Степанова никто не спасает от отставки, - Шмыгаль. ВИДЕО

Медицинские работники, а также сотрудники Министерства здравоохранения Украины в условиях пандемии работают самоотверженно.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

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"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает и делает свою работу. Критика звучит в адрес всех министров, в том числе в адрес министров здравоохранения многих стран, потому что сегодня кризисная ситуация. Максим Степанов действительно проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что благодарен всем медицинским работникам и работникам Министерства здарвоохранения за работу в нынешней ситуации. По словам премьера, они работают самоотверженно.

"От ошибок не застрахован никто", - добавил министр.

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