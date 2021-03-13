В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
В Днепре вечером в пятницу, 12 марта, на пересечении улиц Калиновой и Путиловской 17-летний парень упал на асфальт и умер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр оперативный". Видео момента зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.
Трагедия случилась возле магазина "АТБ", примерно в 17:30. Молодому человеку внезапно стало плохо, в результате чего он упал и скончался. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники "скорой помощи". Парня доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но спасти его, к сожалению, не удалось.
Отец молодого человека отметил, что его сын не имел хронических заболеваний. Детали инцидента устанавливаются. Редакция приносит семье погибшего свои соболезнования.
Пожалуйста, подождите...
У него при падении даже рефлекс не сработал, он и не дернул руками что бы прикрыться от удара об землю
А потом, ЕСЛИ отпустят = затаскают по ментовкам и прочим "дачам показаний".
А потом, цитирую: "а не имел ли ты, ****, умысла на теракт?!"
Горжусь!