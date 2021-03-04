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Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Украина направила на исследование еще 48 образцов от пациентов с коронавирусом из Ивано-Франковской области. Это покажет, насколько распространен британский штамм болезни.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко во время брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Он рассказал, что уже обнаруженные два образца британской мутации могут указывать на то, почему в регионе произошел рост заболеваемости коронавирусом.

По словам Ляшко, результаты исследований дополнительных образцов по наличию мутированного коронавируса будут известны в ближайшие дни.

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"Дополнительно в понедельник начался сиквенс еще 48 образцов, которые были отобраны в Ивано-Франковской области от тяжелобольных. Мы ожидаем на результаты либо в пятницу, либо уже в понедельник. Это покажет, есть ли мутации широко распространенные или нет", - Ляшко.
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зашибісь, от тільки ковідшілд низько ефективний щодо британського та південноафриканського штаму...тут тре астрозенека кошерна, рекомбінована, а вона онлі в європі розливається
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04.03.2021 16:27 Ответить
Направила куда? В Британию? И они этим хвалятся. Чемпионы гребаные
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04.03.2021 16:28 Ответить
Надо посетить на выходных строительный рынок .
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04.03.2021 16:29 Ответить
пишут, что британский еще более заразный. Закрывать нужно область. Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1887
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04.03.2021 16:35 Ответить
А Буковель, кажуть досі працює на поширення інфекції.
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04.03.2021 18:42 Ответить
досвід Британії вказує, що він стане домінуючим.
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04.03.2021 16:36 Ответить
Не хочу расстраивать,однако сегодня получил информацию насчёт этой вакцины: В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины .. Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой..

После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом. Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела..(с)
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04.03.2021 16:50 Ответить
Поспіх потрібний тільки при проносі і ловлі бліх, а до щеплення треба підходити виважено, враховувати медичні ОБМЕЖЕННЯ, вибирати вакцини, які пройшли атестацію в країнах ЄС, Ізраїлі. /це не те що, обирати преЗЕдента, заради прикола/.
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04.03.2021 18:52 Ответить
 
 