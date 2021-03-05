Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе. ВИДЕО
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Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.
Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020, информирует Цензор.НЕТ.
"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы ", - сообщила Буймистер.
Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе.
"К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатило стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года ", - добавила нардеп.
В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшей за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.
Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЭ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.
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У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
Команда ОПи - довірені особи постраждалого. Але це не привід сумніватися в його патріотичності через злив операції по "вагнерівцям" з тієї ж ОПи...
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ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
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Може що забув, але не багато.
https://twitter.com/mr_TranceFM/status/1367459955423477764
Это дает возможность поцЗеденту побороть любые реформы!!
Как сказала товарЫшка Мендель-поцЗедент борется!!
Лошарики, так це ж було рік назад, нарід вже давно забув про це та й не на часі взагалі займатися такими дрібницями)
Зараз на часі обговорювати "героїчну вакцинацію" ***********)))