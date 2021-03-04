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ВР (28825) законопроект (3056) оружие (9397) легализация (160)

Рада провалила голосование за законопроекты об обороте оружия. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная рада провалила законы об обороте оружия в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина.

Речь идет о законопроектах №4335 и №4335-1.

Рекомендованный профильным комитетом законопроект №4335 набрал 88 голосов при необходимых 226. Альтернативный проект акта №4335-1 также не набрал необходимого количества голосов (его поддержали 74 парламентария).

Народные депутаты также не поддержали решение отправить законопроекты на доработку.

Что предлагал закон №4335. Документ определяет следующие категории гражданской огнестрельного оружия:

А - автоматическое огнестрельное оружие;

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Предусмотрено удостоверение владельца оружия. В нем будут указаны категории оружия, которое может приобрести владелец. На каждую единицу оружия предусмотрен технический паспорт. Он будет содержать сведения о собственнике и серийный номер оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об обороте оружия необходимо направить на доработку, - "слуга народа" Кравчук

Право на получение удостоверения владельца оружия имеют дееспособные граждане, которые:

- не имеют медицинских противопоказаний;

- не имеют судимости, которая погашена или снята в установленном законом порядке по преступлениям, предусмотренным разделами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особенной части Уголовного кодекса (кроме реабилитированных);

- не привлекались к административной ответственности в течение последнего года по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

В законе прописано обязательное страхование гражданской ответственности за вред, который может быть причинен третьему лицу или его имуществу вследствие владения, хранения или использования оружия.

Документ предлагает создание Единого государственного реестра гражданского оружия и прописывает принципы его ведения.

Вводятся курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Закон определяет запрещенные к гражданскому обороту огнестрельное оружие, боеприпасы к нему, части оружия и дополнительное оборудование к оружию.

Регулируются вопросы приобретения в собственность юридическими лицами гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, наследования, хранения и применения такого оружия для защиты и тому подобное.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я против свободного владения короткоствольным оружием и легализации марихуаны, - Аваков

В документе прописаны общие принципы ведения спецобращения огнестрельного оружия и боевых припасов и деятельности стрелковых тиров и стрельбищ.

Подчеркнем, глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский ранее уточнял, что в случае принятия закона об обороте оружия украинцам не разрешат носить его с собой.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков выступил против легализации короткоствольного огнестрельного оружия для граждан.
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Топ комментарии
+24
Запомни, с этого момента ты теперь дурнее молдаванина.
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04.03.2021 15:12
+23
дебилы.
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04.03.2021 15:08
+23
У криминалитета проблем с оружием нет, банды уже средь бела дня устраивают массовые перестрелки, пока Аваков умничает о том, как Рашка развалится... А законопослушным гражданам наша недоРада не даёт права на оружие и самооборону. Странно немного Рада провалила голосование за законопроекты о легализации оружия - Цензор.НЕТ 4049
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04.03.2021 15:12
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Вона є серед позафракційних.
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04.03.2021 17:49 Ответить
Тут тепер я не певен чи варто взагалі комусь давати хоч щось в карму, оскільки голосували так що, не пройшов жоден закон. Схоже на договорняк.
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04.03.2021 17:12 Ответить
"Так, ми не хочемо бачити невігластво, відсутність здорового глузду й корупційні схеми у вигляді Закону. Законопроєкт 4335 авторства не найкращих представників депутатського корпусу якраз про це. А його збираються розглядати вже завтра. Демократична Сокира підтримує альтернативний законопроєкт 4335-1, який був створений за участі громадськості та за ініціативою народного депутата Андрія Шараськіна(Голос)" - Партія Демократична Сокира
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04.03.2021 18:21 Ответить
Як прихильник УАВЗу, я підтримував 4335-1, але навіть мінтовський закон не пройшов. А на мою думку у цьому випадку, хоч поганенький закон краще ніж зовсім ніякого. Хай без короткостволу і ліцензованого виробництва але для початку узаконити право власності на власність і оговорити створення тирів та стрільбищ.
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05.03.2021 08:42 Ответить
Какой праздник 9 марта?
Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї - Цензор.НЕТ 5938
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04.03.2021 16:03 Ответить
День рождения Т Г Шевченко.
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04.03.2021 16:12 Ответить
Раньше не был выходным. Тут или ошиблись, или что-то другое.
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04.03.2021 16:41 Ответить
Я честно говоря не слышал что это выходной.
Но знаю что это день рождения Шевченко.
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04.03.2021 16:42 Ответить
Я читав проект цього закону. Дуже добре що провалили. Проект передбачає що можна купити "машину" через 5 років після того як отримали водійське посвідчення і в жодному разі нею не їздити та зберігати тільки в гаражі із сімома замками.
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04.03.2021 16:16 Ответить
Оружие у украинского народа в 1918 году отобрали большевики, и до сих пор запрещают.
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04.03.2021 17:04 Ответить
Саме смішне що, не зовсім так. До 1973 року дозвільної не було, а мисливська зброя, малокаліберні гвинтівки та набої продавалися в господарчих товарах і в сільських кооператорах. Були навіть періоди, коли можна було купити гвинтівку Мосіна але час від часу для її продажу вимагали мисливський квиток, який можна було взяти без всіляких довідок в товаристві мисливців та рибалок за десять хвилин.
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04.03.2021 17:27 Ответить
Вооруженные граждане, умеющие обращаться с оружием, не допустят никакого правительственного произвола и справятся с любыми профессиональными убийцами, потому что их больше и они защищают свои права и жизнь.
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04.03.2021 17:08 Ответить
Маячня.
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04.03.2021 18:14 Ответить
этот закон не дупутатам нужно давать решать а на референдуме
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04.03.2021 18:05 Ответить
До речі, може це і є вихід.
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05.03.2021 08:43 Ответить
Нынешняя власть , как и комуняки, при СССР, боятся вооружённого населения!! Аваков и Зеленский и ихняя воровитая банда боятся, что при следующем майдане им всем прийдёт пипец и ни какой спецназ их не спасёт!! А так хочется этому неучу- клоуну Зеленскому, побыть президентом ещё один срок, а потом, как пуйло-*****, ещё один срок и ещё и ещё! Поэтому это все лишь неудачные отмазки!! Не дадут такие как Зеленский., Порошенко. тимошенко. Аваков и прочая хрень иметь населению боевой короткоствол!! Боятся нынешние воры-президенты и премьеры, находящиеся у власти, собственного народа больше, чем агрессора и неадеквата путина!!!
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04.03.2021 19:46 Ответить
То есть без пистолетов не быть нормальной стране?
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04.03.2021 20:06 Ответить
Все це фігня, яка як раз і лякає товстозадих. Я вже писав багато разів що, в Совку до Брежнєва не боялися вільного обігу зброї мисливської та малокаліберної зброї, мопедів до 50 кубів і багато чого іншого.
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05.03.2021 08:46 Ответить
значит будем вооружаться в тихую.....
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04.03.2021 20:09 Ответить
это конченная страна,страна конченных рабов, даже индейцы, негры с оружием
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04.03.2021 20:11 Ответить
Конечно хотелось бы иметь пушку, это ж так круто, сразу чувствуешь себя Рембо, потом вспоминаешь в какой стране ты живешь, сколько и па на тов ходит по улице, ездит на красный свет светофора , сколь обиженных, которые начнут восстанавливать справедливость кольтом. Не обольщайтесь , мы по психологии не молдаване,у нас начнется и отстрел во имя восстаговления справедлиаости, и стрельба в школах.
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04.03.2021 20:20 Ответить
На ерефії хіба кращі закони про зброю? Але там частіше стріляють ніж у нас тож, не в зброї справа.
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05.03.2021 08:49 Ответить
БОЯТЬСЯ кРЫСЫ !
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04.03.2021 23:27 Ответить
***** жалко денег не хватает уехать отсюда ...... Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї - Цензор.НЕТ 945
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05.03.2021 01:10 Ответить
миллиона долларов?
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05.03.2021 08:48 Ответить
428, 984
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05.03.2021 21:53 Ответить
Тут питання не в тому що, товстозаді бояться. Тут питання в корупційній складовій на торгівлю зюроєю сьогодні. Ви тільки уявіть які відкати платять магазини і стрільбища за право існування.
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05.03.2021 08:52 Ответить
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