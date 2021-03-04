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Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года. ВИДЕО+ФОТО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Сотрудники Государственной пограничной службы Украины на 3 года запретили въезд в Украину гражданке Российской Федерации, которая незаконно посещала временно оккупированный Крым.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Россиянка 1971 года рождения прилетела в аэропорт "Борисполь" 3 марта вечером рейсом из Минска. По ее словам, в Украину она приехала в личных целях.

При оформлении пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" выяснили, что женщина неоднократно нарушала украинское законодательство, не придерживалась порядка въезда-выезда в оккупированный Крым.

Читайте на Цензор.НЕТ: Заслуженную артистку РФ Хайруллину не пустили в Украину. ВИДЕО+ФОТО

"Несколько раз иностранка, которая является российской фотомоделью и актрисой, незаконно попадала на украинский полуостров, где находилась с целью отдыха. На временно оккупированную Россией территорию Украины она въезжала и автомобилем через Керченский мост и авиарейсом", - сказано в сообщении.

За нарушения законодательства гражданка Российской Федерации не смогла пересечь государственную границу Украины и получила от пограничников запрет въезда на 3 года.

Женщина возвращена обратным рейсом в Минск.

Также на Цензор.НЕТ: Госпогранслужба фиксирует увеличение количества граждан, выезжающих из оккупированного Крыма, - спикер ГПСУ Демченко

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в Госпогранслужбе Украины, речь идет о российской модели и актрисе Елене Галицыной.

Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года 01
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года 02
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года 03

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+38
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 1964
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04.03.2021 15:58
+36
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 765
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04.03.2021 15:58
+13
Маделируй запаребриком...
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04.03.2021 16:02
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Правила форума Совет форумчан
боевая раскраска на фото - но не наша это точно))
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04.03.2021 15:52 Ответить
Аленка?
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04.03.2021 15:56 Ответить
похожа) как с нее оливали
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04.03.2021 16:00 Ответить
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 1964
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04.03.2021 15:58 Ответить
Alien: Isolation. Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3281
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04.03.2021 16:06 Ответить
похожа!!!! что не говори!
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 9599
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04.03.2021 16:22 Ответить
Губа не дура. Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 5955
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04.03.2021 16:24 Ответить
такою вона була рокiв 25 назад))
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05.03.2021 13:48 Ответить
а зараз ось така-

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3040
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05.03.2021 13:48 Ответить
ОТПРАВИЛ СКРИН ЩАС В СЕВАСТОПОЛЬ ЗНАКОМОМУ СЕПАРКУ С ТАКИМ ВОТ ПОСТОМ!*ПОПАЛАСЬ ВОТ СНОВА ФОТО ДЕБИЛКЕ ПАМЯТНИК РУССКОЙ КАКОЙТО АЛЁНУШКЕ ЗОМБИ....***** **** ПАМЯТНИК ПОСТАВИЛИ ОТ ТАКОЙ РЮСЬКОЙ МОЖНО ОТ СТРАХА ОБОСРАТЬСЯ .ХАХАХАХА ОН ЗЛИТСЯ....))Я ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРОЛЮ НОВОСТЯМИ...
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04.03.2021 17:13 Ответить
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 671 Вышли ему и рассеянскую Родину-мать... его за ногу. Из снега! Крысьчанам лизать-не перелизать...

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 1944
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04.03.2021 17:31 Ответить
аленку не трогайте демоны.
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04.03.2021 17:31 Ответить
Трогайте Аленку, демоны!
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04.03.2021 17:32 Ответить
**** скульптору премию дать нужно за обсирание их скрепной алёнки....баба яга и то не такая страшная как символ рашки алёнка...))а это что за коротко Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 7535 рукое ****.....е с мечом руки ниже грудей.хахахаха а ноги как 3 (д) выделяются...
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04.03.2021 17:39 Ответить
ужос! не дай Бог такое приснится Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 7334
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04.03.2021 16:00 Ответить
а кто это у нее там ссади на фото?))
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04.03.2021 16:01 Ответить
я и не заметил, что там мавпочка, если б ты не написал))
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04.03.2021 16:03 Ответить
То Зеля. Просто он грудь давно не брил.
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04.03.2021 16:08 Ответить
ты это по глазам мадам не понял шо там кто то есть - это же очевидно))
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04.03.2021 16:08 Ответить
чота модеру картинка не зашла.
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04.03.2021 16:11 Ответить
Абызян абидели.
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04.03.2021 16:43 Ответить
чего ей на видео ябало замалевали? Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 8775
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04.03.2021 16:00 Ответить
может надо было ее впустить... по кругу, до эпилептического припадка)))
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04.03.2021 15:53 Ответить
так то ей уже полтос, потом опять катцапы скажут, что в Украине бабушкам пеной задувают по первому каналу у ********** Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 3722
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04.03.2021 15:54 Ответить
Ох и пугало
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04.03.2021 15:53 Ответить
ааа, видео ржач) Овца так подробно рассказывает чем ехала, сколько отдыхала, типа как подружке. В конце когда ставят штамп она так и не поняла за что. Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 7212
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04.03.2021 15:53 Ответить
а шо поделаешь?-лишняя хромосома, Сэр Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 2373
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04.03.2021 16:02 Ответить
поддутая модель 1971 года , вышедшая на пенсию))
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04.03.2021 15:54 Ответить
Модель предпенсионного возраста !
Ехала к Медведчуку или Киве - вот в чём вопрос....
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04.03.2021 15:56 Ответить
Анекдот вспомнил

Встречаются двое друзей, которые давно не виделись. Один спрашивает:
- Ты, говорят, женился?
- Да, - отвечает другой.
- Ну и как жена, симпатичная?
- Да на Божью Матерь похожа. А вот, кстати, и фотография...
- О-о-о, матерь Божья!
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04.03.2021 15:57 Ответить
Звичайна підстаркувата шльондра...
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04.03.2021 15:57 Ответить
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 765
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04.03.2021 15:58 Ответить
Мадам, вас відправляють у сексуальну подорож на батьківщиу під назвою "рідні *****"!
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04.03.2021 16:00 Ответить
Маделируй запаребриком...
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04.03.2021 16:02 Ответить
Не падайте духом, модель Галицина...
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04.03.2021 16:10 Ответить
Усе це напівміри. Нічого не треба вигадувати. Треба зробити як в Ізраїлі. У них є Закон, яким визначаються країни-вороги, громадяни яких не мають права відвідувати Ізраїль, і ізраїльтяне не мають права їздити туди, якщо відвідали через треті країни - кримінальна відповідальність.
Є у нас країна-ворог, агресор, окупант чи не має?
І діяти треба відповідно, чи хоча б намагатися, а не з поодинокими московитами на кордоні "боротися".
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04.03.2021 16:13 Ответить
Eutectic, підтримую. Наші керманичі могли б багато чому навчитися у воюючого вже 70 років Ізраїлю, але вони точно не українці і навіть не євреї, а так собі, тимчасові жиди. Дурять людей дрібницями, які нічого окрім реготу не викликають
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04.03.2021 19:42 Ответить
Тупая курица собралась срубить капусту у хохлов, но надо иметь хртя бы одну, не прямую извилину.
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04.03.2021 16:15 Ответить
Актриса,модель не заработала на Турцию или Мальдивы ? Катайся дальше в Крым😁😁😁😁😁
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04.03.2021 16:16 Ответить
Тупая курица собралась срубить капусту у хохлов, но надо иметь хртя бы одну, не прямую извилину.
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04.03.2021 16:18 Ответить
Для хтонического рабсеянского чудовища выглядит вполне неплохо.
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04.03.2021 16:20 Ответить
повесить так она красивая, ну тогда ****** а потом повесить
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04.03.2021 16:21 Ответить
От, кацапи, вже роскішниці свої ************.
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04.03.2021 16:26 Ответить
так вона ж порноактриса тако ж в фільмах з "животнимі" знімалась,їхала лахудра бабуїна ківу розбещувати...геть нах!
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04.03.2021 16:26 Ответить
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 6646
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04.03.2021 16:34 Ответить
Неплохо выглядит для 1971 года рождения.
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04.03.2021 16:35 Ответить
и ей пофиг, и нам до пи...ды
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04.03.2021 16:39 Ответить
Я ось не розумію, порушення кордону серьозний злочин, чому їх не заарештовують?
Вже було б кілька тисяч у в'язниці на обмін.
Або працювали б на благо України безкоштовно.
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04.03.2021 16:41 Ответить
Вже можно б було усіх наших витягнути, і Приходько в тому числі...
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04.03.2021 16:42 Ответить
Шо з мордякою? Чому ці подружки Сєрьожи Звєрєвої всі на одну морду ліца? Де він їх клонує?
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04.03.2021 16:43 Ответить
та, мабуть, це не "вiн їх клонує". це вiн по них себе клонує
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04.03.2021 16:49 Ответить
Не скажіть. Це вони стають схожі на нього, а не він на них. У Ірини Білик була зовсім інша зовнішність раніше, як і у цієї галіціної. Навіть Альонка на нього схожа, придивіться.
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04.03.2021 16:54 Ответить
Да уж, поручик вже не тот куме.
-Так.Гусары молчАААть Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3099
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04.03.2021 16:59 Ответить
Перехватчик Вы просто МОЛОДЕЦ Вы выразипи коротко всем сомневающимся что еоли живешь в Укране знай язык этой стрвны а говори хоть на языках племен любых островов а жить в русском мире кто мешает вперед за яныком и азаром и другими
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04.03.2021 17:18 Ответить
Перехватчик Вы просто МОЛОДЕЦ Вы выразипи коротко всем сомневающимся что еоли живешь в Укране знай язык этой стрвны а говори хоть на языках племен любых островов а жить в русском мире кто мешает вперед за яныком и азаром и другими
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04.03.2021 17:20 Ответить
А шла бы ты лесом, ботоксный галицын_а нафиг тебе здесь, чужая земля.
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04.03.2021 17:24 Ответить
жаль... Украина лишилась очередной проститутки.....
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04.03.2021 20:14 Ответить
хФамилия по дебильному написана
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05.03.2021 01:02 Ответить
страшна, стара, перерiзана та перекроена ботоксна лярва...

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 1937
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05.03.2021 13:46 Ответить
 
 