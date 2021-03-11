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Зеленский (16612) Левочкин (554) Офис Президента (1693) Буткевич Богдан (430)

Проект "Без цензуры": Кто рулит президентом. Как Левочкин захватывает Зеленского, а Ермак теряет власть. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Как теряет влияние Андрей Ермак, а вместе с ним - и Владимир Зеленский? Почему так происходит? И какие изменения из-за этого ожидают ЗЕ-власть? Богдан Буткевич препарирует властную конструкцию в свежем выпуске "Без цензуры".

Чем ближе дата выхода фильма-расследования Bellingcat о сливе "вагнеровской спецоперации", тем больше облаков собирается над головой главы Офиса президента Андреем Ермаком.

Но власть не терпит вакуума, поэтому сразу же нашелся тот, кто хочет и может этот вакуум заполнить собой. Речь здесь о Сергее Левочкине, потому что на днях в офисе президента в качестве советника появился очень интересный человек - Виталий Ковальчук. И тут надо немножко напомнить о том, кто эти персонажи и чего от них можно ждать.

Как Левочкин умудрился усилить свое влияние на Офис президента Зеленского? И какие амбиции имеет этот опытный и опасный игрок большой украинской политики?

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+11
Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
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11.03.2021 15:09
+10
Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
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11.03.2021 16:44
+8
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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11.03.2021 15:09
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кто еще бубачке в рот не давал?
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11.03.2021 15:04 Ответить
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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11.03.2021 15:09 Ответить
Якщо сечу п'є людина
І хриплом милується
То один з народу мудрого
Вибором хизується
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11.03.2021 15:23 Ответить
А сказати що хтів, маленький збочинець?
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11.03.2021 15:40 Ответить
почитай, все ж написано
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11.03.2021 16:13 Ответить
Я у вологих мріях збочинців не розуміюсь.
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11.03.2021 16:16 Ответить
ти по гатункам уріни в очі спец?
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11.03.2021 16:20 Ответить
Типова ознака соєвого недоумка- проекувати на оточуючих свої вади й хиби.
Йди з богом- тут глоду нема!
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11.03.2021 16:24 Ответить
зелений сметун, ти такий передбачуваний
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11.03.2021 16:26 Ответить
"Запарєбріку" в тебе усе пряме, як БАМ, навіть єдина звивина.
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11.03.2021 16:29 Ответить
ти - наочний доказ, що можна бути казламордим, навіть розмовляючи українською
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11.03.2021 16:33 Ответить
Ти вже з люстерком спілкуєшся? Напевно глоду пережер!
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11.03.2021 17:07 Ответить
Ні, не з люстерком, з напівпорожнім місцем - з тобою
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11.03.2021 17:27 Ответить
Ти мариш, в тебе вже видіння? От до чого призводить зловживання глодом! Чи ти по "фуфирікам" фахівець?)))
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11.03.2021 17:52 Ответить
щось тебе на глоді повернуло, обмовки по-фрейду?
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11.03.2021 18:42 Ответить
Проект "Без цензуры": Кто рулит президентом. Как Левочкин захватывает Зеленского, а Ермак теряет власть - Цензор.НЕТ 1128
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11.03.2021 15:07 Ответить
Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
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11.03.2021 15:09 Ответить
Льовочкін - непотопляємий? Але нам треба Україна, а не Льовочкін.

Узгоджуєм нормального кандидата на дострокові:
Лановой
Новак
Кучеренко
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11.03.2021 15:26 Ответить
Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
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11.03.2021 16:44 Ответить
Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 4229 Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 3627
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11.03.2021 16:47 Ответить
Вань,а Вань,а де баба жЮля ???)))
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11.03.2021 16:54 Ответить
Реакція на тверезу пропозицію зайвий раз доводить, що Мародер загадив сайт своїми платними тролями. І, якщо хтось Пєцю не бачить у царях, то тролі починають смердіти...
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11.03.2021 20:10 Ответить
Ему страну мог бы спасти Пиночет,но его время увы прошло...
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11.03.2021 15:27 Ответить
Это уже новый афоризм - "порулил преЗедента и бросил" !
Сначала Богдан его порулил, сейчас Ермак его рулит, а на подходе Лёвочкин....
А шо делать? Звизда ...с побритой грудью ! Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 4489
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11.03.2021 15:39 Ответить
Podyaka Bogdanu za analitiku.
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11.03.2021 15:45 Ответить
вот почему представители моральной, не замаранной, настоящей элиты не могут "ворваться" в ОП вместо левочкинов, ермаков, богданов, клюевых, медвечуков, литвинов, табачников?
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11.03.2021 15:45 Ответить
Да кто ж из нормальных, моральных людей в этот офис рваться будет.
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11.03.2021 16:29 Ответить
вот вот, хватает на "постоять за углом" и поскулить, шо им не тот нарид достался, все не может их оценить, выбрать в дупутаты
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11.03.2021 17:12 Ответить
Нормальные, моральные люди не пойдут работать к Президенту Зе
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11.03.2021 17:54 Ответить
шо ж пры свыночолом тормозили?
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11.03.2021 18:01 Ответить
Вы о чем?
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11.03.2021 18:24 Ответить
Та що ж воно так передається? То Богдан порулив, передав Єрмачку, який дорулився, що обоє обкакалися з "вагнеровцями" і "беркутятами". А в того забирає Льовочкін. Прийдеться поскаржитися дяді Ігорю Валерійовичу.
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11.03.2021 16:19 Ответить
С такими темпами Янелох к лету Азирова в советники возьмет, если усидит на Банковой,конечно
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11.03.2021 17:42 Ответить
Ц1кавий персонаж Буткевич ? Недавно " гадив на голову" Порошенко П.О. 1 називав його не 1накше як "Пеця". Тепер Петро Олекс1йович.Н1с по в1тру тримае.
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11.03.2021 17:51 Ответить
"... актер из немецких фильмов для взрослых, готовый принять в любом количестве с любой стороны".
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11.03.2021 19:12 Ответить
 
 