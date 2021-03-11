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"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Курьезы

Так называемая "министр культуры" оккупированного Крыма Арина Новосельская матом отреагировала на неработающую технику. Все это произошло на совещании с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в Telegram провластный крымский сайт "Крыминформ".

Во время выступления так называемого "главы Крыма" Аксенова, Новосельская прервала его фразой "#б твою мать, поставили как обезьяне".

На это марионетка Кремля Аксенов попросил "министра" успокоиться: "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли? Коллеги, это что такое?".

"У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич", - сказала Новосельская и извинилась перед участниками заседания.

Аксенов поручил так называемому "вице-премьеру Крыма" провести служебное расследование.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+86
аллё, это прачечная?!..
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11.03.2021 12:56
+66
здесь прекрасно все! особенно мыныстр культуры с куртуазными выражениями. все ж таки анекдот про прачечную бессмертен "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 8283
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11.03.2021 12:58
+37
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2545
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11.03.2021 13:04
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аллё, это прачечная?!..
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11.03.2021 12:56 Ответить
Почему "как" ? Вот в чём вопрос .
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11.03.2021 13:01 Ответить
это ... начечная! 😂
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11.03.2021 14:14 Ответить
здесь прекрасно все! особенно мыныстр культуры с куртуазными выражениями. все ж таки анекдот про прачечную бессмертен "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 8283
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11.03.2021 12:58 Ответить
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 6072 исьфините! пирастите пажаласта!!!! "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 7941 А слово-то НЕ ВОРОБЕЙ!!!! кацапье рваное..........
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11.03.2021 13:02 Ответить
ИЗВИНИТЕ МОЗОК ВИКЛЮЧИВСЯ , ДІАЛОГ В КРИМУ.
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12.03.2021 06:08 Ответить
точно подметила про обезьяну)))
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11.03.2021 12:58 Ответить
да уж .. только без "как" было бы правильно
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11.03.2021 13:27 Ответить
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 977
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11.03.2021 12:58 Ответить
в кого **** той і єпьот пора ваті знати
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11.03.2021 13:00 Ответить
Зверинец .
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11.03.2021 13:00 Ответить
нашо там слово КАК "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2890 .
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11.03.2021 13:00 Ответить
Рабочая обстановка.. "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2272
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11.03.2021 13:01 Ответить
будни зоопарка .
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11.03.2021 13:02 Ответить
- Алло, это прачечная?
- ...уячечная, это Министерство культуры!(с) Народное творчество
Вспомнилось...
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11.03.2021 13:03 Ответить
"...это детская библиотека!"
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11.03.2021 16:17 Ответить
вам смешно всем . а у крымсян пересохли ***** все водохранилища и мозги тоже
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12.03.2021 05:21 Ответить
Алло, это прачечная?
- ...уячечная, номер надо правильно набирать ! Это Министерство культуры!

*Мне запомнился этот советский анекдот в такой версии.
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12.03.2021 05:48 Ответить
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2545
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11.03.2021 13:04 Ответить
сходить у нововідкритий у київський вуз.
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11.03.2021 13:20 Ответить
Арина. "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 4670 Помню, Пушкин няне Арине даже стихи посвящал. Тут- случай клинический. Что-то нереальное, ваааще без тормозов, мерзота. Кто-то может себе предствить как она с подчиненными по культурке общается. Я- виртуоз мата! Однако... не рискнул бы на брифинге в Компании нечто подобное.
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11.03.2021 13:08 Ответить
к стати нянька эфиопа ганибала по кличке пушкин была очень рузьким чилавеком, и по рузьки разговаривала очень плохо.она была ижорка.
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11.03.2021 13:17 Ответить
Полтора года назад примерно такая же ситуация возникла при разговоре "Министерши культуры" правительства Ульяновской области, которая на официальном совещании не отключила микрофон и стала говорить по мобильнику с употреблением вот таких фраз:

"Да, ну брось ты мне эту ..уйню нести: я тебе ответственно заявляю, что в этой фирме одна срань грёбаная."

В общем, полностью сбылась светлая мечта дедушки Ленина-Ульянова о том, что при советской власти "кухарка будет управлять государством"...

Рюцко-совковый мир пошёл ещё дальше по этому светлому пути: там теперь "Хабалка управляет министерством Культуры".
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12.03.2021 06:00 Ответить
расєйская культура - самая расєйская в мірє!
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11.03.2021 13:08 Ответить
Ось вам і відповідь. Була б культура, був би Крим українським !.
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11.03.2021 13:09 Ответить
Гетьманович,ты успел законспектировать,теперь покажи это разумчикову и прочим зелёным лягушкам,пусть теперь,эту форму совещаний, у нас узаконят.
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11.03.2021 13:12 Ответить
ЧИ УЗАКОНЮТ.
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12.03.2021 06:11 Ответить
рузькие луди издают только те звуки которые им позмоляют рузькаизичные челюсти.
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11.03.2021 13:15 Ответить
Если бы не Аринка, так ругались бы солдаты НАТО!!! 👹
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11.03.2021 13:20 Ответить
"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 3977По Ломброзо- Абсолютная Стерва:
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11.03.2021 13:20 Ответить
Видел бы Ламброзо современный бестиарий, чернил бы не хватило описать всю ту ересь)
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11.03.2021 17:07 Ответить
Русский язык во всей "красе".
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11.03.2021 13:23 Ответить
рюсській собачий лай
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11.03.2021 13:28 Ответить
Якщо вона з більшою кількістю хромосом то тоді ДА! Мавпа!
Хоча й трошки людиноподібна.
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11.03.2021 13:35 Ответить
Министр культуры как в том самом анекдоте.
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11.03.2021 14:00 Ответить
Пора им официально признать мат основным языком общения. Литературный, же, признать вымирающим и занести в Красную книгу.
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11.03.2021 14:02 Ответить
Ат куда же в тебе такой изъян??!
Ат абизьян ,ат абизьян ,ат абизья-а-а-а-н!
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11.03.2021 14:14 Ответить
Какая машина отключилась? Что поставили этой обезьяне? В общем,как говорится "ничего не понял,но очень интересно" "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9667
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11.03.2021 14:28 Ответить
Во время выступления так называемого "главы Крыма" Аксенова, Новосельская прервала его фразой "#б твою мать, поставили как обезьяне". Источник: https://censor.net/ru/v3252629

А чому КАК ? Для мавп і поставили, ручні мавпи Московії "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 1737
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11.03.2021 14:40 Ответить
"Элита" зоопарка "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9054
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11.03.2021 15:02 Ответить
"Культура" - штука сурьйозна "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 4120
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11.03.2021 15:29 Ответить
Ну а що ви хочете-немитая расея пля...
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11.03.2021 15:31 Ответить
Это вам не тётя Ася.Это рузьге мир!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.03.2021 15:54 Ответить
В крымском зоопарке все по плану.
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11.03.2021 15:56 Ответить
то виявляється анекдот про "прачЄчную" заснований на реальних подіях!
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11.03.2021 17:25 Ответить
Все обезьяны без комента понятно.
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11.03.2021 17:46 Ответить
Какая у свинособак культура, такие и министры
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11.03.2021 17:48 Ответить
цьфу! свінасабакі рускія
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11.03.2021 17:53 Ответить
РуSSкій МірЪ - однаковий шо на паРаші, шо в Україні. У Слузі є яскраві його представники...

"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9595
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11.03.2021 19:42 Ответить
у обезьян это норма - дебилы пля (с)
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11.03.2021 22:23 Ответить
Приколісти. Довбодятли.
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11.03.2021 22:49 Ответить
а гоблин-то наделеко от нее ушел (вставляю ЧЕРЕЗ СИЛУ пропущенное слово): "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли [******]? Коллеги, это что [ЗА *****] такое?".
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12.03.2021 00:32 Ответить
товарищ гоблин ---- ** твою мышыну мать это что за ***** передо мной стоит и что тут нужно нажать
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12.03.2021 05:15 Ответить
 
 