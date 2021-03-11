Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья. ВИДЕО
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Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в четверг вакцинировался от COVID-19 в прямом эфире в рамках форума "Украина 30. Культура. Медиа. Туризм".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Про вакцинацию необходимо говорить как про необходимость, которая нам нужна, чтобы свободно передвигаться и ходить без масок. Чтобы креативные индустрии и сфера культуры начали снова оживать", - сказал министр.
Ткаченко отметил, что страны, которые уже завершают вакцинацию, возвращаются к нормальной жизни.
"Другого способа нет. Поэтому не верьте фейкам, что вакцинирование - это зло. Вакцинирование - это для вашего здоровья", - добавил он.
Топ комментарии
+3 belge
показать весь комментарий11.03.2021 15:02
+2 Олег Грель 78632cbc
показать весь комментарий11.03.2021 15:29
+2 Меркава
показать весь комментарий11.03.2021 15:38
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Саня, давай в другое плечо - за меня!
може нешановний пан Ткаченко забув чи береги попутав. А вакцинація являється виключно ДОБРОВІЛЬНОЮ ! і звідки ми можемо знати .що саме вкололи цьому нешановному ....
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека.