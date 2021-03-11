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Санкции против 2 российских банков продлили на 3 года, - СНБО. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Совет национальной безопасности и обороны продлил на 3 года санкции против двух российских банков.

Об этом заявил на брифинге секретарь СНБО Александр Данилов, информирует Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас было 2 российских банка, которые подверглись санкциям еще с 2019 года. 19 марта у них заканчивается срок (санкций. - Ред.). Двум этим российским банкам продлен срок этих санкций еще на три года", - сказал он.

Также на Цензор.НЕТ: Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков

Автор: Ольга Лузан
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Страшно,аж жуть!
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11.03.2021 17:19 Ответить
А ще трьом можна працювати? Бо де російські диверсанти отримають гроші за виконану роботу.
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11.03.2021 17:42 Ответить
пора тарговым партнерам дверми прищемить.
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11.03.2021 17:46 Ответить
 
 