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Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

В декабря 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 1,8 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.

Об этом говорится в заявлении экс-нардепа Сергея Лещенко на YouTube и на страницах издания "Kyiv Post".

По данным Лещенко, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz), за 60 миллионов швейцарских франков.

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Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 01
Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 02

Дамир Ахметов купил в Везене два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров.

Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.

32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.

Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.

Виллой в Швейцарии за 60 миллионов франков или 64 миллиона долларов семья Ахметова пополнила и так не бедную коллекцию иностранной недвижимости.

Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко 03

Вилла Дамира Ахметова в Везене находится на "частной улице" и под охраной

Лещенко, который является членом наблюдательного совета "Укрзализныци", заявил, что "2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинской железной дороге".

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Он уточнил, что в 2020 году "Укрзализныця" понесет убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".

Лещенко пояснил: Ахметов транспортирует железную руду в порты по железной дороге, из портов отправляет ее за границу. Однако каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци".

В Польше тариф увеличивается в 2,5 раза, в Словакии – более чем в 4 раза по сравнению с Украиной. А "Укрзализныця" ежегодно теряет в общей сложности 8 миллиардов гривен (примерно 288 миллионов долларов) из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды.

При этом любая попытка Министерства инфраструктуры увеличить тарифы на перевозку для экспортеров железной руды была заблокирована металлургическим лобби во главе с людьми Ахметова, подчеркнул Лещенко.

"Forbes" оценивает благосостояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов. За пределами Украины у Ахметова-старшего нет значительного бизнеса. Однако у него есть ценные приобретения за границей. .

В 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса "One Hyde Park" в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов, а затем еще как минимум 60 миллионов долларов на ее меблировку.

В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу "Les Cedres" производителю алкогольных напитков Campari Group.

У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель, в самом престижном районе, на высоте 1850 метров.
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Топ комментарии
+22
"Зубожиння" в деле, ДТЭК в убытке, зарплаты заморожены, тарифы растут как сумасшедшие, зато в Швейцарии всё замечательно, цветёт и пахнет...
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12.03.2021 16:32
+18
Лещенко заздрить, що його квартира, куплена за гроші з рашки, менша.
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12.03.2021 16:32
+17
С железной дорогой еще копеечки. В ютубе есть свежее расследование журналистов по поводу того, как депутаты зеленского проваливают закон по которому ахметов должен был установить очистительные сооружения на свои говнопредприятия. Стоимость очистительных сооружений десятки миллиардов, но ахметову оказалось дешевле купить шлюх зеленского и не принять закон, чем бороться за чистоту воздуха в Украине
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12.03.2021 16:38
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ну шо даунецкие кормильцы вы ваюйте , там просто мясо надо!
и овощ вас кинул и рыжий вас кинул
ваши местные бонзы они богуют во дворцах и их дети тоже ...
а вы в "шахтах" - танки кацапские откапывайте и мечтайте о рыцпубликах... и о жилье, как у царя в геленджике...
дебилы мля !
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12.03.2021 21:26 Ответить
Какая вообще связь?
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14.03.2021 11:33 Ответить
Цікаво чому Петро Олексійович був такий лояльний до Ахмета? Ну так він ж нічого не знав...
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12.03.2021 21:35 Ответить
кормилец, гетьман!
он еще и, как на днях выяснилось, в 2010 топил за харьковские соглашения и черноморский флот
красавец, шо сказать
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13.03.2021 00:28 Ответить
а что там еще в методичках для зебилов и в расейской пропаганде пишут? Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 3983
про это - сказали зебилам заткнуться и не вспоминать?))
https://biz.censor.net/news/3253164/sostoyanie_ahmetova_za_god_vyroslo_v_27_raza_reyiting_forbes

Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
А может вспомним про то, что у медведчука за год при шмаркле состояние увеличилось в 21(!) раз?))
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 949
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13.03.2021 21:45 Ответить
та куда уж быть лояльнее - чем вислюку оманському: свое правительство и рост в ТРИ раза состояния.. Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 2431
состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
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13.03.2021 21:46 Ответить
Сирьожа нехай не переживає, а інтенсивніше дупу Бєніному Вові лиже, то і собі скоро купить. А то на 6 млн.грн. за рік довго буде заробляти.
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12.03.2021 22:11 Ответить
Сережа, элитная проститутка, получающая миллионные взятки, от предпринимателей, за лоббирование их бизнес-интересов, приспособленец переобувающийся в прыжке, с себя нужно начинать критику...
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12.03.2021 22:48 Ответить
ахметка сделал бабло ни что дальше... а общаке партии, деньгах КГБ и сотрудничестве с...
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12.03.2021 23:53 Ответить
НЕ СДЕЛАЛ А ПРИКАРМАНИЛ ТО ЧТО НАГОРБАТИЛ НАРОД -ВСЕ ОЛИХЕРГИ ВЫРОДКИ
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14.03.2021 04:19 Ответить
он маленький ещё, он просто не жил тогда, когда ахметка учился в карты катать а народ заводы строил...
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14.03.2021 15:07 Ответить
а вообще, хочется пожелать ахметке и всем называющим себя "олигархами" - А РЕАЛЬНО -ВОРАМИ - владельцу и владельцам масс-медиа (а конкретнее - не средстами массовой информации - а средства массовой дезинформации), чтобы этот дворец сына стал ему поперек горла... чтобы он стал его метровыми слезами... чтобы каждый владелец медиа, по утрам вещающий об авариях, пожарах, убийствах, самоубийствах, смертях на дорогах Украины, каждое новое начало дня (00-00) начинал с того, что ему сообщали - умерла его мать, умер его отец, умер отец жены, умерла мать жены, жена с раком и ей нужна сильнейшая химиотерапия, сын и внук попали в аварию, жену занесло на мосту на льду, но она пока еще выжила...) чтобы каждая секунда угребков-воров, называющих себя олигархами, а реально, продавших душу дьяволу) стала для них мукой... НО.. чтобы они начали просить своей смерти, а смерть им сказала - падлы, я вас ждала и сейчас буду делать с каждым из вас то, что хочу...
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13.03.2021 00:03 Ответить
Сереж, мы про ахметова все давно знаем
ты расскажи, как там твои дела и за какие шиши ты получаешь бабки
а то исходя из последних изменений кадровых в уз там именно твоей работой недовольны
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13.03.2021 00:27 Ответить
Больная семейка
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13.03.2021 01:00 Ответить
ну в Україні управи на ахмета не знайдеш, а що скажуть самі швейцарці? Чи якщо крадеш на користь цієї помийної офшорної ями, то це вважається законно і демократично?
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13.03.2021 03:38 Ответить
Народ Донбасу боготворить таких людей. Це реальне втілення донецької мрії. Дамір - син бога, йому можна все.
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13.03.2021 07:55 Ответить
И тем не менее в онлайн-играх все равны))) И когда Дамирчика регулярно нахлобучивали, он обиделся, обратился к "ИксперДу" по играм и за пол-года обучения как стать "батькой" и как нагибать - Дамирчик слил с папиной кредитки более 200 000$. Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7575
P.s. батя забрал потом кредитку))) Жаль..
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13.03.2021 11:05 Ответить
Навальный на минималках. Манипуляция за манипуляцией.
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13.03.2021 08:06 Ответить
не завидуйте, нищеброды. это не последняя покупка за ваш счёт. таких лохов в мире как вы ещё поискать нужно...
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13.03.2021 11:29 Ответить
ахмєтов-чьмо і пдрас.
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13.03.2021 11:50 Ответить
Ахметов - вот кто на самом деле наживается на украинско-российской войне!Ахметов по-сути и сдал Донбасс России,не дав Украине провести спецоперацию по освобождению админзданий как в Харькове!А при Зеленском Ахметов процветает как и Коломойский!
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13.03.2021 11:55 Ответить
а при Порошенко он загибался...а при Зе он выпрямился...))
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14.03.2021 15:11 Ответить
Зависть-это плохо. Сумел папашка даунбаских лохов развести и красава...
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13.03.2021 15:49 Ответить
йбаное донецкое быдло.
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13.03.2021 21:25 Ответить
Этот дворец стоит 2/5 чистой прибыли ИнГОК на 18 год, кажется.
Нужно принимать антимонопольный закон и продавать часть ахметовских активов, чтобы моногорода Востока не были под одним царьком. Это кажется нормальная практика для капиталлизма.
Если президен не сделает именно этого - значит для борьбы с олигархатом не сделано ничего
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13.03.2021 22:01 Ответить
ППЦ 2 млрд. гривень, скількох за ці гроші онкохворих дітей можна врятувати?
Навіщо така розкіш, на той світ із собою не забереш.
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13.03.2021 23:29 Ответить
Вот интересный момент в психологии порохолизов! Когда Серя Лещ гадил гиеновыми какашками за деньги Зятька-Пинчук на Ю.Тимошенко в течении многих лет, заполняя своим лаем информационное пространство, вся порохатая стая дружно и радостно ему подвывала. Да и сейчас подвывает, когда он продолжает брехать на ТВ канальчике Задового.

Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 1829
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14.03.2021 08:28 Ответить
А ведь так легко принять антиофшорный закон! Много лет его проект от ЮТ лежит на складе ВРУ и не рассматривается в комитетах, а не то что выносится на голосование, чтоб выявить, кто на самом деле за то, чтоб перекрыть потоки бабла в бездонные карманы Бени, Ринатки, клана Чучмы и прочих тигипок с хомутняками...
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14.03.2021 08:35 Ответить
Які тільки злі люди є на світі, як ще їх недобрих Біг терпить й ненька-земля носить. Тільки но убогий Ахметівський сирітка боязко насмілився подбати про затишний куточок, щоб було де розхристану душу у люту холоднечу зігріти, про скориночку черственького хлібця попоїсточки та про горнятко водички спрагу втамувати - як озвірілий Лещенко, як лютий шуліка та ненажерливий крук налетів, накинувся на беззахисного, щоб позбавили Ахметівського сирітку і куточка, і скориночки, і горнятка. Гріх то великий - збиткуватися над беззахисними, зазіхати на злиденний скарб сирітський.
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14.03.2021 08:48 Ответить
Что то наповнило как бы из Кравчука: та хіба то вілла, то так хатинка.
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14.03.2021 09:24 Ответить
Син Ахметова придбав віллу у Швейцарії майже за 2 млрд гривень, - Лещенко - Цензор.НЕТ 7001

Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Об этом говорится в сообщении на сайте SCM.
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра во французском регионе Прованс. Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что в 2017 году получил название самого дорогого дома в мире. В итоге был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года "неназванному покупателю". Этим покупателем и оказалась СКМ Ахметова.
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14.03.2021 15:14 Ответить
сколько онкобольных детей можно было спасти за эти деньги или купить квартир для переселенцев с даунбаса за тот замок что ахмет купил во франции --- прав был робеспьер когда гильетину поставил в центре парижа и запустил ее по полной . правда и сам лег под топор . но успел многих барыг обезглавить
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14.03.2021 21:29 Ответить
Запасной аэродром. Этот татарин хорошо просчитывает.А "пишущие проститутки" расскажут и "высокие тарифы на перевозки" для металлургов( САМЫЕ НИЗКИЕ в ЕС) и про "неподьемно "высокую" ренту( 1,5-5%) и про "страшно большие выплаченные налоги( ВСЕ в офшорах) и про затраты на модернизацию( обычно просто дают текущие расходы,которые входят в себестоимость,но их делают"инвестициями") А потом Дамирчик покупает на денежки ЗАКОННО украденные( ни один суд не выиграют,если не объявят его террористом) собственность НЕ в Украине( там где гадит папа). А украинский охлос ОПЯТЬ выберет ОПЗЖ или "придурка с вилами" или ещё кого,кто содержится на деньги у государства украденные В ТУПУЮ( например недавний треш при возврате донецких шахт ПО ИНЦИАТИВЕ Ахметки четверть ярда. Да на эти средства сонм уродов могут ещё закончиков принять "важных" для "бедолаги бизнесмена") А Дамирчик ещё прикупитсч,а охлос под управлением "управляющих Ахметки"( типа наших гослужащих) ещё скинемся. Ну как тридцать лет- платим МЫ живут ОНИ и их детки.
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15.03.2021 06:55 Ответить
Есть старое мудрое изречение: "Пир во время чумы". И этим все сказано. Плевать Ахметову на Украину и украинцев. Они для него лишь предмет эксплуатации и наживы.
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15.03.2021 10:17 Ответить
Скажем спасибо Лёне Кучме за создание отечественных олигархов.
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16.03.2021 19:10 Ответить
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