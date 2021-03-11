РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10225 посетителей онлайн
Новости Видео Политика УкраиныОбществоЗа рубежом Агрессия России против Украины
31 150 182
война (47249) кремль (693) пропаганда (3473) россия (91354)

"Мы готовы бомбить украинские города, если Украина атакует Крым, Донбасс и будет уничтожать граждан России?" - на шоу пропагандиста Соловьева обсуждают войну с "государством-агрессором". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Общество За рубежом

Участники шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждали атаку на Крым и Донбасс, которую, по мнению пропагандистов, готовит "государство-агрессор" Украина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения поднял вопрос о готовности армии РФ "бомбить украинские города, если Украина атакует Крым и Донбасс и будет уничтожать граждан России".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Гитлер был очень смелым человеком. От армии не косил и воевал доблестно", - кремлевский пропагандист Соловьев хвалит нацистского вождя в эфире росТВ. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+70
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 643
показать весь комментарий
11.03.2021 12:47
+69
Тому що в узбеків - не "русскоязичная чєлюсть"...

"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 6389
показать весь комментарий
11.03.2021 12:47
+63
Конченные. Интересно мусье Макрон и мутти Ангела сморят такое из Параши? Нет? А зря. Раза три стоило бы посмотреть.
показать весь комментарий
11.03.2021 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Особисто для мене це не новина, якщо полічити скільки разів москалі нищили Київ та палили руські міста, почавши це робити ще до Батия.
показать весь комментарий
11.03.2021 13:35 Ответить
Если начнется полномасштабная война, нужно переносить ее, также, и на территорию рф и разрушать и их города и экономику, создавать волны беженцев. Тогда, быстрее удастся принудить рф к миру.
показать весь комментарий
11.03.2021 13:39 Ответить
Как можно было отдать свое ЯО всего за 100 млн. дол. - это как обмен Манхэттена на стеклянные бусы.
показать весь комментарий
11.03.2021 13:42 Ответить
Відчуваєте яка наволоч зібралась у цього гавномьота? Загарбали територію, понадавали своїх паспортів громадянам України, із областей зробили "народні республіки", а потім будуть "захищати" "громадян РФ", ******** українські міста...? Де Закон про колабораціонізм?
показать весь комментарий
11.03.2021 13:57 Ответить
Російських окупантів треба утюжити ковровим бомбардуванням...
показать весь комментарий
11.03.2021 13:57 Ответить
Скоріше за все цапи полізуть у повномаштабну 15го, щоб прикрити свого шпигуна
показать весь комментарий
11.03.2021 14:05 Ответить
Дуже вчасно. Посівна, потрібні добрива, а на цапах такі класні огірки ростуть...
показать весь комментарий
11.03.2021 14:29 Ответить
Ванько Сулейманов, за якого шпигуна ти говориш, за того, якого ти вибрав? То ти виходить подшпигуньонок?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:39 Ответить
Бомбувати -- не будувати, вони готові давно , а може і всігда, от токо аби не попасти в свій бізнес та і офіси свої жалько --- денех плочено. А так би бомбили б і без приводу. Стояли б по-братерськи обійнявшись х@йло з Навальним і щасливенько усміхались спостерігаючи.
Онде нещодавно потрапив на "Код доступу " з Юлією Латиніною , як демократка і лібералка вона достатньо відома. Та й взагалі дама одна із самих адекватних по-московії. Жалкувала про розвал Россійської імперії. Це значить ,що вона автоматично проти української незалежності. Дуже компетентна і освічена особа. То шо чекать від полканів і інших експердів?! Чи може помилосердствують , Воронєжом вдоволняться?! "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 696
показать весь комментарий
11.03.2021 14:07 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 6330
показать весь комментарий
11.03.2021 14:08 Ответить
він зараз говорить, бидлоту до мордовії потрібно відправить..........
показать весь комментарий
11.03.2021 14:25 Ответить
Украинские воины и без "атаки Крыма и ДЖонбасса" УЖЕ убивают граждан РФ,которые ПРИЕХАЛИ в Украину "косить укроп" . И украинская армия готова и дальше уничтожать руссконациков, развязавших войну в Украине и захвативших Крым и часть Донбасса.
Что касается применения российской армии,то тут тоже ещё с 14 года присутствуют "отпускники" -ихтамнеты" из ВС РФ с техникой из воинских частей РФ.И теперь уже ясно.что Украина явно не по зубам кремлёвским нацикам и обслуживающим их силовикам Росссии.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:11 Ответить
бомбилка у мордвы еще не выросла. максимум что кассабы могу расхерачить в пыль так это воронеж. но и он уже ими разбомбленый.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:28 Ответить
Участники шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждали атаку на Крым и Донбасс, которую, по мнению пропагандистов, готовит "государство-агрессор" Украина.Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения поднял вопрос о готовности армии РФ "бомбить украинские города
Источник: https://censor.net/ru/v3252628

"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 5198
показать весь комментарий
11.03.2021 14:33 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 486
показать весь комментарий
11.03.2021 14:34 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 9286
показать весь комментарий
11.03.2021 14:35 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 8650
показать весь комментарий
11.03.2021 14:37 Ответить
Ватаны договоряться что их в одну прекрасную ночь сметут за два часа с карты мира.
показать весь комментарий
11.03.2021 14:37 Ответить
А їм байдуже. Худоба ж не розуміє у таких випадках навіть що сталося..? Найбільше на що можна розраховувати наприклад у Криму,коли почнуть рубати кацапню на шматки та гнати поганими обісраними мітлами додому у мухосранські ями - це те що колобораційна свинота винна у крові та тортурах українців , - розведе руками та стоячи на колінах буде співати " нас адманули.." як це вони вони весь час робили. Вони не допетрають ніколи таких речей ,не кажучи вже "за що..?" або "тому що.." Кацапія - це територія малохольної худоби. Це тваринопітеки..зомбі-орки з розумовими здібностями на рівні хробака. До них треба відноситися як лікар до психічно несправної людини або як до хвороби..до злоякісної пухлини.. Її ж не вмовляють та не переконують..Її знищують різними доступними важілями та способами. Без емоцій. Бо це небезпечне для нормальної людини зло..шкура якого не коштує а ні чого.. Нуль..
показать весь комментарий
12.03.2021 11:15 Ответить
о каких гражданах россии на территории украины говорит соловьев?
это нелегалы и нарушители границы
показать весь комментарий
11.03.2021 14:40 Ответить
скорее всего о тех украинцах, которые получили эрэфийский паспорт на оккупированной территории ордло. именно с целью последующих подобных воплей о защите якобы эрэфийцев эрэфия паспорта и раздавала.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:18 Ответить
Я от одного не розумію- а навіщо взагалі тут показувати цю кацапську грьобану нечисть?
показать весь комментарий
11.03.2021 14:41 Ответить
тому що Соловьов - пропагандиське промивання мізків расєянам:
"що у путіна в голові, те у соловьова на язиці"
вони готові бомбити не тільки т.з. "братський народ" українців, але і

власних співітчизників - російськомовних етнічних росіязу тому числі і з російськими паспортами

якщо буде війна, то не за зруйнований та вивезений дамбас, а за воду в Крим - новаросію.
а війна цілком може бути і начнеться з провокацій на дамбасі.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:05 Ответить
Ого! Маніакальні нахили козломордих керманичів активізувалися з настанням весни. Як видно, психіатрію на расії благополучно поховали.
показать весь комментарий
12.03.2021 01:33 Ответить
Тому що дуже багато підфарбованих,а їм же потрібно якось доносити до наших вух погрози «вєлікодєржавних морд»щоб ми хоч трохи їх боялись.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:21 Ответить
Про всяк випадок Воронєж напружився...
показать весь комментарий
11.03.2021 14:56 Ответить
_У плугов в редакции Цензора зажигание, как обычно, довольно жирафическое... Про ракетную атаку на Киев говорило не просто пропагандонское животное соловьёв, а - что гораздо серьёзней - официальное рыло примаков!
показать весь комментарий
11.03.2021 14:59 Ответить
Шоу, для исключительно не дружащих с головой и пребывающих в коме. "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 8374 Ибо эту грязь, может смотреть только неизлечимо больной человек.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:00 Ответить
...або ж психіатр. З виключно фаховим інтересом.
показать весь комментарий
12.03.2021 01:34 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 4023
показать весь комментарий
11.03.2021 15:13 Ответить
"Армия Российской Федерации может ударить по центру Киева в случае попытки Вооруженных сил Украины провести блицкриг на территории Донбасса. Соответствующий вариант развития событий допустил Евгений Примаков, руководитель Россотрудничества."
показать весь комментарий
11.03.2021 15:23 Ответить
1. и это звездит, на минуточку, декан факультета мировой политики мгу и кандидат исторических наук. можно только представить, что он "вкладывает" в головы своих студентов на лекциях и практических занятиях. не говоря уже о том, что вдалбливается эрэфийцам с экрана. мляди-с.

2. таки, да. они готовы. путин, в одном из интервью заявил, что во время крымских событий привел в полную боевую готовность рвсн эрэфии, с целью их использования если что-то пойдет не так.
показать весь комментарий
11.03.2021 15:31 Ответить
нужно говорить в слух и громко, что в случае полномасштабного вторжения, Украина нанесёт удар по всем АЭС и ГЭС (плотины) на европейской территории РФ, а также городам Москва и С-Петербург, координаты целей уже заложены.....
показать весь комментарий
11.03.2021 16:01 Ответить
Говорить-то можно громко и даже кричать, вот только наносить удары нечем, особенно по мацкве и членинграду.
показать весь комментарий
11.03.2021 16:21 Ответить
а Соловьев, что наносит удары?...он же говорит, что мешает нам говорить))))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:28 Ответить
да, кстати ты не добавил, что Порошенко создал армию, а Зе её разваливает...))
показать весь комментарий
11.03.2021 16:31 Ответить
Есть чем наносить удары и по москве и по питеру , если понадобиться !
показать весь комментарий
11.03.2021 17:55 Ответить
правильно, думай так и дальше что нечем "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 3221
показать весь комментарий
11.03.2021 21:47 Ответить
Я не только так думаю, но и точно знаю, что пока нечем, в отличии от многих здешних горе-комментаторов.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:45 Ответить
Для Соловїного помьота: ми вже бачили як ви бомбили США за то, що американці за 5 годин змішали в гівно 400-500 вагнерівців в Сирії. Рашка набрала тоді гавна повний рот і проковтнула!!!
показать весь комментарий
11.03.2021 16:20 Ответить
сша и рф продолжают играть в доброго и злого полицейских.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:06 Ответить
Как подгорело у слапатоедов от предложения про патрулирование НАТО Крыма "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 8381
показать весь комментарий
11.03.2021 17:25 Ответить
А ми готові стріляти у москалів, бо у 2014 році після промитих мізків ніхто не міг вистрилити в "брата". Зараз ситуація змінилася, мокші пробуйте. Будемо молотити не тільки на нашій землі, а будемо добивати на вашій. Не забувайте, що там проживає більше 8 млн. українців і думаю за вас тварин вони воювати не підуть, а будуть партизанити у ваших городах і дворах.
Крім українців є ще інші народи, яким ви насолили. Забули, що під час другої світової саме більше колаборанитів було серед мокшів? Чого тільки варта РОА Власова.
показать весь комментарий
11.03.2021 17:40 Ответить
Нема на ерефії українців
показать весь комментарий
11.03.2021 22:04 Ответить
А жена -хохлушка?
показать весь комментарий
12.03.2021 11:12 Ответить
Ти сам і відповів кацапе
показать весь комментарий
12.03.2021 17:39 Ответить
Купіть собі почуття гумору...
показать весь комментарий
12.03.2021 18:12 Ответить
Московіти кляті , то забирайте своїх громадян до росіі , якщо вони згодні !
показать весь комментарий
11.03.2021 17:52 Ответить
Они бомбят украинские города начиная с 2014 года.К чему этот соловьиный помёт вообще выставлять сюда?
показать весь комментарий
11.03.2021 18:10 Ответить
кацапов и ватников будем выжигать под корень!
показать весь комментарий
11.03.2021 18:18 Ответить
А за скільки хвилин там ракети до курської атомної долетять?
показать весь комментарий
11.03.2021 19:00 Ответить
У меня на работе кацап один есть -- хрестоматийно-демонстративный.

В 2014, перестал со мной здороваться и засверкал козлячим гневным глазом ...

На той неделе, по работе пытался наехать права покачать -- я его шугнул на Мове -- он аж икнул и языком поперхнулся.

А тут вруг, вчера залыбился навстречу идучи и ехидно гутэн тага пожелал.
...не знаю, как Украину, но Соловьёв его точно в темя бомбанул...*)
показать весь комментарий
11.03.2021 19:31 Ответить
В бороду кацапу - БАЦ((:
показать весь комментарий
11.03.2021 21:55 Ответить
Розия террорист - скоро отключат (SWIFT) и все дергания мокшанского быдла возможно наблюдать на глубине двух метров... "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 7005
показать весь комментарий
11.03.2021 19:40 Ответить
УКРАИНСКИЙ НАРОД - НАРОД ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!
МЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИСТОВ С ЗАПАДА (ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ),-
МЫ ПОБЕДИМ И ФАШИСТОВ С ВОСТОКА (ФАШИСТСКАЯ МОСКОВИЯ)!
УКРАИНА - БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЕЧЬНО!!!
МОСКОВИЯ И ЕЁ ФАШИСТЫ БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!!!
показать весь комментарий
11.03.2021 20:53 Ответить
Україні не потрібно соромитися, і на можливі удари наносити удари Точками У по електростанціям в РФ. Взагалі поки не знищити всіх кацапів в Україні життя ніколи не буде.
А це ж цілком можливо !!
показать весь комментарий
11.03.2021 21:39 Ответить
Соловьов, це пропагандиська істота, яка видумана і запущена в етер для використання форми і методів ведення інформаційної війни, в нашому випадку - з Україною. Як пропагандист, ця істота сидить на дуже великому окладі у Кремля. Д. Городон стверджує, що це - щомісячний мільйон доларів США. За такі гроші дехто матір рідну продасть. Формою "роботи" цієї істоти є занесення в етер різних сумнівів, протирічь, брехні про дійсну путінську внутрішню і зовнішню політику через російські ЗМІ. Методами "роботи" цієї істоти є політичні шоу, монологи, діалоги, диспути, ток-шоу і т.ін. АЛЕ з обов"язковою повною проплатою цих етерів з боку влади, яка забезпечує пропагандисту суцільний "безпредел" в інтересах влади у владних ЗМІ, що використовує "роботу" пропагандиста і його "безпредел" у власних цілях і подальших намірах. Все просто, як українська дуля. Пропагандист працює на того, хто йому більше платить. Така у нього професія. Ні чим не гірше ніж у проститутки. А прибутки значно більші. Проститутку забезпечує сутенер і його гаманець, а пропагандиста забезпечує влада і держбюджет. Поки на Соловьова працює держбюджет РФ він буде таким, яким він є. Коли він працюватиме на сутенера і його гаманець - справа буде зовсім інша.
показать весь комментарий
11.03.2021 22:32 Ответить
Це був Helg, якого забанив адмін порохобот.
показать весь комментарий
11.03.2021 22:51 Ответить
готуйте свою мацкву для "радіААктівнавА пЄпЄла", уроди!
показать весь комментарий
11.03.2021 23:30 Ответить
"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 8520
показать весь комментарий
12.03.2021 00:53 Ответить
ЧЕГО ЗА ГОЛОВУ СОЛОВЬЕВА НЕ ДАДУТ ХОТЬ МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ !!!??? МОЖЕТ ВЫГОДНА ВСЕМ КОРРУПЦИОНЕРАМ ЗЕМЛИ МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЙНА !?)
показать весь комментарий
12.03.2021 01:27 Ответить
Влажные мечты масквабадского гопника.
показать весь комментарий
12.03.2021 03:48 Ответить
Довго їсти оце лайно дивлячись на цього жалюгідного жида с кацапською хвамілією - не можливо. Це просто неприємно та тупо. Це ніщо жере й сере за рахунок кацапського жебрацького бидла у Італії а в кацапостані верзе казна-що виключно за гроші, та вже домелюється до реготу та визначення - "це продажна тварина, яка хвора на всю макітру". Тепер про "побєдоносную авйну расійськай арміі..":
Набір п'яниць , дебілів та рукосраких ідіотів - яких називають "рускай ариієй" не здатен воювати ні з одною більш-менш притомною армією світу незважаючи на її розмір. Цих блазнів тирять по усьому світу всі кому не лінь - аж гай шумить. Склад цієї недоармії - багато старого наполовину несправного але пофарбованого металобрухту ( реальні гроші на переозброєння вкрадені давно), на який можна посадити тупі племена жебраків бурятів та кидати тисячами як розхідне сміття у пекло. Воювати це "ополчення" теж давно не вміє ще з 1941-45 років. Гроші на розвиток бойової підготовки та новітніх тактик - теж вкрали. Приклад - у ДАПі десяток бізнесменів , студентів, вчителів, слюсарів та програмістів з кривими розточеними АК ,старішими за них самих - вклали в копи за одну добу - 101 рило так званого кацапського "спецназу" включно з одним "суперрембо "завішаним до яєць кацапськими дешевими медальками виданими за вбивства по світу літніх, жінок та дітей..Це вже не кажучи про "гіраічискаю апирацію варніра в сіріі" з рахунком 600-0 за 15 хвилин.. Коли ти розумієш що повинно називатися спецназом то після "пікніку" "суперкацапрозвіднахерспецназгрупи" серед білого дня на чужій території обабіч дороги ,яку узяли пацани з мотострілкового батальону, та ще й захищали тих, кого поранили, від куль своїх же "которіє своих не брасают" - то картина маслом - що собою являє кацапо-армія, - просто шикарна. Те ж саме собою являють ядерні підводні човни напіваварійні, які нещодавно американський літак дальньої розвідки як насміхаючись повідмічав радіобуями з натяком " альо, придурки, ми вас бачимо". , та інша ядерка яка вже більше десятиліття трухне не обслуговуючись дніпровськими балістиками і в якій вже давно "брудний" заряд урану незмінювався 15 років. Це точно виключно для Воронежу та й то як що злетить...А ні тактична ядерка, не кажучи про більш серьозну з Криму а ні авіація з "задутими" кацапськими рукосракими пілотами ( як у Грузії де збивали цих обісцяних з РПГ) над Україною літати не будуть і не зможуть априорі.. Це вже межа інтересів військових баз НАТО і по пиці влуплять без попередження та блискавично. Вже не кажучи про можливість ядерного забруднення українськіх земель, які у стратегічному запасі родючих земель планети та ще будуть у майбутньому рятувати людство від кризи харчових продуктів, за які янки голову ***** відірвуть дуже легко та швидко. А ще 9 атомних станцій в які рукосракий пілот расеї може влучити ракетою..Мало того - про це вже не раз йшлося у посилах США кремлю. І тому до сих пір кацапо-авіації у небі України немає. І не буде. А без авіації та й то у найближчі 10-15 років поки в Україні не з'являться F-16 які будуть рвати кацапські туалети та алкоголіків пачками та на раз як у війнах 20-го століття, - ніяка перемога над Україною неможлива в ніякій повномасштабній війні. І це знає *****, знає цей паскудний жид, знають оті одоробли дармоїдські на шоу кацапоригачки та махання віниками та пустими погрозами за для брехні для свого ж кацапобидла та рабів, бо вони тупі як російські валянки та не петрають ні у чому окрім самогону з мухоморів. Знають усі. Але треба щось брехати та грабуючи кацапську помийку, лякати приходом НАТО тупоголових тварин у загоні, та пославляти їм свій непотріб. А самим мати все за кордоном на всяк випадок щоб було куди тікати. Країна - придурок - тай годі! Ну хай полякають.. Українців певно налякаєш голою сракою..Вони ж ,кацапо-недоумки все думають що "адзін нарот"..
показать весь комментарий
12.03.2021 09:02 Ответить
600 за 15 минут - нужно только уточнить , что раздали им американцы . А мы чем будем раздавать - турецкими ударными безпилотниками , которых у нас нет или тами же свежевыкрашеными танчиками?
показать весь комментарий
12.03.2021 09:40 Ответить
Я Вам наводжу факти що таке кацапська армія. Як що Вам цікаво чим ми будемо їх валити то перш ніж панікувати можете потренувати мізки по питанню - навіщо американські пілоти у ,здається 18-му чи 19-му році прилітали у наш Староконстянтинів ( знаєте таке місце і що там є?) та відпрацьовували вправи у парах з нашими пілотами ? При чому відрацьовували захист повітряного простору від нападу ворожих літаків.. А прилетіти та тут гулятися у ігри коштує для янкі диких грошей, які вони НІКОЛИ не викидають просто так. Тобто те, що в нас як що що...вже давно тихенько узгоджено безумовне перебування та дії натівців - вже мінімум два роки як не питання. Питання лише у злагоджених діях з нашими хлопцями. Мало того - по непідтвердженим джерелам серед наших там були "Українські соколи" , які у 2012 -му у Польщі на змаганнях військових пілотів винищуващів "зробили " увесь світ занявши першість та який , один з них на Луганському летовищі у гарячій фазі війни пішов від трьох ПЗРК та повернувшись на одному двигуні ще поклав два розразунки кацапів і зробивши "бочку" на прощання здійснив аварійну посадку вдома зберігши себе та літак. Не пам'ятаєте такого випадку ? Після, - кацапо- брехуни запустили "криву качку" що в нас літають професійні пілоти НАТО...І таких прикладів є багато. Не треба нас так принижувати..Кацапи самі добре знають що поткнися сюди з авіацією - з десяти вернеться у кращому випадку - два а серед інших 8-ми ніхто не хоче бути. Вони ,або їх наставники ,які розумніші та не полетять,навіть під рапорт на звільнення - добре пам'ятають як у сутичках по світу десятиліття назад - вони так отримували у "очко" від янкі на своїх "кращих у світі" літаючих туалетах "міг" (всратися) що лище виявивши "16-ки" втікали так, - аж хмари розліталися, а нам срали у вуха брехнею про "героїчні перемоги" та виставляти у совецькому ящику старих сцикливих та брехливих пердунів у медалях за боягузство та вбивства з байками як вони валили американців..Валили...Але собі у штани... То як що нічим відповідати зараз , то нехай спробують сунутися - різко буде чим через 1 хвилину з початку атаки бо це питання відстежується зараз кожну секунду цілодобово.
показать весь комментарий
12.03.2021 10:57 Ответить
Дозвольте лайт -версію вашого посту:приходить дядько 70 років до уролога, та каже лікарю,в мене не стоїть!Лікар йому ,так у вас же вік який!А дядько йому - а Рабіновічу 90 ,і він каже ,що у нього огогого стоїть!Лікар у відповіть - так і ви кажіть! "Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором" - Цензор.НЕТ 147
показать весь комментарий
12.03.2021 11:32 Ответить
До речі .. Мені подобається та смішно коли політикани різні, до своєї вигоди називають кацапо-армію - другою у світі.. Тільки за якими критеріями..не зрозуміло. Мабуть за витраченим марно на неї рубльом ? Не? А кацапи тягнуть либу...." тааак..ми другі у світі..бійтеся нас..шуги..шуги..", - .і дебіли вже починають сратися на ходу..А потім виявляються прості факти:
- першою у світі вважається армїя США тому що має 12 військово морських груп, лише одна з яких здатна успішно воювати одночасно з усім світом та ще й перемогти..Як би це була таємниця , як і військове відставання кацапстану від США вже на 23 роки по свіжим розрахункам - кацапи розказували б своєму бидлу що вони - "перша армія". Так як північна корея про чемпіонство у світі по футболу.
- Лише одна новітня авіаційна група з одного авіаносця США у складі 36 літаків F-35M , завдяки дальньому виявленню цілей та здатності відпрацювати по 27 цілям одночасно, - здатна винищити усю авіацію "другої армії світу" включаючи транспортники та цивільні сараї (увага!) за 10 годин. І то лише тому що 36. Як що 60 - за 5 годин, 100 - за годину. Та це ще не зважуючи на те що майже половина "парку" ( 37 %) просто сьогодні вже не літає...
"Друга армія.." Майже...Лякайте далі..
показать весь комментарий
12.03.2021 11:38 Ответить
Дякую за розгорнуте пояснення.
показать весь комментарий
12.03.2021 11:44 Ответить
Мрази!

Была бы у этих тварей , которые в студии про войну рассуждают, повестка в окопы на следующий день, посмотрел бы как они про войну тогда вещали.
показать весь комментарий
12.03.2021 09:33 Ответить
а не хочет Соловей со своей компанией в клетке по Крещатику прокатиться...
показать весь комментарий
12.03.2021 09:57 Ответить
та кацапы с бомбой в руках на кафельный пол падают
показать весь комментарий
12.03.2021 12:11 Ответить
опять весеннее дрысталово помётом обострилось
показать весь комментарий
12.03.2021 12:48 Ответить
Страница 2 из 2
 
 