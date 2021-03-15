РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14517 посетителей онлайн
Новости Видео Происшествия Силовики
8 770 38
Госпогранслужба (5426) граница (4759) правоохранительные органы (2943) Харьковщина (4162)

Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Происшествия

Вчера военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали двух гражданок России, которые незаконно пересекли границу с РФ в Украину неподалеку от пункта пропуска "Гоптовка".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

С помощью камер видеонаблюдения было обнаружено, как нарушители пытались пробраться через границу. К месту незаконного пересечения государственной границы сразу выдвинулся пограничный наряд, который и задержал двух женщин. Документы, удостоверяющие личность, у них отсутствовали.

Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба 01

Со слов задержанных стало известно, что они являются гражданками РФ, якобы жительницами Мурманска, незаконным способом решили пересечь границу в связи с отсутствием документов. Однако, в ходе установления личностей задержанных, правоохранители предварительно выяснили, что на родине их подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ. 

Также смотрите: На Харьковщине задержан нарушитель границы на снегоходе, - Госпогранслужба. ФОТО

За незаконное пересечение государственной границы Дергачевским районным судом Харьковской области иностранные граждане оштрафованы на 8,5 тыс. гривен каждая. Иностранки будут возвращены в РФ, им будет запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.

Автор: Володимир Янченко
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Чего они так сюда прутся, пусть сидят в своей клоаке.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:01
+7
тот самый момент, когда понимаешь, что наши погранцы одеты круче и стильнее, чем кацапня гражданская..
Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4
показать весь комментарий
15.03.2021 23:04
+6
Деверсантки, жирних і худих вибирають навмисно, аби не викликали підозру.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:00
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
расстрелять два раза при попытке к бегству.
показать весь комментарий
15.03.2021 22:59 Ответить
На що ??Просто забити полiном та й все )
показать весь комментарий
15.03.2021 23:01 Ответить
Та до дупи їм ті штрафи.Звідки у наркош гроші🧐
показать весь комментарий
15.03.2021 22:59 Ответить
Деверсантки, жирних і худих вибирають навмисно, аби не викликали підозру.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:00 Ответить
Якраз на всі смаки.
показать весь комментарий
16.03.2021 08:17 Ответить
гы все еще 8 марта отмечали ? вот и плутанули.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:00 Ответить
Чего они так сюда прутся, пусть сидят в своей клоаке.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:01 Ответить
ты на обувь погляди - она лучше чем у погранцов по качеству
показать весь комментарий
15.03.2021 23:07 Ответить
Обувь у этих кацапок из секонда, максимум один мериканский тугрик за пару. Было снято с убиенного афроамериканца и направлено в помощь голодающей и босой Рабсие.
показать весь комментарий
16.03.2021 00:02 Ответить
У нас тоже все с секенда за тряпку удавят при входе в магазин секенда
показать весь комментарий
16.03.2021 05:24 Ответить
не знаю как у вас у нас и саламандер работает и Кларкс и Эко, все я и не знаю ибо пользуюсь в основном этими.
про фирменные магазины Найк, Адидас, Рибок тут нечего сказать, на любителя.
показать весь комментарий
16.03.2021 06:48 Ответить
Їм сказали, що об'їзні у нас жвавіші.
показать весь комментарий
16.03.2021 08:11 Ответить
Це бактеріологичні диверсантки,реакцію Васермана негайно !!! Шось "жгучии брюнетки на ром ******* !!!)))))
показать весь комментарий
15.03.2021 23:03 Ответить
Стіна заввишки за Ізраїльску на всьому кордоні з московією! А тих, хто бажає "руського міру" - з тієї стіни і "за парєбрік"... Інакше вони від України не відчепляться, бо без історії України-Руси їхнє "вялічіє" - пук в калюжі та дірка від бублика.
Але це тільки мої мрії, нажаль
показать весь комментарий
15.03.2021 23:03 Ответить
тот самый момент, когда понимаешь, что наши погранцы одеты круче и стильнее, чем кацапня гражданская..
Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 4
показать весь комментарий
15.03.2021 23:04 Ответить
что то есть мнение, они что то плохое двинулись делать - много пакостей руцкие творят. А все те сказки для отвода глаз, ну коль заловя, то скажет мол за наркоту разискивает, это легче чем если убииство приписать.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:10 Ответить
эти две дуры наркоту на себе тащили через границу..
показать весь комментарий
15.03.2021 23:12 Ответить
ну что то не вериться.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:15 Ответить
(ВІДЕО) Дві наркоторговки із Росії намагалися нелегально перейти кордон та сховатися в Україні

https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-dvi-narkotorgovki-iz-rosii-namagalisya-nelegalno-pereyti-kordon-ta-shovatisya-v-ukraini
показать весь комментарий
15.03.2021 23:17 Ответить
Проте, в ході встановлення осіб затриманих, правоохоронці попередньо з'ясували, що на батьківщині їх підозрюють у злочині, який пов'язаний з незаконним обігом наркотичних речовин.



и чем не версия для отмазки, разве есть уже заведенно дело на рашке - нет такой инфы. А руцкии как открывает хлеборезку, так сразу врёт, а почему им верят не знаю.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:57 Ответить
ты прав, бро!
показать весь комментарий
16.03.2021 00:04 Ответить
Стопудово роми !!)))
показать весь комментарий
15.03.2021 23:16 Ответить
Дмитрий, посмотрите этот материал
«Люта українізація з Антіном Мухарським / Володимир В'ятрович»

https://youtu.be/S0srDk05eZU

у меня на АВТОТЕМА есть ещё несколько ссылок на его ШОУ подальше от СОВКА И РАШИ в «Люта українізація»
показать весь комментарий
15.03.2021 23:26 Ответить
Винни Пух и Патячек прилетели у нам на шарике аж из солнечного Мурманска) ну а если серьезно, уж очень они на ромов смахивают.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:05 Ответить
Кокошниці задрипані. Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7966
показать весь комментарий
15.03.2021 23:06 Ответить
Ну и морда у одной! Как говорила моя покойная бабушка,така морда що за раз и не обс@реш!
показать весь комментарий
15.03.2021 23:10 Ответить
а як кацапи їх пропустили, якась муть
показать весь комментарий
15.03.2021 23:24 Ответить
В 2015 году.
ПОВТОРЯЮ В 2015 ГОДУ!!!!
Две такие себе покупают кавуны у нас в Одессе, все из себя, говор стремный, то се.
Окончание зачётное.
Мы с Донецка, там такой трэш, шо пипец, живите тут в Одессе и радуйтесь.
показать весь комментарий
15.03.2021 23:35 Ответить
Вермахт в российской деревне, 1941 г.
Немцы наверное офигевали от увиденных таких натуральных лапотных ватников. Даже фоткались с ними, прикалываясь.
Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8160
показать весь комментарий
15.03.2021 23:36 Ответить
Без документов шли-скорее всего диверсантки или шпионки
показать весь комментарий
16.03.2021 00:04 Ответить
А вот это точно нет. У тех как раз все документы в идеальном порядке
показать весь комментарий
16.03.2021 06:54 Ответить
Может в обменный фонд их? Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5959
показать весь комментарий
16.03.2021 00:05 Ответить
Свиноматку на мясокомбинат на разборку. Ту худенькую(когда личико покажут и все анализы проведут) , то по обстоятельствам.
показать весь комментарий
16.03.2021 00:10 Ответить
Зачем эта жирная свиноматка перлась в Украину? Что ей не хватало в процветающей Масковии. Ну с более худой, как бэ понятно. Достало домогательство хачей и повальная импотенция руцкавых кацапов. Захотелось к бандеровцам...
показать весь комментарий
16.03.2021 00:08 Ответить
расстрелять нахой, а бойцам выдать премию
показать весь комментарий
16.03.2021 00:52 Ответить
Закопать надо было прямо там, на месте. Нам еще наркоторговок не хватало. На что эти две дуры рассчитывали без документов? Путь до первого полицейского
показать весь комментарий
16.03.2021 06:53 Ответить
И чего они к фошиздам прутся? Медом намазано?
показать весь комментарий
16.03.2021 08:56 Ответить
Задуть этим расеянским самкам монтажную пену и выкинуть на сопредельную сторону-вот как необходимо поступать в подобных случаях.
показать весь комментарий
16.03.2021 09:30 Ответить
 
 