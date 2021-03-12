Воздушные силы ВСУ в ходе перевооружения планируют получить американские истребители F-15 и F-35, - командующий ВВС Дроздов. ВИДЕО

Командующий Военно-воздушными силами Сергей Дроздов заявил, что украинские летчики могут получить новые многофункциональные самолеты 4++ поколения – американский F-15 или же шведский JAS39 Gripen.

Об этом он заявил во время презентации народным депутатам плана развития Воздушных сил-2035, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на mil.in.ua.

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Он отметил, что командование ВВС Украины рассматривает в дальнейшем "с углублением отношений со странами-партнерами" переход на современный американский самолет 5-го поколения F-35.

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По словам Дроздова, в течение следующих 10 лет Воздушные силы будут вынуждены вывести из состава флота основные образцы боевой техники, которая сейчас стоит на вооружении у летчиков.

Командующий ВВС отметил, что ресурсов оборонного бюджета Украины будет недостаточно для перевооружения – он считает, что для обновления парка тактической авиации необходимо создать отдельную государственную целевую программу.

"Угрозы предстают не перед Воздушными силами. Угрозы стоят перед государством", – сказал он.