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Зеленский (16627) импорт (546) энергетика (2038) Буймистер (70)

Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Ровно год назад перед отставкой правительства президент Владимир Зеленский требовал с трибуны Верховной Рады остановить импорт электроэнергии из России и Беларуси.

Об этом сообщила народный депутат из фракции "Слуга народа" Людмила Буймистер, опубликовав видео выступления президента Зеленского в Верховной Раде 4 марта 2020, информирует Цензор.НЕТ.

"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы ", - сообщила Буймистер.

Она напомнила, что после выступления Президента российский импорт был остановлен и украинские шахтеры смогли вернуться к нормальной работе.

"К сожалению, деструктивные силы в Верховной Раде сегодня действуют вопреки позиции Президента и всеми силами защищают российский импорт. Их действия уже привели к тому, что наше государство заплатило стране-агрессору за это импорт почти 900 млн гривен с начала года ", - добавила нардеп.

В прошлом году импорт электроэнергии из России и Беларуси стал причиной крупнейшей за все годы независимости кризиса на энергетическом рынке, который вылился в миллиардные убытки и остановку шахт.

Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси в январе, а напрямую из России - в феврале 2021. С начала года было импортировано почти 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Крупнейшим импортером является "Днипропецсталь-Энерго" Виктора Пинчука. Импорт также осуществляют компании "ДЭ Трейдинг" Максима Ефимова и "ЭРУ Трейдинг" Ярослава Мудрого.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+10
"Бояре плохие, а царь - хороший"! (с) московия...
КабМін до сих пір (вже рік) працює без затвердженої програми, але це не підстава для розпуску уряду.
У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
Команда ОПи - довірені особи постраждалого. Але це не привід сумніватися в його патріотичності через злив операції по "вагнерівцям" з тієї ж ОПи...
Судівська система незалежна. Тому хриплявий відосік зі своїм 100% прокурором зовсім непричетний до повернення сотен мільйонів Бєні, порушенню справ проти патріотів і не випуску з тюрем тих "тисяч, що засудив Порох".
ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
Війна не закінчується, бо то вигідно Порошенку і "Мінські угоди" - то зрада. Але іншої алтернативи чотириразовий бігун вже не бачить, війська відвів (бо мир в очку путлєра), стріляти заборонив... Але війна не закінчується і наші військовики гинуть...
Може що забув, але не багато.
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04.03.2021 23:17
+9
вас же,зебилов,большинство - так решайте вопрос. И нех вспоминать что было год назад.
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04.03.2021 22:45
+7
требовал ха ха хаа, учиться надо от скотиняки, как у паразитов требо требовать

Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2452
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04.03.2021 22:58
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Правила форума Совет форумчан
вас же,зебилов,большинство - так решайте вопрос. И нех вспоминать что было год назад.
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04.03.2021 22:45 Ответить
ну чо, можна вспомнить і повторить.
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04.03.2021 23:56 Ответить
Закупать из рассеии можно что угодно. От угля, до ядерного топлива. Увольняют только за электричество Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2493
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04.03.2021 22:46 Ответить
Зелохи= лохи
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04.03.2021 22:48 Ответить
Это борьба с олигархами по-зеленски. Бедная Юля, опять села в галошу. Или лужу. Или еще куда.
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04.03.2021 22:49 Ответить
Яким боком тут Юля? Вона тобі на хвіст наступила? Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2278
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04.03.2021 23:01 Ответить
Есть много Юль на свете Я про ОПшную.
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04.03.2021 23:04 Ответить
Знов зелень бреше. Нехай згадає як Гончарук приходив до ЗЕ з заявою про звільнення. Він втік від недоумків на самокаті.
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04.03.2021 22:57 Ответить
Нєа). Спочатку були плівки, де виявилося, що Гончарук вважає бубочку недоумком. А потім вже заява).
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04.03.2021 23:41 Ответить
Вот. И она думает, что мы идиоты.
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05.03.2021 07:43 Ответить
требовал ха ха хаа, учиться надо от скотиняки, как у паразитов требо требовать

Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2452
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04.03.2021 22:58 Ответить
Да..Любимая скотыняка ахметки защищает бабло хозяина
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04.03.2021 23:32 Ответить
Уволил? За импорт из Рашки? Зеленые недоумки хоть день без вранья прожить могут?
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04.03.2021 23:12 Ответить
Ну да, ну да. В уявленні плісняви всі українці "склеротики".
Жоден герус при звільенні гончарука НЕ постраждав.
01 ОКТЯБРЯ 2019

"Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России для предприятий Игоря Коломойского"
ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ 2021, 14:40
Глава энергетического комитета Верховной Рады Герус: Украина нуждается в импорте электроэнергии для прохождения морозов в феврале.
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04.03.2021 23:16 Ответить
"Бояре плохие, а царь - хороший"! (с) московия...
КабМін до сих пір (вже рік) працює без затвердженої програми, але це не підстава для розпуску уряду.
У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
Команда ОПи - довірені особи постраждалого. Але це не привід сумніватися в його патріотичності через злив операції по "вагнерівцям" з тієї ж ОПи...
Судівська система незалежна. Тому хриплявий відосік зі своїм 100% прокурором зовсім непричетний до повернення сотен мільйонів Бєні, порушенню справ проти патріотів і не випуску з тюрем тих "тисяч, що засудив Порох".
ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
Війна не закінчується, бо то вигідно Порошенку і "Мінські угоди" - то зрада. Але іншої алтернативи чотириразовий бігун вже не бачить, війська відвів (бо мир в очку путлєра), стріляти заборонив... Але війна не закінчується і наші військовики гинуть...
Може що забув, але не багато.
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04.03.2021 23:17 Ответить
До того как Коломойскому Байден прищемил отдельную часть тела: У Зеленского поддержали торговлю с РФ.Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Российская компания .. соучредителем которой .... является первый помощник президента Шефир / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
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04.03.2021 23:18 Ответить
Нагадую цій дурепі, що за Конституцією прем'єра призначає Рада і звільняє - Рада.
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04.03.2021 23:32 Ответить
"Деструктивные силы это партия "Слуг народа", из которой сама Бурмийстер? Опупеть!Так вас же в папламенте 254 штуки? Вы ж "монобіль шість"! Короче-попытка развода собственного лохтората, мол, президент у нас-бубочка, Слуги народа-вааще Девочки-институточки и только "какие то злые деструктивные" из меншости вертят більшісттю как цыганы сонцем.
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04.03.2021 23:49 Ответить
vsech uvolil i prodlil zakupku escho na 5 let!!!
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05.03.2021 00:02 Ответить
Може хто знайде цього бичка та вмиє його ж юшкою, такому бидлу не місце на землі.

https://twitter.com/mr_TranceFM/status/1367459955423477764
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05.03.2021 00:25 Ответить
Ахметов і коломойський гризуться за владу і "заробітки".
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05.03.2021 00:52 Ответить
В парламенте монобольшенство
Это дает возможность поцЗеденту побороть любые реформы!!
Как сказала товарЫшка Мендель-поцЗедент борется!!
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05.03.2021 06:58 Ответить
Пора уже Шмыгаля со Шкарпетом увольнять.
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05.03.2021 07:40 Ответить
но основной причиной, конечно же, был "туман в голове".
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05.03.2021 08:35 Ответить
"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы ", - сообщила Буймистер.
Лошарики, так це ж було рік назад, нарід вже давно забув про це та й не на часі взагалі займатися такими дрібницями)
Зараз на часі обговорювати "героїчну вакцинацію" ***********)))
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05.03.2021 11:52 Ответить
 
 