Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Полицейские установили, что смерть девочки была насильственной. Сейчас они разыскивают подозреваемого в ее убийстве.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.
"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - сказано в сообщении полиции.
Уголовное производство, открытое по факту исчезновения девочки, переквалифицировали в умышленное убийство малолетнего ребенка.
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"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - подчеркнули стражи порядка.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.
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2) там у тих краях це не перший випадок, там маняк завівся. Були спроби викрадення дітей.
Его потому и содержат в тепличных условиях, что он большую пользу для своей страны принес
я же написал - тупо накинули оком на имущество - хоба, и вы - насильник, душитель, пнул собаку аббата, плюнул в ыконку Яхве на осле, наложил руки на Пьера-сапожника и вообще местный бомж-католик видел шо вы играл в кости с сотоной.
и кто за это будет "гореть вечно"? правильно - никто. Сралин же не "горит вечно" - это знают и судьи и мусора и мажоры, даже Кадыров, даже Аллах.
соболезную родным
Бутусов, переходь на державну мову.