время он декларировал с десяток ценных часов, около сотни миллионов гривен дивидендов и сбережений. 

Родион Гайсинский известный своей светской жизнью. Медиа часто писали о его дорогих автомобилях и гонках на большой скорости. Сейчас ему принадлежит черный внедорожник Mercedes-Benz G 63 AMG 2019 года выпуска, более известный как "кубик". Цена нового - от 200 000 долларов. Обладает пасынок Кернеса квартирой на 400 квадратов в современной многоэтажке в центре Харькова. Такая недвижимость сейчас стоит около 600 000 долларов.

Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 03

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Сейчас Родион Гайсинский является владельцем или совладельцем в около тридцати компаниях. В основном этим фирмам принадлежат земли и торговые площади на харьковских рынках. Весь этот бизнес на него переоформили в 2018-2020 годах.

В целом это около 25 гектаров земли и 42 600 квадратных метров торговых площадей. Больше всего земель и недвижимости структуры Гайсинского сконцентрировали на рынках "Центральный" и "Конный".

Несколько недель назад Родион Гайсинский стал совладельцем компании "Паркинг +", которая специализируется на строительстве дорог и фигурирует в ряде уголовных производств. За последние 10 лет с "середнячка" она превратилась в настоящего тендерного фаворита, получая от харьковской власти подряды на десятки и сотни миллионов гривен. Только за 2019-2020 годы "Паркинг +" получила заказов на более 1 млрд гривен. А за все время - около 3 миллиардов гривен.

Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 04

В руках Оксаны Гайсинской сосредоточились изысканные бизнес-активы: офисные центры, торгово-развлекательные комплексы, кафе и рестораны.

К примеру, ей принадлежит так называемый "Сказочный дом" - торгово-развлекательный комплекс с ресторанами и квест-комнатами площадью более 2000 квадратных метров на территории парка имени Максима Горького. Оксана Гайсинская оть недавно также обладает небольшим кофейней Cafe Tory на территории сада имени Тараса Шевченко. Также Оксане Гайсинской принадлежит ресторан Nikas в самом центре Харькова. Недавно стало известно, что Гайсинской принадлежит 350 квадратных метров офисных помещений в историческом здании Харькова на площади Павловской. Еще фирмам Оксаны Гайсинской принадлежат дома позади Харьковского облсовета и рядом с памятником Александру Пушкину в центре города. Владелицей этих помещений Гайсинская стала уже после смерти Кернеса. Ранее эти здания были коммунальной собственностью. Кроме того, Оксана Гайсинская обладает еще рядом бизнес-активов, среди которых торговый центр "Комильфо" на 3000 квадратов. Когда готовился этот материал, стало известно, что Оксана Гайсинская стала владелицей контрольного пакета харьковского "7-го канала".

Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 05
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 06
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 07
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 08
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 09
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 10
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 11
Наследство Кернеса: гражданская жена экс-мэра Гайсинская и ее сын стали владельцами 66 тыс. кв.м. коммерческой недвижимости и 26 га земли в Харькове, - СМИ 12

"По нашим подсчетам, земли и торговые площади, которые принадлежат Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 000 000 гривен. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской - еще 430 000 000 гривен. Поэтому вся бизнес-недвижимость семьи Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривен. Реальные масштабы бизнес-империи, которую оставил после себя Геннадий Кернес, пока оценить трудно. Но даже через несколько месяцев после смерти многолетнего мэра Харькова очертания его империи становятся более четкими. Похоже, в ближайшее время семья Гайсинских превратится в едва ли не самых богатых и влиятельных бизнесменов Харькова. Но кроме Гайсинских есть и другие наследники - у экс-мэра осталось два сына и дочь, которые также могут унаследовать ценное имущество", - резюмирует издание.
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Топ комментарии
+62
А идиоты готовы голосовать даже за мертвого кэрнеса
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04.03.2021 12:42
+40
Сироты, как же вы теперь жить-то будете?!
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04.03.2021 12:41
+36
Лучшая зарисовка ФЕОДАЛИЗМА в Украине! Что ценно для "нуваоришей - "прокурорских" и "мерских" ? Земля и недвижимость! Не компании по производству компьютеров, самолетов, пароходов... Земля и недвижимость! На большее - ума нет!!!! Как еще в наследство мосты да переправы не попали?! Когда уже эта "пена" схлынет с Украины! На этих гадов смотреть ТОШНО! Они наверняка уверены, что все им завидуют...
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04.03.2021 13:23
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Страница 2 из 2
"По нашим подсчетам, земли и торговые площади, которые принадлежат Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 000 000 гривен. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской - еще 430 000 000 гривен. Поэтому вся бизнес-недвижимость семьи Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривен. Источник: https://censor.net/ru/v3251414

ЯК КАЗАВ ОДИН АНГЛІЄЦЬ - ЧУМА НА ВЕСЬ ВАШ ДІМ Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1298
Накрасти завдяки мутним схемам наперсточник вспів багато, але слава Богу
здати Харків кацапам так і не зміг, за що і отримав кулю у хребет.
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04.03.2021 14:30 Ответить
Какого числа он умер?
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04.03.2021 14:42 Ответить
он не умер он сдох.
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04.03.2021 20:39 Ответить
"Мы должны покаяться в том, что обвиняем друг друга": Кернес высказался о переговорах с Россией/ 15 000 украинцев, убитых путинцами, для Кернеса ничего не значили.
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04.03.2021 14:45 Ответить
А когда жизни украинцев для евреев что-либо значили?
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04.03.2021 20:41 Ответить
Уже пол года прошло? Походу таки Гепа давно загнулся
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04.03.2021 14:56 Ответить
площа України 603 628 км² Якщо таких як кернес (всього то 0,26км.кв) хай 10 відсотків - то Україні треба ще третину до її площи, бо навыть на одних них не хватить.
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04.03.2021 15:23 Ответить
я не понял, чем он плох? нечестно нажил - отбирайте по закону. сам факт наличия богатств -не причина считать что человек этот плохой.
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04.03.2021 16:00 Ответить
Они же не дурачки, первым делом горизонтальные и вертикальные связи во всех ветвях власти. И через 20 лет полное "рука руку моет" без шансов на наказание отбросов с деньгами и доступу к этой самой круговой поруке.
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04.03.2021 16:56 Ответить
Все верно, и только дебил этого не понимает.
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04.03.2021 17:47 Ответить
Да ладно родной Сдох - земля ему стекловатой. А то что он наворовал даже нечего обсуждать
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04.03.2021 22:06 Ответить
СМИ что-то путают: стоимость недвижимости Гайсинских свыше одного миллиарда долларов.
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04.03.2021 15:50 Ответить
звичайно,більшість спи..женого у міста вже не знайдеш.. але мільярд навряд...Думаю,мільйонів 500 доларів
судячи з рівня хабарництва,котрий у Харківській міськраді був вчетверо менший,як у Львівській..
Мільярд-він у Садового..\у більшості у житловій нерухомості-більше 200 000 кв.м..
Скорумповане місто Львів
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05.03.2021 11:37 Ответить
когда их будут уже вешать...
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04.03.2021 15:54 Ответить
за что? нечестно нажил - отбирайте по закону. А что за манеры убивать только за то что человек богат? что за русские нищенские замашки?
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04.03.2021 15:59 Ответить
А хто ті закони пише?
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04.03.2021 19:11 Ответить
ну так примите закон что бы таких вешать...
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04.03.2021 21:02 Ответить
Этого имущества хватит что бы расстрелять всю партию регионов. А как его несли бессеребреника хренового. А сколько он сделал "добра" для харьковчан сделав их нищими, теперь они могут летом ночевать под деревьями парка имени Гепы и Допы. А может пора эту всю разжиревшую сволочь брать за черти и топить в серебряной струе. Руководству страны пора призадуматься о произошедшем и принять РАДИКАЛЬНЫЕ меры. Это всё может кончиться погромами и повешениями, ХВАТИТ грабить.
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04.03.2021 15:58 Ответить
пора начинать еврейские погромы
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04.03.2021 19:31 Ответить
что за манеры считать чужие деньги?
Нечестно нажил - конфискуйте.
А вот эти обсасывания плебса - ой, у него так много домов, а у меня ниодного.. жалобы жлобья, не больше.
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04.03.2021 15:59 Ответить
это деньги не чужие .это деньги харьковчан а конфисковать при нынешней власти и доказать что деньги ворованные не позволят судьи-ворье.Что касается плебса и жлобья-по этой манере оценивать харьковчан сразу чувствуется истинное рыло комментатора
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04.03.2021 19:02 Ответить
Все, что нужно знать про прокурора Гайсинского.
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04.03.2021 16:35 Ответить
всё шо награблено непосильным трудом)) гепа был великий аферист всех времён и народов, заложил в банк пол Харькова Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1398 и уже после смерти всплыл парк Горького с аттракционами и кинотеатрами когда пришли не знакомые дяди и сказали это наша земля вместе с каруселями, а сколько ещё заложено))) поживём посмотрим.
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04.03.2021 16:58 Ответить
незнакомые
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04.03.2021 19:43 Ответить
спасибо учту.

Мы пишем прилагательное "знакомым" раздельно с "не":если в предложении имеется противопоставление с союзом "а".
Например: не знакомым, а посторонним (где "посторонним" - это противопоставление).если перед прилагательным имеются следующие конструкции: далеко не, отнюдь не, вовсе не.
Например: далеко не знакомым.
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05.03.2021 10:59 Ответить
сАДОВИЙ МИНУЛОГО РОКУ "ПІД ВИБОРИ" ЗРОБИВ ЗАРУЧНИКОМ СВОЇХ ОБІЦЯНОК бЮДЖЕТ НАСТУПНОГО РОКУ..
ТЕПЕР ХОЧ ЗУПИНЯЙ "РОЗКОПКИ НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ" НА ПАРУ РОКІВ-БАБЛА НЕМА
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05.03.2021 11:44 Ответить
"Безутешная вдова"?Любишь кататься... Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5294
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04.03.2021 17:18 Ответить
Ну, "саночки" катала, так, что все по-чесному.
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04.03.2021 20:06 Ответить
Что бы все были сыты, нужно отдать все кому то одному и уповать на его справедливость да?))
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04.03.2021 17:30 Ответить
Гарний приклад для майбутнього мера Харкова.
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04.03.2021 17:54 Ответить
И шо дальше....попистели....
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04.03.2021 18:08 Ответить
А коли, нарешті, підтягнуться дітки лейтенанта Шмідта, щоб був якийсь драйв, якийсь екшен? Погодьтеся, колеги, без такого чудового шоу все це виглядатиме якось нудно і протиприродно.
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04.03.2021 18:19 Ответить
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2165
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04.03.2021 19:23 Ответить
Если копнуть поглубже , то у этого жидяры Кернеса найдётся ещё много недвижимости и в россии и швейцарии и особенно в Израиле!! Воровал на пропалую ваш любимчик Кернес!!
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04.03.2021 19:52 Ответить
он так любил Харьков...
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04.03.2021 19:53 Ответить
не Харків, а те, що він міг там вкрасти
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04.03.2021 20:56 Ответить
он ооочень любил Харьков...
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04.03.2021 21:34 Ответить
Як можна заробити таку власність? Гепа був Маском чи Цукербергом? - звичайний бандит.
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04.03.2021 20:01 Ответить
НАБУ и СБУ работы ( по-нормальному) лет на пять.
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04.03.2021 20:04 Ответить
И что они там будут 5 лет делать? Награбленое делить? Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2911
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04.03.2021 21:25 Ответить
А для идиотов проспект Жукова.
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04.03.2021 20:15 Ответить
Прекрасный город Харьков! Город кармы! Кушнарёв! Кернес! Кто следующий?
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04.03.2021 20:18 Ответить
А Аваков утверждал, что Харьков ментовской.
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04.03.2021 21:49 Ответить
досить про Гепу. Харків"яни мають дати шанс іншому міцному господарнику - Допі!
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04.03.2021 20:21 Ответить
Допа Харківський кращий Друг "Долі" Львівського.
ВОНИ ОБ"ЄДНУЮТЬ УКРАЇНУ!

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ!
БАБЛО ПЕРЕМАГАЄ ЗЛО! Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 314
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05.03.2021 11:41 Ответить
Учитесь! Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8147
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04.03.2021 20:26 Ответить
у сАбакова, вениКдиктовой и баканова и т.д вопросов нет???
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04.03.2021 20:34 Ответить
нічогенько так наколядував небіжчик..)
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04.03.2021 20:37 Ответить
Ви просто лошари, якщо думаєте що допа і гепа обмежували себе харьківом... я особисто знаю 5 ресторанів у Львові і птахофабрику на волині
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04.03.2021 20:37 Ответить
Сегодня поделили, завтра начнут делить по настоящему Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9151
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04.03.2021 20:56 Ответить
Кернес таки лох. Нахрена ему отдавать имущество пасынку- по сути чужому отродью?
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04.03.2021 21:22 Ответить
Хуцпа неисповедима.
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04.03.2021 21:51 Ответить
Где СБУ НАБУ прокуратура...? На лицо мегакоррупция, но при крыголаме этот черт себя хорошо чувствовал...
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04.03.2021 21:43 Ответить
Гэпе героя Украины посмертно
. Оксанке и родиончику по ордену,как трудягам в поте лица на благо страны.
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05.03.2021 02:46 Ответить
Интересно, а что об этом думают поклонники культа личности гепы?
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05.03.2021 08:07 Ответить
все нажито непосильным трудом адольфича....а теперь , когда после смерти гепы можно не скрывать кому принадлежало Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4235
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05.03.2021 08:32 Ответить
а лет через 20 появится новый олигарх, который расскажет как он изо дня в день тяжко работал
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05.03.2021 08:38 Ответить
В Китае этих дельцов-наследников просто расстреляли бы.
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05.03.2021 09:05 Ответить
Кидалово не надо разводить,
Домушничать , на стрелках гоношится,
Что бы мечтов своих осуществить,
На доне прокурорской след жениться.
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05.03.2021 09:17 Ответить
Что-то мне подсказывает, что они скоро утешатся , если уже не утешились.
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05.03.2021 09:51 Ответить
семья Кушнарёва тоже была богатой ...только не долго...
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05.03.2021 09:58 Ответить
"Харьковчане скучают за любимым кормильцем Гепой". Холст. Масло. Неизвестный художник. 2021
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9720
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05.03.2021 10:35 Ответить
Садовий був мером не менше часу ніж Кернес...

Новини з львівського П"ємонту гетто...
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Міськвиконком(котрий лохи чи ідіоти з ПСЕВДОБІЛЬШОСТі ЄС-Варта-Свобода залишили підконтрольним Садовому на 5 років)
погодив будівництво..
31(! !!)багатоповерхівки...((
--------------------




· 26 лютого о 09:06 ·

СКАНДАЛ.

Вчора на сесії міськради за активної участі пана Адамика з ЄС було протягнуте рішення про надання дозволу на забудову майже гектару висотками В ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ.. КОТРА СТАЛА РАПТОМ ЖИТЛОВОЮ рішенням ще попереднього виконкому...

розмови про мораторій на "висотки" затихли.
І НАСРАТИ НА ІНФРАСТРУКТУРУ-дороги,школи,дитсадки...
"ЄС" тепер збирає "долю"..
нічого..Надіюсь,Львів"яни це Порошенко на виборах пригадають
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05.03.2021 11:29 Ответить
сирота...и безутешная вдова
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05.03.2021 12:43 Ответить
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