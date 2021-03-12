Сын Ахметова приобрел виллу в Швейцарии почти за 2 млрд гривен, - Лещенко. ВИДЕО
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В декабря 2020 года семья Рината Ахметова приобрела виллу в пригороде Женевы, Швейцария, за 60 миллионов франков или 1,8 миллиарда гривен для сына олигарха – Дамира Ахметова.
Об этом говорится в заявлении экс-нардепа Сергея Лещенко на YouTube и на страницах издания "Kyiv Post".
По данным Лещенко, старший сын Ахметова Дамир 7 декабря 2020 года приобрел недвижимость на берегу Женевского озера, в деревне Везена (Vésenaz), за 60 миллионов швейцарских франков.
Дамир Ахметов купил в Везене два здания – роскошную виллу и дом поменьше по соседству, а также участок площадью 7600 квадратных метров.
Продавцом был Мансур Акрам Одже, французский бизнесмен, родившийся в Саудовской Аравии. Он входит в список 100 самых влиятельных арабов мира, являясь совладельцем империи TAG и команды McLaren Formula One.
32-летний Дамир – старший сын Рината Ахметова. Он покинул Украину в возрасте 10 лет, учился в Швейцарии и Великобритании.
Дамир Ахметов является членом наблюдательных советов энергетических и металлургических компаний своего отца, ДТЭК и Метинвест. Он никогда не вел бизнес самостоятельно и участвовал только в управлении компаниями своего отца.
Виллой в Швейцарии за 60 миллионов франков или 64 миллиона долларов семья Ахметова пополнила и так не бедную коллекцию иностранной недвижимости.
Вилла Дамира Ахметова в Везене находится на "частной улице" и под охраной
Лещенко, который является членом наблюдательного совета "Укрзализныци", заявил, что "2 миллиарда гривен – это деньги, которые этот клан (Ахметова) вывел и этот клан должен был бы заплатить Украинской железной дороге".
Он уточнил, что в 2020 году "Укрзализныця" понесет убытки из-за того, что некоторые олигархи, в частности Ахметов, "не платят справедливые тарифы за транспортировку железной руды, а аккумулируют свои средства за рубежом и покупают за них недвижимость".
Лещенко пояснил: Ахметов транспортирует железную руду в порты по железной дороге, из портов отправляет ее за границу. Однако каждая тонна перевозится с 19% убытком для "Укрзализныци".
В Польше тариф увеличивается в 2,5 раза, в Словакии – более чем в 4 раза по сравнению с Украиной. А "Укрзализныця" ежегодно теряет в общей сложности 8 миллиардов гривен (примерно 288 миллионов долларов) из-за неоправданно низких тарифов на транспортировку железной руды.
При этом любая попытка Министерства инфраструктуры увеличить тарифы на перевозку для экспортеров железной руды была заблокирована металлургическим лобби во главе с людьми Ахметова, подчеркнул Лещенко.
"Forbes" оценивает благосостояние Рината Ахметова в 7,6 миллиарда долларов. За пределами Украины у Ахметова-старшего нет значительного бизнеса. Однако у него есть ценные приобретения за границей. .
В 2007 году украинский миллиардер купил самую дорогую квартиру в мире, заняв три этажа жилого комплекса "One Hyde Park" в Лондоне. Он заплатил за нее 220 миллионов долларов, а затем еще как минимум 60 миллионов долларов на ее меблировку.
В 2019 году Ахметов купил дворец бельгийского короля Леопольда II на Французской Ривьере в Сен-Жан-Кап-Ферра. Он заплатил 200 миллионов евро за виллу "Les Cedres" производителю алкогольных напитков Campari Group.
У Ахметова также есть роскошный дом на французском горнолыжном курорте Куршевель, в самом престижном районе, на высоте 1850 метров.
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и овощ вас кинул и рыжий вас кинул
ваши местные бонзы они богуют во дворцах и их дети тоже ...
а вы в "шахтах" - танки кацапские откапывайте и мечтайте о рыцпубликах... и о жилье, как у царя в геленджике...
дебилы мля !
он еще и, как на днях выяснилось, в 2010 топил за харьковские соглашения и черноморский флот
красавец, шо сказать
про это - сказали зебилам заткнуться и не вспоминать?))
https://biz.censor.net/news/3253164/sostoyanie_ahmetova_za_god_vyroslo_v_27_raza_reyiting_forbes
Согласно обновленному рейтингу богатейших людей по версии журнала Forbes, состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
А может вспомним про то, что у медведчука за год при шмаркле состояние увеличилось в 21(!) раз?))
состояние Рината Ахметова составило $7,6 млрд, в прошлом году его активы оценивали в $2,8 млрд.
рост в ТРИ раза при вислюке оманськом - это конец эпохи бедности или еще нет?))
ты расскажи, как там твои дела и за какие шиши ты получаешь бабки
а то исходя из последних изменений кадровых в уз там именно твоей работой недовольны
P.s. батя забрал потом кредитку))) Жаль..
Нужно принимать антимонопольный закон и продавать часть ахметовских активов, чтобы моногорода Востока не были под одним царьком. Это кажется нормальная практика для капиталлизма.
Если президен не сделает именно этого - значит для борьбы с олигархатом не сделано ничего
Навіщо така розкіш, на той світ із собою не забереш.
Инвестиционная компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова приобрела у производителя алкоголя Campari Group исторический особняк Villa Les Cedres во Франции. Об этом говорится в сообщении на сайте SCM.
Villa Les Cedres расположена в Сен-Жан-Кап-Ферра во французском регионе Прованс. Среди ее бывших владельцев - король Бельгии Леопольд II.
Особняк был выставлен на продажу за 350 млн евро, за что в 2017 году получил название самого дорогого дома в мире. В итоге был продан за 200 млн евро в октябре 2019 года "неназванному покупателю". Этим покупателем и оказалась СКМ Ахметова.