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Крым (26022) санкции (10626) СНБО (4374) соглашение (1142) Данилюк-Ярмолаева (354)

Проект "Без цензуры": СНБО атакует. Полный разбор санкций против кремлевских поганцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Кому больше всего досталось от СНБО? Что предусматривают новые санкции? Кто получит на орехи за почти забытые Харьковские соглашения? Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает результаты заседания Совета нацбезопасности.

СБУ проводит масштабные обыски у Медведчука, СНБО продлевает санкции против российских банков, а Алексей Данилов анонсирует новые санкции на следующем заседании.

Но настоящий праздник даже не в этом. СНБО поручил Службе безопасности проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.

Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.

Смотрите проект журналистских историй "Без цензуры" для портала "Цензор.НЕТ".

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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.

Автор: Слава Козир
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Топ комментарии
+5
бгг) Ви хоч самі вірите що хтось "получит на орєхі" за Харпківські угоди?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
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12.03.2021 15:22
+4
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
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12.03.2021 15:24
+4
Демченко писав ті угоди, а зараз в РНБО сидить замісником. На горіхи не на горіхи, але багато чого стане дуже прозорим - ВИПАДКОВО?
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12.03.2021 15:27
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лишнехромасомно-скрепный и законтаченно-апущенный биоматериал будет закопан любой ценой, при любых раскладах и Гетьманах.
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12.03.2021 15:03 Ответить
А Медведчук знає,що у нього обшуки проводять ?
От хто подібний продукт журналістикою вважає ?
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12.03.2021 15:07 Ответить
Чомусь мені здається, так хочеться не помилятись ... Данілову дали роль для розгону білого шуму , побільше мила , поменше дій - бо від нього дій й не може бути .
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12.03.2021 15:19 Ответить
Він почав ганяти той шум ще з історією про КС , з обяцянками ось-ось гучних справ по 5 колоні в КС ... Ну ми пам"ятаємо. Пройшло немало часу- літачки МЕдведчука сквиздили у Європу - пішло мило про Медведчука, ну канали закрили - так скоро судами повернти думали, справ же намеє . Але по ходу дєла Данілов почав разом з усіма чекати на той фільм про фагнерівців й почав собі соломки підстеляти ... Рррраз- й витягнув Харківські угоди, які готував у 2010 му його замісник сьогоднішній, який в історіі про вагнерівців є. Два- СБУ по бізнесу Медведчука облаву зробили...
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12.03.2021 15:24 Ответить
бгг) Ви хоч самі вірите що хтось "получит на орєхі" за Харпківські угоди?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
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12.03.2021 15:22 Ответить
Демченко писав ті угоди, а зараз в РНБО сидить замісником. На горіхи не на горіхи, але багато чого стане дуже прозорим - ВИПАДКОВО?
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12.03.2021 15:27 Ответить
Демченко при зелёном клоуне отвечает за внешнюю разведку ! Это уму не постижимо , все как при Януковиче , ещё хуже ! На всех ответственных постах агенты Кремля Ермак , Татаров ,демченко портнов ………
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12.03.2021 15:44 Ответить
харківські угоди підписані більше 10 років тому. Ніхто, нікого не те що не посадить, бо тупо нізащо, а навіть підозр не буде. Тільки білий шум в новинах.
Коли цю гнилу тему розганяє арестович, гордон, кореспондент.нет чи сявік шустер я це розумію. З ними все давно ясно. Але коли туди, захлинаючись від щенячого восторга, додається буткевич - заставляє задуматись)
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12.03.2021 15:46 Ответить
б/я засоби інформвійни доречні незалежно від якості, тематики, правди. усі без виключення. колективу програми респект. Хай вас Бог береже!
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12.03.2021 15:40 Ответить
Наразі більш цікаво і актуально не покриті мохом Харківські, а хто надавав накази на відвід військ у поле, накази про штрафи за вогонь у відповідь, хто злив інфлрмацію про вагнерів, і т.д. Те що відбувається зараз.
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12.03.2021 15:54 Ответить
Джо Байден и Пентагон приступили к ликвидации РАБссии,вернее ее военного потенциала,план назвали "Assault Dreaker 2".
Проект предусматривает одновременную ликвидацию танков и ракет одним залпом.Другими словами ,один выстрел и ничего нет...
Бедная РАБссия....хоть тушонку Рузвельта оставьте чувакам...,война войной а жрать то охота... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 2003
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12.03.2021 15:23 Ответить
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
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12.03.2021 15:24 Ответить
летает Б-52 вдоль границ скотоматушки и ладно, дальше ФБР разберется
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12.03.2021 15:35 Ответить
Да уж ! 73% наивных … привели ИУД КРЕМЛЯДСКИХ
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12.03.2021 15:47 Ответить
Если РАБссия надумает тотальную передислокацию танковых и ракетных войск в основном ночью,то это для американской разведки давно не проблема,вычислили запасные позиции уже давно с помощью спутников-шпионов... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 10000
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12.03.2021 15:35 Ответить
праздник имеет начало, главное, что бы у него не было конца.....
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12.03.2021 15:36 Ответить
Праздник будет, когда зелёное кодло накроет цунами «вагнергейт»!
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12.03.2021 15:38 Ответить
Да чихал Президент на цхунами, слишком оно шЫколадом воняет.....
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12.03.2021 15:49 Ответить
10 авианосцев США окружили РАБссию от Тихого океана до Атлантики...,сигнал и все дела Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9118Бункерный Путлер тебе не страшно? Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9118 Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 9786
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12.03.2021 15:44 Ответить
Политика США в отношении Украины будет приоритетной в ближайшие 4 года,сказал Байден.
В переводе с дипломатического языка,это означает : Путлер пшел вон из Крыма и Донбасса, строй свою вонючую берлогу от Хабаровска до чЛенинграда Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 7888
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12.03.2021 15:52 Ответить
когда тебя уже кремируют с твоими патлерами и потлерами, ты же поехавший! вопли, визг, дурацкие смайлики - одно и то же горлопанишь, боюсь даже представить что с тобой петлер твой сделал что ты так захлебываешься от тупого ржания и барабанишь по клавиатуре в кабинете врача.
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12.03.2021 17:23 Ответить
В пошуках злодіїв головне не вийти на самих себе.)

Журналіст Сергій Сидоренко.

"Секретар РНБО Олексій Данілов шукає, як же "з'явилися" Харківські угоди, і хоче покарати тих, хто за них голосував у ВР.
То для пана Данілова є проста порада: озирніться!
Ось же він, поруч з вами - той, хто писав ці угоди!
Це ваш перший заступник, непотоплюваний Руслан Михайлович Демченко", - пише журналіст.
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12.03.2021 15:54 Ответить

@Garry51302808

Одним з депутатів, який голосував за Харківські угоди, був такий Ельбрус Тадеєєв.
А знаєте хто у нього помічником був?
Нинішний глава @APUkraine Андрій Борисович Єрмак!


@45956888

Сергій Гриневецький, якого Зеленський назначив головою Одеської ОДА голосував за диктаторські закони 16 січня і за Харківські угоди.
Кадри рєшают всьо ((
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12.03.2021 15:55 Ответить
Й зараз суд Одеси підлив Стерненком Вовці керосинчику... Голова ОДА Гриневецький. Академія Ківалова з Портновим та Новінським - до чого готують Одесу?
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12.03.2021 16:02 Ответить
Кадры токсичны ...сказал Байден,и Зелемойскому звонить не будет...Кадры уже ничего не решают... Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 3525
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12.03.2021 15:59 Ответить
послухайте Данилюк-Єрмолаєву з 9:54 по 10:10
а потім почитайте ТУТ коментар користувача Павло Макаренко, шукати коментар не треба, він другий у ТОП коментарі.
і це журналістика? і це "нацкраща аналітика" українського ютубу?
та це ж просто сп..жено.
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12.03.2021 18:58 Ответить
Бурление гавна в туалете,вони много а толку мало!
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13.03.2021 00:06 Ответить
Обшуки у мєдвєдчука повинні триват вічно,викликати на допити щодня :його,марченко,їх родичів,їх друзів допоки вони всі не спердолять з України,депутати-зрадники за уджені за держзраду.
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13.03.2021 10:18 Ответить
Але ж поки не проведено ЖОДНОГО ! Що ж це за держзрада така ?
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13.03.2021 12:46 Ответить
Кошмарят вату? Ну и ладненько!
А почему - КАКАЯ РАЗНИЦА?
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13.03.2021 13:09 Ответить
літакі літять, будім всіх бамбить
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13.03.2021 13:57 Ответить
А что это за брежнев у нас в РНБО сидит, кто знает?
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14.03.2021 10:05 Ответить
Проєкт "Без цензури": РНБО атакує. Повний розбір санкцій проти кремлівських поганців - Цензор.НЕТ 5325
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14.03.2021 19:32 Ответить
 
 