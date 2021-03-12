В больницах Киева находится рекордное число COVID-пациентов с начала пандемии, - Кличко. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
Сегодня в столичных больницах находится рекордное число больных COVID-19 с начала пандемии коронавируса
Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Сейчас в больницах столицы проходят лечение 2548 пациентов с COVID, из которых 1689 - в тяжелом состоянии.
"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция", - заявил Кличко.
По его словам, кислородную поддержку получают 1978 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.
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Так что всех под замок,
но чтобы Буковель Бенин работал, как часы до окончания сезона.
К 15 марта, конечно.
Пошла я спать, ночь у нас.
Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний который был опубликован 11 марта, Украина занимает 5 и 7 место в Европе. При этом, согласно расчетам Истребина, страна занимает 1 место среди крупных стран с населением более 30 млн человек."Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки"
Но, несмотря на это, продолжает работать горнолыжный курорт Буковель и "Укрзализныця" формирует поезда из "красных зон" для вывоза пассажиров без должного эпидемического контроля. Все заявленные противоэпидемические мероприятия, в частности обязательное ношение масок, никто не соблюдает, а полиция не контролирует этот вид нарушений. В самых крупных регионах страны (Харьковская, Днепропетровская, Одесская область) в общественном транспорте в масках ездят не более 10% пассажиров. Кафе, рестораны работают, все принятые ограничения Кабмином Шмыгаля не соблюдаются", - написал Истребин.
По его словам, все это проходит на фоне полного провала программы вакцинации медперсонала и населения. "На данный момент в Украине вакцинировано всего 30 тысяч человек, что составляет 0,07% населения. При текущих действиях правительства стране грозят серьезные последствия и десятки тысяч новых смертей",
Нехай береже Бог Україну
А виноват конешно Зелеский.