Гордон: "В руководстве Украины - предатели". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество
Украинские органы власти наводнены агентами российских спецслужб и агентами влияния.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью российскому радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон.
"Украина наводнена российской агентурой. Агентурой спецслужб и агентурой влияния. Постоянно вскрывают этих людей... У нас пронизано этой агентурой все руководство страны - и армия, и полиция, и СБУ, и спецслужбы другие, и даже в офисе президента, злые языки говорят на рынках, есть агенты России и даже называются их фамилии. Я вам скажу, что скоро будет громкий - на весь мир, скандал связанный с этим. Мы много чего интересного узнаем", - сказал Гордон.
Кроме того, Гордон очень высоко оценил профессиональную подготовку кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.
"Это высококвалифицированный человек, который висел бы у Геббельса на доске почета под номером один. Он очень хорошо подготовлен, блестяще знает предмет. Он стоит на ногах по несколько часов каждый день, не теряя нить беседы и четко проводит кремлевскую линию, сбиваясь с русского языка на собачий. Иногда он лает", - заявил Гордон.
Пожалуйста, подождите...
> среднюю пенсию сделают 7 тыс.грн.
сделай себе немного мозгов, пожалуйста.
> и к ней подтянут минимальную зарплату
и подтяни свой айкью хотя бы до сотни.
В школе учил закон сохранения энергии? Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает без следа. Вот точно так же и с деньгами - если тебе их брать неоткуда, нельзя просто взять и нарисовать больше красивых бумажек. Если попробуешь - получишь зимбабвийский доллар. И цены как в Венесуеле.
Неужели не учили этого в школе?
Так вот, Гордон сейчас делает классический для этой игры ход, публично обвиняя другого мафиози в принадлежности к мафии. А у обычных граждан складывается ощущение, что сам-то Гордон - честный-пречестный, и вообще ни разу не предатель Украины и уж точно не работает на ФСБ.
В общественном совете Министерства культуры России не видят причин отказываться в финансировании фильмов компаний, которые связаны скандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя общественного совета Минкульта России Павел Пожигайло. Он отметил, если человек ничего плохого не сделал для России и его не включили в санкционный список, то зачем ему запрещать снимать. Кроме того, Пожигайло сказал, что ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб», - отметил Павел Пожигайло.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
«Там остаётся Зеленский. Имя его мне нравится.
ЕСЛИ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ТОГДА ПРИЗНАЕМ ВЫБОРЫ.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НИКАКОГО ПОРОШЕНКО https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
«Зеленский приходит к власти и зовет двух своих корефанов:
СААКАШВИЛИ и Кушанашвили.
И страна развалилась!».
До этого Кушанашвили, который даже в российской телетусовке имеет репутацию мерзавца, рассказывает, как он 5 лет работал с Зеленским и полгода жил у него дома», - рассказал Кушанашвили.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
По друге, Гордон системно викриває проблеми влади, особливо кадрові. І якщо хтось хоче кинути в нього камінь, подивіться інтерв'ю які він зробив за останній рік. хочаб .... Знаю точно, що Дмитро Гордон патріот і людина гідна поваги, а до його думок варто прислухатися!
Інтерв'ю із гіркіним і поклонською були зроблені навмисно і за згодою із СБУ і зараз передані до суду в якості доказів кацапської агресії ....
от тобі і "шо ти ліпиш" ...
А кто же тогда не предатель в Украине? Председатель сельсовета села Комаривка и голова администрации села Гудима тоже предатели?
а на выборах в Раду за Смешка
патріотів набагато більше ніж ті кого ти згадав, і вони доповнюють один одного, а не перекреслюють ...
Но все мало. Много детей наклепал от двух жен. Всех надо обеспечить
Новина так новина - при Пороху ця шобла сховлась,
а при клоуні повилазила для реваншу
Він раніше там зрадників не бачив чи що ?
На кого лисий бубєн сам працює, цікаво..
гандон он , а не Гордон.
для полной картины, смотрю и слушаю рашенские СМИ, в том числе и передачу "Эхо Москвы". Либерастическая передача. Все журналисты Эхо Москвы считают Крым украинским и война на Донбассе позором для России. Много интересного бывает. Особенно нравится Невзоров, у которого стеб 100% качества над рашкой и все передачи Невзоров закнчивает словами СЛАВА УКРАИНЕ! я сам охренел , когда первый раз услышал. Но то такэ...
Где то раз в месяц , там в прямом эфире появляется ГОРДОН. Господи, лучше бы он там не выступал!!!!! С одной стороны, вроде как и за Украину топоит, но такую пургу по рашинскому эфиру гонит, просто нет слов!!!! Кажестся заплатил Коломойский..... Такие высказывания у него на рашинском эфире, на уровне амебы, что все россияне думают, что все долбонутые в Украине , как и Гордон. И при этом в каждом интервью рашке, он по несколько раз признается в любви к зЕленскому вОве. Жопу ему так лижит на рашенском эфире, что блевать хочется.
ГОРДОН он же ГОНДОН. Накипело слушать этого лысого подонка!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
но есть тут троли которые специально разжигают ссоры.
хотів прославицця
Це був Helg, якого забанив адмін-порохобот.
На очереди интервью с Сурковым, Шойгу, Мильчаковым. Мазаться в говне, так мазаться.