Когда решалась судьба Харьковских соглашений, Зеленский выступал перед Януковичем и Медведевым, - Арьев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года нынешний президент Украины Владимир Зеленский выступал перед экс-президентом Виктором Януковичем и 3-м президентом России Дмитрием Медведевым.
Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил народный депутат Владимир Арьев, информирует Цензор.НЕТ.
"Сейчас в офисе президента и его частной блогосфере вдруг взялись активно выяснять кто чем занимался во время ратификации Харьковских соглашений весной 2010 года. Зеленский после скандальной ратификации преступных договоренностей выступал перед президентами Украины и РФ Януковичем и Медведевым, которые слушали нанятого комика в банных халатах", - написал Арьев.
Зеленский сам рассказал об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону.
"Наверное, тогда он не очень считался с пословицей о языке и враге, поэтому описал все в деталях. Это было 17 мая 2010 года под Киевом", - отметил Арьев.
На следующий день Янукович с Медведевым заявили о сотрудничестве в Черноморском регионе. Оно началась с обмена газовой скидки на пребывание в Крыму Черноморского флота до 2042 года. РФ после этого начала наращивать свой военный контингент на полуострове.
Пожалуйста, подождите...
.А що робив Арєв під час прийняття *харківських зрад * !?..ПРальна ..був журнашлюшкою
Он был тогда и долго после того всего лишь шоуменом. Его приглашали коррупционеры разных мастей, в том числе и в халатах, с любовницами.
Насмотрелся он на это дерьмо за многие годы, увидев всю их подноготную, да и решил, что нужно самому действовать, пока эти "сильные мира сего" не ухойдокали Украину.
Вот у нас почти все политики уже по тридцать лет сидят там депутатами, министрами, вроде бы такие прям патриоты, а Украина по всем показателям в задних рядах (кроме коррупции, СПИДа и туберкулеза, тут мы первые).
И не Зеленский в этом виноват, это уж точно.
Може тому, що в результаті підтвердження фальсифікації українська влада офіційно визнає Харківські угоди нечинними?
А може це потрібно установити до деокупації півострова?