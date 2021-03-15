Две россиянки задержаны при попытке перейти границу на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Происшествия
Вчера военнослужащие Харьковского пограничного отряда задержали двух гражданок России, которые незаконно пересекли границу с РФ в Украину неподалеку от пункта пропуска "Гоптовка".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
С помощью камер видеонаблюдения было обнаружено, как нарушители пытались пробраться через границу. К месту незаконного пересечения государственной границы сразу выдвинулся пограничный наряд, который и задержал двух женщин. Документы, удостоверяющие личность, у них отсутствовали.
Со слов задержанных стало известно, что они являются гражданками РФ, якобы жительницами Мурманска, незаконным способом решили пересечь границу в связи с отсутствием документов. Однако, в ходе установления личностей задержанных, правоохранители предварительно выяснили, что на родине их подозревают в преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических веществ.
За незаконное пересечение государственной границы Дергачевским районным судом Харьковской области иностранные граждане оштрафованы на 8,5 тыс. гривен каждая. Иностранки будут возвращены в РФ, им будет запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет.
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про фирменные магазины Найк, Адидас, Рибок тут нечего сказать, на любителя.
Але це тільки мої мрії, нажаль
https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20-dvi-narkotorgovki-iz-rosii-namagalisya-nelegalno-pereyti-kordon-ta-shovatisya-v-ukraini
и чем не версия для отмазки, разве есть уже заведенно дело на рашке - нет такой инфы. А руцкии как открывает хлеборезку, так сразу врёт, а почему им верят не знаю.
«Люта українізація з Антіном Мухарським / Володимир В'ятрович»
https://youtu.be/S0srDk05eZU
у меня на АВТОТЕМА есть ещё несколько ссылок на его ШОУ подальше от СОВКА И РАШИ в «Люта українізація»
ПОВТОРЯЮ В 2015 ГОДУ!!!!
Две такие себе покупают кавуны у нас в Одессе, все из себя, говор стремный, то се.
Окончание зачётное.
Мы с Донецка, там такой трэш, шо пипец, живите тут в Одессе и радуйтесь.
Немцы наверное офигевали от увиденных таких натуральных лапотных ватников. Даже фоткались с ними, прикалываясь.