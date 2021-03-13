Кравчук: Настал момент Х. Украина не будет сидеть и молчать, а попросит надавить на Россию всеми возможными способами. ВИДЕО
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Заставить Кремль прекратить военную агрессию на территории Украины и вернуть захваченные территории можно только совместными усилиями лидеров стран "нормандской четверки".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в комментарии телеканалу "Дом" акцентировал глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук.
Он убежден, что к мирным переговорам по Донбассу нужно привлечь и новую администрацию США.
"Мне кажется, что сейчас настал момент Х, в течение которого будет ответ на вопрос - быть или не быть. Если удастся принять решение, которое откроет дорогу к миру, мы будем аплодировать. Если не удастся, тогда ситуация затянется, но она приобретет совсем другой характер. А именно: Украина не будет сидеть и молчать", - заявил Кравчук.
Он отметил, что Украина будет обращаться к лидерам европейских стран и США, к мировому сообществу с призывом - "надавить на Россию всеми возможными способами: санкции, дипломатическое давление". А также предпринять шаги, которые заставят Россию выполнять международные нормы права.
"И тогда, думаю, ситуация будет для Украины положительная, и мы постепенно интегрируем в Украину и неконтролируемые сегодня районы Донбасса и Крым", - заключил глава украинской делегации в ТКГ.
Пожалуйста, подождите...
но вот вопрос,не поизносилось ли это умение за долгие годы?
😆😅😍😂😄😃😀😉😋😛😝🤪😜
Одразу Вона згадалася. "Ни один танк не выйдет из казармы! Мы должны быть голубями мира и умолять весь мир нам помочь!"
Результати передбачувані - "так, ми дуже-дуже глибоко стурбовані. А зараз звільніть приміщення, у нас ділові перемовини з месьє Гризловим про нові геополітичні реалії".
ОТКРОЙ ЛИЧИКО ДАНИЛОВИЧ.
😆😅🤣😂😄😃😀😛😝🤪😜
А ПОСКОЛЬКУ я НЕЗНАЮ ТЕБЯ - БЛОНДИНКА ЛИ ТЫ, ИЛИ ПРИКИДЫВАЕШЬСЯ, ТО ОСТАЁТЬСЯ ДУМАТЬ ШО ТЫ КУЧМА, КОТОРЫЙ УПОРНО И НАСТОЙЧИВО ХОЧЕТ СБРОСИТЬ С СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
НО ПРАВО ВЫБОРА И ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ШО ТЫ НЕ КУЧМА, А БЛОНДИНКА, ОСТАВЛЯЮ ЗА ТОБОЙ.
😉😄😆😅🤣😂😃😀😜🤪😝😛
(до речі, навіть радянські главхричі періоду геронтократії були значно молодші за Кравчука і Фокіна)
- Василий! Василий! Вася!..
Парк для прогулок близ приемного покоя больницы. Жара страшная. Я на скамейке внимательно изучаю массивный гипс на ноге. Рядом костыли. Лавка покрашена совсем недавно и ощутимо пахнет краской.
- Василий! Вася!..
Старичок столетнего вида с жиденькими, торчащими дыбом волосами бредет по аллее. На нем бесцветный пиджак еще советского производства, истоптанные башмаки и пожелтевшая от времени сорочка; в руках пустая по всей видимости сумка.
- Василий! Вася! Вася!..
Он вертит головой по сторонам и, разевая беззубый рот, не переставая выкрикивает одно и то же имя. Проходит мимо меня. С трудом поднимаюсь.
- Чего кричишь? - спрашиваю. - Потерял, что ли?
- Ага, потерял, - кивает старик.
- Кого потерял?
- Сына.
- Сын Василий? - уточняю, а в голове пытаюсь припомнить всех знакомых пациентов и врачей. Ни одного Василия.
- Ну да.
- Так-так-так… Где хоть видел-то в последний раз?
- А, - старик с безразличием машет рукой. - В гробу…
Так я и сел обратно на скамейку, а старик побрел дальше:
- Василий!..
Москалі зразу побачили (та й знали наперед - на відміну від зебілів), що тля і її зграя - ніхто і ніщо і Україну захищати вони не будуть.
Тим більше політика =нє стрєлять= і =я в сваєй ґалавє вайну закончіл=, відведення ЗСУ зі своїх позицій та демонтаж укріплень, деморалізація армії дали свої =плоди=.
Я також пов*язую той факт, що рашка абсолютно забила навіть на подобу переговорів + однозначне загострення на фронті, якраз-таки з =животворящим=.
=Козак= х**лу подзвонив одному з перших, а його помічнички годують пресу тріщанням про підтримку України, контакти з ЄС і рештою бла-бла-бла. (Посміховисько з =санкціями= щодо Північного Потоку фанати =святого= проковтнули і ніхто не кричить, що на рішення Конгресу деми просто наплювали).
Корупція, Беня, блазень, відсутність реформ - все є. А війна - то окремо.
І якби "животворящий" подзвонив навіть на 5 хв лише, щоб сказати, що Штати залишаються союзником / гарантом / партнером і т.д. і допомагатимуть відбивати москальську агресію - це була б інша історія.
Не треба втирати про те, що тля - токсична, гидка ... Йдеться про державу Україна.
За майже два місяці =козак= і віце-президентка уже багато контактів здійснили ...
На Україну часу не знайшлося. (Контакти іншого рівня не рахуються)
А х**ло слабаків прораховує на раз-два.
І кинути їх - то для нього забавка.