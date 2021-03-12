Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления о самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Перед голосованием за признание неконституционным части антикоррупционного законодательства судьи Конституционного Суда массово писали заявления о самоотводе из-за сомнений в собственном объективном рассмотрении, а также допустили процедурного нарушения.
Речь об этом идет в материале программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ.
Журналисты выяснили, что сразу 13 из 15 судей Конституционного Суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием писали заявления о самоотводе, потому что сомневались в собственной беспристрастности и объективности из-за вероятного конфликта интересов. Но сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений. После чего судьи рассмотрели дело об антикоррупционном законодательстве и вынесли решение за закрытыми дверями - за один день. При этом при рассмотрении дела не дождались ответов от всех научных учреждений, в которых они просили экспертные выводы - говорится в расследовании.
Читайте на Цензор.НЕТ: Отстраненный Тупицкий созывает специальное пленарное заседание КС. ДОКУМЕНТ
В заявлениях о самоотводе судьи указывали, что могут иметь конфликт интересов, так как находятся в поле зрения НАПК или НАБУ и подчеркивали, что "отдельные положения этого законодательства являются предметом конституционного контроля по указанному делу".
Большая палата КСУ, в которую входят те же судьи КСУ, во время рассмотрения этих заявлений конфликта интересов не увидела и отказала всем 13 судьям в самоотводе.
"Схемы" обратились ко всем судьям, которые писали заявления о самоотводе, с просьбой объяснить - почему, несмотря на то, что каждый из них подвергал сомнению собственное объективное разбирательство по этому делу, они не отказались участвовать в рассмотрении дела и в голосовании. Судьи отказались предоставить комментарии либо пообещали сделать это позже.
Также на Цензор.НЕТ: Съезд судей не избрал судью КС из-за большого количества испорченных бюллетеней во втором туре голосования
Отдельно "Схемы" установили, что 27 октября 2020 КСУ разделил вышеупомянутое дело об антикоррупционном законодательстве на две разных дела - и в тот же день принял решение по одному из них.
"Получается, на обсуждение дела, которое впоследствии подорвало антикоррупционную реформу - судьи выделили один день", - говорится в расследовании.
Кроме того, по делу об отмене части антикоррупционной реформы, как обнаружили "Схемы", также не была соблюдена одна из формальных процедур. В частности, КСУ принял решение, не дождавшись ответов с экспертными заключениями всех научных учреждений, к которым обратился.
Читайте также: О полной перезагрузке Конституционного Суда сможем заговорить в ближайшее время, - Ермак
Пожалуйста, подождите...
и продажа канала "Первый независимый" структурам Медведчука представителем партии "Швобода" Романом Любицким.. тоже вас на мысль не наталкивает?!
связь улавливаете?!..
"Свобода" создавалась аккурат под Тягныбока и для того что бы "Свобода" маргинализировала украинскую идею и всячески дискредитировала её, и на этом фоне "партия рЫгЫонов" выглядела как державные мужи, государственники, крепкие хозяйственники..
что потом и произошло..
увы.. нас очередной раз предали..
Всех в отставку
Нюю і "вашою нечистю"...
Багато вас таких?
судить всех за коррупцию все так же будут судьи - коррупционеры?
"А судьи кто?
За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима"
(С) Грибоєдов, "Горе от ума"
Ну чого можна чекати від суддів КС, закон про який, підписаний шоколадним олігархом в 2017 році, порушує всі фундаментальні статті Конституції України про рівноправ'я громадян (ст.24), про верховенство права (ст.8) і т.п. і робить з України не "демократичну соціальну правову державу" (ст.1), а тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, в якій судді виведені за рамки Конституції і підпорядковуються не ній, а олігархам. Які можуть призначити їм зарплати і пенсії в десятки і сотні разів більше, ніж середньому громадянину України, в можуть і відняти їх і зробити з небожителя, який отримує понад 400тис.грн на місяць зарплату і пенсії в сотні тисяч грн по "закону про КС" "звичайного" громадянина з пенсієй, обмеженою 16 тис.грн по "Закону про пенсійне страхування".
Хай би ці судді КС зробили висновок про конституційність положень власного "Закону про КС" ст.26, ст.27 (про зарплати і пенсії), а також пов'язаними з ними розділами закону про Судоустрій. Розділом ХІІ (перехідні положення), п.24 (зарплати суддів ВС (судді КС до них прирівнені) і розділом Х (пенсії суддів). Як взагалі можна говорити про рівноправ'я громадян в країні де одним живуть по одним законам, а інши по іншим?
Цитую закон про КС, ст.27, п.4 "Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто замість пенсії, наприклад, в 300тис.грн на місяць по закону про КС і Судоустрій її обмежать в 16 тис.грн по закону "Про пенсійне страхування".
это
как вообще может быть?
а паны тупицкие вертят вселенную и всех математиков вместе взятых процессуальным кодексом
Судьи Конституционного суда Украины назначают помощниками и научными консультантами жен и родственников других судей КСУ.
Так с декабря 2018 года помощницей судьи Александра Литвинова работает Юлия Касминина - дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. Ее дважды отмечали благодарностью и грамотой главы Конституционного суда. В 2020 году Касмининой начислено до 400 тысяч грн заработной платы. Ее отец отметил, что дочь стала помощницей «в соответствии с законом о Конституционном суде».
Помощницей судьи Александра Касминина работает Ольга Шаптала - невестка бывшего главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас помощница находится в отпуске по уходу за ребенком.
Помощница судьи Виктора Кривенко - Тамара Федоренко. Она - жена экс-судьи Конституционного суда Михаила Гультая. В 2020 году, по данным КСУ, ей начислено около 450 тысяч гривен зарплаты. Работу Федоренко отметили грамотой председателя КСУ.
Издание отмечает, что помощники назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи.и т.д