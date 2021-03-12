РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7318 посетителей онлайн
Новости Видео Политика Украины Агрессия России против Украины Оборона
29 922 299
армия (8409) самолет (3349) ВСУ (5200) Дроздов Сергей (10)

Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen.

Об этом он заявил во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Катастрофа АН-26 под Чугуевом: ГБР сообщило о подозрении Командующему ВВС Дроздову

По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.

Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+47
Неважно . Птичек подлечат . Наши соколы будут летать на современных машинах , а не на совковом хламе .
показать весь комментарий
12.03.2021 12:24
+33
ватные пердаки переходят в форсаж
Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов - Цензор.НЕТ 9009
показать весь комментарий
12.03.2021 12:23
+23
Береги себя и свою страну . Кстати , у вас вечером "хоровод солидарности" . Не пропусти .
показать весь комментарий
12.03.2021 12:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
тут я согласен на все 100, так же как и с тем , что никто нам самолеты за красивые глаза просто так давать не будет! а ты же видишь что у нас миролюбивые слуги с куйлом мирится собираются!!!
показать весь комментарий
12.03.2021 13:30 Ответить
скільки при зеленій владі було наобіцяно за 2 роки - хватить на всі 50.....а результату - обісрали і просрали все, і самі засрались....брехуни....патологічні брехуни.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:21 Ответить
почитай что порошенко обещал. Стратегия устойчивого развития «Украина-2020»
показать весь комментарий
12.03.2021 13:30 Ответить
..ну уже б молчали в тряпочку!! Порох за четыре года сделал столько... что зепадали и 20 лет не хватит.... Вот за полтора года развалить то..что с трудом возрождали... тут быстро сподобились(((
показать весь комментарий
12.03.2021 14:10 Ответить
Ты бот российский. Сдрисни в свою парашку. У нас 5-летний президентский срок.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:39 Ответить
..а в парашке четырёхлетний? Что... надеешься что Земразь за оставшийся срок развалит всё до конца?(((( Не надейся!!! Поезд с вагнеровцами уже разогнался и вам..паскудам зелёным..его не остановить! Досидит ли твой зелёный придурок хотя бы трёхлетний срок..уже вопрос!!! А логики у идиота с кликухой All All a48030ea ну точно..как у любого зелёного полудурка. НОЛЬ!
показать весь комментарий
12.03.2021 16:56 Ответить
3.14дорас ты
показать весь комментарий
12.03.2021 20:53 Ответить
так принаймі видно що він зробив, різниця між тим що було і що є - КОЛОСАЛЬНА, а зелені клоуни запам'ятались одним - брехня, брехня і ще брехня . Такої влади не було ще ніколи, навіть риги виглядають прогресивними політиками і реформаторами у порівняні з цією шоблою аферистів, що пішла з більшої зарплати на меншу лишень аби змінити країну.....і змінили - понабирали боргів, завалили все що можна завалити, понабивали кишені на фоні ажіотажу з короною......і ніхєра не зробили для самого погашення паніки з вірусом, тільки навпаки. Думаєте чого в нас такі "шалені" темпи вакцинації? та бо тим баранам ніхто не вірить, навіть їхні сліпі фанати, хоча сама вакцина певно скоріш за все і не сама найгірша, але довір'я - НЕМАЄ.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:14 Ответить
может хватит врать? На воре шапка горит. Прочитайте "стратегию", а потом говорите. По поводу паники при короновирусе, так сами порохоботы ее и разгоняли. То караул нет масок, то караул нет вакцин. Маски появились - никто носить не хочет. Вакцина есть - никто прививаться не хочет.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:36 Ответить
.а маски оказывается были.... и порохоботы локдаун в прошлом году спровоцировали....паниковали..понимаешь... предупреждали...что дальше ещё хуже будет!!! И вакцин нет...опять порохоботы что то сделали.... И никто прививаться не хочет...опять порохоботы нагадили.... И вагнеровцев сдали...опять порохоботы... И зеленский ничтожество... и опять порохоботы виноваты. ... Да..идиот ты All All a48030ea действительно реальный!! Яркий... как комета... !!))))
показать весь комментарий
12.03.2021 17:01 Ответить
Идиот это ты. Внимательно прочти и не перекручивай.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:56 Ответить
дибіл
показать весь комментарий
13.03.2021 10:46 Ответить
я просто не бажаю спілкуватись і НЕ ХОЧУ чути думки ідіотів, що тупо лиють гівно на людину, якій зобов'язані своїм життям у цій країні.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:25 Ответить
Я обязан жизнью своим родителям, а не пороху. Порох принимал парад военной техники когда она была крайне нужна под Иловайском. Когда наши танкисты не дождались тягачей под Мелитополем, пришлось идти в Иловайск своим ходом. А Порошенко парад принимал. Вот и подумай сколько жизней положили ради этого парада.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:59 Ответить
Ты с той команды, что робить с блазня величезного лідера **********?
показать весь комментарий
13.03.2021 08:26 Ответить
Одна невеличка новина, а як запалила москалячі дупла . Сикотно мавзолейним мерзотам ! Далі буде...
Зарах 👍
показать весь комментарий
12.03.2021 13:29 Ответить
деза?
показать весь комментарий
12.03.2021 13:33 Ответить
Польщі тільки вкінці 2027 чи 28 планують закрити контракт, а нам коли)
показать весь комментарий
12.03.2021 13:32 Ответить
Думаю дело идёт к автономным - беспилотным и без ДУ - аппаратам. Робаты, итить их...
показать весь комментарий
12.03.2021 18:18 Ответить
Бачу , переозброєння українських ВПС , чомусь найбільше турбує житєлєй сусіднього лаптєстана Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 5271 .. Набігло їх на цю гілку , як тарганів . Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9245 .
показать весь комментарий
12.03.2021 13:36 Ответить
если человек мыслит реально и прагматично - он с лаптестана? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 4675

тогда как тебя назвать? "дурень думкою багатие" - знаешь такое выражение?
показать весь комментарий
12.03.2021 13:56 Ответить
До чого тут - реально и прагматично мисліт .? Я хіба мав на увазі це Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 7566 ..?? Чудний ти якийсь . Я говорю не проте як вони там мислят , заспокійся чудо ,, я говорю що їх сюди набігло ,, хіба тобі повилазило ??

Розпреживався тут , за хрюських . Ще інфаркт заробиш. Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 4636.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:52 Ответить
за хрюсских ваще не переживаю. просто у вас есть дурная привычка всех под одну гребёнку причесывать
показать весь комментарий
12.03.2021 20:18 Ответить
Так якого х.. сунеш свій п'ятак в мої коменти ? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9702 .Я ж не лізу в твої обговорення по темі , лише констатую факт того що на гілці повно кацапні ,, яку я нюхом чую за кілометр . Є навіть такі хто не ховаєтся за іншими прапорцями . Обнагліли вже вкрай . А ти починаєш мені тут розказувати - хто і как мисліт,, пц . Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 60 .

Як почитати коменти , можна подумати що тут зібрались лишень суперспеціалісти з озброєнь ,, одна проФФесура . На ділі ж - барани тупоголові , один тупіший іншого ,, рішають вони , що , кому , хто і яке озброєння буде буде давати Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 8647 .. Сміхота . Вас забули спитати , ботву одноклєтoчну .
Клоуни ..
показать весь комментарий
12.03.2021 20:50 Ответить
хочу и лезу. у нас свободная страна пока еще.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:34 Ответить
Хм... За какие шиши? В бюджете дырка, живем от транша к траншу, безработица, коррупция - а они об F-35 мечтают.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:41 Ответить
За шиши ніхрєна не візьмеш,а для нас лише на ОПу Зе витрачають в рік додатковим фінансуванням на три F 15 ,американці допомоги на десяток в рік дають,а скільки там з коронофонду аваковським соколам додаткових коштів знайшли , на скільки літаків вистачило б ? Не треба нити про бідну Україну
показать весь комментарий
12.03.2021 19:14 Ответить
Если военные решатся на хунту, то денег хватит на авианосец. Иуды высасывают многие милларды.
показать весь комментарий
12.03.2021 20:34 Ответить
страна балаболов. то гиперлупы то ф-35 . да посмотри сколько стоит один такой самолет. и сколько их в мире есть. страна обворована и нищая. а они по ушам ездят. клоуны.
показать весь комментарий
12.03.2021 13:42 Ответить
Около 80 лямов, но на одну эскадрилью надо будет не менее 2 млрд$ Наземное оборудование, переучивание а еще вооружение и пр.
показать весь комментарий
12.03.2021 20:03 Ответить
все бы ничего, но уже и руководство ВВС напоминает руководство ООС - похоронно-информационное бюро... только свистят, проводят какие-то учения по поимке, по обучению, а на выходе - только сам выход...
показать весь комментарий
12.03.2021 13:42 Ответить
У Украины через 10 лет появятся миллиарды долларов?
показать весь комментарий
12.03.2021 13:44 Ответить
Нет
показать весь комментарий
12.03.2021 19:56 Ответить
нам бы патронный завод, а они уже парк Ф-35 покупают)))
показать весь комментарий
12.03.2021 13:52 Ответить
и очень прошу!

не забудьте о ракетной базе США на Хуторе Михайловском ! Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 6880
показать весь комментарий
12.03.2021 13:54 Ответить
даже не смешно... Дроздов конечно же поинтересовался стоимостью обслуживания этих машин? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 1123
показать весь комментарий
12.03.2021 13:54 Ответить
А когда ссут в глаза - это вообще абсолютно антисмешно. Это вызывает ярость.
показать весь комментарий
12.03.2021 18:20 Ответить
Ага, ну, красавцы: США снижают госзаказ и закупки на Ф-35 (высокая стоимость, наличие проблем с долговечностью и возможностями модернизации), а Украина - закупит (штаны снимет, но купит). Денег, наверное, много. Девать некуда.
У вас авиации поля боя нет, как таковой, разведовательная авиация на боку лежит, а главком о самолетах господства в воздухе мечтает... А почему не о стратегической авиации? Купить 100 стратегических ракетоносцев и разнести всех к едрене фене. Чтоб в труху.
Известное дело: бодливой корове бог рогов не дал...
показать весь комментарий
12.03.2021 14:00 Ответить
Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 5040 Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 3906
показать весь комментарий
12.03.2021 14:47 Ответить
Канада предложила нескольких десятков истребителей F-18, но Украина отказалась. Кроме бесплатных самолётов, бесплатно давала инструкторов для обучения и оборудование для обслуживания. Думаю отказались потому, что бесплатно, на бесплатном не наваришь.
показать весь комментарий
12.03.2021 14:01 Ответить
..было дело...при "барыге"...Он и "Гюрзу" бы "заставил" летать...На море-уже завоевал "господство"....Ху*ло и до сих пор ему "парашенку" за унитазы благодарен..."коллеги"..однако..
показать весь комментарий
12.03.2021 14:11 Ответить
Бла-бла, сейчас США модернизируют Ф-18 до своих потреб.
Этот шершень ещё полетает!
показать весь комментарий
12.03.2021 15:57 Ответить
я виду так - в преддверии взрыва "вагнергейта" - зеленым срочно нужны какие-то "патриотические" события которыми можно заретушировать скандал. Отсюда и начинаются "закрытия" каналов, наезды на Медведчука, сказки про Ф-35...
показать весь комментарий
12.03.2021 14:06 Ответить
Интересно, попадут ли эти судна в крупнейший военный аеропорт Озерное под Житомиром?
показать весь комментарий
12.03.2021 14:30 Ответить
.а когда Озёрное стало *крупнейшим* военным аэродромом? Аэропорты у гражданских..))) Кульбакино побольше... Не меньше Мелитополь... Миргород... не говоря уж о Полтаве. И разницы нет..куда их поставят. Главное чтобы они были... то можно и в Борисполь поставить.))
показать весь комментарий
12.03.2021 15:52 Ответить
Поверю, если будет авиабаза НАТО на земле Украины.
показать весь комментарий
12.03.2021 14:41 Ответить
Джавеліни дали? Антибатарейні радари дали. Багато іншого дали. Їм це було зайве? Нікуди було викидати? Може для того, щоб ви, цапи, скоріше дуба врізали? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9117
показать весь комментарий
12.03.2021 15:14 Ответить
.. перший розумний пост від тебе...Ванья!!!.... Але боїмось, шо Юля , якщо залізе на трон...заборонить літати всім... як в 2014 пропонувала не виганяти танки з боксів..аби не провокувати північного сусіда..!!))))
показать весь комментарий
12.03.2021 15:56 Ответить
А тепер піди вмийся у власному умивальнику, спорожнись у власному туалеті і подякуй Юлі, що ти досі не в Сибіру це робиш після зміни довбання льоду в якомусь таборі, а в Україні і в себе вдома після роботи, за яку отримуєш гроші, а не галочки Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 389
показать весь комментарий
12.03.2021 19:30 Ответить
... ну зовсім у Ваньї потік дах..))))
показать весь комментарий
12.03.2021 20:45 Ответить
Она в 2014 была на троне что танки так и не выгнали и до сих пор не провацируют севенохо соседа?
показать весь комментарий
13.03.2021 07:47 Ответить
І багато тими джавелінами вже кацапів знищили, ванья?
показать весь комментарий
13.03.2021 00:29 Ответить
для Украины вариант это только с теми компаниями что будут производить самолёты здесь, а на такое шли с Грипеннами и с Ф-16
показать весь комментарий
12.03.2021 15:16 Ответить
_F-35?! Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 482 В это я, будучи обладателем здравого смысла, никак поверить не могу - при всём моём желании чтобы это был правда. Но нет, не был.
показать весь комментарий
12.03.2021 15:33 Ответить
твоя-моя не панимать )
показать весь комментарий
12.03.2021 20:57 Ответить
Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения - американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen. Источник: https://censor.net/ru/v3252899

Знову Х юї збирають в Одесі ? Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 2698
Звиняйте, але інфа це така річ яку треба перевіряти по кілька разів.
А старі F 15 треба було закуповувати ще в 16 -17 роках.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:03 Ответить
та вже купували у тому році Апачі - вся армія вже літає на Апачах, а ось і F-35 на подході ))))
Клоуни вони і є клоуни
показать весь комментарий
12.03.2021 18:10 Ответить
А ви кацапи моліться. Кирдик до вас йде жирний і не відворотний і не тицяйте
старими іржавими ракетами у пускових шахтах - це вже не такий аргумент як раніше Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 7907 Повітряні сили ЗСУ в ході переозброєння планують отримати американські винищувачі F-15 і F-35, - командувач ВПС Дроздов - Цензор.НЕТ 9202
показать весь комментарий
12.03.2021 16:06 Ответить
F35 не дадут, Дроздов дроздит. Этот самолет способен удаленно управлять эскадрой дронов, ИИ самолета поддерживает связь со всеми воздушными и наземными силами союзников онлайн и способен принимать решение атаковать без команды пилота. Русские с удовольствием разберут его до болтика и подкрутят свои глушилки.
показать весь комментарий
12.03.2021 16:15 Ответить
іноземці не такі дурні.
Але якусь середню комплектацію можливо дообладнану під наше озброєння можна було б отримати
показать весь комментарий
12.03.2021 18:08 Ответить
Курва ну і клоуни.. одні і ті самі ватани під кожною статтею корчать з себе знатоків..
показать весь комментарий
12.03.2021 16:43 Ответить
Щоб переозброювати подібною технікою через 10 років треба мати пару штук вже зараз для підготовки кадрів.
Коли отримаємо хоча б 2-3 шт?
показать весь комментарий
12.03.2021 18:07 Ответить
F-35 АХАХАХАХА
Хорошая шутка.
показать весь комментарий
12.03.2021 18:45 Ответить
Чи хтось в Україні може рахувати? Вартість однієї ескадріл'ї F-35 вдвічі більша, ніж річні витрати Міноборони України на всі закупки військової техніки, її розробку, ремонт і модернізацію. ******* економічна політика України не дозволяє навіть мріяти про ******* військову авіацію.
показать весь комментарий
12.03.2021 18:49 Ответить
Що,триста лямів не нашкребем ? Ну то з американської допомоги і візьмем,коли Америка вважатиме за потрібне тоді і з,являться
показать весь комментарий
12.03.2021 19:22 Ответить
Які 300 лямів? Поляки підписали в 2020 році угоду про покупку двох ескадріль F-35 за 4,6 мільярди доларів.
показать весь комментарий
12.03.2021 22:00 Ответить
Поміняєм на Коломойского.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:25 Ответить
зачем что-то считать? Главное выпустить "новость" в стиле "может" "в будущем", и пипл доволен.
показать весь комментарий
12.03.2021 19:47 Ответить
Ф-35й це цілий комплекс. Він без супутників не функціонує. Так само є наземні керівні центри. Яка цінність Ф-35го це його невидимість для РЛС супротивника.
показать весь комментарий
12.03.2021 20:39 Ответить
35й не нужен вообще, гриппена по за глаза , особенно самых свежих и пару эскадрилий ф15 на замену су 24 и конечно же дрло
показать весь комментарий
12.03.2021 19:52 Ответить
прожектер. пусть скажет какие страны выпускают самолеты 4+++
показать весь комментарий
12.03.2021 21:30 Ответить
И вертолеты UH-1 американские в Одессе выпускать по лицензии будем.......
А денег как всегда - хватит только на заднее колесо.....
показать весь комментарий
12.03.2021 21:54 Ответить
Терміни, сестра ! Терміни !!!
показать весь комментарий
12.03.2021 22:54 Ответить
В розумінні строки .
показать весь комментарий
12.03.2021 22:55 Ответить
F 35, да у нас бюджета страны не хватит. И потом. Купить самолет это одно, а наземное обслуживание, хранение, обучение технического и летного персонала. Эта программа на десатилетие. И то если американцы продадут с огромной скидкой.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:45 Ответить
Будем лететь и всех бамбить!
показать весь комментарий
13.03.2021 00:00 Ответить
никогда не поверю, что Украине продадут ф-35. Слишком дорогая игрушка, слишком близко противник, слишком велика вероятность, что перемахнет кордон для изучения врагом. Ничему уже не удивлюсь. А пятнадцатые тоже хорошие, но староваты, не?
показать весь комментарий
13.03.2021 00:15 Ответить
ХАХАХА! який Ф35?? тут джавеліни навіть не можуть вистрелити! Про які літаки може йти мова? В Україні преЗЕдент, який "пЄрєстал стрєлять".
показать весь комментарий
13.03.2021 01:32 Ответить
Не зовсім зрозуміло чому розглядаються F-15, а не F-16 або Гріпени. Це ж більш дорогий літак, значно більш дорогий. А по ударній міці - він досить незначно переважає 16-й. А у нас і без того грошей не надто багато, а купити літаків треба не менше сотні штук і краще ще удвічі більше. Тобто, для України на цьому етапі головне це кількість, щоб гарантовано перекрити усі напрямки де є загроза, і лише після цього задумуватись над більш потужним літаком. Але "більш потужним" після цього етапу стане, логічно, уже F-35-й, і F-15 ніяк, ні після якої модернізації його замінити все одно нездатний.

Може хтось пояснити чому він розглядає вибір між F-15 і Гріпеном, а між не F-16 і Гріпеном, як було би значно більш логічно? Чого я не розумію, чи може хто пояснити у чому резон?
показать весь комментарий
13.03.2021 07:24 Ответить
Американцы скорее всего по стоковой цене продадут, потому что свои на новые меняют. Думаю нормальный вариант. Представляю, что в рашке начнется.
показать весь комментарий
13.03.2021 08:30 Ответить
Взагалі-то F-15 розроблявся як відповідь на Су-27, F-16 вже більш універсальний, не такий спеціалізований...
показать весь комментарий
13.03.2021 16:44 Ответить
По перевооружению обгоним ванкцинацию.
показать весь комментарий
13.03.2021 08:28 Ответить
"Lockheed Martin F-35 Lightning II"? Не, их одних не дадут - им же скучно будет. Разве что в комплекте с "DDG-1000 Zumwalt".
"McDonnell Douglas F-15 Eagle"? Этих тоже самих не дадут - и этим скучно будет. Этих - только в комплекте с "DDG-51 Arleigh Burke"
("Дурень думкою багатіє"©)
показать весь комментарий
13.03.2021 10:38 Ответить
ну если раз косяк- два косяк, вот такой у нас літак
показать весь комментарий
13.03.2021 10:49 Ответить
Страница 3 из 3
 
 