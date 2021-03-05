Четыре области близки к введению "красной зоны" карантина, - Степанов. ВИДЕО

По меньшей мере еще в четырех областях — Закарпатской, Винницкой, Николаевской и Львовской — могут ввести усиленный карантин красной зоны — из-за увеличения случаев заболевания COVID-19.

Об этом в эфире телеканала "1+1" сказал министр здравоохранения Максим Степанов, информирует Цензор.НЕТ.

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"Что у нас вызывает еще беспокойство, особенно по уровню госпитализации? Это Винницкая область. Я сегодня там был и мог воочию посмотреть. У нас есть беспокойство по Николаевской области. Львовская область — там по-другому показателю, который находится в "оранжевом" уровне. В то же самое время по загрузке коек с кислородом наибольший показатель — в Закарпатской области (65%). Думаю, что отправлю кого-то из заместителей на инспекцию в Закарпатскую область. По динамике она ближе всего к тому, чтобы зайти в "красный" уровень эпидбезопасности", — сказал Степанов.

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