"Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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"Слуга народа", замглавы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов вел пикантную переписку с экс вице-спикером Рады Игорем Калетником.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм-канал Через плечо.
"Народный депутат из фракции "Слуга народа" Андрей Холодов рассматривает на заседании Рады фото обнаженных девушек. И это самое безобидное, из того, о чем он переписывается с бывшим вице-спикером Рады, королем таможни Игорем Калетником", - пишет канал.
Топ комментарии
+61 Старый зольдат
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+30 Fantomas
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+29 Ан Мур
показать весь комментарий05.03.2021 10:09
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Есть же территория сумрачного релакса - пространство сессионного зала Верховной Рады за колоннами. Там со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом, можно поучаствовать в мастер-классе по Хенд-Мейд-Расслабону от сэнсэя Кивы, законнектиться с лахудрами в чате "Анал-табу" от гуру Яременки или обменяться передовым опытом с дамским угодником мэтром Иванисовым.
просто омерзительно
оставь свои влажные фантазии для ролевых игр
грязная девченка
Я вам чучу отчебучу.
Потанцуем в самый раз.
Девки как люблю я вас!
Что же ты к стене прижалась
И от страха вся зажалась.
Приходи ко мне. В тангО
Научу я заодно.
И это мы с вами содержим 450 этих мастурбаторов и онанистов с ахулионными зарплатами.
По-ходу мы долбоебы.
При чём неизлечимые.
Если не можем (не хочем) остановить это ********
в нього і так не все добре,
хіба не видно: побитий телефон і брак жіночої уваги!
Таких шкодувати треба, а ви...
Извините.
Навеяло.
Жена занимается производством и реализацией свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya - детей нет , не стыдно им за паку будет и то хорошо.
А платья жены от бренда он примеряет на сайте "через плечо" сначала виртуально а затеееем...
ищет корабельную сосну ..
Джерело: https://censor.net/ru/v3251619
Що ці кацапи роблять в українському парламенті ?