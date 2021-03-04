Правительство не планирует устанавливать цены на продукты, - Шмыгаль. ВИДЕО
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Правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.
"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, у правительства есть непрямые инструменты, среди которых - диалог с сетями ритейла, поставщиками и сельхозпроизводителями через Минэкономики, а также стимулирование некоторых производителей с помощью госпрограммы "5-7-9%".
Относительно роста цен на куриные яйца из-за падения их производства в стране он сообщил, что правительство провело переговоры о возобновлении производства с ключевыми производителями этой продукции, чтобы они несколько увеличили предложение в связи с ростом спроса на нее перед пасхальными праздниками.
По словам Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится две-три недели.
Премьер отметил, что непрямым инструментом регулирования цен на зерновые, гречку и отдельные группы продуктов является введение экспортных квот и пошлин.
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Там ведь лучше платят и вона какие "успешные" зеленые договора об поставках
в одну сторону понавыписывали ....
а тут сетуют МВФ, МФВ... а он тоже своего не упустит
я немножко о другом...о том контроле в котором устанавливают не граничную наценку к себестоимости, а граничную стоимость товара в рознице, которую нельзя превысить... но что если себестоимость при инфляции растет, а продавать надо в рознице все так же? завод=опт склад=розница...и каждому нужен % профита иначе зачем этим заниматься... потому на рашке уже есть дефицит некоторых социально значимых товаров... я за это переживаю например, что бы не пошли тем же путем как и мордор
Електронні, звісно.