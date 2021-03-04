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Проект "Без цензуры": Месть за кума. Как Кремль отвечает войной на санкции против Медведчука. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Как Путин мстит за санкции против Медведчука и превращает Зеленского в Порошенко? Сегодня в свежем выпуске "Без цензуры" с Богданом Буткевичем.

Сразу после решения Владимира Зеленского атаковать Виктора Медведчука "Без цензуры" прогнозировал – Путин обязательно ответит за наступление на своего кума и попытку выпилить его из украинской политической игры. Так оно и случилось.

В последние недели ситуация на фронте вернулась на несколько лет назад, по меньшей мере в 2018-2019 годы. Фронт снова грохочет тяжелой артиллерией и минометами, бои ротного масштаба снова становятся обыденностью, постоянно действуют диверсионные и снайперские подразделения. Параллельно с давлением на фронте набирает обороты и медийное давление, ведь пророссийский медиабордель упорно пытается вернуться в инфопространство.

Итак, Кремль давит войной и вместе с тем раскачивает ситуацию в тылу, заставляя Владимира Зеленского вторую половину своего президентского срока действовать в русле такого ненавистного ему предшественника. То есть, усиливать градус противостояния с Кремлем и, соответственно, получить за это порцию ненависти от России и пророссийского электората в Украине.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 19 февраля СНБО ввел санкции против главы политсовета ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и их окружения. Всего под санкции попали 8 физических и 19 юридических лиц. В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.

Сам Медведчук заявил, что санкции против него и его семьи являются незаконными.

Автор: Слава Козир
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А можна конкретніше - від чого наразі "потерпає" Мертвечук - тільки канали вимкнули? Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 3720
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04.03.2021 15:06 Ответить
а-ха-ха) Це такі методички прийшли - війна їз-за медведчука? Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 7562
Тут у русні тих медведчуків як гівна за сараєм.
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04.03.2021 15:14 Ответить
Ну у этих "аналитиков" все плохое в стране из-за Порошенко.
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04.03.2021 16:12 Ответить
Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 3679"
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04.03.2021 15:28 Ответить
Усе логічно.Борімося далі.
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04.03.2021 15:34 Ответить
Викинути цього кума з України до його хазяїна на расєю, щоб через цю гниду не було проблем, а все награбоване майно конфіскувати. Разом з ним і гадюче злочинне угрупування опзж. Досить загравань з ворогом!
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04.03.2021 16:02 Ответить
Яка дурня...
Вже нібито всі бажаючі розібрались,що то за "санкції" такі...
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04.03.2021 16:13 Ответить
Знакомая ситуация. Ответка Кремля войной Пашиняну за уголовное преследование его подельника и кореша Кочаряна.
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04.03.2021 16:17 Ответить
Я думаю здесь один выход, действовать методом Ху-ла: "прищимить яйца куму так что бы его вой услышали в кремле.
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04.03.2021 16:26 Ответить
прєзідєнт наросії путін-йбаний пдорас.
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04.03.2021 20:02 Ответить
 
 