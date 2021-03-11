Основатель TG-канала "Беларусь головного мозга" Лосик попытался перерезать себе вены из-за новых обвинений. ВИДЕО
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Игорь Лосик находится за решеткой уже 9 месяцев. Когда ему не удалось перерезать вены, блогер объявил сухую голодовку.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".
Сегодня Лосику предъявили новое обвинение, по какой статье - пока неизвестно. После этого он попытался на глазах у следователя и адвоката перерезать вены и в знак протеста объявил сухую голодовку.
Ловик также передал на свободу письмо, которое свидетельствует о его плохом психологическом состоянии.
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"Иллюзий не имею, думаю, пройдет лет пять, и там я и подохну. Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все зря, ничто ни на кого не влияет. Скажу искренне, вряд ли что-то изменится. Все сядут, остальные уедут или затаятся, Россия поможет с деньгами, и так на несколько лет", - пишет блогер.
Лосик считает, что его ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже.
"И не хочу, чтобы Даша (жена. - Ред.) на суде видела и слышала приговор. Лучше бы просто расстреляли по-тихому, и не видеть этого всего", - добавил блогер.
Прошлым летом против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("приготовление к нарушению общественного порядка") и ч. 2 ст. 293 ("подготовка к участию в массовых беспорядках").
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Лосик был задержан 25 июня после обыска в доме в Барановичах. На тот момент на его телеграм-канал RB Brain подписались 167 тысяч человек (сейчас более 400 тысяч).
Игорь Лосик активно освещал события президентских выборов в Беларуси. Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.
15 декабря, после второго обвинительного заключения, Игорь Лосик объявил голодовку и продержался до 25 января.
Дома Игоря ждут жена и двухлетняя дочь.
Пожалуйста, подождите...
а потом - тупо и безразлично, если голодаешь не первый раз...можно даже делать легкую работу
на 6-8 день, особенно первые разы, когда без подготовки идет внутренняя борьба со своим Я ...себя жаль и происходит срыв
а ацидоз - пик 12-14 день..потом уже нечему становиться ацетоном и дышится легче, но все монотонно, нудно, тупо и безразлично...и тоже происходит срыв раньше 40 дней...например на 21 день...если 40 - не самоцель, то 21 оптимально и можно часто - 2 раза в год, например
кто практиковал, тот в курсе...
ни с кем не голодать за компанию, не делиться успехами во время, избегать добрых людей, которые хотят подкормить..
для расшлаковки - двигаться, легко работать, пить воду, бисакодил-дарница, а не болгарский..
воду подготовленную с лимонной кислотой, мятной каплей - гасят неприятно-сладкий вкус во рту
Самоотравление,выход шлаков,оцитоз-это разные периоды очишения.
У Малахова жто подробно описано
Не раз голодала по его методике и все соответствовало написанному.
На второй день не оцитоз-а сдвиг шлаков и самоотравление ими.
если голодать насухо, то на второй день не будет дурно и даже на пятый день
потом уже воду нельзя Не пить, но с ней резко будет становиться хуже...
до 13-14 дней, когда пик ацидоза...после них уже станет легче..
кто глодает до ацидоза 13-14 а не 6-8 дней, у того происходит борьба со своим Я...разные "ментальные шлаки" покидают голову
пост, можно уже начинать пить лимон и олию, но лучше начинать в полнолуние, через 2 недели...
малахов писал о полной луне, подготовительной очистке и первые дни насухо?...
давно читал, лет 20 назад, когда голодание неделю считал подвигом, предметом разговоров и поводом для гордости
У вас такой большой опыт?молодец,однако...
опыт есть... был и 41 день...и после 15 дня плохого состояния, почти, не бывает...тягостно и нудно...это подтвердит тот, кто через это прошел не единожды
в свое время меня и еще одного товарища исключили из группы в одноклассниках, именно за опыт...там собрались голодавшие день-два, а им давали советы, сочувствовали и жалели, проголодавшие до вашего ацидоза в 6-8 дней...
так с этим товарищем нам нечего было написать друг другу нового...тот же опыт, все проходят те же ступени по дням и с борьбой со своим Я
да еще не написал: лучше всего выходить из голодания на молочной сыворотке...не злоупотреблять, растянуть... но у кого та воля и та сила, когда дорвался с голодухи
вот в трех постах выложил опыт, который укладывают в 300 страниц
Мужчину признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.
Источник: https://censor.net/ru/n3252808
Вы не понимаете, это другое.
точное и к сожалению наиболее верное описание того, что происходит в Беларуси.