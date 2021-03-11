"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Курьезы
Так называемая "министр культуры" оккупированного Крыма Арина Новосельская матом отреагировала на неработающую технику. Все это произошло на совещании с марионеткой Кремля Сергеем Аксеновым.
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовал в Telegram провластный крымский сайт "Крыминформ".
Во время выступления так называемого "главы Крыма" Аксенова, Новосельская прервала его фразой "#б твою мать, поставили как обезьяне".
На это марионетка Кремля Аксенов попросил "министра" успокоиться: "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли? Коллеги, это что такое?".
"У меня машина отключилась, Сергей Валерьевич", - сказала Новосельская и извинилась перед участниками заседания.
Аксенов поручил так называемому "вице-премьеру Крыма" провести служебное расследование.
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- ...уячечная, это Министерство культуры!(с) Народное творчество
Вспомнилось...
- ...уячечная, номер надо правильно набирать ! Это Министерство культуры!
*Мне запомнился этот советский анекдот в такой версии.
"Да, ну брось ты мне эту ..уйню нести: я тебе ответственно заявляю, что в этой фирме одна срань грёбаная."
В общем, полностью сбылась светлая мечта дедушки Ленина-Ульянова о том, что при советской власти "кухарка будет управлять государством"...
Рюцко-совковый мир пошёл ещё дальше по этому светлому пути: там теперь "Хабалка управляет министерством Культуры".
Хоча й трошки людиноподібна.
Ат абизьян ,ат абизьян ,ат абизья-а-а-а-н!
А чому КАК ? Для мавп і поставили, ручні мавпи Московії