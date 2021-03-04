Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года. ВИДЕО+ФОТО

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в Украину гражданке Российской Федерации, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

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Россиянка 1971 года рождения прилетела в аэропорт "Борисполь" 3 марта вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она приехала в личных целях.

При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживалась порядка въезда-выезда в оккупированный Крым.

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"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост и авиарейсом", - сказано в сообщении.

За нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда на 3 года.

Женщина возвращена обратным рейсом в Минск.

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Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет о российской модели и актрисе Елене Галицыной.





