Проект "Без цензуры": СНБО атакует. Полный разбор санкций против кремлевских поганцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Кому больше всего досталось от СНБО? Что предусматривают новые санкции? Кто получит на орехи за почти забытые Харьковские соглашения? Марина Данилюк-Ярмолаева разбирает результаты заседания Совета нацбезопасности.
СБУ проводит масштабные обыски у Медведчука, СНБО продлевает санкции против российских банков, а Алексей Данилов анонсирует новые санкции на следующем заседании.
Но настоящий праздник даже не в этом. СНБО поручил Службе безопасности проанализировать обстоятельства подготовки и ратификации Харьковских соглашений 2010 года, по которым Украина продлила срок пребывания российского Черноморского флота в Крыму.
Тогда за Харьковские соглашения голосовали Ринат Ахметов, Андрей Деркач (который сейчас под санкциями Соединенных Штатов и прямо назван российским агентом влияния), Василий Хмельницкий, соратник Игоря Коломойского Игорь Палица и другие тогдашние депутаты от Партии регионов и других фракций.
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Напомним, "харьковские соглашения" были подписаны тогдашними президентами Украины и РФ Виктором Януковичем и Дмитрием Медведевым. Соглашения предусматривали, что срок пребывания Черноморского флота в Украине продлевается на 25 лет. За это Москва давала Киеву $100 скидки на газ, предварительно искусственно повысив цену.
Пожалуйста, подождите...
От хто подібний продукт журналістикою вважає ?
очевидно, в пешу чергу журналістам, що зебіли витягли протухшу тему для забовтування факапів по справі вагнера. Навіть потаскану ригівську шалаву сявіка підключили для надування теми. буткевич розчарував.
Коли цю гнилу тему розганяє арестович, гордон, кореспондент.нет чи сявік шустер я це розумію. З ними все давно ясно. Але коли туди, захлинаючись від щенячого восторга, додається буткевич - заставляє задуматись)
Проект предусматривает одновременную ликвидацию танков и ракет одним залпом.Другими словами ,один выстрел и ничего нет...
Бедная РАБссия....хоть тушонку Рузвельта оставьте чувакам...,война войной а жрать то охота...
@apiontkovsky
Байден не может обсуждать с агентом ФСБ Козырем вопросы военной помощи США Украине. Поэтому он не звонит Зеленскому , пока на аппарате сидит Козырь.
В переводе с дипломатического языка,это означает : Путлер пшел вон из Крыма и Донбасса, строй свою вонючую берлогу от Хабаровска до чЛенинграда
Журналіст Сергій Сидоренко.
"Секретар РНБО Олексій Данілов шукає, як же "з'явилися" Харківські угоди, і хоче покарати тих, хто за них голосував у ВР.
То для пана Данілова є проста порада: озирніться!
Ось же він, поруч з вами - той, хто писав ці угоди!
Це ваш перший заступник, непотоплюваний Руслан Михайлович Демченко", - пише журналіст.
@Garry51302808
Одним з депутатів, який голосував за Харківські угоди, був такий Ельбрус Тадеєєв.
А знаєте хто у нього помічником був?
Нинішний глава @APUkraine Андрій Борисович Єрмак!
@45956888
Сергій Гриневецький, якого Зеленський назначив головою Одеської ОДА голосував за диктаторські закони 16 січня і за Харківські угоди.
Кадри рєшают всьо ((
а потім почитайте ТУТ коментар користувача Павло Макаренко, шукати коментар не треба, він другий у ТОП коментарі.
і це журналістика? і це "нацкраща аналітика" українського ютубу?
та це ж просто сп..жено.
А почему - КАКАЯ РАЗНИЦА?