Рада провалила голосование за законопроекты об обороте оружия. ВИДЕО

Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

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Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Рекомендованный профильным комитетом законопроект №4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект акта №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов (его поддержали 74 парламентария).

Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

Что предлагал закон №4335. Документ определяет следующие категории гражданской огнестрельного оружия:

А - автоматическое огнестрельное оружие;

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Предусмотрено удостоверение владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.

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Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, которые:

- не имеют медицинских противопоказаний;

- не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке по преступлениям, предусмотренным разделами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особенной части Уголовного кодекса (кроме реабилитированных);

- не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

В законе прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Документ предлагает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования, хранения и применения такого оружия для защиты и тому подобное.

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В документе прописаны общие принципы ведения спецобращения огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Подчеркнем, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ранее уточнял, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.