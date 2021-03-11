Гордон: "В руководстве Украины - предатели". ВИДЕО

Украинские органы власти наводнены агентами российских спецслужб и агентами влияния.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью российскому радио "Эхо Москвы" украинский журналист Дмитрий Гордон.

"Украина наводнена российской агентурой. Агентурой спецслужб и агентурой влияния. Постоянно вскрывают этих людей... У нас пронизано этой агентурой все руководство страны - и армия, и полиция, и СБУ, и спецслужбы другие, и даже в офисе президента, злые языки говорят на рынках, есть агенты России и даже называются их фамилии. Я вам скажу, что скоро будет громкий - на весь мир, скандал связанный с этим. Мы много чего интересного узнаем", - сказал Гордон.

Кроме того, Гордон очень высоко оценил профессиональную подготовку кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева.

"Это высококвалифицированный человек, который висел бы у Геббельса на доске почета под номером один. Он очень хорошо подготовлен, блестяще знает предмет. Он стоит на ногах по несколько часов каждый день, не теряя нить беседы и четко проводит кремлевскую линию, сбиваясь с русского языка на собачий. Иногда он лает", - заявил Гордон.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Мне кажется, что Пальчевский является не агентом, а действующим офицером спецслужб РФ, - Гордон. ВИДЕО