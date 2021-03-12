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Беларусь (7524) ТВ (1858) Казанский Денис (307)

"Цветущую страну превратили в пиратский бандеростан: детей товарными масштабами продают на органы, а девушек - в бордели Европы", - спецвыпуск об Украине на белорусском ТВ. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Ведущий белорусского телеканала СТВ Григорий Азаренок подготовил специальный выпуск своей авторской программы "Тайные пружины политики 2.0" и посвятил ее Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись спецвыпуска опубликовал журналист Денис Казанский.

"Открыл для себя ТВ Беларуси", - написал Казанский в комментарии к видео.

Ведущий программы Азаренок на записи, используя тезисы кремлевской пропаганды, критикует действия Украины и украинцев.

"Они превратили цветущую страну в пиратский бандеростан. Ваших детей товарными масштабами продают на органы, а девушек поставляют в европейские бордели чуть ли не официально. Бедная, бедная наша Украина. Страна Гоголя и Булгакова, страна великих киево-печерских святых. Что с тобой сделали эти гордоны? Вы думаете, что вы выбрали нового президента? Нет, вам назначили нового гауляйтера. Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть. Который готов продать ее кому угодно, уже и Турции, и Британии", - говорит пропагандист.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Подразделение "ЛДНР" небоеспособны. Единственная возможность отразить наступление ВСУ - прямой ввод войск РФ", - террорист Гиркин. ВИДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ комментарии
+116
Зачем выкладывать творчество душевнобольных
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12.03.2021 11:56
+70
Да, это уже не дно - это днище. Печаль. Раша тудей на каналах Беларуси.
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12.03.2021 11:56
+69
С чисто спортивным интересом, смотрю на то, во что превращается Белорусия.
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12.03.2021 11:56
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Страница 5 из 5
О, мой кумир, с нетерпением жду каждого выпуска этого фрика)
Ну это же реально годный контент, как такое на серьезных щах можно воспринимать.
Фашиствующие молодчики, пляски на костях, язычники-сатанисты.
Ему ж медаль за отвагу вручило усатое животное, с этого зоопарка можно только ржать.
Как же замечательно, что я отчалил из этого террариума.
https://www.youtube.com/watch?v=DjaVIqBcUDw
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12.03.2021 18:14 Ответить
ще була передача "Свобода Слова" - теж можна було дивитись замість гумористичних
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18.03.2021 17:47 Ответить
На рачке и Беларуси после 65 люди не идут на отдых, продолжают работать - денег не хватает на основное. До чего же довели наших братьев гебня!
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12.03.2021 18:17 Ответить
Леонидас, кто это тебе там братья? Неужели Чехия забыла как "братья" Вас там в 68-м херачили? Запомни, этим братья прикажут и они Вам снова 68-й повторят, причем даже без малейшего зазрения совести.
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13.03.2021 08:04 Ответить
Я в этом даже не сомневаюсь, в ЧР 68 не забыли, поэтому и вступили в НАТО как только появилась возможность. А про братьев я написал иронически, извени если не достаточно понятно.
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14.03.2021 15:15 Ответить
внезапно стал ненавидеть беларусов

Ну нахера эти кацапоиды плодят ненависть, а? Неужели ничего, кроме ненависти, произвести не могут?
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12.03.2021 18:22 Ответить
Да успокойтесь, у нас все угорают с этого чучела.
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12.03.2021 18:34 Ответить
У нас своїх таких вдосталь,навіщо ще й ваших показують не знаю
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12.03.2021 18:59 Ответить
Хто вже говорив. це навіть не країна це частина "русского мира" щось між совком і теперішньою рашиською расеєю ,без мови ,без національної символіки ,без своєї історії ,рашиська маріонетка лише диктатор незаміний.
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12.03.2021 19:01 Ответить
Геббельс аплодирует стоя!
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12.03.2021 19:08 Ответить
Товагищи, охлократическая революция, о необходимости которой так долго молчали иудоглобалисты, свершилась.
"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 6039
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12.03.2021 19:10 Ответить
ДНР это --- нищета, беззаконие, грязь, смерть, изнасилование, пытки...
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12.03.2021 19:13 Ответить
Не, а шо не так он сказал про "налолеона"? Тут **** все в "точку".

Цит: "Комика и шута, кривляющегося клоуна, который не выполнил ни одного своего обещания. Который дальше ведет Украину в пропасть."

Тут я под каждым словом подпишусь.

А остальное, это да. Но не нам с этим жить. Не оправдываю, никак, но ***** честично он это как снайпер, прям по нашему "богу политики".
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12.03.2021 19:21 Ответить
Все правильно сказано.
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12.03.2021 19:26 Ответить
Приедь к нам на экскурсию. А то органов для продажи не хватает.
Хотя.....
Какие с вас кацапсин смердячих органы???? Землю и то противно удобрять ими.
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12.03.2021 19:53 Ответить
Від кацапів навіть хробачки блюють.
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13.03.2021 11:09 Ответить
пора в паРаше открывать училисче пропаганды или универ им. геббельса
а этого прахвеSSара - в деканы
вот одно из геббельSSовских :
«Пропаганда может и должна, особенно во время войны, отказаться от гуманизма и эстетики, как бы высоко мы их не ценили, так как в борьбе народа речь идет ни о чем другом, как о его бытие».
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12.03.2021 19:35 Ответить
Мне лично пох, на это конченое существо... Проблема в том, что, например, у меня на работе, есть индивидуумы, которые несут такую-же дичь и искренне верят в неё, и это при том, что им до сорока и они киевляне с высшим образованием и хорошим доходом... А сколько таких по всей Украине.... Вот в этом - главная беда...
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12.03.2021 19:36 Ответить
"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 3355
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12.03.2021 19:38 Ответить
Прикольная малявка)
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13.03.2021 09:12 Ответить
Це розповіда чмо,яке у своїй країні втратило майже повністю свою державну мову)))
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12.03.2021 19:40 Ответить
"Укушенный Соловьевым"... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 380
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12.03.2021 20:07 Ответить
грамотно, беру
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12.03.2021 22:44 Ответить
Азаров, таки дал потомство, теперь взахлеб вещает ватный бред какой-то Гриша Азаренок...
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12.03.2021 20:08 Ответить
якесь азаренок. господи. і воно тудиж
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12.03.2021 21:16 Ответить
Ясно - *****тый !
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12.03.2021 21:22 Ответить
Прямо пламенная речь на съезде комсомола ! Мне понравилось . Я бы взял его директором пионерлагеря "Картофелька" и наградил красными революционными шароварами. С такими ненавистные буржуи быстро загниют.
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12.03.2021 21:41 Ответить
Совково-комсюковский гадёныш Азаренок - это отродье какой-нибудь гебнёвой семейки, в которой все эти азернки на протяжении 5-ти поколений были стукачами-доносчиками НКВД-КГБ.
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13.03.2021 00:18 Ответить
Дибіл *** (С) Лавров
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12.03.2021 22:08 Ответить
теперь усатая ***** стала полностью зависима от ПИД,,,рашенского Фекалистана, соответственно будит исполнять все прихоти ботаксного педофила....
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12.03.2021 22:20 Ответить
У Рыгорыча деменция...Будте снисходительны...
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12.03.2021 23:13 Ответить
Ну и жесть))) Кто в здравом уме такое будет нести?) Только с перепугу от кучи денег? Тогда возможно.
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12.03.2021 23:22 Ответить
аж растроился.. "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 2619 - про распятых мальчиков и рабов не упомянул... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 2619
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12.03.2021 23:26 Ответить
І снігурів.

"Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1330
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13.03.2021 11:11 Ответить
Белорусский гибрид киселева с соловьевым. Путинская пропаганда на белорусским тв. Дебил однако.
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12.03.2021 23:49 Ответить
Это гаденькое долбанутое существо Азарёнок высказало всё,что кремлёвская крыса путен и его шизанутый холоп лукашенка думают об Украине, об украинцах и о Зеленском....А ещё друзьями называются.... И Зеленский их так уважал, так хотел быть похож на них....
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12.03.2021 23:57 Ответить
просил же тебя, Азаренок, твой бацька: "Не ешьте на ночь картошку с мясом !" от этого пучит "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1787

Стихотворение-нонсенс "JABBERWOCKY"
БАРМАГЛОТ

Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
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13.03.2021 00:00 Ответить
ура пиз_ец! "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7411
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13.03.2021 00:11 Ответить
ой, убейся уже, петушарий...
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13.03.2021 01:28 Ответить
чмырь гнойный лаптеногий... "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1089
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13.03.2021 07:50 Ответить
Интересно, как он будет "в воздухе переобуваться", после "ухода" Лукашенка. "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 5397
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13.03.2021 01:08 Ответить
Беларусь уничтожена.
Факт...
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13.03.2021 01:28 Ответить
О! бачу бульбаші рішуче підхопили естафету "мальчіка в трусіках" від москалів!
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13.03.2021 01:30 Ответить
На СевернуюКорею сильно похоже.Там такие же речитолько в отношении США.
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13.03.2021 02:14 Ответить
Как бы я с наслаждением его бил...ееехх...
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13.03.2021 02:22 Ответить
Что с рюсским быдлом делает визитка Яроша и фото Степана Бандеры "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4932 "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7594Больше ничего не надо,чтобы чел превратился в БЫДЛО МАВЗОЛЕЙНОЕ...."Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 1322
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13.03.2021 03:02 Ответить
не понял я . о чем вообще блеяло это болотное животное?
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13.03.2021 03:29 Ответить
Насмотрелся Ольги ********** "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4350и прочего Мавзолейного ГУЛАГ говна "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 4350
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13.03.2021 05:10 Ответить
Якщо хто не розуміє, то це підготовка широкого загалу до війни. Позбавлення ворога ознак людяності, це виправдовування його майбутнього вбивства. Це означає, що мордор буде нападати і з білорусії у тому числі.
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13.03.2021 05:52 Ответить
Та всі це розуміють тільки що ти зробиш ?
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13.03.2021 07:17 Ответить
Сколько это будет продолжаться? Когда уже этих уродов моральных, будут наказывать за пропаганду, вранье и ненависть к украинцам? Когда уже будут вводить санкции во всех цивилизованных странах за такие передачи? Это не только касается Украины, а также США,ЕС! Ненависть к Украине просто зашкаливает! За такое нужно наказать!
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13.03.2021 07:27 Ответить
Не, ну я понимаю, что вчера с друзьями бросали друг в друга гранаты. С кольцами.
Понимаю, когда, искали искали водолаза. С помощью тех самых гранат. Без колец.
Но что это было? Ну по поводу ...))))) Ипануться "Квітучу країну перетворили на піратський бандеростан: дітей товарними масштабами продають на органи, а дівчат - у борделі Європи", - спецвипуск про Україну на білоруському ТБ - Цензор.НЕТ 7682
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13.03.2021 08:02 Ответить
Похоже, что готовятся "освобождать" "братьев украинцев". Не удивлюсь, что у нас найдутся "благодарные" жители "бедной Украины", с радостью принимающие это "освобождение".
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13.03.2021 08:17 Ответить
похоже на то шо мертвечук прикупил очередную журнашлюху и теперь будет срать по новым каналам.
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13.03.2021 08:55 Ответить
«В чужом глазу соринку видишь, а в своем бревна не замечаешь»
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13.03.2021 10:42 Ответить
"детей товарными масштабами продают на органы, а девушек - в бордели Европы"

...
Уявив товарний потяг із розчленованими лічінусами на органи та дівчатами у борделі. "П*здящий душу леденец" (с)
Агов, покусані *************, а чому так слабкувато? У Європі оно зооборделі та 58 різновидів геїв - чому тоді тільки дівчат? А хлопців та експропрійованих за комуналку собацюр чому не продають для патологічних збочень? Собаки воют - их насилуют!
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13.03.2021 11:19 Ответить
Не зря россиянцы Беларусь называют Белоруссия....
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13.03.2021 11:46 Ответить
Завидно!Даже на это бяларус-сцы не способны.А если серьезно они всегда хреново вместе с рашей к нам относились.Пусть от ненависти к нам сдохнут!А нам своe робить.
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13.03.2021 14:40 Ответить
А чего эта барадатая обезьяна к нам обращается по кацапски ...!? я кацапского не понимаю... - пусть он ко мне обратиться или по украиски или по белорусски !
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14.03.2021 23:34 Ответить
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