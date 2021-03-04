Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко. ВИДЕО
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Украина направила на исследование еще 48 образцов от пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковской области. Это покажет, насколько распространен британский штамм болезни.
Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Он рассказал, что уже обнаруженные два образца британской мутации могут указывать на то, почему в регионе произошел рост заболеваемости коронавирусом.
По словам Ляшко, результаты исследований дополнительных образцов по наличию мутированного коронавируса будут известны в ближайшие дни.
"Дополнительно в понедельник начался сиквенс еще 48 образцов, которые были отобраны в Ивано-Франковской области от тяжелобольных. Мы ожидаем на результаты либо в пятницу, либо уже в понедельник. Это покажет, есть ли мутации широко распространенные или нет", - Ляшко.
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