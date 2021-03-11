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Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Про вакцинацию необходимо говорить как про необходимость, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - сказал министр.

Ткаченко отметил, что страны, которые уже завершают вакцинацию, возвращаются к нормальной жизни.

"Другого способа нет. Поэтому не верьте фейкам, что вакцинирование - это зло. Вакцинирование - это для вашего здоровья", - добавил он.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
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11.03.2021 15:02
+2
Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
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11.03.2021 15:29
+2
Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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11.03.2021 15:38
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Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
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11.03.2021 15:02 Ответить
Вакцинация, а не "шмурдякация"...
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11.03.2021 15:02 Ответить
ст. 33 Конституції України, свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання належать кожній людині, яка на законних підставах перебуває на території України, і включають у себе свободу пересування територією України, право на вільний вибір постійного чи тимчасового місця проживання на території України, право вільно залишати територію України, право громадянина України в будь-який час повернутися в Україну.

може нешановний пан Ткаченко забув чи береги попутав. А вакцинація являється виключно ДОБРОВІЛЬНОЮ ! і звідки ми можемо знати .що саме вкололи цьому нешановному ....
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11.03.2021 15:18 Ответить
А що простим смертним хтось пропонує вакцинуватись? В кращому випадку можна попасти в жовтні-листопаді, а то знову вакцинуються влада на всіх рівнях і наближені.
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11.03.2021 15:18 Ответить
Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
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11.03.2021 15:29 Ответить
Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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11.03.2021 15:38 Ответить
Они не с нами. После того как Степанов назвал подавляющее большинство украинцев коллаборантами, за отказ вакцинироваться. Теперь все ясно. РФ готовится воевать а они давят локдаунами. Бьют в спину.
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11.03.2021 15:54 Ответить
Ні, це захід давить, дружньо так. Як завжди з Україною: з одного боку кацапи, з іншого - захід.
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11.03.2021 16:02 Ответить
Да, согласен, с такими "друзями" и врагов не надо.
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11.03.2021 16:10 Ответить
Ще один чудом врятований залишками безхозної вакцини. Алілуя.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека.
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11.03.2021 15:37 Ответить
Снова витамины вкалывают
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11.03.2021 15:39 Ответить
А хіба можна брехунам вірити? Можливо якісь вітамінки колють? Він же повідомляв по 1+1, що Порошенко вбив брата і збрехав.
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11.03.2021 16:13 Ответить
цьому треба в язика колоть!
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11.03.2021 17:09 Ответить
Яка "радісна" звістка на всю Україну - міністр вколовся! Та і так видно.
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11.03.2021 17:40 Ответить
Да мы готовы вакцинироваться, но только Пфайзером. Модерной, Астразенекой (оригинальной)и джонсон+джонсон! Где ЭТИ вакцины?
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11.03.2021 23:11 Ответить
 
 