На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Венгерская таможня остановила фуру полную сигарет. Перед этим эту фуру пропустила украинская таможня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.

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"Пятого марта, на посту "Тиса" венгерской таможней была остановлена фура полная сигарет "МАС" производства ОАЭ.

2000 ящиков стоимостью в Украине - 800 к $, в ЕС от 1.5-2 млн $.

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Но удивляет не то, что Закарпатская таможня их выпустила.

Всем известно что контролирует ее Пересоляк, сигареты там прут круглосуточно и от Рябикина мы уже четвертый месяц ждем победы над этой монополией.

Но главный вопрос в другом.

Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?

Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?

Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?

Это же чистой воды их зона ответственности.

К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.

Зачем?

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Рыться в трусах и китайских туфлях пока рядом едут фуры и контейнеры с сигаретами?

Пока все выглядит именно так.

Ах да, еще в СБУ занимаются прослушкой журналистов подсвечивающих их Премиум Пакет.

Как вы поняли, сигаретами заниматься в СБУ некогда", - рассказал Плинский.