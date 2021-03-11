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Приватбанк (820) Яценко Владимир (22)

Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Бывший заместитель председателя правления "ПриватБанка" Владимир Яценко вечером 22 февраля и в течение дня 23 февраля переписал на гражданскую жену и дочь десятки миллионов гривен, которыми владел через доли в компаниях. Это произошло после того, как банкира официально задержали детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорттся в расследовании "Слідства.Інфо", передает Цензор.НЕТ.

НАБУ посадило в "Борисполе" самолет с Владимиром Яценко около полудня 22 февраля. Банкира задержали и увезли в правоохранительные органы. А уже вечером в тот же день от Яценко его гражданской жене перешли его корпоративные права в нескольких компаниях.

В частности, речь идет об ООО "Финтех бэнд" - это та самая компания, которая создавала "Монобанк".

По информации журналистов "Слідства.Інфо", Яценко переписал на гражданскую жену свою долю в этой компании в размере 172 тысячи гривен. Также родственникам перешла доля Яценко в размере 488 тысяч гривен в компании "Эстейт сити" и доля в 162 тысячи гривен в компании "Эйси диси процессинг".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венедиктова: Утечка информации о подозрении Яценко была, но мы не можем сказать, откуда

На следующий день, 23 февраля, на дочь Яценко, Анну, тоже перешли крупные активы в двух аграрных компаниях. В частности, дочери полностью перешла компания "Ульяновка агро". А это 23 объекта недвижимости, 500 земельных участков и 17 автомобилей. В тот же день дочь получила от отца 90% компании "Машевка агро альянс". Анне Яценко перешла доля компании в размере 32,5 миллиона гривен. Стоит отметить, что в собственности компании - 28 объектов недвижимости, 2483 земельных участка и 64 автомобиля.

Это все происходило в то время, когда задержанный банкир находился в изоляторе временного содержания. По информации журналистов, компании переписывались на основании нотариальной доверенности, которую Яценко подписал, вероятно, накануне задержания в "Борисполе".

Журналистам удалось отследить эти регистрационные действия через Единый государственный реестр Минюста, поскольку этими активами владел до задержания непосредственно подозреваемый банкир. Не исключено, что на самом деле на родственников Яценко перешло больше активов.

Также читайте: Получившие подозрение экс-топы "Привата" Яценко и Дубилет-старший вышли из числа основателей "Монобанка"

Журналисты обратились в Национальное антикоррупционное бюро, чтобы понять, как так произошло и кто в этом виноват? В пресс-службе ответили, что детективы заблаговременно не инициировали наложения временного ареста на это имущество из-за загруженности и других приоритетов.

"В связи с возможной утечкой информации о согласовании сообщений о подозрении лицам в совершении уголовных преступлений, следственной группой в период с 22.02.2021 по 25.02.2021 проведены другие неотложные процессуальные действия" ... "С учетом вышеуказанных обстоятельств и необходимости расстановки приоритетов в проведении неотложных следственных действий в условиях ограниченности человеческих ресурсов, вопрос о наложении временного ареста на имущество подозреваемого не инициировалось", - говорится в ответе НАБУ.

В то же время, в НАБУ сообщили, что им удалось арестовать имущество, которое было непосредственно в собственности подозреваемого Яценко. В частности, речь идет о 8 жилых домах, 2 квартирах, 20 земельных участках, 6 автомобилях и 1 судне.

Напомним, Владимир Яценко - бывший зампредседателя правления "ПриватБанка", его подозревают в растрате средств в особо крупных размерах. Утром 22 февраля генпрокурор Венедиктова подписала ему подозрение - и уже через час Яценко на чартере вылетел из Днепра в Вену. НАБУ и "Украэрорух" сработали как одно целое: самолет развернули в районе Львова и посадили в Борисполе, Яценко был задержан.
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Топ комментарии
+24
Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5735 ... слов нет....тут работали профи от сбу, мвд, гпу....пздц
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11.03.2021 16:05
+19
Кто-то из "правоохранителей" не слабо поднялся Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 1343
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11.03.2021 16:05
+9
- Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
- Пшёл отсюда!
- Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!
© "Берегись автомобиля"
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11.03.2021 16:06
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Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5735 ... слов нет....тут работали профи от сбу, мвд, гпу....пздц
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11.03.2021 16:05 Ответить
Не, ну если НАБУ единственный орган в Украине, который РЕАЛЬНО что-то делает, то я верю, что банально не хватило ресурсов. И активов у Яценко, конечно, на порядок больше. То что у него в Украине - это верхушка айсберга. Бенина школа - все деньги за кордоном.
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11.03.2021 16:50 Ответить
Кто-то из "правоохранителей" не слабо поднялся Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 1343
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11.03.2021 16:05 Ответить
Ну вы как маленькие, он же на свою семью переписал, не на вашу...
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11.03.2021 16:05 Ответить
- Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
- Пшёл отсюда!
- Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!
© "Берегись автомобиля"
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11.03.2021 16:06 Ответить
Классика тонкого сарказма острого ума режисера ....И єто при цензуре СССР...
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12.03.2021 13:35 Ответить
Шо скажет Дубилет-младший? Помнится он рвал на себя волосы в попытках доказать свои исключительные моральные качества. Оказалось, что качества исключительно материальные и выражаются в активах папаши, заловленного на воровстве
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11.03.2021 16:07 Ответить
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят.
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и сто назад!...
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11.03.2021 16:07 Ответить
Якби й не переписав на родичів майно, все рівно в руки держави воно б не попало. Адже в нас судить самий справедливий та гуманний для нуворишів - клєптоманів український суд.
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11.03.2021 16:07 Ответить
Бабло в Украине рулит!!! А так хочется , чтобы вы нажрались все и просто пожить - как Фины или Немцы!!!!! Но разожрафшиеся воры не успокоятся!!!! Пошли в ж....пу!!!
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11.03.2021 16:08 Ответить
Тільки фізична утилізація зможе звільнити наз від цих тварин...
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11.03.2021 16:12 Ответить
к сожалению расстреляют или повесят тех ,кто у таких мразей крошки со стола жрал Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9940
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11.03.2021 17:41 Ответить
А что - так можно было ? Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5269 Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 293
( боротьба з коропцією ? Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 4836 - ну-ну Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 4471 )
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11.03.2021 16:09 Ответить
а, говорят, что Украина бедная страна....а, она Латиноамериканская...
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11.03.2021 16:10 Ответить
Игорек... так я еще в 90 е слушал ББС которое предсказывало именно латиноамериканский сценарий развития пост совковых стран кроме «европейского» сценария у Прибалтики....Классика макиавеллизма
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12.03.2021 13:39 Ответить
да ладно, откатываются все эти передачи на раз-два.
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11.03.2021 16:14 Ответить
через СУД
а кто у нас в судах рулит рассказывать не надо ?
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12.03.2021 15:43 Ответить
Вот люди добрые! Смотрите как буржуазная гидра пьет кровь трудового народа!!! З А К А П А Т Ь Г А Д А !!!!!
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11.03.2021 16:18 Ответить
гандоны мусора сами слили заранее или за откаты и помогли с нотариусом!!! "Времени не хватила наложить заранее арест" - ОТМАЗКА ГАНДОНОВ!!!!
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11.03.2021 16:30 Ответить
Да..... Слов нет. Страна прогнила , не будет ладу долго или вообще. Народ заслуживает то чего сам выбирает... или как там...?
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11.03.2021 16:33 Ответить
Кушнарёв тоже переписал всё на семью ... кто-то помнит его или может слышал что-то о "богатой" семье..?
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11.03.2021 16:47 Ответить
И что "гражданская жена" и "дочь" настолько безгрешны, заплатили все налоги с имеющегося имущества, доходов, могут документально подтвердить соответствие "нажитого" справками о заработной плате?!
Прям все... если украденное успел "переписать" оно стало легально чистеньким и перестало быть ворованным?!
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11.03.2021 16:54 Ответить
Успел переписать ДО того, как суд признал его виноватым...
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11.03.2021 17:18 Ответить
они в украине останутся или уедут на запад\на восток?
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11.03.2021 17:15 Ответить
Ой замочат беднягу....
Он слишком много знает!
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11.03.2021 17:19 Ответить
Страна Чудес! Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9382 Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9382 За такую страну и воевать идти не грех!
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11.03.2021 17:35 Ответить
Очікувано
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11.03.2021 17:45 Ответить
Який гарний подарунок жінці на 23 лютого... Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5322
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11.03.2021 18:07 Ответить
Когда уже эту сволоту будут ставить к стенке?!
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11.03.2021 18:08 Ответить
Я даже не могу представить,просто не хватает воображения придумать,на...я тебе столько?Это равнозначно тому,как пытаться в километрах представить расстояние в миллиард световых лет.Это какое-то психическое отклонение,его нужно изучать и придумать этому медицинский термин.
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11.03.2021 19:29 Ответить
Это массовая схема которой сто лет. Он по кернесу в Харькове лезут лярды на гражданскую жену, пасынка, сестру, племяников итд. Наработаная схема ухода от конфискации. Искать будут, долго, находить почти всё, приговор читать---а конфисковать хрен на-ны! И всё всё заранее знают!
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11.03.2021 20:39 Ответить
ВОТ Я ПРО ЭТО И ГОВОРИЛ, ЧТО ОНИ САМИ НЕ ЖАЛЕЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ !!! ПОЧЕМУ ДРУГИЕ ДОЛЖНЫ ИХ ЖАЛЕТЬ !!!???
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12.03.2021 01:20 Ответить
 
 