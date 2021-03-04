РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16974 посетителя онлайн
Новости Видео Политика УкраиныЭкономика Цены на продукты
1 575 17
продукты (1508) цены (2279) Шмыгаль Денис (2330)

Правительство не планирует устанавливать цены на продукты, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Правительство не планирует устанавливать цены на продукты питания или наценку на них

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.

"Мы будем только стимулировать или поддерживать производителей, чтобы увеличить предложение там, где есть дефицит, который приводит к скачку цен", - отметил премьер.

По словам Шмыгаля, у правительства есть непрямые инструменты, среди которых - диалог с сетями ритейла, поставщиками и сельхозпроизводителями через Минэкономики, а также стимулирование некоторых производителей с помощью госпрограммы "5-7-9%".

Относительно роста цен на куриные яйца из-за падения их производства в стране он сообщил, что правительство провело переговоры о возобновлении производства с ключевыми производителями этой продукции, чтобы они несколько увеличили предложение в связи с ростом спроса на нее перед пасхальными праздниками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина обеспечивает продовольствием 150 млн человек в мире, - Минэкономразвития

По словам Шмыгаля, на сбалансирование объемов производства яиц через Минэкономики понадобится две-три недели.

Премьер отметил, что непрямым инструментом регулирования цен на зерновые, гречку и отдельные группы продуктов является введение экспортных квот и пошлин.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
показать весь комментарий
04.03.2021 14:22
+3
ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
показать весь комментарий
04.03.2021 14:42
+3
Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Конечно. После включения печатного станка какой ещё контроль за ценами.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:17 Ответить
ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
показать весь комментарий
04.03.2021 14:42 Ответить
Не суйтесь хоть в цены на продукты. Мы выживаем до сих пор только потому, что вы сюда ваши лапы не всунули и дебильных идей не внедряли.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:19 Ответить
Это не так, при гросе выключили гос. регулирование цен. Сейчас тотальный сговор производителей, если сам премьер говорит"диалог с сетями ритейла". При этом в Европе государства регулируют цены на товары первой необходимости.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:43 Ответить
В том-то и дело. Когда зелешобла куда-то сует свое сюрло, результат получается непредсказуемый и отвратительный. Но совсем не тот, которого ожидали изначально.
показать весь комментарий
04.03.2021 15:38 Ответить
такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
показать весь комментарий
04.03.2021 14:22 Ответить
ну м слава Богу. Нам только дефицита и километровых очередей не хватало. Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3231
показать весь комментарий
04.03.2021 14:24 Ответить
О бляха... Як в мордорі...ціновий контроль від дебілів
показать весь комментарий
04.03.2021 14:26 Ответить
на рашке-федерашке не так давно тоже самое говорили... потом ввели контроль цен для "борьбы с ростом", получили еще больший дефицит товаров...это путь в никуда...вернее в куда, но туда лучше не ходить, честно
показать весь комментарий
04.03.2021 14:31 Ответить
Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:53 Ответить
Скоро украинского ничего не будет! Все будет успешно вывезено за бугор!!!
Там ведь лучше платят и вона какие "успешные" зеленые договора об поставках
в одну сторону понавыписывали ....
а тут сетуют МВФ, МФВ... а он тоже своего не упустит Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4590
показать весь комментарий
04.03.2021 15:06 Ответить
не совсем правильно оценили мой коммент...
я немножко о другом...о том контроле в котором устанавливают не граничную наценку к себестоимости, а граничную стоимость товара в рознице, которую нельзя превысить... но что если себестоимость при инфляции растет, а продавать надо в рознице все так же? завод=опт склад=розница...и каждому нужен % профита иначе зачем этим заниматься... потому на рашке уже есть дефицит некоторых социально значимых товаров... я за это переживаю например, что бы не пошли тем же путем как и мордор
показать весь комментарий
04.03.2021 15:18 Ответить
Ну всьо... Значить уряд потроху готується впроваджувати продовольчі картки.
Електронні, звісно.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:34 Ответить
А нех было цены крутить вверх на э/э,зебилы. А по поводу заявы - так он сказал -нам-зебилам пофиг - пусть цены растут.
показать весь комментарий
04.03.2021 14:59 Ответить
Ціни на продукти харчування вже давно переплюнули німецьки, ціни на олію в Германії нижчі. Скоро нас маланці до голоду доведуть.
показать весь комментарий
04.03.2021 17:03 Ответить
Всю сільгосп. продукцію за бугор везуть, а для своїх дорожче продають. Вам це подобається?
показать весь комментарий
04.03.2021 17:04 Ответить
 
 