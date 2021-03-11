Основатель TG-канала "Беларусь головного мозга" Лосик попытался перерезать себе вены из-за новых обвинений. ВИДЕО

Игорь Лосик находится за решеткой уже 9 месяцев. Когда ему не удалось перерезать вены, блогер объявил сухую голодовку.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радыё Свабода".

Сегодня Лосику предъявили новое обвинение, по какой статье - пока неизвестно. После этого он попытался на глазах у следователя и адвоката перерезать вены и в знак протеста объявил сухую голодовку.

Ловик также передал на свободу письмо, которое свидетельствует о его плохом психологическом состоянии.

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"Иллюзий не имею, думаю, пройдет лет пять, и там я и подохну. Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все зря, ничто ни на кого не влияет. Скажу искренне, вряд ли что-то изменится. Все сядут, остальные уедут или затаятся, Россия поможет с деньгами, и так на несколько лет", - пишет блогер.

Лосик считает, что его ситуация становится с каждым днем все хуже и хуже.

"И не хочу, чтобы Даша (жена. - Ред.) на суде видела и слышала приговор. Лучше бы просто расстреляли по-тихому, и не видеть этого всего", - добавил блогер.

Прошлым летом против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 342 УК РБ ("приготовление к нарушению общественного порядка") и ч. 2 ст. 293 ("подготовка к участию в массовых беспорядках").

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Лосик был задержан 25 июня после обыска в доме в Барановичах. На тот момент на его телеграм-канал RB Brain подписались 167 тысяч человек (сейчас более 400 тысяч).

Игорь Лосик активно освещал события президентских выборов в Беларуси. Правозащитники признали Игоря Лосика политзаключенным.

15 декабря, после второго обвинительного заключения, Игорь Лосик объявил голодовку и продержался до 25 января.

Дома Игоря ждут жена и двухлетняя дочь.