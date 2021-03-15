Россию ждут новые санкции в случае отказа от мирного плана по Донбассу, - Арестович. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Украина совместно с Францией и Германией подготовили новый план мирного урегулирования ситуации на Донбассе. Если же Россия откажется принимать этот документ, её ждёт принуждение к соблюдению международных обязательств и, возможно, новые санкции.
Об этом сообщил спикер украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович в эксклюзивном комментарии телеканалу "Дом", передает Цензор.НЕТ.
По словам Арестовича, российская сторона знает об этом плане, поскольку Россия является участником переговоров в Нормандском формате. Однако, судя по её заявлениям о том, что она якобы не слышала о плане, РФ не хочет иметь с ним дело.
"Тогда Франция, Германия, Украина и всё европейское сообщество, а возможно, и мировое сообщество, констатируют, что Россия отказывается имплементировать соглашения, достигнутые в Нормандском и Минском форматах. Это будет формальная декларация отказа. И тогда ситуация изменится радикально, можно будет говорить о принуждении России к выполнению своих международных обязательств", — отметил Арестович.
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Чи вони працювали за кордоном ДО цього,тому їм ті санкції до сраки ?
Про виробницто вертолітних двигунів,певно,це про «ОДК-Климов»,старезне підприємство,задачу з розробки вертолітних двигунів (для заміни запорізьких) поставлено з 2001,а виробничі потужності почали будуватись в 2010...
Витіснення українського виробника було лише справою часу.
международных судов и т.д. Только силой можно что-то решить . Это история.
Не знаю как у кого, а у меня на Францию и Германию здесь нет никаких положительных надежд, тем более на команду Зеленского.
Во фейсбук широкий с шашкой наголо.
Чтобы всем зевакам что не увернутся,
На уши навесить пасты с полкило.