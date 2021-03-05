Мужчина в Виннице избил прохожего за то, что тот сделал замечание припарковавшейся на траве женщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Общество
Полицейские разыскали махавшего кулаками винничанина, но пострадавший отказался писать заявление и на камеру назвал случившееся "тренировкой".
Об инциденте написал в Фейсбуке замминистра внутренних дел Антон Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Конфликт начался с того, что беременная женщина припарковала свой автомобиль с нарушением ПДД, по убеждению одного из мужчин. Тот сделал ей замечание, и на ее защиту стал другой мужчина, который и начал драку", - рассказал Геращенко.
Замминистра отметил, что видео попало в тренды соцсетей, и многие требовали, чтобы полицейские нашли и наказали начавшего драку.
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"И винницкая полиция это сделала очень быстро. Но оказалось, что нападающий и его жертва к тому времени, после проведения полицией разъяснительной работы, уже помирились и стали почти друзьями", - отметил Геращенко.
На видео пострадавший мужчина говорит, что у него нет претензий к обидчик и называет случившееся "тренировкой".
Пожалуйста, подождите...
Які дії вчинила поліція для притягнення порушника до відповідальності?
Может убьет кого-то.
Страна непуганных идиотов!
А за неправильную парковку оштрафовали?
посмотрите, ему не прилетело в ответ ничего, так лох распушился и начал Ван Дама включать.
так и с комуналкой и крымом и донбассом. одно и тоже только в разных маштабах.
особенно когда мажоры кого-то сбивают обдолбанные и отмазываются - Да я бы его туда сюда, да у меня бы он то и это.
Ога, тыщи раз сбивают и ты слышал шо хоть один такой диванщик пошел и отомстил? или просто сбивают лохов каких то а не родственников диванных брюсов-лисов?
1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
ВС вже розглядав такі справи:
Так, *********** з об'єктивної сторони полягає в посяганні на ці правоохоронювані цінності, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Таке посягання, як правило, здійснюється в людних або громадських місцях, зазвичай з ініціативи правопорушника, супроводжується нецензурною лайкою та/або фізичним насильством, пошкодженням майна та призводить до заподіяння моральної й матеріальної шкоди.
Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони *********** є мотив явної неповаги до суспільства. Домінування в свідомості винного такого внутрішнього спонукання й відсутність особистого мотиву посягання на потерпілого є головним критерієм *********** як злочину проти громадського порядку та моральності.
ВС зазначив, що причиною ************ дій у цій справі став дріб'язковий привід щодо неправильного паркування автомобіля. Обстановка й обставини події, динаміка їх розвитку й об'єктивні ознаки поведінки засудженого свідчать про те, що вона була зумовлена не особистою неприязню до консула, а бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, та супроводжувалась особливою зухвалістю у вигляді приниження гідності потерпілого, поєднаного з насильством над ним.
А такі дії не можуть бути кваліфіковані як умисне нанесення тілесних ушкоджень, *********** видає особливий мотив - неповага до суспільства, і в цій справі вона явно продемонстрована.
Злість та неврівноваженість іноді приводять до притягнення до кримінальної відповідальності.
У даній справі особу визнано винною та засуджено за ч. 1 ст. 296 КК України.
Но представим, что полиция в обход закона заводит дело в таком случае. Если стороны помирились, напавший бабла отсегнул - скажут вдвоем в суде что это они типа тренировались, тот ему приемы показывал, было совсем не больно и ущерба не причинил))))
Там нічого особливого не має, окрім списку його друзів і вподобань.
І я так думаю, що то у нього не перший випадок.
243 друга іще не відписплися від нього ... Чи то рибак рибака ...
Працює начеб-то тут
Спойлер: Этого не случится и бык будет счастливо жить-поживать и никто ему не решится даже замечание сделать.
Доречі, хоч і випадково попав на сторінку того, хто висвітлює цей випадок, але там є і позитив, правда по іншій справі
P.S. Щодо клавіатури. За допомогою клавіатури роблять такі справи ..., я би не недоцінював цю сукупність, розміщених у певному порядку клавіш
Да, я пессимист, как ты заметил. Тем не менее пессимистический подход всё равно не позволил мне спокойно воспринимать всю ту запредельно шизанутую дичь, происходящую с 13 года. Т.е. реальность бьёт под дых даже пессимистам. Каким образом могут сохранять душевное спокойствие те, кто "верят в лучшее", я не могу представить.
і максимум при перевищенні меж самооборони
Я б стріляв
- висновок з цієї сітуації єдиний: бачиш правопорушення, злочин, то проходь і не звертай уваги, бо похід до стомотолога, що поїздка в крогосвітний круїз. а свій похорон, ще дорожче.
- якщо совість буде мучати, то після другого, третього разу попустить. стане нормою.
в Еміратах вкладають шалені кошти в озеленення пустелі. у нас навпаки, аморальні істоти, газони перетворюють в пустелю.
всеосяжна навала сарани на міста України. чорти рулять.
Наприклад - ТРОФІМЧУК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ