РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14205 посетителей онлайн
Новости Видео ПроисшествияЗдоровье Коронавирус и карантин
34 050 34
Буковель (44) карантин (16725) Ивано-Франковская область (841) COVID-19 (18596) коронавирус (17030) Бойчук Андрей (5)

"Буковель" закрывают на карантин - на территорию Поляныци ограничивают въезд. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия Здоровье

Вечером 12 марта на заседании региональной комиссии ТЭБ и ЧС приняли решение закрыть на карантин туристический комплекс "Буковель" - ограничивают въезд на территорию Поляницкой ТО. Беспрепятственно передвигаться смогут только местные жители или лица, которые там работают.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Galka

Напомним, несколькими часами ранее под стенами Ивано-Франковской ОГА в очередной раз собрались предприниматели  Прикарпатья, которые требовали либо разрешить им работать в красной зоне карантина, или запретить работу "Буковеля" и других предприятий и организаций с большим количеством людей.

Председатель облгосадминистрации Андрей Бойчук пообещал рассмотреть требования предпринимателей на заседании комиссии ТЭБ и ЧС, однако отметил - об ослаблении карантинных требований не может быть и речи.

Согласно решению комиссии, въезд на территорию Поляницкой ТО, на территории которой и находится туристический комплекс, будет ограничен пишет "Галка". Новые правила начнут действовать с 00 часов 13 марта.

"Было принято решение о прекращении деятельности курорта "Буковель". Туристы не смогут его посетить. Если вы турист, то вы должны понимать, что вы едете не в "Буковель" - вы едете в красную зону карантина, зону повышенной опасности. Мы принимаем такое вынужденное решение, и вероятно оно не последнее. Ведь красная зона, в которой мы находимся, розивается, и мы не видим тренда к ее снижению. Представители малого бизнеса часто спрашивают, почему такая несправедливость: крупные компании работают, а малые не должны работать? Сейчас в Поляницкой ТО работают подразделения полиции, а мы подкрепили их позицию решением комиссии ТЭБ и ЧС. Хочу поблагодарить президента Украины Владимира Зеленского, который консолидировал силовой блок, и это решение сейчас выполняется ", - подчеркнул Андрей Бойчук.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Главный санитарный врач области Руслан Савчук говорит, что сейчас нужно действовать решительно: "Уровень загруженности койкомест в настоящее время составляет почти 82%. Призываю всех к пониманию тех ограничений, которые мы вводим ".

"По состоянию на сегодня в туристическом комплексе "Буковель" составлен 51 админпротокол: на операторов подъемников, пункты проката лыжного оборудования. Будут введены дополнительные блок-посты на территории Поляницкой ТО. Возможность передвигаться беспрепятственно, при соблюдении карантинных требований, будет только у местных жителей или тех, кто имеет место работы в этом населенном пункте ", - рассказал начальник ГУ НП в Ивано-Франковской области Владимир Голубош.

Также читайте: Полиция проводит следственные действия на горнолыжном курорте "Буковель"

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+36
Сезон окончен, можно и закрывать теперь
показать весь комментарий
12.03.2021 23:12
+27
А до того, как зону довели до красной, жадность не позволяла закрыть?
показать весь комментарий
12.03.2021 23:17
+21
каломойша накосіл бабла, можна і закрити.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сезон окончен, можно и закрывать теперь
показать весь комментарий
12.03.2021 23:12 Ответить
Ага 12 марта)))) они бы ещё в июле подъемники и снегопушки опечатали бы....
показать весь комментарий
12.03.2021 23:21 Ответить
Опомнилась п...а, когда ночь прошла.
показать весь комментарий
13.03.2021 06:34 Ответить
щастячка!.. здаровьячка!.. держитесь там!
"Буковель" закрывают на карантин - на территорию Поляныци ограничивают въезд - Цензор.НЕТ 4423
показать весь комментарий
12.03.2021 23:16 Ответить
А до того, как зону довели до красной, жадность не позволяла закрыть?
показать весь комментарий
12.03.2021 23:17 Ответить
каломойша накосіл бабла, можна і закрити.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:18 Ответить
Да какая разница)))
показать весь комментарий
12.03.2021 23:19 Ответить
Полиция проверила Буковель. Зеленского не обнаружено. Можно закрывать на карантин...
показать весь комментарий
12.03.2021 23:19 Ответить
)))
показать весь комментарий
12.03.2021 23:23 Ответить
Жнива скінчились , можливо і відпочити !!))
показать весь комментарий
12.03.2021 23:21 Ответить
Чутка не дотянули. Ещё недельки две можно было спокойно косить баблишко (как правило, подъёмники начинают постепенно прикрывать в начале апреля), но и так норм накосили за зиму. Так шо беня не сильно расстроится.
показать весь комментарий
12.03.2021 23:25 Ответить
Тіль все асфальтом покрити..
На лижах їм там нормальок буде...
...банутим.
😁
показать весь комментарий
12.03.2021 23:25 Ответить
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 2715
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 6902
показать весь комментарий
12.03.2021 23:29 Ответить
А вдоль дороги мёртвые с косами стоят. И тишина ...Картина маслом (Дорога на Буковель) автор Зе Ковідний
показать весь комментарий
12.03.2021 23:57 Ответить
"Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 9343"
показать весь комментарий
13.03.2021 00:50 Ответить
а поблагодарить "президента" за то, что он всех закрыл на жесткий карантин на праздники, а сам поехал рекламить буковель ив результате консолидировал там кучу народа с которых и пошла в результате третья волна заражения? ЕЩЁ РАЗ: президент закрывает всю страну на карантин а сезонный КУРОРТ - нет, более того - едет туда отдыхать и рекламит его с каждого тостера!! Это какой-то опаный сюрр!
показать весь комментарий
13.03.2021 06:07 Ответить
Андрей Бойчук, ты сраколиз и у тебя нет ни стыда ни совести.
показать весь комментарий
13.03.2021 06:38 Ответить
НУ что сказать? Страна ДУРАКОВ !!! С начало перезаразили всех ,а теперь когда сезон закончился закрывают.Слава тебе наш Президент и Мэр Ивано-франковска ,тот еще дурак
показать весь комментарий
13.03.2021 07:12 Ответить
Осталось сжечь "Велюр" и взорвать Оман "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 8431
показать весь комментарий
13.03.2021 07:12 Ответить
в августе надо закрывать. тогда самый большой лыжный сезон,а не в январе
показать весь комментарий
13.03.2021 07:13 Ответить
хорошо, что мальдивы с галапагосами им не закрыть.
показать весь комментарий
13.03.2021 07:29 Ответить
Тепер можна й закривати, буборчка зі своєю курвою вже ж накатася з гірок.
показать весь комментарий
13.03.2021 08:11 Ответить
З твоєю дружиною він катався?
показать весь комментарий
13.03.2021 09:47 Ответить
з моєю воно тільки може обісратись, а не кататись
показать весь комментарий
13.03.2021 13:44 Ответить
Пачему не в июле закрыли? А как же люди, там жеж скока работает, если закрыть сейчас то этожеж очень и очень... Дебили, плять.
показать весь комментарий
13.03.2021 08:39 Ответить
Травою на лижах погано їздити, по снігу вже доїздились...
показать весь комментарий
13.03.2021 09:03 Ответить
пнх придурки
показать весь комментарий
13.03.2021 09:08 Ответить
и опять бедоносец хорошо поработал... Может таки послать Бубочку на мацкву? )))
показать весь комментарий
13.03.2021 11:45 Ответить
Коні вкрали - замикайте стайню!
показать весь комментарий
13.03.2021 11:51 Ответить
Буковель здався. "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 8552
показать весь комментарий
13.03.2021 12:05 Ответить
Твари. Дождались окончания сезона и теперь со всей пролетарской решительностью закрывают.
показать весь комментарий
13.03.2021 12:39 Ответить
а если б ФОПы не перекрыли трассу? хрен бы там шо закрыли...(да и надолго ли?)
показать весь комментарий
13.03.2021 13:07 Ответить
Интересно, что все еще не закрыли. Только закрывают. А это процесс небыстрый. "Буковель" закривають на карантин - на територію Поляниці обмежують в'їзд - Цензор.НЕТ 3986 Еще снег лежит в горах.
показать весь комментарий
13.03.2021 17:31 Ответить
малоПИД,,,роский нарко-Дурак а беня с шевченкой тебе дали разрешения???
показать весь комментарий
13.03.2021 19:08 Ответить
 
 