Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети. ВИДЕО

В магазине был новый завоз, и люди фактически брали его штурмом.

Видео давки на входе в секонд-хенд опубликовано в Telegram-канале "Наблюдатель", информирует Цензор.НЕТ.

"Новый привоз товаров в секонд-хенд возле метро Харьковская в Киеве сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга", - сказано в подписи к видео.