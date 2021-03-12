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В больницах Киева находится рекордное число COVID-пациентов с начала пандемии, - Кличко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

Сегодня в столичных больницах находится рекордное число больных COVID-19 с начала пандемии коронавируса

Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки в Киеве подтвердили 896 новых случаев коронавируса. При этом 129 пациентов были госпитализированы. Сейчас в больницах столицы проходят лечение 2548 пациентов с COVID, из которых 1689 - в тяжелом состоянии.

"Как мы видим, увеличивается количество госпитализированных пациентов. Сегодня в наших столичных больницах наибольшее количество заболевших с начала пандемии. В том числе и тех, кто находится в тяжелом состоянии и требует кислородной поддержки. Это очень тревожная тенденция", - заявил Кличко.

По его словам, кислородную поддержку получают 1978 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 38 больных.

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Топ комментарии
+4
Степашка, ау? Ты ж распинался, рассказывал, что медицинская система полностью готова к эпидемии. Или... ты снова соврал?
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12.03.2021 13:16
+3
зєбидло готує нарід до чергового локдауна.
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12.03.2021 13:14
+2
Бовдури, рятуйте людей!! Необхідно освіту перевести повністю на дистанційну форму навчання, а також збільшувати кількість вакцинації.
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12.03.2021 13:52
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зєбидло готує нарід до чергового локдауна.
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12.03.2021 13:14 Ответить
Степашка, ау? Ты ж распинался, рассказывал, что медицинская система полностью готова к эпидемии. Или... ты снова соврал?
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12.03.2021 13:16 Ответить
Запирайте Киев в 15-му февраля, к премьере фильма анонсированного, а то у "бубочки" и ОП дрисня начнется, все больницы будут их обслуживать, да и народные волнения (которых не будет) "бубочке" не нужны.
Так что всех под замок, но чтобы Буковель Бенин работал, как часы до окончания сезона.
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12.03.2021 13:22 Ответить
к 15 марта** (да?)
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12.03.2021 13:24 Ответить
О, Господи, Вася, спасибо.
К 15 марта, конечно.
Пошла я спать, ночь у нас.
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12.03.2021 14:18 Ответить
Бовдури, рятуйте людей!! Необхідно освіту перевести повністю на дистанційну форму навчання, а також збільшувати кількість вакцинації.
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12.03.2021 13:52 Ответить
Ты к кому обращаешься, к клоунам? Клоуны умеют только воровать. Ни на что другое не способны.
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12.03.2021 14:11 Ответить
- Такие города приятно грабить рано утром, - потягиваясь сказал великий комбинатор, - когда еще не печет солнце. Меньше устаешь, (с)
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12.03.2021 14:13 Ответить
По состоянию на пятницу, 12 марта, в больницах Украины на госпитализации находится 24 279 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, всего в больницах - 31 253 пациента с подозрением и подтвержденным диагнозом COVID-19. Т.о. уровень госпитализаций на 1 млн населения составляет 584 и 751 пациентов. К такому выводу пришел системный аналитик, автор ZN.UA Евгений Истребин.
Так, согласно данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний который был опубликован 11 марта, Украина занимает 5 и 7 место в Европе. При этом, согласно расчетам Истребина, страна занимает 1 место среди крупных стран с населением более 30 млн человек."Темпы роста госпитализаций принимают угрожающие масштабы. Средний темп роста госпитализаций составляет 650-660 пациентов в сутки"
Но, несмотря на это, продолжает работать горнолыжный курорт Буковель и "Укрзализныця" формирует поезда из "красных зон" для вывоза пассажиров без должного эпидемического контроля. Все заявленные противоэпидемические мероприятия, в частности обязательное ношение масок, никто не соблюдает, а полиция не контролирует этот вид нарушений. В самых крупных регионах страны (Харьковская, Днепропетровская, Одесская область) в общественном транспорте в масках ездят не более 10% пассажиров. Кафе, рестораны работают, все принятые ограничения Кабмином Шмыгаля не соблюдаются", - написал Истребин.
По его словам, все это проходит на фоне полного провала программы вакцинации медперсонала и населения. "На данный момент в Украине вакцинировано всего 30 тысяч человек, что составляет 0,07% населения. При текущих действиях правительства стране грозят серьезные последствия и десятки тысяч новых смертей",
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12.03.2021 14:18 Ответить
На фото быдло из московии, но в Украине не лучше. Аваков не штрафует, хот и обязан.У лікарнях Києва перебуває рекордна кількість COVID-пацієнтів від початку пандемії, - Кличко - Цензор.НЕТ 3262
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12.03.2021 14:49 Ответить
Як же Україні не щастить!!! Мер Києва - дебіл і президент - чмирьок брехливий! І це все в час найскладніших викликів часу!!!
Нехай береже Бог Україну
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12.03.2021 15:21 Ответить
Ехал в автобусе. 3 часа. В маске был только я. В задних рядах кто-то надрывно кашлял. Всем пох.
А виноват конешно Зелеский.
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12.03.2021 15:48 Ответить
А в Києві що мало відомчих лікарень ?
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12.03.2021 17:05 Ответить
 
 