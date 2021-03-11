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Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Полицейские установили, что смерть девочки была насильственной. Сейчас они разыскивают подозреваемого в ее убийстве.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области, информирует Цензор.НЕТ.

"При визуальном осмотре на теле ребенка обнаружены видимые телесные повреждения. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение", - сказано в сообщении полиции.

Уголовное производство, открытое по факту исчезновения девочки, переквалифицировали в умышленное убийство малолетнего ребенка.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Правоохранители нашли тело 7-летней Марии Борисовой, которую четвертые сутки разыскивали на Херсонщине, - Нацполиция. ФОТО

"Сейчас принимаются все необходимые следственные и розыскные мероприятия для установления подозреваемого и обстоятельств смерти девочки. Расследование находится на контроле руководства Национальной полиции Украины и областного главка полиции", - подчеркнули стражи порядка.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, Мария Борисова пропала 7 марта в с. Счастливое Херсонской области. Ее тело нашли после 4 суток поисков в сельскохозяйственном помещении на территории села.

Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 01
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 02
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 03
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 04
Семилетнюю Марию Борисову, тело которой нашли на Херсонщине после нескольких дней поисков, задушили, - полиция 05

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+33
Как споймаете эту тварь, сразу на березу без суда и следствия!
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11.03.2021 21:04
+28
Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 2733

...
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11.03.2021 21:04
+19
соболезнования семье..
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11.03.2021 21:03
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соболезнования семье..
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11.03.2021 21:03 Ответить
Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 2733

...
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11.03.2021 21:04 Ответить
Как споймаете эту тварь, сразу на березу без суда и следствия!
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11.03.2021 21:04 Ответить
За дві берези!! Лівою ногою за одну,а правою за другу !!! І роздерти як жабу !!
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11.03.2021 21:38 Ответить
ля ля Но в том месте глухомань камер нет.. даже в Киеве глухари (не раскрытые преступления) остаются и в областных крупных городах... а там глухомань... свидетели также вряд ли.... а если кто и был наш пофигизм а оно мне надо также увы увы.. прошло значительное время следы имеют срок сохранения минуты часы дни... месяца годы... но не вечно... удушили или была попытка или был факт насильственных сексуальных действий скорей всего... хотя есть случаи когда насильник получал удовлетворение именно от факта удушения умирания кончины и агонии умом извращенное злостное не всегда тупое а слишком умное животное и найти такого...ох как трудно и часто такие дела остаются глухарями... серийный паталогический типа- это категория годами десятилетиями не по зубам полициям США Канады Европы.. а там извините и техника и базы и пальчики и прослушка и картотека а не могут ФБР не зря завело в Куантико факультет профайлов спецов которые по множеству преступлений составляют портрет возможного убийцы.. и на это уходит несколько лет а если серия прерывается.. то... жаль ребенка жаль ее родителей... и родных.. жестокая нелепая смерть....если только мотивом не стала личная чья -то месть
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11.03.2021 22:04 Ответить
навіщо жаб роздирати? вони в чому винні?
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11.03.2021 22:05 Ответить
Як жабу , це не означає роздерти ні в чому невинну жабу !!!)))
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11.03.2021 22:08 Ответить
1) без слідства нема певності що це саме той маняк. (загадайте подібні справи при СССР, скільки невинних пострілляли, покалічили... у Білорусії в основном, та й у нас...)
2) там у тих краях це не перший випадок, там маняк завівся. Були спроби викрадення дітей.
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11.03.2021 23:18 Ответить
Та ні, будуть судити. Дадуть скількись там років, в надії, що перевиховається...
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12.03.2021 06:55 Ответить
Без следствия нельзя, могут не ту тварь поймать
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12.03.2021 06:57 Ответить
То Даша в Одесі, то тепер Марія: чим більше істерії та жорсткіше покарання, тим частіше педофіли намагаються позбутися дітей. Можливо, раніше вони б не вбили їх, а лише пригрозили нікому не розповідати. Начебто хочуть зробити як краще, а дітей стали частіше вбивати, щоб сховати сліди злочину. Мабуть, недарма Брейвіку дали 21 рік за 71 вбитих. Тому в них лише один Брейвік. Жорстокість породжує лише жорстокість...
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11.03.2021 21:05 Ответить
Так может вас совсем теперь не наказывать,уроды?
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11.03.2021 21:26 Ответить
А завтра эти уроды потребуют награду и благодарность за то что не убили! Только смертная казнь!
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11.03.2021 21:41 Ответить
лікувались?
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11.03.2021 22:06 Ответить
За такою логікою, давайте взагалі відмовимся від покарань, так?
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11.03.2021 21:27 Ответить
Неотвратимость наказания - лучшее средство, чтобы вообще не было подобных случаев!
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11.03.2021 22:25 Ответить
Брейвик это была спецоперация по отстрелу "молодых регионов" (или "зе-молодежи") Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 3081
Его потому и содержат в тепличных условиях, что он большую пользу для своей страны принес Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 6489
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12.03.2021 00:33 Ответить
Та да определенный процент геев, педофилов, живодеров и прочих извращенцов присутствует в любом обществе и во всех странах. в Европе это просекли уже лет 30-40 назад, и там более толерантные законы даже для подобных отморозков. В Германии есть дни когда педофилы могут прийти в школу и поиграть с детьми, в процессе игры они из трогают, ну и на этом все заканчивается, и как правило им этого хватает, нет смысла когото настловать и тем более убивать
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12.03.2021 08:10 Ответить
Гниду которая это сделала посадят на пожизненное, а девочку которая только начала жить уже не вернуть Эта мразь будет жить, спать, срать, жрать в камере за то что лишила другого человека жизни. Где *** справедливость??
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11.03.2021 21:06 Ответить
В средневековье как ни странно.
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11.03.2021 21:16 Ответить
дооооо, могли тупо сжечь бо у тя черный кот. кота тоже. а после - весело разнести твой дом по кирпичику(разграбить) и броситься искать другого "колдуна"
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11.03.2021 21:29 Ответить
..Ну или если ты изнасиловал и убил маленькую девочку
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11.03.2021 21:34 Ответить
думаешь там лучше расследовали(если преступника не поймали на горячем только несколько свидетелей) чем сейчас?
я же написал - тупо накинули оком на имущество - хоба, и вы - насильник, душитель, пнул собаку аббата, плюнул в ыконку Яхве на осле, наложил руки на Пьера-сапожника и вообще местный бомж-католик видел шо вы играл в кости с сотоной.
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11.03.2021 21:39 Ответить
лечись ,юра!
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11.03.2021 21:42 Ответить
К чему столько текста. Я лишь пытки для таких уродов имел ввиду
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11.03.2021 21:42 Ответить
под пытками ты и сам признаешься в чем угодно Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 3829
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12.03.2021 00:34 Ответить
Мася, я не про допрос а пытки как искупление
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12.03.2021 01:19 Ответить
не так давно на Трампщине выпустили "урода", который отсидел 30 лет ни за хрен собачий, так что.... не забывай где "живешь" как бы. "уродом" могут сделать любого - не в том месте находился например, или вообще, как какую-то вроде волонтерку тягали(ют) - куча свидятлов шо она ваще в той области тогда не была = мусорам наср.
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12.03.2021 17:39 Ответить
та тут такие умные только кто с милицией не сталкивался , они все правильные такие уверены шо то шо им втирают сми про доблесных рыцарей-милиционеров - правда
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14.03.2021 22:01 Ответить
В камере со своей статьей он позавидует мертвым.
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11.03.2021 21:31 Ответить
а потом окажется шо то не он, а мажор тупо откупился и повесили на левого.
и кто за это будет "гореть вечно"? правильно - никто. Сралин же не "горит вечно" - это знают и судьи и мусора и мажоры, даже Кадыров, даже Аллах.
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11.03.2021 21:40 Ответить
Какой самоубийца согласится подставиться на такую статью? Кража, ограбление, даже убийство - возможно, но здесь - нет.
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11.03.2021 21:44 Ответить
хахахаха, так по твоей логике и из-за Чикатило и Витебского кто-то тоже "подставился"? или может мусора их ..... как то не спросили? Семирічну Марію Борисову, тіло якої знайшли на Херсонщині після декількох днів пошуків, задушили, - поліція - Цензор.НЕТ 9835
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12.03.2021 17:36 Ответить
Витебский оказался не в то время и не в том месте. Я читал, что все было против него (включая судимость), и ему предложили признать вину в обмен на жизнь (такое себе неформальное "соглашение со следствием").. Витебский признался, следствие с прокуратурой и судьей слово сдержали - назначили ему лишение свободы, но не вышку. Но тут уже возмутились родственники жертв, для которых витебский был настоящим преступником - посыпались жалобы в разные инстанции, и приговор пришлось изменить.
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12.03.2021 17:58 Ответить
я имел в виду шо сперва убили несколько человек - "даказатильства - сотка, жилезные кароче", а то шо он типо невиновен - х.з. хотя, если нескольких из-за "него" убили, то может он тоже невиновен, а настоящий решил прекратить и в рез-те все довольны, ну, не только лишь все.
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12.03.2021 19:04 Ответить
Я же не про такое говорил, а имел в виду, что никто добровольно не захочет на себя брать такую статью. Есть варианты, когда кто-то добровольно берет чужую вину - напр., за деньги. Но такую статью - не верю.
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13.03.2021 21:18 Ответить
Каким же чудовищем нужно быть, чтобы изнасиловать и задушить маленькую девочку...Бедное дитя.
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11.03.2021 21:17 Ответить
не бачив в тексті про згвалтування, де саме написано?
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11.03.2021 21:49 Ответить
Об этом сказано в видео. В других источниках тоже читала, что ее изнасиловали.
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11.03.2021 21:52 Ответить
відос не дивився. око за око!
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11.03.2021 22:21 Ответить
..было...- какая-то тварь нелюдская пошла на это немыслимое и лишила жизни невинную малышку....(((( я только за смерть таким мразям.. даже если оно невменяемое = однозначно)))
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12.03.2021 00:30 Ответить
Мрази...
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11.03.2021 21:24 Ответить
мусор , сараи , развалины-какое-то гетто , а не село...
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11.03.2021 21:34 Ответить
Так руїни по всій Україні !!)))
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11.03.2021 21:39 Ответить
Що ніколи не бачив покинутих сіл ???Це жах !!)))
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11.03.2021 21:40 Ответить
Так выглядят сегодня все сёла в Украине, все!!!
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11.03.2021 22:31 Ответить
Ты во всех сёлах был, даунито?
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11.03.2021 23:36 Ответить
У вас на раиси вообще первобытнообщинный строй
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12.03.2021 04:58 Ответить
Подкинули скорее всего, так как начал появляться запах, а спрятать надежно сразу не успели. И сарай этот рядом с местом жительства девочки. Сомнительно, чтоб мешок тащили через все село, там слишком много народу сейчас. Девочка скорее всего знала убийцу и доверилась ему. Возможно убийца среди ближайших соседей или родственник.
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11.03.2021 21:50 Ответить
Искать надо потенциального педофила. Их в селе не так много
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11.03.2021 23:00 Ответить
...чорт за пару днів найде " злодія "...Антоненка ж спіймав...в Білорусі ,ще при совку ,один " супермусор " розстріляв чоловік пять за вбивства дітей...але потім виявилось,що їх вбив один маньяк..." супермусору " дали орден і по тихому на пенсію...наш чорт-така ж сволота...мусорів..мажорів..сепарів.. вбивць відпускають....
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11.03.2021 22:09 Ответить
Пологовский маньяк Сергей Ткач признался в 100 убийствах и насилии малолетних девочек! Доказано 37! Невинно осуждено за его деяния 11 человек! Такие вот у ментов были наработки! Где профилактическая работа???
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11.03.2021 22:30 Ответить
Нет, надо менять эти законы, иначе будет гиблое дело. Убил ребёнка, или же взрослого, такая же участь должна постигнуть и его. Вот только лишь тогда, можно будет навести порядок в стране.
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11.03.2021 22:47 Ответить
В подобных ситуациях я за суд линча
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11.03.2021 22:48 Ответить
Почему не выявить всех педофилов и дать им пожизненное? И кастрация при малейшем подозрении
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11.03.2021 22:59 Ответить
это больше на маньяка похоже, а их ты как вычислишь? в голову залезешь? уверен это сделал какой то односельчанин лет 50 который про интернет даже не слышал.
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12.03.2021 02:14 Ответить
Потрібно допитати матір дівчинки. Старший брат не дарма переляканий.
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11.03.2021 23:06 Ответить
Фигасе там пейзажи на последнем фото, как в россии. Там и взрослых придушить могут
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11.03.2021 23:14 Ответить
боже, ну КТО так пишет заголовки???? это капец

соболезную родным
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11.03.2021 23:24 Ответить
Самое страшное, что преступником млиционеры сразу кого то "назначат" и будут пытать и заставлять признать вину, вещьдоки подкинут. Какого то беззащитного человека, который не может себя защитить или не имеет родственников, которые бы его защитили. И этим человеком может быть любой из нас. Вот это страшно.
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12.03.2021 00:28 Ответить
страшно, страшно, йди мій нaxy й на підводу, пасачиняй страшилок своїй бабці 🎊
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12.03.2021 01:13 Ответить
Буде як в Запоріжжі, де схопили та питали невиновного, який потім просидів 5 років просто так. Людина із зламаною долею, якого питали, знущались в камері, тому що ментам треба було розкрити злочин - спіймають, кому не повезе
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12.03.2021 05:27 Ответить
Какие то темные времена настали.
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12.03.2021 07:10 Ответить
Цензор, хто пише ваші заголовки?
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12.03.2021 16:59 Ответить
Цензор, ви хоч на кацапській навчиться писати, бо виходить поліція знайшла і "задушили".
Бутусов, переходь на державну мову.
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12.03.2021 17:02 Ответить
 
 