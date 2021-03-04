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Степанова никто не спасает от отставки, - Шмыгаль. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Медицинские работники, а также сотрудники Министерства здравоохранения Украины в условиях пандемии работают самоотверженно.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции по результатам года работы Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

"Максима Степанова никто не спасает от отставки. В принципе никто никого не спасает от отставок. Он работает и делает свою работу. Критика звучит в адрес всех министров, в том числе в адрес министров здравоохранения многих стран, потому что сегодня кризисная ситуация. Максим Степанов действительно проявляет себя как антикризисный менеджер и в непростых условиях принимает непростые решения каждый день", - отметил Шмыгаль.

Он добавил, что благодарен всем медицинским работникам и работникам Министерства здарвоохранения за работу в нынешней ситуации. По словам премьера, они работают самоотверженно. 

"От ошибок не застрахован никто", - добавил министр. 

Читайте также: Степанов справляется с ролью кризисного менеджера, - Шмыгаль

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+3
Какая отставка? Степанов - это ценный кадр, зелёные барыжат через него COVID-вакцинами и не только вакцинами.
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04.03.2021 14:40
+2
От ошибок никто не застрахован? Самую главную ошибку ваши отцы сделали, что презервативами не пользовались, и наплодилось много таких ********* как вы.
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04.03.2021 14:45
+2
Мабуть, так не спасають, як вЄНІДІКТОВА "не спасає рядового тАТАРОВА.
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04.03.2021 14:46
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Какая отставка? Степанов - это ценный кадр, зелёные барыжат через него COVID-вакцинами и не только вакцинами.
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04.03.2021 14:40 Ответить
как раз про вас, ребята-"ворон к ворону летит"
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04.03.2021 14:42 Ответить
_О! Шмыгаль назвал зе, его банду мародёров и врагов народа, включая себя, "никто". Но вообще-то никто степашку очень даже защищает!
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04.03.2021 14:43 Ответить
От ошибок никто не застрахован? Самую главную ошибку ваши отцы сделали, что презервативами не пользовались, и наплодилось много таких ********* как вы.
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04.03.2021 14:45 Ответить
Мабуть, так не спасають, як вЄНІДІКТОВА "не спасає рядового тАТАРОВА.
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04.03.2021 14:46 Ответить
"возможно степанова даже наградят?" (С) ))
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04.03.2021 14:46 Ответить
Хотілось би "посмертно", з діагнозом - діарея.
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04.03.2021 14:56 Ответить
ага ))
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04.03.2021 16:13 Ответить
Як раніше нагородили Кравченка ))
Дурень Степанов вплутався в таку халепу, що своєю смертю не помре, 100%. Ну, хіба що, від "корони" ))
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04.03.2021 17:08 Ответить
ну чо, є ще - інсульт, інфаркт, куча осложнєній після корони, нє хароших ).
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04.03.2021 17:12 Ответить
Мы теряем пациента !!! Отставки не будет - будет только тЮрьма !!! Степанова ніхто не рятує від відставки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5593
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04.03.2021 14:50 Ответить
Ну и что, что степанов не выполнил в срок НИЧЕГО ИЗ ОБЕЩАННОГО ЗА ГОД РАБОТЫ??? Все зелёные такие: и зеля, и шмыгаль, и ляшко, и все остальные - просвистел и тут же забыл...
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04.03.2021 14:58 Ответить
Напугали ежика голой жопой. Ему на отставку уже давно насрать. А после недавнего вояжа в Индию (который СМИ преподнесли чуть-ли не как жертвоприношение министра во благо здоровья нации, а на самом деле это был простой очередной мешок биткоинов в и так уже переполненный сундук пана министра) так и подавно.
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04.03.2021 15:16 Ответить
Никто не спасет, так будет точнее.
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04.03.2021 15:23 Ответить
провал вакцинации ,это есть не личная ошибка Степанова, а сознательное целенаправленное и спланированое действие всей власти во главе с "зе"
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04.03.2021 16:45 Ответить
Я сподіваюсь, коли лікарі будуть лікувати слуг-вони помиляться(кожний має право на помилку-сказав головний слуга).
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04.03.2021 18:44 Ответить
Він тому і дурник , що не розуміє просту річ: відставка - це спасіння
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04.03.2021 19:37 Ответить
 
 