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Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина совместно с Францией и Германией подготовили новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Если же Россия откажется принимать этот документ, её ждёт принуждение к соблюдению международных обязательств и, возможно, новые санкции.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.

По словам Арестовича, российская сторона знает об этом плане, поскольку Россия является участником переговоров в Нормандском формате. Однако, судя по её заявлениям о том, что она якобы не слышала о плане, РФ не хочет иметь с ним дело.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новый мирный план по Донбассу будет презентован до конца марта, - Арестович

"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", — отметил Арестович.
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Топ комментарии
+29
Ваша власть не может судью Волка доставить на допрос, а вы тут сказки нам вешаете на уши.
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15.03.2021 17:03
+12
и грозно так, с хрипотцой в голосе: "Это я, Люся - "33 боевых выхода в Фейсбучике"!
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15.03.2021 17:03
+8
"...люся, я тебя баюся..."(с) Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619
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15.03.2021 17:05
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и грозно так, с хрипотцой в голосе: "Это я, Люся - "33 боевых выхода в Фейсбучике"!
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15.03.2021 17:03 Ответить
Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 8896
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15.03.2021 17:08 Ответить
Ваша власть не может судью Волка доставить на допрос, а вы тут сказки нам вешаете на уши.
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15.03.2021 17:03 Ответить
А ваша власть шо сделала Вовку? Или он тогда был хорошим?
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15.03.2021 18:24 Ответить
Такого цирку і близько не було!
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15.03.2021 19:19 Ответить
Дільничному інспектору мокшанської мусорні заборонять інвестувати в економіку США та Європи? Однак він інвестує у склотару.
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15.03.2021 17:03 Ответить
Ембарго на продаж пінчуківських труб й коліс,і купувлю вугілля й електроенергії ?
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15.03.2021 17:04 Ответить
Пинчук-ты?
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15.03.2021 17:18 Ответить
Это так теперь "шестёрок" называют?
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15.03.2021 18:17 Ответить
Эгеж, на чем теперь простые люди будут миллиарды зарабатывать? Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 2970
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15.03.2021 17:22 Ответить
Там же,де й працювали ДО цього.Небо не впаде на голову,якщо олігарх переорієнтується на інші ринки збуту.
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15.03.2021 17:26 Ответить
Ніфіга собі ! Півтора місяці тому,Зєля ввів санкції,й одразу табуни інженерів помчали в рф і КНР !!!
Чи вони працювали за кордоном ДО цього,тому їм ті санкції до сраки ?
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15.03.2021 18:18 Ответить
Ким ? За які гріхи ?
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15.03.2021 18:29 Ответить
Україна влітку 2014-го,рішенням РНБО заборонила продаж окупанту товарів військового і подвійного значення (що не завадило Мотр Січі співпрацювати з РФ).
Про виробницто вертолітних двигунів,певно,це про «ОДК-Климов»,старезне підприємство,задачу з розробки вертолітних двигунів (для заміни запорізьких) поставлено з 2001,а виробничі потужності почали будуватись в 2010...
Витіснення українського виробника було лише справою часу.
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15.03.2021 19:34 Ответить
ТКГ така ж безплідна праця як й оцього її глашатая , це щоб не сказати гірше, зважаючи на здані позиції України на фронті та втрати пов"язані з цим .
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15.03.2021 17:04 Ответить
"...люся, я тебя баюся..."(с) Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619 Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 619
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15.03.2021 17:05 Ответить
Шла бьі тьі, люся...
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15.03.2021 17:05 Ответить
Прінубдєніє - це хто? Зєлєнскій? Макрон? Мєркєль? Це як, прінуждєніє? Це в жопу? Юморний той Арєстовіч.
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15.03.2021 17:06 Ответить
Да-а-а Арестович может. Он такой.
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15.03.2021 17:06 Ответить
Лично, т.с., наложит. Прямо на стол переговоров.
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15.03.2021 17:07 Ответить
Россия не признаёт ни каких международных соглашений, правил, договорённостей,
международных судов и т.д. Только силой можно что-то решить . Это история.

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15.03.2021 17:06 Ответить
А украинский народ этот "новый мирный план", о котором ничего не известно, примет?
Не знаю как у кого, а у меня на Францию и Германию здесь нет никаких положительных надежд, тем более на команду Зеленского.
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15.03.2021 17:07 Ответить
Аннулируют проданную кацапам франшизу на "Лигу смеха"? кхе кхе)
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15.03.2021 17:09 Ответить
Арестович хоч вірить своїм словам
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15.03.2021 17:11 Ответить
Сейчас за*рут всю ленту бреднями аферистовича...
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15.03.2021 17:11 Ответить
Суровый чувак - сказал, как отрезал Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 7475
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15.03.2021 17:12 Ответить
Та срать им на те санкции:кацапы будут брюкву жрать,но Царя не предадут.Царь-то добрый-деток в пузики цемает,а проклятущие америкосы жить этим деткам не дают.Единственный путь-выкидывать их силой.А кто говорит,что с дикарями можно договориться-или идиот,или сознательно врет,или купленный этими дикарями
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15.03.2021 17:12 Ответить
пока парашные холопы жрут конские яблоки и коровьи блины - в частности, продуктовые санкции параше не страшны. а в кризис, якутский скульптор продукта подкинет. в остальном - пенсы поделятся.
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15.03.2021 17:14 Ответить
Люсє Арєстовічу видно із адміністрації нового заборістого порошка надіслали! Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович - Цензор.НЕТ 6013 Ну як звільнять з поста речника ТГК то може протрезвіє трохи!
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15.03.2021 17:14 Ответить
Украина совместно с Францией и Германией подготовили новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе- для того,что бы предлагать новый план Украине по Донбассу. немецко- французские подельники рашиста ,должны ответить за тот прошлый план ,который они навязали Украине и в результате которого Украина потеряла часть Донбасса ,создали они ордло на этой территории и этим ордло финансируемым оккупантом Украины ведут войну с Украиной.котороя унесла около 14 000 тысяч жизней украинских защитников ,Новый план подельников рашиста.что старый.Без США мира - не будет
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15.03.2021 17:20 Ответить
Засрашка ничего не будет принимать. Так что люська-бери принудитель и вперёд.
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15.03.2021 17:21 Ответить
Солнце опускалось. Выходила Люся
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.
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15.03.2021 17:27 Ответить
Лучше бы ты Арестович молчал, может бы и за умного сошел.
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15.03.2021 17:41 Ответить
Люську слушать,себя не уважать !
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15.03.2021 17:55 Ответить
ублюддок
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15.03.2021 20:15 Ответить
😂😂😂
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15.03.2021 20:53 Ответить
Крайние санкции ЕС, крайне не серьезны, и введены формально, усиление санкций ЕС, весьма маловероятно, как и то, что какие-то важные решения по Донбассу, могут быть приняты без Раши. Ответ будет: "ну и ладно, не нужны, так мы выходим из процесса, чао-какао". И статус Донбасса будет не определенным, что Раше и надо.
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16.03.2021 00:32 Ответить
 
 