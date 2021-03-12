Когда решалась судьба Харьковских соглашений, Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев. ВИДЕО

Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас в офисе президента и его частной блогосфере вдруг взялись активно выяснять кто чем занимался во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года. Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах", - написал Арьев.

Зеленский сам рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

"Наверное, тогда он не очень считался с пословицей о языке и враге, поэтому описал все в деталях. Это было 17 мая 2010 года под Киевом", - отметил Арьев.

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На следующий день Янукович с Медведевым заявили о сотрудничестве в Черноморском регионе. Оно началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. РФ после этого начала наращивать свой военный контингент на полуострове.