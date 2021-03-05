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Четыре области близки к введению "красной зоны" карантина, - Степанов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Здоровье

По меньшей мере еще в четырех областях — Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской — могут ввести усиленный карантин красной зоны — из-за увеличения случаев заболевания COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство по Николаевской области. Львовская область — там по-другому показателю, который находится в "оранжевом" уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель — в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область. По динамике она ближе всего к тому, чтобы зайти в "красный" уровень эпидбезопасности", — сказал Степанов. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": В перспективе все оранжевые зоны карантина в Украине могут стать красными, - Немчинов

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+7
конечно, идиот степашка будет придумывать красные зоны, чтоб оприходовать украденные деньги за шмурдяк.
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04.03.2021 23:38
+2
Все одно всі перехворіють. Це лише справа часу.
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04.03.2021 23:59
+2
а эти дауны все "розмалевками" заняты вместо того чтобы работать !!! не ну разве это не пздц !!! Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2647
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05.03.2021 00:36
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конечно, идиот степашка будет придумывать красные зоны, чтоб оприходовать украденные деньги за шмурдяк.
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04.03.2021 23:38 Ответить
Нет, Степанов с подельниками просто боятся.
Слуги Народа боятся, что приедут к ним на Банковую с Западной Украины и ответа потребуют за наезды на Порошенко.
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05.03.2021 06:22 Ответить
Степанов не идиот, он сатана, он реальная угроза населению Украины.Знает прекрасно, что вакцинация приносит жертвы намного большие ,чем сама корона и тем не менее рекламирует эту опасную жижу.
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05.03.2021 20:02 Ответить
У тебя наверное и доказательства есть, что от вакцины жертвы есть, и их больше чем от вируса?
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05.03.2021 22:00 Ответить
Он - ротшильдовский холуй. Выполняет инструкции.
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06.03.2021 09:20 Ответить
"Если бі Украина вступила в НАТО, уже би всех вакцинировали" - подумал Столтенберг.
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04.03.2021 23:38 Ответить
без населения Украина за 10 минут вступит и в ЕС и в НАТО
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04.03.2021 23:48 Ответить
Все одно всі перехворіють. Це лише справа часу.
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04.03.2021 23:59 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1394
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05.03.2021 01:10 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 385
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05.03.2021 01:20 Ответить
☦ изыди
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05.03.2021 01:27 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3948
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05.03.2021 01:30 Ответить
тебя никто не любит
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05.03.2021 01:47 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 1834
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05.03.2021 01:51 Ответить
Особисто ти перехвориешь туберкульозом
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05.03.2021 01:11 Ответить
А ти обов'язково перехворієш простатитом,
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05.03.2021 01:19 Ответить
а я лисий чи не лисий угадай
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05.03.2021 01:29 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 3502
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05.03.2021 01:30 Ответить
Тебя никто не любит.
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05.03.2021 01:46 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2649
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05.03.2021 01:52 Ответить
И в "желтой", и в "красной" , та хоть в "крапинку " санитарной зоне продолжает работать легендарный и неустрашимый "Буковель"

Вопрос только один - кому и сколько ? )
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05.03.2021 00:16 Ответить
а эти дауны все "розмалевками" заняты вместо того чтобы работать !!! не ну разве это не пздц !!! Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 2647
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05.03.2021 00:36 Ответить
Скажут что это враги придумали чтобы наживаться на народе. А забитые больницы еще доказать надо. Короче вируса типа нет и карантин типа не нужен.
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05.03.2021 01:16 Ответить
Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов - Цензор.НЕТ 5393
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05.03.2021 01:19 Ответить
"По меньшей мере еще в четырех областях - Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской - могут ввести усиленный карантин красной зоны - из-за увеличения случаев заболевания COVID-19."
Источник: https://censor.net/ru/v3251570

Что, Степанов, боишься со своими подельниками, что с Западной Украины к вам приедут и майдан устроят из-за ваших уголовных наездов на Порошенко?

Народ Украины - терпеливый народ, Степанов, но ты на Западную Украину лучше не езди больше никогда, оно так спокойнее тебе будет: проходит все, пройдет и ковидобесие, но вот убийства бизнесов тебе украинцы не простят. СССР Западную Украину победить не смог, до сих под Бандеру боятся (во, как напужались, до поноса), а у тебя, Степанов, кишка то совсем тонка.
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05.03.2021 06:21 Ответить
Кацапа! Немає ніякої «Західної України». Є лише Захід України.
Ковідобєсіха! Хто тебе знов з дурки випустив? Ковідом не боїшся захворіти?
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05.03.2021 13:14 Ответить
Степанов, вон, Господь Бог на NZ как обиделся, достала Господа, видать, NZ премьерша: как только она в очередной раз население в локдаун заперла - так и землетрясение в NZ и случилось, а пишут, что и цунами идет.
Ты б поберегся, Степанов.
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05.03.2021 06:25 Ответить
Вся Украина - красная зона повышенной опасности. Продолжаем платить жизнями за дилетантизм этой власти.
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05.03.2021 14:51 Ответить
 
 