"Мы готовы бомбить украинские города, если Украина атакует Крым, Донбасс и будет уничтожать граждан России?" - на шоу пропагандиста Соловьева обсуждают войну с "государством-агрессором". ВИДЕО
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Участники шоу кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева обсуждали атаку на Крым и Донбасс, которую, по мнению пропагандистов, готовит "государство-агрессор" Украина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, один из участников обсуждения поднял вопрос о готовности армии РФ "бомбить украинские города, если Украина атакует Крым и Донбасс и будет уничтожать граждан России".
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+70 umnik
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+69 Маркиз
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+63 Старый зольдат
показать весь комментарий11.03.2021 12:43
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Пожалуйста, подождите...
Онде нещодавно потрапив на "Код доступу " з Юлією Латиніною , як демократка і лібералка вона достатньо відома. Та й взагалі дама одна із самих адекватних по-московії. Жалкувала про розвал Россійської імперії. Це значить ,що вона автоматично проти української незалежності. Дуже компетентна і освічена особа. То шо чекать від полканів і інших експердів?! Чи може помилосердствують , Воронєжом вдоволняться?!
Что касается применения российской армии,то тут тоже ещё с 14 года присутствуют "отпускники" -ихтамнеты" из ВС РФ с техникой из воинских частей РФ.И теперь уже ясно.что Украина явно не по зубам кремлёвским нацикам и обслуживающим их силовикам Росссии.
Источник: https://censor.net/ru/v3252628
это нелегалы и нарушители границы
"що у путіна в голові, те у соловьова на язиці"
вони готові бомбити не тільки т.з. "братський народ" українців, але і
власних співітчизників - російськомовних етнічних росіязу тому числі і з російськими паспортами
якщо буде війна, то не за зруйнований та вивезений дамбас, а за воду в Крим - новаросію.
а війна цілком може бути і начнеться з провокацій на дамбасі.
2. таки, да. они готовы. путин, в одном из интервью заявил, что во время крымских событий привел в полную боевую готовность рвсн эрэфии, с целью их использования если что-то пойдет не так.
Крім українців є ще інші народи, яким ви насолили. Забули, що під час другої світової саме більше колаборанитів було серед мокшів? Чого тільки варта РОА Власова.
В 2014, перестал со мной здороваться и засверкал козлячим гневным глазом ...
На той неделе, по работе пытался наехать права покачать -- я его шугнул на Мове -- он аж икнул и языком поперхнулся.
А тут вруг, вчера залыбился навстречу идучи и ехидно гутэн тага пожелал.
...не знаю, как Украину, но Соловьёв его точно в темя бомбанул...*)
МЫ ПОБЕДИЛИ ФАШИСТОВ С ЗАПАДА (ГИТЛЕРОВСКАЯ ГЕРМАНИЯ),-
МЫ ПОБЕДИМ И ФАШИСТОВ С ВОСТОКА (ФАШИСТСКАЯ МОСКОВИЯ)!
УКРАИНА - БУДЕТ СУЩЕСТВОВАТЬ ВЕЧЬНО!!!
МОСКОВИЯ И ЕЁ ФАШИСТЫ БУДУТ ЛИКВИДИРОВАНЫ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!!!
А це ж цілком можливо !!
Набір п'яниць , дебілів та рукосраких ідіотів - яких називають "рускай ариієй" не здатен воювати ні з одною більш-менш притомною армією світу незважаючи на її розмір. Цих блазнів тирять по усьому світу всі кому не лінь - аж гай шумить. Склад цієї недоармії - багато старого наполовину несправного але пофарбованого металобрухту ( реальні гроші на переозброєння вкрадені давно), на який можна посадити тупі племена жебраків бурятів та кидати тисячами як розхідне сміття у пекло. Воювати це "ополчення" теж давно не вміє ще з 1941-45 років. Гроші на розвиток бойової підготовки та новітніх тактик - теж вкрали. Приклад - у ДАПі десяток бізнесменів , студентів, вчителів, слюсарів та програмістів з кривими розточеними АК ,старішими за них самих - вклали в копи за одну добу - 101 рило так званого кацапського "спецназу" включно з одним "суперрембо "завішаним до яєць кацапськими дешевими медальками виданими за вбивства по світу літніх, жінок та дітей..Це вже не кажучи про "гіраічискаю апирацію варніра в сіріі" з рахунком 600-0 за 15 хвилин.. Коли ти розумієш що повинно називатися спецназом то після "пікніку" "суперкацапрозвіднахерспецназгрупи" серед білого дня на чужій території обабіч дороги ,яку узяли пацани з мотострілкового батальону, та ще й захищали тих, кого поранили, від куль своїх же "которіє своих не брасают" - то картина маслом - що собою являє кацапо-армія, - просто шикарна. Те ж саме собою являють ядерні підводні човни напіваварійні, які нещодавно американський літак дальньої розвідки як насміхаючись повідмічав радіобуями з натяком " альо, придурки, ми вас бачимо". , та інша ядерка яка вже більше десятиліття трухне не обслуговуючись дніпровськими балістиками і в якій вже давно "брудний" заряд урану незмінювався 15 років. Це точно виключно для Воронежу та й то як що злетить...А ні тактична ядерка, не кажучи про більш серьозну з Криму а ні авіація з "задутими" кацапськими рукосракими пілотами ( як у Грузії де збивали цих обісцяних з РПГ) над Україною літати не будуть і не зможуть априорі.. Це вже межа інтересів військових баз НАТО і по пиці влуплять без попередження та блискавично. Вже не кажучи про можливість ядерного забруднення українськіх земель, які у стратегічному запасі родючих земель планети та ще будуть у майбутньому рятувати людство від кризи харчових продуктів, за які янки голову ***** відірвуть дуже легко та швидко. А ще 9 атомних станцій в які рукосракий пілот расеї може влучити ракетою..Мало того - про це вже не раз йшлося у посилах США кремлю. І тому до сих пір кацапо-авіації у небі України немає. І не буде. А без авіації та й то у найближчі 10-15 років поки в Україні не з'являться F-16 які будуть рвати кацапські туалети та алкоголіків пачками та на раз як у війнах 20-го століття, - ніяка перемога над Україною неможлива в ніякій повномасштабній війні. І це знає *****, знає цей паскудний жид, знають оті одоробли дармоїдські на шоу кацапоригачки та махання віниками та пустими погрозами за для брехні для свого ж кацапобидла та рабів, бо вони тупі як російські валянки та не петрають ні у чому окрім самогону з мухоморів. Знають усі. Але треба щось брехати та грабуючи кацапську помийку, лякати приходом НАТО тупоголових тварин у загоні, та пославляти їм свій непотріб. А самим мати все за кордоном на всяк випадок щоб було куди тікати. Країна - придурок - тай годі! Ну хай полякають.. Українців певно налякаєш голою сракою..Вони ж ,кацапо-недоумки все думають що "адзін нарот"..
- першою у світі вважається армїя США тому що має 12 військово морських груп, лише одна з яких здатна успішно воювати одночасно з усім світом та ще й перемогти..Як би це була таємниця , як і військове відставання кацапстану від США вже на 23 роки по свіжим розрахункам - кацапи розказували б своєму бидлу що вони - "перша армія". Так як північна корея про чемпіонство у світі по футболу.
- Лише одна новітня авіаційна група з одного авіаносця США у складі 36 літаків F-35M , завдяки дальньому виявленню цілей та здатності відпрацювати по 27 цілям одночасно, - здатна винищити усю авіацію "другої армії світу" включаючи транспортники та цивільні сараї (увага!) за 10 годин. І то лише тому що 36. Як що 60 - за 5 годин, 100 - за годину. Та це ще не зважуючи на те що майже половина "парку" ( 37 %) просто сьогодні вже не літає...
"Друга армія.." Майже...Лякайте далі..
Была бы у этих тварей , которые в студии про войну рассуждают, повестка в окопы на следующий день, посмотрел бы как они про войну тогда вещали.