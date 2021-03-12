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Венгрия (1564) контрабанда (2376) СБУ (18714) сигареты (851) таможня (1916) Плинский Евгений (30)

На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Венгерская таможня остановила фуру полную сигарет. Перед этим эту фуру пропустила украинская таможня.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказал журналист Евгений Плинский.

"Пятого марта, на посту "Тиса" венгерской таможней была остановлена фура полная сигарет "МАС" производства ОАЭ.

2000 ящиков стоимостью в Украине - 800 к $, в ЕС от 1.5-2 млн $.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Граждане Украины и Польши арестованы в Дании по делу о контрабанде сигарет на 14 млн евро, - Европол

Но удивляет не то, что Закарпатская таможня их выпустила.

Всем известно что контролирует ее Пересоляк, сигареты там прут круглосуточно и от Рябикина мы уже четвертый месяц ждем победы над этой монополией.

Но главный вопрос в другом.

Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?

Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?

Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?

Это же чистой воды их зона ответственности.

К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.

Зачем?

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: При получении взятки задержан главный инспектор таможенного поста на Закарпатье. Требовал $4 тыс. за беспрепятственную переправку сигарет в ЕС, - Офис генпрокурора. ФОТО

Рыться в трусах и китайских туфлях пока рядом едут фуры и контейнеры с сигаретами?

Пока все выглядит именно так.

Ах да, еще в СБУ занимаются прослушкой журналистов подсвечивающих их Премиум Пакет.

Как вы поняли, сигаретами заниматься в СБУ некогда", - рассказал Плинский.

На посту Тиса венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление К СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский 01
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Топ комментарии
+31
Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
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12.03.2021 09:52
+21
СБУ і відправило.
Как, как....
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12.03.2021 09:45
+20
потому что управление "К" это главный контрабандист
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12.03.2021 09:46
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как? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 2643 ЗА ВЗЯТКУ НЕХИЛУЮ
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12.03.2021 09:43 Ответить
Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!
Думаю тут не обошлось без Порошенко. Нужно провести хим. анализ пачек сигарет на предмет наличия молекул шоколада, думаю они там полюбому есть! Сразу всплывет вся правда!!!
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12.03.2021 09:52 Ответить
Невдаху Петю дякувальеыки уже во все щели тыкают....
Хотят из него Петю-затычку сделать, не иначе.
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12.03.2021 10:22 Ответить
А пока затычкой в жопе янелоха работаешь ты. Молоко за вредность дают, или ты по велению души?
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12.03.2021 10:53 Ответить
Хамство - известная черта всех холопов, которые защищают своего ссаря....
Ваше хамство гарантирует, что за Петю-затычку никто, кроме вас голосовать не будет.
Вы все правильно делаете!
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12.03.2021 11:23 Ответить
На затычку больше нелох подходит,особенно с приходом Байдена.
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12.03.2021 11:34 Ответить
"А ваш ссарь хуже нашего!"...

Никто на ваше ссаря Петю не претендует. Усбагойтесь.
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12.03.2021 11:43 Ответить
Буквы изучи недоумок или зубы вставь.
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12.03.2021 13:09 Ответить
А запятые правильно расставлять Вы меня научите?
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12.03.2021 13:11 Ответить
Поздно,курсы в Трускавце окончены.
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12.03.2021 13:14 Ответить
Вы преподавали в Трускавце? На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 3761
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12.03.2021 13:17 Ответить
Так это Клоун про него вспоминает где надо и не надо! Цитаты привести?
Я лишь стебусь с этого! Если Клоуну вместо Порошенко под каждым горшком чудился Ляшко, я бы написал про Ляшка!!! А пока клоунская фобия не поменялась, вибачте, но будет Порошенко
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12.03.2021 12:15 Ответить
Если Вашу повестку дня определяет Клоун - не вопрос!
Разумеется, Вы вольны делать все, что считаете нужным.

Полагаю, Вы знаете, ЗАЧЕМ Вы это делаете, какой ререзультат ожидаете получить и что с этим результатом делать.
Я искренне желаю Вам добиться того, чего Вы добиваетесь!
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12.03.2021 12:45 Ответить
К сожалению, Клоун, управляет повесткой дня, не только моей, но и всей страны и управляет он ей благодаря поддержке баранов и да, мне это не нравится! Я пытаюсь показать баранам, что они бараны, а не "вблагоразумить" их как многие пытаются...Чем быстрее бараны поймут, что их постоянно имеют, тем быстрее они разочаруются и наконец прекратят ходить на избирательные участки и нас прекратят появляться президенты-клоуны!!!
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12.03.2021 13:41 Ответить
"Я пытаюсь показать баранам, что они бараны"
Получается?
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12.03.2021 14:08 Ответить
"Не врите, Бубочка & Ко побороли контрабанду и коррупцию на таможне еще в позапрошлом году!" - они не могли этого сделать. Всю коррупцию и контрабанду победили еще до них. Или вы хотите сказать, что это наследие петиного кэрування?
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12.03.2021 10:40 Ответить
Именно так, ведь ты по прежнему в своих портках находишь рошенки
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12.03.2021 10:54 Ответить
ты сделал тату на херу- рошен люблю до гроба?
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12.03.2021 11:11 Ответить
Это для того, что бы зебилки смоктали рошенку?
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12.03.2021 11:41 Ответить
Ну если так разбираться то и те не могли по той же причине....
Но сейчас при власти не "те", а "эти" и отвечать за свой базар должны уже "эти". Он ведь как пришел к власти?! На хайпе, что он не такой как "те", вот пусть и отвечает за базар!!!
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12.03.2021 12:18 Ответить
Правда в тому, що порошенко пре свій шоколод контрабандою в Придністров'я на свою історичну батьківщину.
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12.03.2021 14:29 Ответить
Сейчас он Президент? Сейчас, меня больше волнует продукция "95 квартала" отправляемая в Рашку. Клоун же, вроде как, пришел к власти, как раз потому, что Порошенко был типа козел, а Клоун весь такой Д'Артаньян - борец за все правильное.. Как говорится "назвался груздем полезай в корзину"
Не переживайте, в свое время я и Порошенко парафинил за "бизнес на крови". Сейчас же, очередь шута!
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12.03.2021 14:45 Ответить
Зе скоты ничем не гнушаются , как и *****
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12.03.2021 09:44 Ответить
Лечись, соевая
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12.03.2021 09:46 Ответить
Бросаем курить - хватит кормить таможню!!!!
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12.03.2021 09:44 Ответить
Припиняємо купувати різні девайси, досить годувати митницю!!!
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12.03.2021 09:50 Ответить
СБУ і відправило.
Как, как....
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12.03.2021 09:45 Ответить
потому что управление "К" это главный контрабандист
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12.03.2021 09:46 Ответить
Примерно неделю назад поставили нового «старого» начальника таможни, который неоднократно попадал в коррупционные скандалы. И все его родственники - таможенники, которых периодически хлопают на взятках
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12.03.2021 09:46 Ответить
Как, как? Каком кверху. Оманське брехло провезло вагон контрабасу з ОАЕ, а літінант його лєпший друх. Ларчик открьівался просто.(С)
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12.03.2021 09:47 Ответить
Что ту не понятно. На контрабасе всегда играет трио.
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12.03.2021 09:47 Ответить
Дійсно, цікаве питання. Як спецслужба яку очолює клоун з шапіто-95 таке допустила?😆
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12.03.2021 09:47 Ответить
На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 9128
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12.03.2021 10:01 Ответить
Розцінки хочуть знати?
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12.03.2021 09:48 Ответить
Предлагаю установить памятник таможеннику, который целый год жил на одну зарплату. Понимаю, что это из области фантастики, ну а вдруг?
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12.03.2021 09:48 Ответить
***
жена - мужу-таможеннику:
- ну чего ты такой печальный?
- жизнь подорожала..
- не поняла! у нас же все с конфиската - и одежда-обувь, и алкоголь и вся еда.. и сигареты...
- да? а хлеб то за свои
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12.03.2021 10:14 Ответить
"Опять ты мне эту икру поставила! Не могу я её каждый день, проклятую, есть.
Хоть бы хлеба достала...." (с) На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 5270
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12.03.2021 11:42 Ответить
ничего за 100 лет не изменилось ))))
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12.03.2021 11:59 Ответить
Ну как бы пропуском через границу, занимается не СБУ, а пограничная служба.
Но боюсь тут затронут другой вопрос: отстегнула ли пограничная служба процент с этой партии, СБУ или забыла. Если забыла, то думаю СБУ серьезно займется этим вопросом
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12.03.2021 09:48 Ответить
Статью почитайте.
СБУ-95 завело на таможню своих людей.
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12.03.2021 09:53 Ответить
Спасибо кеп. Да это и без статьи понятно, что завело, но все равно есть полномочия и обязанности служб и проверка всех грузов не входит в таковые для СБУ. Их компетенция выявить схему и/ли канал поставки, а уже потом, на основании полученных данных или подозрения произвести проверку! А у таможенников наоборот - провести проверку всего без разбора и в случае выявления крупной партии контрабанды или наркоты доложить СБУ, которая должна разрулить и прикрыть "схему"
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12.03.2021 09:59 Ответить
Получается, что не выявили. Не смогли или не захотели выявить.
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12.03.2021 10:01 Ответить
Двойное спасибо кеп!
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12.03.2021 10:01 Ответить
Пожалуйста.
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12.03.2021 10:03 Ответить
пропуском - да. но фура-то наполнялась сигаретами не непосредственно перед шлагбаумом. и если идет в месяц 100000 таких тиров под пломбами, тут надежда только на оперативную информацию.
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12.03.2021 09:53 Ответить
.. а что ж там таможенники делают, если пропуском через границу занимается пограничная служба? Пограничная служба контролирует законность перемещения людей через границу.... но в крайние лет 10-12 активно лезет и в контроль перемещаемых грузов. что им не свойственно в силу обязанностей, возложенных на эту службу законом. Может Вы хотели сказать, поделилась ли таможня с границей ? Судя по тому ..что груз пересёк украинскую границу...то поделилась!!
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12.03.2021 12:12 Ответить
Прикордонники не перевіряють опломбовані фури. Їх справа - люди.
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12.03.2021 12:19 Ответить
Тут вы правы - моя лажа, не пограничники, а таможенники! Многие путают и я путаю
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12.03.2021 12:22 Ответить
Маразм на маразме. Какого лешего контрабанда сигарет это зона ответственности СБУ? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 1454
Как обыкновенное барыжничество и безопасность страны пересекаются? Насоздавали кучу структур по борьбе с коррупцией, вот с них и спрашивайте! А СБУ есть чем заняться. По Донецку и Луганску террористы бегают с оружием! Если бы они коммерсов не трусили в 14, может и не было бы никаких новоотсоссий!
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12.03.2021 09:49 Ответить
"Это же чистой воды их зона ответственности.
К тому же в январе, руководитель "К" СБУ Василий Малюк, завел в зону таможенного контроля 130 своих бойцов.
Зачем?"

Источник: https://censor.net/ru/v3252846
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12.03.2021 09:51 Ответить
о, опять меня попердолило от отвратительного мусорского словечка "коммерсы"
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12.03.2021 10:42 Ответить
Баканов карманы набивает
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12.03.2021 09:49 Ответить
Порошенку .. На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 1425 .
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12.03.2021 10:14 Ответить
ой...кстати ВЫ знали что он уже лейтенант )))
///
Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что глава Службы безопасности Украины Иван Баканов имеет воинское звание "лейтенант", присвоенное ему в мае 2019 года. Однако СБУ отказалась предоставить копию приказа о присвоении воинского звания Баканову, сославшись на ограничение доступа к документу.
Об этом говорится в ответе СБУ на информационный запрос от 10.03.2021.
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12.03.2021 10:21 Ответить
риторичне питання ))))
наші СБУшники менти та прокурори з суддями із зп на рівні 15к. мають маєтки яким позаздрять міліонери європейські. Так і живемо в бандитоментовській державі.
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12.03.2021 09:51 Ответить
В СБУ, прокуратуру, суды, таможню идут не по призванию, а чтобы наживаться коррупционным путем.
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12.03.2021 09:52 Ответить
не так. Идти ты можешь с самыми благородными намерениями. Но СИСТЕМА тебя либо сломает, либо отторгнет. Третьего не дано
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12.03.2021 09:54 Ответить
так а проф пригодность ? если система ломает ? но ведь туда идут избранные! самые самые устойчивые , элита нации?
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14.03.2021 11:50 Ответить
Ьлита? Венедиктова, Татаров и прочие мракобесы. Да они и есть ылита зеленого дерьма
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14.03.2021 12:09 Ответить
Да но ведь "рядовые " или как их там называют сотрудники ? они ж элита нации? даже рядовой мент выше чем обычный гражданин, правильно? а что говорить о прокуратуре , а уж тем более СБУ? как же моральная устойчивость ? а если выявили факты неприглядного поведения , так нужно трубить. Трубить же нужно на всю страну , ломать гидру изнутри, так сказать . Ведь только избранные туда могут попасть на работу . Избранные. Избранные. Которых отбирают годами. О которых информации больше собирают чем нужно говорить в течении 20 минут при вызове милиции или скорой, когда им звонишь На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 1020
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14.03.2021 12:30 Ответить
Как? Венгры не в теме, чем занимается СБУ? На посту "Тиса" венгерская таможня остановила фуру с сигаретами на $2 млн: как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину? - Плинский - Цензор.НЕТ 1931
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12.03.2021 09:52 Ответить
Шо тут думать? Порошенка робота)
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12.03.2021 09:53 Ответить
Не ну вы в самом деле..
Это сигареты СБУшников..просто бизнес..
Не заниматься же им безопасностью Украины!-на этом много не заработаешь..
Вот дело "вагнеровцев" тому пример. Руководству страны нужны откаты за должности
а не поимка шпионов
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12.03.2021 09:57 Ответить
как??? да просто, взяли мзду провели мимо постов и все...
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12.03.2021 09:59 Ответить
Как? За Франклины , очень много Франклинов.
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12.03.2021 09:59 Ответить
Можете не званить! И так фсё ясно!
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12.03.2021 09:59 Ответить
Провокация!Контрабанда побеждена преЗЕдентом еще в прошлом году и несколько раз.....это все Порошенко... На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 350
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12.03.2021 10:00 Ответить
Друже.... Ти ж знаєш...Ці всі МВС, СБУ і інше ЧМО на три букви просто підар#си в формі.. Ця наволоч ніяк не може набити свої кишені і вгамувати свої апетити.....На таких посадах повинні працювати по-справжньому божевільні фанатики своєї батьківщини..Всі інші просто сміття в формі
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12.03.2021 10:03 Ответить
зарабатывабт СБУшники.. не удивляйтесь ребята.. у нас сбу работает исключительно в своих корыстных целях
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12.03.2021 10:08 Ответить
"инвестиции", после визита а ОАЭ самого главного "зе инвестора" пошли фурами
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12.03.2021 10:10 Ответить
И кто это все сделал????
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12.03.2021 10:15 Ответить
Бабло животворящее перед ним устоять это равнозначно лечь под гильотину...Вовочка мы переживаем. Там за лоха тебя не держут эти урки? Кейс положенный заносят ...
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12.03.2021 10:23 Ответить
мусоров много, им некогда ...
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12.03.2021 10:24 Ответить
Кто эти люди которые постоянно задают такие вопросы ,почему СБУ ,полиция ,не пресекли, не задержали?))))Потому что они и есть главными контрабандистами.))
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12.03.2021 10:24 Ответить
Оце і все,що треба знати про так зване есбеу...
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12.03.2021 10:33 Ответить
как фСБУ допустило в 2014 м транзит партии дерьма ? ВОТ ЄТО ВОПРОС ?!
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12.03.2021 10:53 Ответить
а ведь на местах все те же На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 7440 черти репаніе
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12.03.2021 10:54 Ответить
Сигареты были лейтенанта баканова что ж тут непонятного
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12.03.2021 11:28 Ответить
"как управление "К" СБУ допустило транзит такой партии через Украину?" - хорошо заплатили управлению "К" СБУ, вот и допустило.
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12.03.2021 11:30 Ответить
Сколько можно СБУ крышевать контрабас место своей прямой работы??
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12.03.2021 11:37 Ответить
Наивные.Вы думаете это управление создано для выявления контрабанды в особо крупных размерах? Оно создано ,что бы выявить ,войти в долю и возглавить.
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12.03.2021 11:40 Ответить
За процент, как!
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12.03.2021 12:04 Ответить
Как 4-е упр. "К" СБУ Капелюхи допустило транзит такой партии через Украину?
Почему не выявили груз в момент захода через Одесскую таможню?
Почему не пресекли логистику из Одессы на Закарпатье?
Это же чистой воды их зона ответственности. Источник: https://censor.net/ru/v3252846

ОТО БУДЕМО РЖАТИ ЯК ЩО ВИЯВИТЬСЯ ШО ЦІ СИГАРЕТИ З ДОНЕЦЬКОЇ

ТАБАЧНОЇ ФАБРИКИ І СЄПАРНЯ НА ЦІ ГРОЩІ КУПУЄ ЗБРОЮ На посту "Тиса" угорська митниця зупинила фуру з цигарками на $2 млн: як управління "К" СБУ допустило транзит такої партії через Україну? – Плінський - Цензор.НЕТ 7121
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12.03.2021 12:15 Ответить
ВОТ ЖЕ ДЕБИЛЫ ==== НЕ СМОГЛИ ПОГРАНЦЫ ПОДЕЛИТЬСЯ С ВЕНГРАМИ ---- И КАРМА НАСТИГЛА СРАЗУ ЗА ЖЛОБСТВО ...... вот что значит не делиться )))))))))))))))
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12.03.2021 12:40 Ответить
Всі в темі, всі в долі.
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12.03.2021 12:42 Ответить
знову кляті москалі нам напудили лайна
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12.03.2021 13:39 Ответить
 
 