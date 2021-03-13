РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13807 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия
50 443 127
Днепр_город (3762) смерть (9029)

В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

В Днепре вечером в пятницу, 12 марта, на пересечении улиц Калиновой и Путиловской 17-летний парень упал на асфальт и умер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Днепр оперативный". Видео момента зафиксировала камера Ситуационного центра Днепра.

Трагедия случилась возле магазина "АТБ", примерно в 17:30. Молодому человеку внезапно стало плохо, в результате чего он упал и скончался. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники "скорой помощи". Парня доставили в больницу им. Мечникова в состоянии клинической смерти. Врачи сделали все возможное, но спасти его, к сожалению, не удалось.

Отец молодого человека отметил, что его сын не имел хронических заболеваний. Детали инцидента устанавливаются. Редакция приносит семье погибшего свои соболезнования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30-летний капитан полиции, участник боев за Дебальцево Константин Колесников погиб в ДТП при исполнении служебных обязанностей вблизи Лимана, - Нацполиция. ФОТО

Автор: Вадим Куц
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+40
Вот она и жить, как миг, цените её и своих близких.
показать весь комментарий
13.03.2021 13:30
+27
Бедный ребёнок.... Самые искренние соболезнования родным.... Вот так, на голом месте, ни с того ни с сего, без ранее известных заболеваний.... Беда.... В Днепре 17-летний парень упал на асфальт и умер: врачи спасти его не смогли - Цензор.НЕТ 7899
показать весь комментарий
13.03.2021 13:42
+23
вся проблема даже не в том, что человек смертен, а в том, что часто внезапно смертен ...
показать весь комментарий
13.03.2021 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Если бы упал на брусчатку то не умер бы.
показать весь комментарий
13.03.2021 22:18 Ответить
ты шо дятел
показать весь комментарий
13.03.2021 22:21 Ответить
Что тебя не устроило дятел? Или ты хочешь сказать, что если бы он упал на перину то не умер?!
показать весь комментарий
13.03.2021 22:29 Ответить
Да судя как он падал, он уже наверное мёртвый и упал .
У него при падении даже рефлекс не сработал, он и не дернул руками что бы прикрыться от удара об землю
показать весь комментарий
14.03.2021 18:22 Ответить
та хрен его знает у меня в 17лет когда курил такая дрож была по всему телу мелкая чуть еле дошел в школу на второй этаж...
показать весь комментарий
13.03.2021 22:20 Ответить
Шок полный . 23-сек. остаток жизни на видео.
показать весь комментарий
13.03.2021 22:47 Ответить
Люди сразу подбежали. Помню в конце 80х на станции метро тогда ленинская человек на лавке умер. 2 час ни кто не подходил.
показать весь комментарий
14.03.2021 00:05 Ответить
Або серцевий напад, або втратив свідомість і невдало вдарився головою об асфальт і вмер від травм голови. Мда, несподівана смерть, що тут скажеш. Співчуття близьким, коли помирають молоді - це завжди невимовна трагедія.
показать весь комментарий
14.03.2021 02:32 Ответить
Скорше друге, враховуючи вік
показать весь комментарий
14.03.2021 08:22 Ответить
Треба обережно ходити біля АТБ, бо це прокляте місце.
показать весь комментарий
14.03.2021 06:44 Ответить
У них адміністрація і персонал або москвороті, або рукожопі.
показать весь комментарий
14.03.2021 07:59 Ответить
"Бросил курить и умер. Нет... Только, он сначала умер, а потом бросил курить" (с)
показать весь комментарий
14.03.2021 07:23 Ответить
Переутомился при подготовке ЗНО по математике. Сколько еще будут издеваться над украинским народом этой математикой?
показать весь комментарий
14.03.2021 08:47 Ответить
Выходит математика нам не нужна? У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 3219
показать весь комментарий
14.03.2021 10:30 Ответить
Вот так живёшь, строишь планы на будущее, а потом ху%к - и всё... У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 1010
показать весь комментарий
14.03.2021 10:31 Ответить
Надеюсь это не после прививки от коронавируса... У Дніпрі 17-річний хлопець впав на асфальт і помер, лікарі врятувати його не змогли - Цензор.НЕТ 8113
показать весь комментарий
14.03.2021 15:18 Ответить
От прививок откидывают копыта только моксели на московии)
показать весь комментарий
14.03.2021 16:16 Ответить
Сидячий, мало-активный образ жизни, регулярное вредное излучение от ПК и гаджетов, стрессы, плохое питание, отсутствие физических нагрузок - в итоге растет нация очкариков-дистрофиков с дества плохим зрением, букетом-сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.
показать весь комментарий
14.03.2021 16:20 Ответить
Ты излучение от пришельцев забыл вписать.
показать весь комментарий
14.03.2021 22:25 Ответить
Здається мені, що він банально спотикнувся але не зміг згрупуватись чи виставити руки вперед тому що руки були в кишенях, в результаті при падінні з розгону ударився головою об асфальт, отримавши травму не сумісну з життям. Висновок - якщо холодно одягайте рукавиці, а не тримайте руки в кишенях.
показать весь комментарий
14.03.2021 21:16 Ответить
нет, неверно. Посмотрите внимательно, у него ноги за пару шагов до падения уже "пружинили". Он был явно под чем то либо мгновенный инсульт (что маловероятно)
показать весь комментарий
15.03.2021 09:06 Ответить
В наших реалиях подойти и оказать помощь означает, что тебя "по подозрению" в обезьянник "до выяснения" отправят. И сиди там, доказывай, что не верблюд.
А потом, ЕСЛИ отпустят = затаскают по ментовкам и прочим "дачам показаний".
А потом, цитирую: "а не имел ли ты, ****, умысла на теракт?!"
показать весь комментарий
14.03.2021 22:23 Ответить
Вот еще случай. telegraf.com.ua/ukraina/mestnyiy/5619043-prosto-nabiral-vodu-poyavilos-video-momenta-smerti-studenta-v-harkove.html
показать весь комментарий
15.03.2021 02:41 Ответить
Если за один день два случая попадают на камеру, то сколько ж таких случаев не попало.
показать весь комментарий
15.03.2021 04:10 Ответить
Молодцы прохожие, оперативно среагировали.
Горжусь!
показать весь комментарий
15.03.2021 08:47 Ответить
колес наелся-верняк...
показать весь комментарий
15.03.2021 09:04 Ответить
А ты под какими колесами сидишь? Парень спортсмен. И не на стероидах. Здоровых людей не бывает. Есть не дообследованные.
показать весь комментарий
26.03.2021 11:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 