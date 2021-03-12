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Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр. ВИДЕО

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По состоянию на 12 марта в винницких больницах заняты все реанимационные кровати для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

"Если в январе в стационарах, где лечат "ковидных" пациентов, было 585 коек, то сейчас их уже 805, в том числе 60 акушерско-гинекологических коек для больных COVID-19 женщин. Только за последние две недели в городских больницах было развернуто 40 дополнительных коек. Но этого количества уже недостаточно. По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест (88%, - ред.). Подключены к кислороду 604 пациента, а 67 пациентов на СРАР в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные кровати", - сообщил Моргунов.

Он отметил, что область в течение двух недель находится на грани попадания в "красную" зону, причем наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируется именно в Виннице.

Моргунов рассказал, что по оценкам медиков, коронавирус стал еще более агрессивным и еще больше распространяется.

"Увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии, и летальность от осложнений коронавируса. Если за январь был случай 61 смерти, то в феврале уже 76. А за последнюю неделю мы зафиксировали 29 смертей", - сказал городской голова.

По его словам, нагрузка на здравоохранение города выросла почти втрое.

"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна ковида у нас началась с середины февраля и продолжается практически месяц. Причем никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет", - сказал Моргунов.

Он обратился к областным властям с просьбой развернуть ковид-кровати в областных медучреждениях третичного уровня, расположенных в Виннице, чтобы уменьшить нагрузку на городские больницы.

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Топ комментарии
+17
странно, шота нема комментов от всяких мудачков, которые с пеной у рта тут срали в каждой новости что ковид - фикция Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр - Цензор.НЕТ 4319
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12.03.2021 14:08
+7
наверное волонтёрят в больницах
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12.03.2021 14:15
+5
Але при цьому надсмертності не спостерігається. Лікарні переповнені, але морги - ні. Похорони - як зазвичай.
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12.03.2021 14:23
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Правила форума Совет форумчан
странно, шота нема комментов от всяких мудачков, которые с пеной у рта тут срали в каждой новости что ковид - фикция Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр - Цензор.НЕТ 4319
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12.03.2021 14:08 Ответить
наверное волонтёрят в больницах
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12.03.2021 14:15 Ответить
на кладбище
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12.03.2021 14:20 Ответить
Нее - фикция не ковид,а глупая шумиха вокруг....Эта гадость есть ,но методы профилактики и борьбы с ней полный отстой....
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12.03.2021 18:53 Ответить
речь о позиции некоторых идиотов, что ковид - фигня. то шо только 0,2% смертей
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12.03.2021 20:16 Ответить
Я за 4 місяці повністю не очухався...
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12.03.2021 22:12 Ответить
А якби вся освіта була б в лютому на дистанційній формі навчання, то б і людей у короновірусу менше постраждало.
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12.03.2021 14:13 Ответить
В феврале мы всех и все героически победили и на лыжах катались!
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12.03.2021 14:15 Ответить
Але при цьому надсмертності не спостерігається. Лікарні переповнені, але морги - ні. Похорони - як зазвичай.
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12.03.2021 14:23 Ответить
На жаль, Ви брешете.
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12.03.2021 14:53 Ответить
Хорошо было отдыхать в Буковели и прочих местах...
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12.03.2021 14:38 Ответить
Погуляли на 8-е? Уже весна, закупорьте окна чтобы ещё хуже было. Может наконец дойдёт до населения что происходит.
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12.03.2021 14:55 Ответить
запорожье пох заводы дымят кроме бабурки нам пофиг на ваши кавидности)
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12.03.2021 15:49 Ответить
Я тоже с ног сбиваюсь и меньше гараздо чем за 30 000 грн,а опасность погибнуть гараздо больше...
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12.03.2021 18:49 Ответить
3700 не хотів?
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12.03.2021 19:19 Ответить
 
 