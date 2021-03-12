На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Венгерская таможня остановила фуру полную сигарет. Перед этим эту фуру пропустила украинская таможня.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.
"Пятого марта, на посту "Тиса" венгерской таможней была остановлена фура полная сигарет "МАС" производства ОАЭ.
2000 ящиков стоимостью в Украине - 800 к $, в ЕС от 1.5-2 млн $.
Но удивляет не то, что Закарпатская таможня их выпустила.
Всем известно что контролирует ее Пересоляк, сигареты там прут круглосуточно и от Рябикина мы уже четвертый месяц ждем победы над этой монополией.
Но главный вопрос в другом.
Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?
Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?
Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?
Это же чистой воды их зона ответственности.
К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.
Зачем?
Рыться в трусах и китайских туфлях пока рядом едут фуры и контейнеры с сигаретами?
Пока все выглядит именно так.
Ах да, еще в СБУ занимаются прослушкой журналистов подсвечивающих их Премиум Пакет.
Как вы поняли, сигаретами заниматься в СБУ некогда", - рассказал Плинский.
Пожалуйста, подождите...
Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
Хотят из него Петю-затычку сделать, не иначе.
Ваше хамство гарантирует, что за Петю-затычку никто, кроме вас голосовать не будет.
Вы все правильно делаете!
Никто на ваше ссаря Петю не претендует. Усбагойтесь.
Я лишь стебусь с этого! Если Клоуну вместо Порошенко под каждым горшком чудился Ляшко, я бы написал про Ляшка!!! А пока клоунская фобия не поменялась, вибачте, но будет Порошенко
Разумеется, Вы вольны делать все, что считаете нужным.
Полагаю, Вы знаете, ЗАЧЕМ Вы это делаете, какой ререзультат ожидаете получить и что с этим результатом делать.
Я искренне желаю Вам добиться того, чего Вы добиваетесь!
Получается?
Но сейчас при власти не "те", а "эти" и отвечать за свой базар должны уже "эти". Он ведь как пришел к власти?! На хайпе, что он не такой как "те", вот пусть и отвечает за базар!!!
Не переживайте, в свое время я и Порошенко парафинил за "бизнес на крови". Сейчас же, очередь шута!
Как, как....
жена - мужу-таможеннику:
- ну чего ты такой печальный?
- жизнь подорожала..
- не поняла! у нас же все с конфиската - и одежда-обувь, и алкоголь и вся еда.. и сигареты...
- да? а хлеб то за свои
Хоть бы хлеба достала...." (с)
Но боюсь тут затронут другой вопрос: отстегнула ли пограничная служба процент с этой партии, СБУ или забыла. Если забыла, то думаю СБУ серьезно займется этим вопросом
СБУ-95 завело на таможню своих людей.
Как обыкновенное барыжничество и безопасность страны пересекаются? Насоздавали кучу структур по борьбе с коррупцией, вот с них и спрашивайте! А СБУ есть чем заняться. По Донецку и Луганску террористы бегают с оружием! Если бы они коммерсов не трусили в 14, может и не было бы никаких новоотсоссий!
К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.
Зачем?"
Источник: https://censor.net/ru/v3252846
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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов имеет воинское звание "лейтенант", присвоенное ему в мае 2019 года. Однако СБУ отказалась предоставить копию приказа о присвоении воинского звания Баканову, сославшись на ограничение доступа к документу.
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос от 10.03.2021.
наші СБУшники менти та прокурори з суддями із зп на рівні 15к. мають маєтки яким позаздрять міліонери європейські. Так і живемо в бандитоментовській державі.
Это сигареты СБУшников..просто бизнес..
Не заниматься же им безопасностью Украины!-на этом много не заработаешь..
Вот дело "вагнеровцев" тому пример. Руководству страны нужны откаты за должности
а не поимка шпионов
Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?
Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?
Это же чистой воды их зона ответственности. Источник: https://censor.net/ru/v3252846
ОТО БУДЕМО РЖАТИ ЯК ЩО ВИЯВИТЬСЯ ШО ЦІ СИГАРЕТИ З ДОНЕЦЬКОЇ
ТАБАЧНОЇ ФАБРИКИ І СЄПАРНЯ НА ЦІ ГРОЩІ КУПУЄ ЗБРОЮ