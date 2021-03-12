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Киевляне устроили давку на входе в секонд-хенд на Харьковском, - соцсети. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Киевские новости Общество
В магазине был новый завоз, и люди фактически брали его штурмом.
Видео давки на входе в секонд-хенд опубликовано в Telegram-канале "Наблюдатель", информирует Цензор.НЕТ.
"Новый привоз товаров в секонд-хенд возле метро Харьковская в Киеве сделал настоящий ажиотаж. Огромная толпа во время открытия магазина буквально вламывается внутрь, толкая друг друга", - сказано в подписи к видео.
Топ комментарии
+21 Незнайка c54f1189
показать весь комментарий12.03.2021 20:21
+17 Scorpman Y
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+11 vitaliymkua
показать весь комментарий12.03.2021 20:28
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ЖАДІБНІСТЬ , і бажання бути завжди першим , ось причина цього - цирку . . А ще , знаю поблизу один магазинчик секонду , ви б бачили на яких іномарках туди приїздять покупці .
За Гетьмана була зовсім інша *уйня!
Тебе не нравится Ющенко? За Зеленского небось голосовал, да?
Це як корінні американці на Брайтоні.
Хтось добре підігрів "ажіотаж" для картинки.
75 % граждан не могут пользоваться изделиями из магазинов и бутиков- НИЩЕТА это не парок, а людское горе !!!
Возме метро "Академгородок" - штук пять секондхендов разного размера. "Новый завоз" бывает регулярно раз в неделю. Никогда давки не видел. Очередь видел возле сети "Конфискат", которая весьма удачно специализируется на продажах самой модной обуви (реально по виду модной!) китайского изготовления по низкой цене.
Это не малообеспеченные граждане.. иногда на кассе расплачиваются.. десятками тысяч грн
у "харьковского" маркетолога така концепция, он так видит
А ЩО ВИ ХТІЛИ - ЕПОХА БІДНОСТІ ЗАВЕРШИЛАСЬ,
ЦЕ ВАМ НЕ ЧАСИ БАРИГИ ПОРОХА
НАСТАЛА ЕПОХА ЖЕБРАТЦТВА ВІД Зе КЛОУНА
бывает и до стрельбы доходит