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Медведчук (1754) нефтепровод (100) Коболев (455)

На содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен в год, - Коболев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

На содержание украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - так называемой "трубы Медведчука" - нужны десятки миллионов гривен в год. И это только на охрану.

Об этом в интервью "Радио НВ" заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает Цензор.НЕТ.

"Я не могу сказать точные цифры, но как минимум нужны деньги на охрану. Это могут быть миллионы и десятки миллионов гривен в течение года", - отметил он.

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Он также добавил, что не знает, будет ли труба передана на баланс "Укртранснафты" после возврата в собственность государства.

Отметим, речь идет об участке трубы, которая находилась в собственности компании "ПрикарпатЗападтранс". Ее, в свою очередь, связывают с народным депутатом Виктором Медведчуком, против которого были введены санкции.

19 февраля, Совет национальной безопасности Украины поддержал санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в частности, Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко.

Также СНБО поручил вернуть в государственную собственность нефтепродуктопровод Самара - Западное направление. По территории Украины проходит 1433 км нефтепродуктопровода. Участок нефтепродуктопровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с Медведчуком.

В ведомстве убеждены, что нефтепродуктопроводом пользуются иностранные компании, которыми владеют граждане Украины, при этом никакой приватизации не было. Поэтому СНБО принял решение вернуть государственное имущество народа Украины, а правоохранители должны выяснить, как государственная собственность оказалась в частных руках.

В СНБО введение санкций объясняют тем, что Медведчук финансировал терроризм. Соответствующее уголовное производство расследует СБУ.
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Топ комментарии
+39
Ясно. Медведчук з Коболєвим вже перетер.
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04.03.2021 17:06
+30
Цікаво , а скількі лямів потрібно ,щоб утримувати цю руду потвору ???)))
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04.03.2021 17:08
+23
Нічого страшного. Всі ми бачимо що Зеленський став справжнім патріотом, то ж доходи з трьох кіностудій в РФ він пустить на обслуговування нафтопроводу.
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04.03.2021 17:07
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Выдать ему карабин и пусть охраняет,т.к.получает больше .
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04.03.2021 18:05 Ответить
Дык труба не содержится, а используется с получением при этом дохода.
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04.03.2021 18:13 Ответить
тварь...видать их охрана тоже получает по 100 тысяч гривен в месяц... вот это сторожа...по 100.000 тысяч грн в месяц ....там и уборщица дворник наверное тоже получает сотку зато что пыль с трубы протирает...хахахаха
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04.03.2021 18:15 Ответить
так она (труба) Медведчуку была в убыток? Так теперь Украина будет платить за охрану трубы? Хахаха
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04.03.2021 18:15 Ответить
Після конфіскації держава мудачуку ще й компенсацію повинна виплатити за утримання труби. На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2757
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04.03.2021 18:18 Ответить
Так отдайте её мне!
Можете даже не доплачивать за это.
Согласен получать " убытки")
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04.03.2021 18:19 Ответить
Короче порежут трубу на металлолом.
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04.03.2021 18:30 Ответить
пусть этот чиновник "не гонит дурук".да,расход потребуется,нео ведь и прибыль вся пойдёт государству...Что касается "десятков миллионов".то это премии пол-дюжины таких вот "коболевых".Так что не страшно-снимутся миллионные премии и просто переведутся на обслуживание "трубы".
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04.03.2021 18:32 Ответить
Ой, еще тот ****.бол!
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04.03.2021 18:43 Ответить
Короче это чмо хочет нам впарить что эта труба приносила сплошные убытки Медведчуку ? И теперь это ярмо ляжет на плечи государства? На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 73
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04.03.2021 18:52 Ответить
Він натякає , щоб повернули в зад ,в корупційно олігархічні схеми , реформовані папєредніком Янілоха !😆
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04.03.2021 18:58 Ответить
Ага. Треба віддати її Медведчуку назад ще й доплатити. )))
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04.03.2021 19:03 Ответить
Коболев соврёт и не много возьмёт!!
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04.03.2021 19:19 Ответить
Ну зачем нам курица несущая золотые яйца???? Зерна много жрет.
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04.03.2021 21:13 Ответить
Цена охраны 10 миллионов,премия начальнику за охрану сто миллионов,в итоге по звитам нафтогаз убыточная компания,потому что пришлось содержать чуковскую трубу.
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04.03.2021 19:24 Ответить
На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7211
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04.03.2021 19:25 Ответить
На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6188
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05.03.2021 08:53 Ответить
Тобто ведмедчук займався меценатством? Може йому ще орден дати?
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04.03.2021 19:28 Ответить
НЕ займався вiн меценатством, але ... у нього труба була заповнена кумом.
Вполне вероятно, что теперь труба будет пустая--- кацы нефть погонят через Беларусь, др. путями, а нам останутся все расходы по содержанию и охране пустой трубы.
Бывают ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим ...
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04.03.2021 20:31 Ответить
Ах бідний Коболздев На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 651
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04.03.2021 19:45 Ответить
Наблюдал, правда уже давно, как охрана нефтепровода погрузила в вертолет рыбатские снасти и полетела трубу охранять.
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04.03.2021 19:53 Ответить
При СССР, .была маржа -прибыль 6-8 % и всем предприятиям хватало держаться на плаву ! А этому гондону Коболеву, с зарплатой в 2 млн гривен в месяц. мало 3 млрд дохода от трубы, на которой почти ничего не надо делать!! Там всё давным -давно всё автоматизировано!! Сиди и кури бамбук и охраняй её от незаконных врезок!!
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04.03.2021 20:01 Ответить
По ходу цей рудий тарган нас має за ідіотів?

Хоча так. Таки має.
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04.03.2021 20:03 Ответить
На содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен в год, а что же я тогда отправлю маме в Америку? - Коболев. На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9109
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04.03.2021 20:08 Ответить
Чому Медведчуку вона була корисна, ще не встигла труба перейшла до державної власності, як одразу рахують збитки від неї? Може у цьому бордели треба не ліжка , а #лядєй міняти.
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04.03.2021 20:30 Ответить
Напомни, КТО заполняет трубу, и что будет, если по ней не идет нефть из кацапстана?
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04.03.2021 20:33 Ответить
..напомню... Кацапсины.. и идёт нефть туда в Европу согласно кацапсино-европейским контрактам!! Через какую Белорусь погонят они нефть? Может они так любят Мертвечука, что в отместку Украине перестанут качать нефть в Европу? Когда начнём думать?
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04.03.2021 22:30 Ответить
Увидишь---труба будет почти пустая, следовательно убыточная.
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04.03.2021 23:17 Ответить
ну Нострадамусов у нас хватает.. Только думать Нострадамусы не хотят!)))) Никогда бы не подумал..что за какое то дерьмо, с фамилией Мертвечук целая рашка в отмщение Украине перестанет поставлять нефть на Запад!!)))) Надо быть отчаянным олигофреном, чтобы думать..что именно таким способом будет мщение за опускание Мертвечука!!)))) Может и соляру с бензином..что Мертвечук тянет с Беларуси под видом белорусской..а реально кацапсинской перестанут качать и везти сюда? Кстати..белорусская соляра в разы лучше кацапсячей...))))) Ну а Вам пожелаю счастливого ожидания в парекращении поставок нефти рашкой в Европу...!!)))))
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04.03.2021 23:23 Ответить
Наив, зачем им что-то прекращать в принципе? Чего тупишь? Или ты думал, что наша труба принципиальна для них? Кстати, в этой трубе "плавает" не только мертвечина, но и бабажуля )))
Альтернативные пути поставок в Европу :Нефтепровод "Дружба"(рабочая мощность 66,5 млн тонн в год), балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 66,5 млн тонн в год)+ морские перевозки.
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05.03.2021 00:16 Ответить
..ну конечно..Там же в Дружбе и Балтика пустота... Ничего не качают. Всё шло на мертвечуковскую трубу..))) А ничего..что Дружба под завязку забита. Не знаю..как там Балтика...))) А санкции на нефтевозы уже отменили? Или два балтийских порта и один в Новороссийске уже работают по полной? 40 млн. тонн качает Новороссийск и куда оттуда везут нефть? Никак в Ливию или Египет?))) Это Вы думаете..что труба Мертвечука принципиальная для них..а не я. И плевать они на Мертвечука хотели. .. Разве что наши ублюдки где то насерут государству в попытке что то поиметь...Тут я не удивлюсь.
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05.03.2021 16:11 Ответить
З такими госпідарями ми ще і будемо в мінусах з цією трубою.
А як же медвечук на ній заробляв, прямо загадка.
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04.03.2021 21:16 Ответить
только стала государственной, сразу убытки пошли
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04.03.2021 21:21 Ответить
Поэтому давайте ее вернем мертвечуку, да?
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04.03.2021 21:32 Ответить
десятки миллионов гривен это дешевле ПРОС..ных 305 млн кубов газа, это дешевле чем трубы Х3 (а в ******** соответственно по адекватной цене, это дешевле чем премия рыжой скотины.
Или может газ поднять до 20 и начислить рыжому еще премию? Мамка на манхетене жить хочет. Ну и на наш манер - непременно в пентхаузе. Ну а мы пусть тут сдохнем.
Эту рыжую тварь давно должны судить за 305 млн кубов фирме пустышке и трубы по тройной ц .ене
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04.03.2021 22:11 Ответить
Вернуть всё взад медвечуку
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04.03.2021 22:24 Ответить
Так она и приносит сотни миллионов и десятки на обслуживание. Что он нам втирает. Прям Медведчук стал Робин гудом. Ну и пи з дун этот Коболев
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04.03.2021 23:08 Ответить
ОПЗжопники подлежат деинтеграции. Руководство паскудников путем повешения. Боевики -расстрелу . Чиновницкая сволочь- непосильным трудом в каменоломнях. А сволочь Рабинович- посажен в камеру где он лечился от шизофрении. При этом он должен отдать все гвозди, линолеум, унитазы, цемент и доски наследникам Гризодубовой. Сполна.
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05.03.2021 05:06 Ответить
Мамаша дасть гроші!- а без нього труба просто лігла в землю!!!
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05.03.2021 08:17 Ответить
Ну, це рівень українських "ехвєтнівних менагеров". Дай йому золоту лопату і він її віднесе в ломбард аби ніхріна не робити. Саме тому наша економіка валиться бо, до керма дорвалися нащадки комуністичних функціонерів.
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05.03.2021 11:58 Ответить
рижого там питати не будуть. "патріот в куртці Роснефти" зараз прогонить їх з Мозирського НПЗ, забере нафтозавод, відлучить від скрапленого газу і буде пшик з політиків, того вони себе ведуть смирно. Підрядився медведчук будувати повітряний травмай в рейху, послав с вого брата керувати, але "патріот" тут як тут -офіційний пайщик. Все це за яхту, яка більша за розмірами ніж у царя. туди ж піде і володін з пушиліним. їм дали "подержать" а вони сказали - це наше. Ого-го. В рейху все вирішує патріот - це Ігор Іванович Сечин.
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05.03.2021 13:23 Ответить
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