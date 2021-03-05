Четыре области близки к введению "красной зоны" карантина, - Степанов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Здоровье
По меньшей мере еще в четырех областях — Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской — могут ввести усиленный карантин красной зоны — из-за увеличения случаев заболевания COVID-19.
Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.
"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство по Николаевской области. Львовская область — там по-другому показателю, который находится в "оранжевом" уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель — в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область. По динамике она ближе всего к тому, чтобы зайти в "красный" уровень эпидбезопасности", — сказал Степанов.
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Слуги Народа боятся, что приедут к ним на Банковую с Западной Украины и ответа потребуют за наезды на Порошенко.
Вопрос только один - кому и сколько ? )
Источник: https://censor.net/ru/v3251570
Что, Степанов, боишься со своими подельниками, что с Западной Украины к вам приедут и майдан устроят из-за ваших уголовных наездов на Порошенко?
Народ Украины - терпеливый народ, Степанов, но ты на Западную Украину лучше не езди больше никогда, оно так спокойнее тебе будет: проходит все, пройдет и ковидобесие, но вот убийства бизнесов тебе украинцы не простят. СССР Западную Украину победить не смог, до сих под Бандеру боятся (во, как напужались, до поноса), а у тебя, Степанов, кишка то совсем тонка.
Ковідобєсіха! Хто тебе знов з дурки випустив? Ковідом не боїшся захворіти?
Ты б поберегся, Степанов.