Кравчук: Настал момент Х. Украина не будет сидеть и молчать, а попросит надавить на Россию всеми возможными способами. ВИДЕО

Заставить Кремль прекратить военную агрессию на территории Украины и вернуть захваченные территории можно только совместными усилиями лидеров стран "нормандской четверки".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Дом" акцентировал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.

Он убежден, что к мирным переговорам по Донбассу нужно привлечь и новую администрацию США.

"Мне кажется, что сейчас настал момент Х, в течение которого будет ответ на вопрос - быть или не быть. Если удастся принять решение, которое откроет дорогу к миру, мы будем аплодировать. Если не удастся, тогда ситуация затянется, но она приобретет совсем другой характер. А именно: Украина не будет сидеть и молчать", - заявил Кравчук.

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Он отметил, что Украина будет обращаться к лидерам европейских стран и США, к мировому сообществу с призывом - "надавить на Россию всеми возможными способами: санкции, дипломатическое давление". А также предпринять шаги, которые заставят Россию выполнять международные нормы права.

"И тогда, думаю, ситуация будет для Украины положительная, и мы постепенно интегрируем в Украину и неконтролируемые сегодня районы Донбасса и Крым", - заключил глава украинской делегации в ТКГ.

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