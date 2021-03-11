"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова. ВИДЕО

Так называемая "министр культуры" оккупированного Крыма Арина Новосельская матом отреагировала на неработающую технику. Все это произошло на совещании с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в Telegram провластный крымский сайт "Крыминформ".

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Во время выступления так называемого "главы Крыма" Аксенова, Новосельская прервала его фразой "#б твою мать, поставили как обезьяне".

На это марионетка Кремля Аксенов попросил "министра" успокоиться: "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли? Коллеги, это что такое?".

"У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич", - сказала Новосельская и извинилась перед участниками заседания.

Аксенов поручил так называемому "вице-премьеру Крыма" провести служебное расследование.

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