"Вы нападали на меня! Вы о статусе народного депутата знаете?! Вы кто вообще?!": "Слуга народа" Камельчук поскандалил с охраной на съезде партии. ВИДЕО

Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук, известный своими своеобразными высказываниями, устроил скандал на входе в КВЦ "Парковый" в Киеве, где проходил съезд его партии.

Как передает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в Telegram Радио Свобода.

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На видео видно, что Камельчук хотел попасть внутрь помещения на партийный съезд, однако его остановили, так как он не прошел регистрацию. Охранники требовали от него предъявить пропуск, а он показывал им свое депутатское удостоверение.

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"Вы нападали на меня! Вы становились мне посреди дороги, обошли и не пускали меня сюда. Вы препятствуете депутатской деятельности. У меня есть удостоверение. Вы о статусе народного депутата знаете?! Вы кто вообще?!", – заявил "слуга народа".

"Вы знаете, что когда кто-то ему (народному депутату. – Ред.) препятствует, ему грозит до 10 лет лишения свободы?!", – пригрозил Камельчук.

Также отдельно стоит отметить, что парлементарий был без маски.

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