РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11797 посетителей онлайн
Новости Видео Киевские новостиОбщество
34 278 178
Киев (24545) секонд хенд (42) давка (15)

Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество

В магазине был новый завоз, и люди фактически брали его штурмом.

Видео давки на входе в секонд-хенд опубликовано в Telegram-канале "Наблюдатель", информирует Цензор.НЕТ.

"Новый привоз товаров в секонд-хенд возле метро Харьковская в Киеве сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга", - сказано в подписи к видео.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+21
Какие ж то кияне? То панаехале Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2707
показать весь комментарий
12.03.2021 20:21
+17
то зубожілі внашовлювачі блазня, для яких епоха бідності закінчилася навесні 2019..
показать весь комментарий
12.03.2021 20:39
+11
О, багатий чоловік із Німеччини. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 217 Скільки пафосу... У нас, айфон. Ти давно із постсовка виїхав, чи під проксі пости сереш?
показать весь комментарий
12.03.2021 20:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
открыли журнашлюхи Америку да такое в каждом городе происходит граждане выживают как могут. так и живем кто виллы с яхтами покупает а кто после негров барахло донашивает
показать весь комментарий
12.03.2021 21:03 Ответить
торгаши они все такие ,за деньги маму продадут
показать весь комментарий
12.03.2021 21:04 Ответить
а что статью про Ахметова удалили ? быстро вам рыло начистили
показать весь комментарий
12.03.2021 21:05 Ответить
тема была другая а не что он купил сыну
показать весь комментарий
12.03.2021 21:12 Ответить
Та це якась постановка в клованському стилі.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:07 Ответить
Скільки "філософських" коментів про тупе постановочне відео.)))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:14 Ответить
Бред какой-то. Сейчас секонд на каждом шагу и завозы часто, везде приглашение, зазывалы.... а это какое-то дежавю из 1989 в водочный. Может, там какой-то секонд особенный, портки голливудских звезд?
показать весь комментарий
12.03.2021 21:16 Ответить
Добавлю: сейчас в ньюйоркерах и всяких вайкики новые шмотки, изготовленные рабами Бангладеш, часто дешевле секонда.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:19 Ответить
совок вроде как закончился, а эпоха дефицита, нет ))
показать весь комментарий
12.03.2021 21:31 Ответить
Насправді не бачу там жодного зубожілого ,, в старих , обірваних шмотках ..

ЖАДІБНІСТЬ , і бажання бути завжди першим , ось причина цього - цирку . Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2798 . А ще , знаю поблизу один магазинчик секонду , ви б бачили на яких іномарках туди приїздять покупці .
показать весь комментарий
12.03.2021 21:34 Ответить
То вам так здається. На перепродажі брендових товарів з секонду через ОЛХ деякі непогано заробляють. Якість товарів з секонду набагато краща, ніж на наших ринках, чи магазинах.
показать весь комментарий
14.03.2021 11:29 Ответить
Зебілятки. Хуже ж не буде так?!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:43 Ответить
Смотришь, и аж гордость берет за Украину. Не зря 7 лет в Европу идем, рэхформы дали результат, покращення видно невооруженным взглядом.
показать весь комментарий
12.03.2021 21:43 Ответить
Нє, покращення останні два роки, завдяки таким, як ти!
показать весь комментарий
13.03.2021 11:42 Ответить
одни мужики в секонд хенд - поситановка
показать весь комментарий
12.03.2021 21:46 Ответить
за стрингами на 8 марта.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 5875
показать весь комментарий
12.03.2021 23:22 Ответить
При новій владі лишились без штанів.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:10 Ответить
можете даже не рахувать оце наші 73 процики .ну скажіть шо я п-и-з-д-ю
показать весь комментарий
12.03.2021 21:46 Ответить
))Звиздиш 100%)) То бариги. А секонди були при всіх владах. В тому числі і при твоєму 25-и процентному)))
показать весь комментарий
13.03.2021 09:45 Ответить
Очередь не появляется само собой. Стало быть кто-то пусть слух о Халяве...... И слабонервные и легковерные ломанулись во славу ордынского ТВ. В сытые годы строительства развитого комуниза рассказывали....Слух о дефиците шутя пустил грузчик гастронома. Народ собрался быстро. Удивленный завмаг собрал битых продавщиц и после совета ,вышел к народу. Дескать ,- есть указание евреев не обслуживать! Оставшаяся половина продолжала роптать. Следующим объявлением стало ,- дефицит только для участников штурма Зимнего! Даже после такой подлянки у прилавка остался десяток "участников". Завмаг честно признался,рассчитывая на сознательность,,что грузчик пошутил ....нет дефицита, а килькой всех наделят. Участники обиделись; опять евреев отпустили раньше всех!
показать весь комментарий
12.03.2021 21:57 Ответить
На корре отключили комменты, корровцы переключаются сюда )
показать весь комментарий
12.03.2021 21:57 Ответить
Быдло, за бу труселя с логотипом келвин кляйн толкучку устроить. Никогда не понимал как можно бу одежду покупать, люди походу совсем почтеряли чувство собственного достоинства
показать весь комментарий
12.03.2021 22:01 Ответить
та ну шо вы, это они за шЕршавой туалетной бумагой от "гучи" давятся.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 2033
показать весь комментарий
12.03.2021 23:21 Ответить
это флеш-моб, в этой "давке" участвует человек 5 и две девицы притулились сзади и подхихиктвают...
показать весь комментарий
12.03.2021 22:21 Ответить
Так вот он какой... Жирок у украинцев завязался, все как владимрсаныч завещал перед выборами
показать весь комментарий
12.03.2021 22:47 Ответить
Авжеж. За Гетьмана такої *уйні не було.
За Гетьмана була зовсім інша *уйня!
показать весь комментарий
12.03.2021 23:43 Ответить
))) Та тих гетьманів не перерахувати. Під пам'ятником Богдану лежить камінь, де козацтво радіє гетьману Ющенко))
показать весь комментарий
13.03.2021 09:48 Ответить
сраные протыющенки привели к власти януковича. "Кококо, Ющенко слабак..." и получили себе в жопу "сильную руку" "крепкого хозяйственника".
Тебе не нравится Ющенко? За Зеленского небось голосовал, да?
показать весь комментарий
13.03.2021 10:38 Ответить
низкопробные барыги давятся ... завтра эти шмотки в их "бутиках" повсплывают.. Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети - Цензор.НЕТ 1960
показать весь комментарий
12.03.2021 23:19 Ответить
Кияни на Харківському масиві?
Це як корінні американці на Брайтоні.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:39 Ответить
Авжеж, корінні киянчеги - це бидло с Борщаговки, Євбазу або Сталінки.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:41 Ответить
Про Поділ та Печерськ не чув?
показать весь комментарий
13.03.2021 00:00 Ответить
Печерськ давно вже викупили "понаехавшіе".
показать весь комментарий
13.03.2021 05:51 Ответить
Ще не увесь.
показать весь комментарий
13.03.2021 20:26 Ответить
Ти хоч знаєш де Євбаз?
показать весь комментарий
13.03.2021 11:45 Ответить
Чи знаю я? Я працюю на Ісаакяна
показать весь комментарий
13.03.2021 12:11 Ответить
Ти дебіл? Як ти до роботи доїдеш? Та й нема такої вулиці.
показать весь комментарий
14.03.2021 00:59 Ответить
Цирк. 99% людей, що живуть біля ст. м. Харківська зеленого уявлення не мають про існування цієї крамниці.
Хтось добре підігрів "ажіотаж" для картинки.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:40 Ответить
Там до 10 душ штовхаються. А всі спостерігають. де там "величезний натовп"?
показать весь комментарий
12.03.2021 23:57 Ответить
Быдло ,,,,вонючее быдло ,,, ненавижу сукиных детей ,,, хуже червяков ,,,мразота
показать весь комментарий
13.03.2021 00:09 Ответить
Вашшсиятельство, а если вас турнут с должности марчендайзира, кого вы будете ненавидеть?))
показать весь комментарий
13.03.2021 09:50 Ответить
мо это, сам, старший клинмейкер ваньючее сартиро - супервайзертухесбамаген
показать весь комментарий
13.03.2021 14:42 Ответить
Нищета. У нас секонхендов нет.
показать весь комментарий
13.03.2021 01:42 Ответить
Это плохо. Современная фешн-индустрия наносит огромный вред планете. Массовое перепроизводство вещей, их нерациональное использование приводит к истощению почв, огромному расходованию воды, загрязнению окружающей среды красителями и пластиком. Причем вторичная переработка волокон практически невозможна из-за их огромного разнообразия по составу и текстуре. Так что секоед-хенды выполняют не только социальную роль, о и экологическую.
показать весь комментарий
13.03.2021 05:58 Ответить
Человек, который одевается на базаре рассказывает про современную фешн индустрию! Чувак, в цивилизованных странах, в Украине в том числе, многие бренды устанавливают в своих магазах контейнеры по сбору бу одежды, обуви. Потом этот хлам перерабатывают и получаются новые джинсы, к примеру. Из бу кроссовок делают, например покрытие для спорт дорожек. И таких кейсов огромное количество. Больше читай и ходи по нормальным магазинам
показать весь комментарий
14.03.2021 08:49 Ответить
Ага, контейнеры они конечно устанавливают, для рекламы, а ты поинтересуйся куда на самом деле попадают эти вещи. Переработка их крайне затруднительна и не рентабельна.
показать весь комментарий
14.03.2021 10:11 Ответить
Та все знают что во всем виноват совок.)
показать весь комментарий
13.03.2021 04:07 Ответить
Где Юля, со своим "зубожінням"?
показать весь комментарий
13.03.2021 06:00 Ответить
А хіба її в натовпі не було? Вона ж така бідна, ні машини, ні квартири, хатинку у сестри орендує...
показать весь комментарий
13.03.2021 09:21 Ответить
Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 1945
показать весь комментарий
13.03.2021 12:28 Ответить
Не суди и судим не будеш !!!

75 % граждан не могут пользоваться изделиями из магазинов и бутиков- НИЩЕТА это не парок, а людское горе !!!
показать весь комментарий
13.03.2021 06:22 Ответить
..........))) Странное совпадение)) Именно столько же проголосовало за новую власть))
показать весь комментарий
13.03.2021 09:51 Ответить
Прежде чем писать платные посты, выучи свой родной русский язык, что бы не казаться дебилом. ПОРОК, пишется через "О"
показать весь комментарий
14.03.2021 09:31 Ответить
Це ж постанова.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:09 Ответить
Не. Написал в своём комменте
показать весь комментарий
13.03.2021 09:38 Ответить
Які кияни? То перекупщики. Вриваються,хапають один в одного кращий товар і продають на базарі. Кияни збоку спостерігають і регочуть. Можна побачити при відкритті кожного магазину, і не тільки в Україні.
показать весь комментарий
13.03.2021 09:35 Ответить
Уважаемый,прежде чем выставлять товар его тщательно перебирают из тюков и новые (не ношенные) попадают в бутики или распространяют по знакомым!!!
показать весь комментарий
13.03.2021 12:18 Ответить
Успокойтесь, неистовые обличители социальных пороков, )) тут ничего примечательного. Просто торговцы-старьёвщики зарабатывают себе на хлебушек. Все одни и те же, что тут, что в других сэкондах. Я там бываю часто, помогаю знакомым костюмерам. За всё время не видел ни одной драки. Там свои правила и законы. А почему этот бизнес на ношеном выгоден, спросите у тех, за кого вы лично голосовали
показать весь комментарий
13.03.2021 09:37 Ответить
И ЧТО ???
показать весь комментарий
13.03.2021 09:48 Ответить
Это - бред.
Возме метро "Академгородок" - штук пять секондхендов разного размера. "Новый завоз" бывает регулярно раз в неделю. Никогда давки не видел. Очередь видел возле сети "Конфискат", которая весьма удачно специализируется на продажах самой модной обуви (реально по виду модной!) китайского изготовления по низкой цене.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:03 Ответить
у людей много сэкономленных денег от пониженных зеленским тарифов, у учителей вообще зарплата 4000 у.е., вот не знают куда деньги девать, прямо ломятся в магазины.
показать весь комментарий
13.03.2021 10:43 Ответить
Пенсионерам пенсию повысили Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 8782
показать весь комментарий
13.03.2021 10:48 Ответить
порохоботы в первых рядах? )
показать весь комментарий
13.03.2021 11:48 Ответить
Видели такое.. Рядом бутик, где шубка стоит 23 тыс. и секенд... где такая же шубка стоит.. в разы... И да.. перекупщики хапают, а потом перепродают на ОЛХ
Это не малообеспеченные граждане.. иногда на кассе расплачиваются.. десятками тысяч грн
показать весь комментарий
13.03.2021 12:48 Ответить
Це вже смутно нагадує знамените "бліни з лопати"...або "кримське олів"є" з вантажівки,присвячене "хоть камні с нєба"...
показать весь комментарий
13.03.2021 13:06 Ответить
маркетолога каждый может обидеть

у "харьковского" маркетолога така концепция, он так видит
показать весь комментарий
13.03.2021 14:51 Ответить
Я знаю причину) -зараз, деякі стараються дешево скупити певні дизайнерські речі на таких секонд хендах і потім перепродають онлайн.
показать весь комментарий
13.03.2021 14:51 Ответить
Похоже там давали в нагрузку колбасу по 2,20 и водку по 3
показать весь комментарий
13.03.2021 17:05 Ответить
"Новый привоз товаров в секонд-хенд возле метро Харьковская в Киеве сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга", - сказано в подписи к видео. Источник: https://censor.net/ru/v3253077

А ЩО ВИ ХТІЛИ - ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАВЕРШИЛАСЬ,

ЦЕ ВАМ НЕ ЧАСИ БАРИГИ ПОРОХА Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 3037
НАСТАЛА ЕПОХА ЖЕБРАТЦТВА ВІД Зе КЛОУНА Кияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 1740
показать весь комментарий
13.03.2021 17:51 Ответить
вот это новость!
показать весь комментарий
13.03.2021 19:37 Ответить
Apple store нервно курит в сторонке))
показать весь комментарий
13.03.2021 22:02 Ответить
це заможні виборці клоуна, я так розумію?
показать весь комментарий
14.03.2021 07:47 Ответить
Позавозили мордви голодної, от тепер і маємо.
показать весь комментарий
14.03.2021 09:22 Ответить
ежели что - єто США , черная пятница
бывает и до стрельбы доходитКияни влаштували тисняву на вході в секонд-хенд на Харківському, - соцмережі - Цензор.НЕТ 9101
показать весь комментарий
14.03.2021 09:36 Ответить
К перекупам больше уважения чем к психованым потреблядям
показать весь комментарий
14.03.2021 10:35 Ответить
Ломка за трусами по 3 грн.))
показать весь комментарий
14.03.2021 11:20 Ответить
Страница 2 из 2
 
 