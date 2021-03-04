На содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен в год, - Коболев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
На содержание украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука" - нужны десятки миллионов гривен в год. И это только на охрану.
Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.
"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.
Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.
Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.
19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.
Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.
В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.
В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
Пожалуйста, подождите...
Можете даже не доплачивать за это.
Согласен получать " убытки")
Вполне вероятно, что теперь труба будет пустая--- кацы нефть погонят через Беларусь, др. путями, а нам останутся все расходы по содержанию и охране пустой трубы.
Бывают ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим ...
Хоча так. Таки має.
Альтернативные пути поставок в Европу :Нефтепровод "Дружба"(рабочая мощность 66,5 млн тонн в год), балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 66,5 млн тонн в год)+ морские перевозки.
А як же медвечук на ній заробляв, прямо загадка.
Или может газ поднять до 20 и начислить рыжому еще премию? Мамка на манхетене жить хочет. Ну и на наш манер - непременно в пентхаузе. Ну а мы пусть тут сдохнем.
Эту рыжую тварь давно должны судить за 305 млн кубов фирме пустышке и трубы по тройной ц .ене