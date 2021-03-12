Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen.
Об этом он заявил во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.
Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.
По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.
Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.
"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.
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Зарах 👍
тогда как тебя назвать? "дурень думкою багатие" - знаешь такое выражение?
Розпреживався тут , за хрюських . Ще інфаркт заробиш. .
Як почитати коменти , можна подумати що тут зібрались лишень суперспеціалісти з озброєнь ,, одна проФФесура . На ділі ж - барани тупоголові , один тупіший іншого ,, рішають вони , що , кому , хто і яке озброєння буде буде давати .. Сміхота . Вас забули спитати , ботву одноклєтoчну .
Клоуни ..
не забудьте о ракетной базе США на Хуторе Михайловском !
У вас авиации поля боя нет, как таковой, разведовательная авиация на боку лежит, а главком о самолетах господства в воздухе мечтает... А почему не о стратегической авиации? Купить 100 стратегических ракетоносцев и разнести всех к едрене фене. Чтоб в труху.
Известное дело: бодливой корове бог рогов не дал...
Этот шершень ещё полетает!
Знову Х юї збирають в Одесі ?
Звиняйте, але інфа це така річ яку треба перевіряти по кілька разів.
А старі F 15 треба було закуповувати ще в 16 -17 роках.
Клоуни вони і є клоуни
старими іржавими ракетами у пускових шахтах - це вже не такий аргумент як раніше
Але якусь середню комплектацію можливо дообладнану під наше озброєння можна було б отримати
Коли отримаємо хоча б 2-3 шт?
Хорошая шутка.
А денег как всегда - хватит только на заднее колесо.....
Може хтось пояснити чому він розглядає вибір між F-15 і Гріпеном, а між не F-16 і Гріпеном, як було би значно більш логічно? Чого я не розумію, чи може хто пояснити у чому резон?
"McDonnell Douglas F-15 Eagle"? Этих тоже самих не дадут - и этим скучно будет. Этих - только в комплекте с "DDG-51 Arleigh Burke"
("Дурень думкою багатіє"©)