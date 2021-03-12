Проект "Без цензуры": СНБО атакует. Полный разбор санкций против кремлевских поганцев. ВИДЕО

Кому больше всего досталось от СНБО? Что предусматривают новые санкции? Кто получит на орехи за почти забытые Харьковские соглашения? Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает результаты заседания Совета нацбезопасности.

СБУ проводит масштабные обыски у Медведчука, СНБО продлевает санкции против российских банков, а Алексей Данилов анонсирует новые санкции на следующем заседании.

Но настоящий праздник даже не в этом. СНБО поручил Службе безопасности проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.

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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.