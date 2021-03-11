Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ. ВИДЕО

Бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорттся в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

НАБУ посадило в "Борисполе" самолет с Владимиром Яценко около полудня 22 февраля. Банкира задержали и увезли в правоохранительные органы. А уже вечером в тот же день от Яценко его гражданской жене перешли его корпоративные права в нескольких компаниях.

В частности, речь идет об ООО "Финтех бэнд" - это та самая компания, которая создавала "Монобанк".

По информации журналистов "Слідства.Інфо", Яценко переписал на гражданскую жену свою долю в этой компании в размере 172 тысячи гривен. Также родственникам перешла доля Яценко в размере 488 тысяч гривен в компании "Эстейт сити" и доля в 162 тысячи гривен в компании "Эйси диси процессинг".

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На следующий день, 23 февраля, на дочь Яценко, Анну, тоже перешли крупные активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро". А это 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что в собственности компании - 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участка и 64 автомобиля.

Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе".

Журналистам удалось отследить эти регистрационные действия через Единый государственный реестр Минюста, поскольку этими активами владел до задержания непосредственно подозреваемый банкир. Не исключено, что на самом деле на родственников Яценко перешло больше активов.

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Журналисты обратились в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы понять, как так произошло и кто в этом виноват? В пресс-службе ответили, что детективы заблаговременно не инициировали наложения временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов.

"В связи с возможной утечкой информации о согласовании сообщений о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, следственной группой в период с 22.02.2021 по 25.02.2021 проведены другие неотложные процессуальные действия" ... "С учетом вышеуказанных обстоятельств и необходимости расстановки приоритетов в проведении неотложных следственных действий в условиях ограниченности человеческих ресурсов, вопрос о наложении временного ареста на имущество подозреваемого не инициировалось", - говорится в ответе НАБУ.

В то же время, в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое было непосредственно в собственности подозреваемого Яценко. В частности, речь идет о 8 жилых домах, 2 квартирах, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судне.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.