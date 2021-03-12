"Цветущую страну превратили в пиратский бандеростан: детей товарными масштабами продают на органы, а девушек - в бордели Европы", - спецвыпуск об Украине на белорусском ТВ. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом
Ведущий белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок подготовил специальный выпуск своей авторской программы "Тайные пружины политики 2.0" и посвятил ее Украине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись спецвыпуска опубликовал журналист Денис Казанский.
"Открыл для себя ТВ Беларуси", - написал Казанский в комментарии к видео.
Ведущий программы Азаренок на записи, используя тезисы кремлевской пропаганды, критикует действия Украины и украинцев.
"Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина. Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии", - говорит пропагандист.
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Ну это же реально годный контент, как такое на серьезных щах можно воспринимать.
Фашиствующие молодчики, пляски на костях, язычники-сатанисты.
Ему ж медаль за отвагу вручило усатое животное, с этого зоопарка можно только ржать.
Как же замечательно, что я отчалил из этого террариума.
https://www.youtube.com/watch?v=DjaVIqBcUDw
Ну нахера эти кацапоиды плодят ненависть, а? Неужели ничего, кроме ненависти, произвести не могут?
Цит: "Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть."
Тут я под каждым словом подпишусь.
А остальное, это да. Но не нам с этим жить. Не оправдываю, никак, но ***** честично он это как снайпер, прям по нашему "богу политики".
Хотя.....
Какие с вас кацапсин смердячих органы???? Землю и то противно удобрять ими.
а этого прахвеSSара - в деканы
вот одно из геббельSSовских :
«Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их не ценили, так как в борьбе народа речь идет ни о чем другом, как о его бытие».
Стихотворение-нонсенс "JABBERWOCKY"
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Факт...
Понимаю, когда, искали искали водолаза. С помощью тех самых гранат. Без колец.
Но что это было? Ну по поводу ...))))) Ипануться
...
Уявив товарний потяг із розчленованими лічінусами на органи та дівчатами у борделі. "П*здящий душу леденец" (с)
Агов, покусані *************, а чому так слабкувато? У Європі оно зооборделі та 58 різновидів геїв - чому тоді тільки дівчат? А хлопців та експропрійованих за комуналку собацюр чому не продають для патологічних збочень? Собаки воют - их насилуют!