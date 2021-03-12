Все реанимационные койки для пациентов с COVID-19 в Виннице заняты, медики падают с ног, - мэр. ВИДЕО

По состоянию на 12 марта в винницких больницах заняты все реанимационные кровати для пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщил во время брифинга мэр Винницы Сергей Моргунов, передает Цензор.НЕТ.

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"Если в январе в стационарах, где лечат "ковидных" пациентов, было 585 коек, то сейчас их уже 805, в том числе 60 акушерско-гинекологических коек для больных COVID-19 женщин. Только за последние две недели в городских больницах было развернуто 40 дополнительных коек. Но этого количества уже недостаточно. По состоянию на 12 марта в городских больницах занято 709 мест (88%, - ред.). Подключены к кислороду 604 пациента, а 67 пациентов на СРАР в тяжелом состоянии. Сегодня заняты все реанимационные кровати", - сообщил Моргунов.

Он отметил, что область в течение двух недель находится на грани попадания в "красную" зону, причем наибольшее количество случаев COVID-19 фиксируется именно в Виннице.

Моргунов рассказал, что по оценкам медиков, коронавирус стал еще более агрессивным и еще больше распространяется.

"Увеличилось количество больных, которые попадают в больницы уже в тяжелом состоянии, и летальность от осложнений коронавируса. Если за январь был случай 61 смерти, то в феврале уже 76. А за последнюю неделю мы зафиксировали 29 смертей", - сказал городской голова.

По его словам, нагрузка на здравоохранение города выросла почти втрое.

"Наши врачи и медицинский персонал уже падают с ног. Третья волна ковида у нас началась с середины февраля и продолжается практически месяц. Причем никаких, даже сдержанных прогнозов по ослаблению сейчас нет", - сказал Моргунов.

Он обратился к областным властям с просьбой развернуть ковид-кровати в областных медучреждениях третичного уровня, расположенных в Виннице, чтобы уменьшить нагрузку на городские больницы.

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